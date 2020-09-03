Замглавы ОП Ковалив о решении суда по "Приватбанку": Государство будет защищать свои интересы и граждан в апелляции
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Государство будет защищать свои интересы в споре "Приватбанка" с компаниями братьев Суркисов о порядке принудительного исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство финансов, Национальный банк, "Приватбанк" и Правительство не согласны с вынесенным решением и будут защищать интересы государства и банка в апелляционном суде.
Хочу отметить, что государственный "Приватбанк" является частью стабильной и прозрачной банковской системы. Показатели банка соответствуют нормативам Нацбанка и ожиданиям вкладчиков и государство будет защищать свои интересы и интересы граждан", - написала Ковалив в Facebook в четверг.
Ранее юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.
Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".
Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.
Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.
Пожалуйста, подождите...
Сейчас она заиграет новыми красками.
ну, покажете еще в 1001-ый...
лучше видосик с бубачкой запилите - это и вы любите, и бубачка радуется, как дитя.
а на бОльшее - увы, не тянете.
гаасударство - це беня
Выли, что живем в самой коррeмпированной стране мира - получили по Привату чек на 10 лярдов гривен, кумовство, беспредел, сожженные машины и дома.
Стонали, что патриотов сливают в казанах, получили полный молчок про любые события на «нуле» и запрет на стрельбу, а наши военные по нескольку дней медленно умирают в сотне метров от своих позиций, пока паяц обкашливает вопросики с Суркисами.
Ныли, что Президент бухает, получили наркомана на Банковой, который, кажется, даже когда трезв - не сильно умнее полена.
Я не жалуюсь, вы не подумайте. По логике вещей, следующим должен быть безвиз.
Очевидно, что раз его «на хлеб не намажешь», то именно обладание визой позволит ее обладателям хоть что-то, окромя хера, на хлеб (при его наличии) мазать (престижная работа маляром в Кишеневе, ага).
Нарид должен этот чан дерьма дожрать до конца - пока ложка по дну скрести не начнет. А потом, может быть, сдуьба дарует еще один шанс построить нормальную страну… с предсказуемым результатом строительства, конечно.
Urchin Fog
А сейчас страна расхлебывает экономические и политические "косяки" папередников.