Из-за аварийного отключения трансформатора обесточены сотни домов в четырех районах Киева, - КГГА
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На высоковольтной подстанции "Приорская" аварийно отключился трансформатор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По данным ведомства, специалисты уже выехали на подстанцию, ориентировочное время переподключения оборудования для возврата клиентам света - 30-40 минут.
Так, без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах.
Также работают службы ЗАО "АК" Киевводоканал "для того, чтобы оперативно нормализовать водоснабжение зданий, попавших в зону отключения подстанции. После восстановления электроэнергии работники сразу наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить соответствующее давление в водопроводной сети.
Пожалуйста, подождите...
- Уууууу.
и те кто покупают электричество- "на одном конце провода купили по 2 коп (цена от фонаря), на другом - продали по 10 коп....." уже по закону запрещено владеть сетями (это как раз и была розовая мечта Рыжего) т.е. их можно впарить на обслуживание обратно аборигенам,
Да и Вы можете отрыть ФОП покупаете лицензию в НКРЕ, нанимаете бухгалтера и вуаля Вы уже поставщик электричества см. реестр поставщиков https://www.nerc.gov.ua/?id=16075
И никто ни за что не отвечает.