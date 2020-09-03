Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - Зеленский
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Главные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном селекторном совещании.
"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом", – подчеркнул глава государства.
Президент также поинтересовался обеспечением школьников средствами индивидуальной защиты, поскольку к нему поступает много информации об их недостаточном количестве в школах. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в областных центрах такие учреждения полностью обеспечены всем необходимым для защиты от коронавирусной инфекции в соответствии с разработанным правительством алгоритмом для безопасного обучения в школах. Он напомнил, что на уроках дети не должны находиться в масках, их следует надевать только на переменах.
Зеленский настойчиво попросил принять во внимание информацию о защите детей по всей Украине, а не только в областных центрах. Он также поинтересовался информацией о влиянии обучения на распространение коронавирусной инфекции.
Шмыгаль ответил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 149 случаев заболевания детей, хотя обычно летом эта цифра составляла около 100 человек. Однако, по словам главы правительства, это повышение за 2 сентября не является показательным в отношении влияния начала обучения на распространение COVID-19. Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин проведет соответствующий аудит в течение первых двух недель занятий, чтобы понять, насколько безопасным является обучение в школах.
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