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Замглавы ОП Ковалив о решении суда по "Приватбанку": Государство будет защищать свои интересы и граждан в апелляции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Замглавы ОП Ковалив о решении суда по

Государство будет защищать свои интересы в споре "Приватбанка" с компаниями братьев Суркисов о порядке принудительного исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство финансов, Национальный банк, "Приватбанк" и Правительство не согласны с вынесенным решением и будут защищать интересы государства и банка в апелляционном суде.

Хочу отметить, что государственный "Приватбанк" является частью стабильной и прозрачной банковской системы. Показатели банка соответствуют нормативам Нацбанка и ожиданиям вкладчиков и государство будет защищать свои интересы и интересы граждан", - написала Ковалив в Facebook в четверг.

Читайте также: Суд разрешил принудительное списание средств и арест имущества "Приватбанка" при отказе выплат Суркисам. ДОКУМЕНТ

Ранее юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.

Замглавы ОП Ковалив о решении суда по Приватбанку: Государство будет защищать свои интересы и граждан в апелляции 01
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Топ комментарии
+1
Срочно показать ту серию голоборотька где зебилы сносят на Майдан золотые коронки.
Сейчас она заиграет новыми красками. Замглавы ОП Ковалив о решении по "Приватбанку": Государство будет защищать свои интересы и граждан в апелляции - Цензор.НЕТ 9895
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03.09.2020 14:05
+1
Кричали, что Порошенко сливает на России, получили Фокина, который прямо говорит о капитуляции.


Выли, что живем в самой коррeмпированной стране мира - получили по Привату чек на 10 лярдов гривен, кумовство, беспредел, сожженные машины и дома.


Стонали, что патриотов сливают в казанах, получили полный молчок про любые события на «нуле» и запрет на стрельбу, а наши военные по нескольку дней медленно умирают в сотне метров от своих позиций, пока паяц обкашливает вопросики с Суркисами.


Ныли, что Президент бухает, получили наркомана на Банковой, который, кажется, даже когда трезв - не сильно умнее полена.


Я не жалуюсь, вы не подумайте. По логике вещей, следующим должен быть безвиз.
Очевидно, что раз его «на хлеб не намажешь», то именно обладание визой позволит ее обладателям хоть что-то, окромя хера, на хлеб (при его наличии) мазать (престижная работа маляром в Кишеневе, ага).


Нарид должен этот чан дерьма дожрать до конца - пока ложка по дну скрести не начнет. А потом, может быть, сдуьба дарует еще один шанс построить нормальную страну… с предсказуемым результатом строительства, конечно.
Urchin Fog
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03.09.2020 14:22
+1
не вижу блеска в глазах!)
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03.09.2020 14:32
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Точнее, - интересы граждан Суркисов и Коломойского
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03.09.2020 14:03 Ответить
Срочно показать ту серию голоборотька где зебилы сносят на Майдан золотые коронки.
Сейчас она заиграет новыми красками. Замглавы ОП Ковалив о решении по "Приватбанку": Государство будет защищать свои интересы и граждан в апелляции - Цензор.НЕТ 9895
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03.09.2020 14:05 Ответить
чего стОит ваше сраное "зе-государство", вы уже показали 1000 раз.

ну, покажете еще в 1001-ый...

лучше видосик с бубачкой запилите - это и вы любите, и бубачка радуется, как дитя.
а на бОльшее - увы, не тянете.
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03.09.2020 14:07 Ответить
зе мерзота гниди, тут без варіантів, але Ковалів має рацію - тут треба апелювати. Ухвала суду не законна, від слова зовсім , бо не можна при винесенні заходів забезпечення позову задовольняти позовні вимоги. а тут саме так і було. Мені, як юристу це читати дуже тяжко. Бо на практиці домогтися вжиття заходів забезпечення позову зараз стало дуже тяжко, багато відмов через "недоведеність", навіть коли очевидні підстави для вжиття.
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03.09.2020 14:15 Ответить
кумедна дівчинка..
гаасударство - це беня
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03.09.2020 14:16 Ответить
Кричали, что Порошенко сливает на России, получили Фокина, который прямо говорит о капитуляции.


Выли, что живем в самой коррeмпированной стране мира - получили по Привату чек на 10 лярдов гривен, кумовство, беспредел, сожженные машины и дома.


Стонали, что патриотов сливают в казанах, получили полный молчок про любые события на «нуле» и запрет на стрельбу, а наши военные по нескольку дней медленно умирают в сотне метров от своих позиций, пока паяц обкашливает вопросики с Суркисами.


Ныли, что Президент бухает, получили наркомана на Банковой, который, кажется, даже когда трезв - не сильно умнее полена.


Я не жалуюсь, вы не подумайте. По логике вещей, следующим должен быть безвиз.
Очевидно, что раз его «на хлеб не намажешь», то именно обладание визой позволит ее обладателям хоть что-то, окромя хера, на хлеб (при его наличии) мазать (престижная работа маляром в Кишеневе, ага).


Нарид должен этот чан дерьма дожрать до конца - пока ложка по дну скрести не начнет. А потом, может быть, сдуьба дарует еще один шанс построить нормальную страну… с предсказуемым результатом строительства, конечно.
Urchin Fog
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03.09.2020 14:22 Ответить
так как то не по людски - надо интересы отдельно, и граждан отдельно
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03.09.2020 14:23 Ответить
не вижу блеска в глазах!)
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03.09.2020 14:32 Ответить
Антиукраинская власть во всей красе, но если рабы молчат, значит им нравится.
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03.09.2020 14:41 Ответить
Главное папаше дайте довечную стипендию...государство богатое Суркисам деньги найдет. А папаша может умереть с голоду.
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03.09.2020 14:49 Ответить
Заступниця голови ОП Ковалів про рішення щодо "Приватбанку": Держава захищатиме свої інтереси і громадян в апеляції - Цензор.НЕТ 5853
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03.09.2020 15:08 Ответить
технически отжатое не может считаться юридически грамотным. Как национализировать - нужно было обратиться за советом к ЮВТ.

А сейчас страна расхлебывает экономические и политические "косяки" папередников.
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03.09.2020 16:19 Ответить
Заступниця голови ОП Ковалів про рішення щодо "Приватбанку": Держава захищатиме свої інтереси і громадян в апеляції - Цензор.НЕТ 3385
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03.09.2020 19:35 Ответить
 
 