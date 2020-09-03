РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11172 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияКиевские новости
5 138 18
КГГА (2930) электроэнергия (763)

Из-за аварийного отключения трансформатора обесточены сотни домов в четырех районах Киева, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Из-за аварийного отключения трансформатора обесточены сотни домов в четырех районах Киева, - КГГА

На высоковольтной подстанции "Приорская" аварийно отключился трансформатор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным ведомства, специалисты уже выехали на подстанцию, ориентировочное время переподключения оборудования для возврата клиентам света - 30-40 минут.

Так, без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах.

Также работают службы ЗАО "АК" Киевводоканал "для того, чтобы оперативно нормализовать водоснабжение зданий, попавших в зону отключения подстанции. После восстановления электроэнергии работники сразу наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить соответствующее давление в водопроводной сети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 71 дом в центре Киева остался без света из-за аварии
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Не иначе дело рук принесенной ветром "поппинс". Теперь у людей нет света.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:09
+7
Из-за аварийного отключения трансформатора обесточены сотни домов в четырех районах Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 866
показать весь комментарий
03.09.2020 14:12
+4
презик уже бежит взять все под личный контроль...люди вышли блокировать дорогу кортежу.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
презик уже бежит взять все под личный контроль...люди вышли блокировать дорогу кортежу.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:03 Ответить
- Як працює трансформатор?
- Уууууу.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:06 Ответить
Це зв"язано з польтами верещучки? Из-за аварийного отключения трансформатора обесточены сотни домов в четырех районах Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 2510
показать весь комментарий
03.09.2020 14:06 Ответить
Не иначе дело рук принесенной ветром "поппинс". Теперь у людей нет света.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:09 Ответить
Из-за аварийного отключения трансформатора обесточены сотни домов в четырех районах Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 866
показать весь комментарий
03.09.2020 14:12 Ответить
Это сентябрь а что будет в декабре. Катастрофа. Дома на десятки этажей без света и воды.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:17 Ответить
Власть играя с энергетикой как мартышка с гранатой приведет страну к коллапсу.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:19 Ответить
Ти русскій?
показать весь комментарий
03.09.2020 14:32 Ответить
слобожанин я
показать весь комментарий
03.09.2020 14:33 Ответить
нелох рядом проезжал?
показать весь комментарий
03.09.2020 14:21 Ответить
Зелебобики, снимайте провода на металл, пока цыгане не успели
показать весь комментарий
03.09.2020 14:22 Ответить
Вітальку підставляють
показать весь комментарий
03.09.2020 14:31 Ответить
Ждем когда ДТЭК передаст и провода с транформаторами на бюджет города как это было с теплосетью, а то у Рыжего нет денег на содержание и ремонт сетей, а себе оставит виртуальную продажу электричества тут точно не надо вкладываться - просто сидишь перепродаешь електричество а % ложишь себе в карман.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:36 Ответить
Сети он не отдаст, ибо это самый прибыльный бизнес - на одном конце провода купили по 2 коп (цена от фонаря), на другом - продали по 10 коп.....
показать весь комментарий
03.09.2020 14:47 Ответить
по новому закону об энергорынке сейчас все просто- провода отдельно, а электричество отдельно (то же самое и в платежках для населения) и запрещено владеть всем одновременно,

и те кто покупают электричество- "на одном конце провода купили по 2 коп (цена от фонаря), на другом - продали по 10 коп....." уже по закону запрещено владеть сетями (это как раз и была розовая мечта Рыжего) т.е. их можно впарить на обслуживание обратно аборигенам,
Да и Вы можете отрыть ФОП покупаете лицензию в НКРЕ, нанимаете бухгалтера и вуаля Вы уже поставщик электричества Через аварійне відключення трансформатора знеструмлено сотні будинків у чотирьох районах Києва, - КМДА - Цензор.НЕТ 2581 см. реестр поставщиков https://www.nerc.gov.ua/?id=16075
показать весь комментарий
03.09.2020 16:10 Ответить
При ЗЕ абсолютно все идет по звизде и вразнос.

И никто ни за что не отвечает.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:53 Ответить
Беспилотник с той стороны.
показать весь комментарий
03.09.2020 15:13 Ответить
 
 