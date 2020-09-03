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Шмыгаль поручил Шкарлету безотлагательно проверить учебные заведения на предмет соблюдения противоэпидемических правил

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Шмыгаль поручил Шкарлету безотлагательно проверить учебные заведения на предмет соблюдения противоэпидемических правил

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру развития громад и территорий Алексею Чернышеву и и.о. министра образования и науки Сергею Шкарлету безотлагательно провести проверки учебных заведений в областях на соблюдение противоэпидемических правил.

"За последние сутки было выявлено 149 случаев заболевания COVID-19 среди детей. Во исполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру развития громад и территорий Алексею Чернышеву и и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет совместно с Госпотребслужбой безотлагательно провести проверки учебных заведений в областях на соблюдение противоэпидемических правил", - сообщает пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль отметил, что случайным образом должны быть проверены не менее 5 учебных заведений в каждой из областей, а особенно стоит обратить внимание на школы, которые располагаются в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более или менее стабильная.

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Премьер также поручил главам областных и районных государственных администраций взять под контроль ситуацию в учебных заведениях.

Шмыгаль подчеркнул, что по результатам этой проверки правительством могут быть приняты, в том числе, и кадровые решения.
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Топ комментарии
+2
Шмигаль доручив Шкарлету невідкладно перевірити навчальні заклади на предмет дотримання протиепідемічних правил - Цензор.НЕТ 9340

Шмигаль доручив Шкарлету невідкладно перевірити навчальні заклади на предмет дотримання протиепідемічних правил - Цензор.НЕТ 2924

https://bitter-onion.livejournal.com/3877869.html
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03.09.2020 14:25
+2
... НІ одна ЗМІ так НЕтиражує МАЯЧНЮ про "вірус" БАНДИ сіоністів ЗЛОДІЙСЬКОГО племені . як Бутусов... що ще ...

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційності
встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян
28.08.2020
Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня 2020 року ухвалила Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду.
Суб'єкт права на конституційне подання - Верховний Суд - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20 травня 2020 року № 392 (далі - Постанова № 392), пунктів 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією, затвердженого Постановою № 392 (далі - Порядок), частин першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ зі змінами (далі - Закон № 294), абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ (далі - Закон № 553).
Рішенням Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення:
- частин першої, третьої статті 29 Закону № 294;
- абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону № 553.
Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.
Суд також закрив конституційне провадження у справі в частині щодо перевірки на відповідність Конституції України оспорюваних положень Постанови № 392 та Порядку у зв'язку з втратою їх чинності.
При цьому, Конституційний Суд України наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.
Також Суд в своєму рішенні вказав таке: скасування чи зміна законом про Державний бюджет України обсягу прав і гарантій та законодавчого регулювання, передбачених у спеціальних законах, суперечить Конституції України;установлення граничного розміру заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ, передбачене у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України, є невизначеним щодо дії в часі та не забезпечує передбачуваності застосування цих норм права;Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, а тому оспорюваними положеннями статті 29 Закону № 294 заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб органів законодавчої та судової влади поставлені в залежність від виконавчої влади;обмеження передбачених оспорюваними положеннями статті 29 Закону № 294 виплат є допустимим за умов воєнного або надзвичайного стану, однак такого роду обмеження має запроваджуватися пропорційно, з встановленням чітких часових строків та у жорсткій відповідності до Конституції та законів України;забезпечення виконання остаточного судового рішення є позитивним обов'язком держави, проте оспорюваним положенням Закону № 553 унеможливлене ​здійснення Державною казначейською службою України безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду до 1 січня 2021 року, що обмежує конституційне право особи на судовий захист.
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
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03.09.2020 14:53
+1
Кажись началось. Сначала придумали кучу идиотских правил, а теперь будут проверять их соблюдение и кошмарить педагогов и директоров школ.
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03.09.2020 14:10
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а шо не бакану за тех чертей?
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03.09.2020 14:07 Ответить
Для начала, правительству следует объявить эпидемию.
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03.09.2020 14:07 Ответить
Кажись началось. Сначала придумали кучу идиотских правил, а теперь будут проверять их соблюдение и кошмарить педагогов и директоров школ.
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03.09.2020 14:10 Ответить
вангую:
волна 3 - открытые школы, колледжи, вересень.
волна 4 - тупой грипп на фоне той же микробы.
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03.09.2020 14:12 Ответить
Шкет все проверит и что-нибудь найдет -тубик, гонорейку или крыжопольский насморк
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03.09.2020 14:17 Ответить
Шмигаль доручив Шкарлету невідкладно перевірити навчальні заклади на предмет дотримання протиепідемічних правил - Цензор.НЕТ 9340

