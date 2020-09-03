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Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - Зеленский

Главные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном селекторном совещании.

"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом", – подчеркнул глава государства.

Президент также поинтересовался обеспечением школьников средствами индивидуальной защиты, поскольку к нему поступает много информации об их недостаточном количестве в школах. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в областных центрах такие учреждения полностью обеспечены всем необходимым для защиты от коронавирусной инфекции в соответствии с разработанным правительством алгоритмом для безопасного обучения в школах. Он напомнил, что на уроках дети не должны находиться в масках, их следует надевать только на переменах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 149 детей и 137 медработников, - Степанов

Зеленский настойчиво попросил принять во внимание информацию о защите детей по всей Украине, а не только в областных центрах. Он также поинтересовался информацией о влиянии обучения на распространение коронавирусной инфекции.

 Шмыгаль ответил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 149 случаев заболевания детей, хотя обычно летом эта цифра составляла около 100 человек. Однако, по словам главы правительства, это повышение за 2 сентября не является показательным в отношении влияния начала обучения на распространение COVID-19. Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин проведет соответствующий аудит в течение первых двух недель занятий, чтобы понять, насколько безопасным является обучение в школах.
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Топ комментарии
+5
Это вобще разные измерения.
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03.09.2020 14:45
+5
Да-да.
Защищать... как разоблачителей коррупции "защищают"!
Леросу уже "выплатили" спаленной машиной и уголовным делом, за разоблачение Ермака и его брательника.
МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9578 МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9578 МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9578
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03.09.2020 14:55
+4
Моніка з пухнастими кулями. Фотограф не відомий.

МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 90
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03.09.2020 14:54
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зе-вселенная и украина абсолютно параллельны Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4449
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03.09.2020 14:44 Ответить
Это вобще разные измерения.
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03.09.2020 14:45 Ответить
и скока це будет в парсеках?
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03.09.2020 14:47 Ответить
Нискока. Переход из одного измерения в другое возможен только через пиндюлину.
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03.09.2020 14:51 Ответить
и вы думаете зеля сможет сразу перейти с первой космической скорости на субсветовую?
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03.09.2020 14:53 Ответить
Если столкновение с реальностью произойдет прямо между глаз, ЗЕ даже не успеет осознать переход.
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03.09.2020 14:55 Ответить
и что, в ходе столкновения он будет обречен вечно блуждать в межгалактическом пространстве, так и не осознав существующей реальности?
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03.09.2020 14:58 Ответить
После такого столкновения только небытие и забвение.

Чаушеску и многие другие являют пример того, как рейтинг превращается в пулю.
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03.09.2020 15:03 Ответить
клоунов пуля боится, клоунов штык не берет
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03.09.2020 15:51 Ответить
А хто заставляє брехати керівництво лікарень?
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03.09.2020 14:45 Ответить
Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3212
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03.09.2020 14:46 Ответить
а че сам не возьмешь? нет гешефта?
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03.09.2020 14:51 Ответить
Моніка з пухнастими кулями. Фотограф не відомий.

МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 90
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03.09.2020 14:54 Ответить
Да-да.
Защищать... как разоблачителей коррупции "защищают"!
Леросу уже "выплатили" спаленной машиной и уголовным делом, за разоблачение Ермака и его брательника.
МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9578 МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9578 МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9578
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03.09.2020 14:55 Ответить
Вот смотрим: маски носят и всё равно болеют. Значицца лказываецца маловато пользы от них МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1563
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03.09.2020 15:03 Ответить
Спецом для тебя:
МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4

Немецкая прокуратура постановила, что людей, протестующих против действующих карантинных ограничений и отказывающихся носить маски, можно называть «ковидиотами». Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление генерального прокурора Берлина, опубликованное в Twitter.
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03.09.2020 15:05 Ответить
В первом варианте пишется о социальной дистанции, а во втором о бесполезном распространении ужосов о ковиде. Так о чём коммент то твой, а?
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03.09.2020 15:15 Ответить
О том, что ты ковидиот.
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03.09.2020 15:20 Ответить
Ага, ага, сейчас. Ковидиот какраз ты по второму варианту - противогаз одень.
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03.09.2020 15:26 Ответить
Ты еще и буквы в смыслы складывать не обучено...
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03.09.2020 15:30 Ответить
Ааа, нуда, с козырей сразу зашёл.

Нука сбегай найди какойнить аффторитетный источник о пользе масок в процентах, тогда и поговорим, паникёр.

Масками торгуем, да?
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03.09.2020 15:31 Ответить
какие же земрази, тупые мерзкие вонючие земрази...
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03.09.2020 15:55 Ответить
Ну вы и придурь зеленую выбрали
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03.09.2020 16:10 Ответить
одні "скривают", другі - приписують. В середньому нічого не міняється.
десь у лютому мій родич років семидесят лежав із запаленням легень у реанімації райлікарні. Лікарня не віднесена до тих, де лікують ковідних. Питаю: а тест на ковід хоч робили? - Та де ж у нас гроші ще й на тест, ледь на лікування вистачило. Тобто заввдділенням - не дурний робити тести. Бо покаже тест ковідного - закриють нафік відділення. А у нього кожен день з кожного хворого щось капає. Так в тій лікарні і продовжують лікувати всіх грипозних і з запаленням. Ні медперсонал, ні жителі району так і не вмерли від ковіду окрім однієї бідолахи в Кременчуці у спецвідділенні. Так у бідолахи була надважка форма діабету із супутніми. Це за більш як півроку! МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 797
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03.09.2020 17:52 Ответить
 
 