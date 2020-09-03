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Новости За рубежом
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армия (8411) Беларусь (7524) Лукашенко (3499) НАТО (8960)

Лукашенко заявил, что Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей: "Мы фактически окружили Гродно"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко заявил, что Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отмечает недружественные шаги со стороны блока НАТО.

Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Вы видите, что происходит у нас. Мы видим, что происходит вокруг России, - сказал он. - Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, - и переброска американских, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16 (по-моему, 16 или 18 самолетов они перебросили)".

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что спокойной жизни не будет, но Беларусь полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве"

Напомним, ранее Североатлантический альянс назвал заявления захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о том, что НАТО передвигает войска возле границы Беларуси, безосновательными.

Как известно, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Топ комментарии
+47
Когда ожидать наступление? Лукашенко заявил, что Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей: "Мы фактически окружили Гродно" - Цензор.НЕТ 4827
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03.09.2020 15:00
+40
Просто **..ый.
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03.09.2020 15:00
+39
Надеюсь, он не собирается Гродно штурмовать. Этому психу может всякое в голову взбрести...
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03.09.2020 15:00
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І що?Будете бомбити?
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03.09.2020 19:17 Ответить
Лука как загнанная в угол крыса... Он может спровоцировать и перестрелку на границе с НАТО... Лишь бы остаться не то что у власти.. но нужным Путину, что бы тот его элементарно не слил, куда нибудь в совет федерации. .
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03.09.2020 19:26 Ответить
У сябров армия есть??
Лукашенко заявив, що Білорусь розгорнула майже 50% своєї армії уздовж кордонів з Литвою та Польщею: "Ми фактично оточили Гродно" - Цензор.НЕТ 2657

Минут на 15 хоть хватит "армии"?
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03.09.2020 19:49 Ответить
- "Где наша армия?"
- "Обходит с флангов."
- "Кого?"
- "Всех!"
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03.09.2020 19:51 Ответить
Отправлены в отставку глава Совета безопасности РБ Андрей Равков, глава КГБ Валерий Вакульчик и глава КГК Иван Тертель.

Ну теперь то понятно, что за фразы толкает Лукас?..... Это не его высеры, а домашние заготовки кремлевских вдуплосранов, заботливо присланных Вованом ВДрыслеПуканом.
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03.09.2020 20:05 Ответить
"Мы фактически окружили Гродно"...

Блин... Гродно - культурная столица Беларуси... Этот бесноватый бульбо-фюрер действительно воюет против своего народа!!! Его под трибунал нужно, после психушки...
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03.09.2020 20:15 Ответить
У Таракана заранее уже сдаются:
Лукашенко заявив, що Білорусь розгорнула майже 50% своєї армії уздовж кордонів з Литвою та Польщею: "Ми фактично оточили Гродно" - Цензор.НЕТ 5727
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03.09.2020 20:32 Ответить
МАЛАДЕЦ... что тут скажешь...
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03.09.2020 21:08 Ответить
Маразм прогрессирует
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03.09.2020 21:15 Ответить
В октябре 2020 года Беларусь станет очередным регионом Уйлостана.
Процесс объединения и военной интервенции запущен. Это все пахнет не фиалками.
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03.09.2020 21:22 Ответить
Так он собрался идти на Лондон или на Рейкьявик?
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03.09.2020 21:24 Ответить
Решил для тренировки взять Гродно?
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03.09.2020 21:47 Ответить
Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей: "Мы фактически окружили Гродно"(c)

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Идиот , вдоль или вокруг ?
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03.09.2020 22:59 Ответить
Когда Таракан и его сын демонстративно ходят в бронежелетах и с автоматами в руках, то это показывает их личную трусость и неимоверную тупость.
И это понимают все политики Европы, Северной Америки и Японии.
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03.09.2020 23:41 Ответить
Пусть лучше со стороны Раши защиту поставит.
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04.09.2020 00:23 Ответить
Наглядный пример что паранойя делает с человеком.
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04.09.2020 03:59 Ответить
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