Шмигаль доручив Шкарлету невідкладно перевірити навчальні заклади на предмет дотримання протиепідемічних правил - Цензор.НЕТ 2924

https://bitter-onion.livejournal.com/3877869.html
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03.09.2020 14:25 Ответить
Шмигаль доручив Шкарлету невідкладно перевірити навчальні заклади на предмет дотримання протиепідемічних правил - Цензор.НЕТ 7252
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03.09.2020 14:29 Ответить
Ніколи не переходила на особистості, вважаю це дурним тоном , але " шмигаль доручил шкарлєту...", дуже влучно.
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03.09.2020 14:29 Ответить
очень рад за Украину, шо у вас там не все так плохо.
сравнивать Украину и Штаты по кол-ву прибывающих и доморощеных идиотов? - как минимум несерьезно...
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03.09.2020 14:31 Ответить
Про результати попередніх "страшних доручень Шмигаля" і Ко звіт буде, чи як завжди? Шмигаль доручив Шкарлету невідкладно перевірити навчальні заклади на предмет дотримання протиепідемічних правил - Цензор.НЕТ 8156
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03.09.2020 14:40 Ответить
Ни копейки не выделил Шмігаль с ЗЕлёным вором школам на хоть минимальную защиту от короновируса, а теперь собрались проверять. ЗеДятлы, а ваши дети пошли в школу?
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03.09.2020 14:42 Ответить
ЗЕшвондер поручил ЗЕшмыгалю передать поручение ЗЕшкарлету .Ау ! Там хоть кто то на (ко) есть ?
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03.09.2020 14:51 Ответить
... НІ одна ЗМІ так НЕтиражує МАЯЧНЮ про "вірус" БАНДИ сіоністів ЗЛОДІЙСЬКОГО племені . як Бутусов... що ще ...

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційності
встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян
28.08.2020
Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня 2020 року ухвалила Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду.
Суб'єкт права на конституційне подання - Верховний Суд - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20 травня 2020 року № 392 (далі - Постанова № 392), пунктів 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією, затвердженого Постановою № 392 (далі - Порядок), частин першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ зі змінами (далі - Закон № 294), абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ (далі - Закон № 553).
Рішенням Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення:
- частин першої, третьої статті 29 Закону № 294;
- абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону № 553.
Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.
Суд також закрив конституційне провадження у справі в частині щодо перевірки на відповідність Конституції України оспорюваних положень Постанови № 392 та Порядку у зв'язку з втратою їх чинності.
При цьому, Конституційний Суд України наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.
Також Суд в своєму рішенні вказав таке: скасування чи зміна законом про Державний бюджет України обсягу прав і гарантій та законодавчого регулювання, передбачених у спеціальних законах, суперечить Конституції України;установлення граничного розміру заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ, передбачене у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України, є невизначеним щодо дії в часі та не забезпечує передбачуваності застосування цих норм права;Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, а тому оспорюваними положеннями статті 29 Закону № 294 заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб органів законодавчої та судової влади поставлені в залежність від виконавчої влади;обмеження передбачених оспорюваними положеннями статті 29 Закону № 294 виплат є допустимим за умов воєнного або надзвичайного стану, однак такого роду обмеження має запроваджуватися пропорційно, з встановленням чітких часових строків та у жорсткій відповідності до Конституції та законів України;забезпечення виконання остаточного судового рішення є позитивним обов'язком держави, проте оспорюваним положенням Закону № 553 унеможливлене ​здійснення Державною казначейською службою України безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду до 1 січня 2021 року, що обмежує конституційне право особи на судовий захист.
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
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03.09.2020 14:53 Ответить
ВСІХ ..хто Не виконує Рішення Конституційного Суду України - до адміністративної і.. КРИМІНАЛЬНОЇ відповідальності .. і ЗОМБО-дурка припиниться
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03.09.2020 14:54 Ответить
А ти, ****, гроші виділив?
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03.09.2020 15:34 Ответить
Зеленському треба карантин в школі вводити, а не стипендії для свого батька придумувати..
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03.09.2020 16:32 Ответить
Деньги КОВИД-фонда разоср.л, а теперь ищет на кого стрелки перевести. Министр образования уже заявил, что денег нет. "Фонд COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", - сказал Шкарлет, отвечая на вопрос, сколько денег выделено из Фонда борьбы с COVID-19 именно на безопасность педагогов.Источник: https://biz.censor.net/n3217197.
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03.09.2020 19:48 Ответить
Шмигаль Шкарлету...
Где я?
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03.09.2020 20:47 Ответить
 
 