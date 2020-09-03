РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11364 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
75 119 335
безвизовый режим (1540) Евросоюз (15956) САП (1948) Слуга народа (2548)

Переписка в телефоне "слуги народа" Кабанова: "Вчера был у посла ЕС. Антикоррупционный прокурор Костин поставит крест на безвизе". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В распоряжение Цензор.НЕТ попал снимок телефона нардепа "Слуги народа" Александра Кабанова с перепиской в чате "Група друзів", где речь идет о назначении нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В сообщении неизвестный автор говорит, что "был вчера у посла ЕС". Он утверждает, что "антикоррупционный прокурор Костин, которого выберет сегодняшняя комиссия, поставит крест на безвизе", что после "поставит крест на "Слуге народа" и президенте".

Упоминается глава ОП Андрей Ермак, которого называют "аферистом с желанием контролировать все сильнее".

Звучит призыв "подключиться и максимально рассказать, куда мы летим".

Переписка в телефоне слуги народа Кабанова: Вчера был у посла ЕС. Антикоррупционный прокурор Костин поставит крест на безвизе 01
Переписка в телефоне слуги народа Кабанова: Вчера был у посла ЕС. Антикоррупционный прокурор Костин поставит крест на безвизе 02

Судя по всему, под "сегодняшней комиссией" подразумеваются представители от ВР по отбору нового главы САП, которых сегодня не смогли назначить

Читайте также: Независимость НАБУ и САП является международным обязательством Украины и залогом ее финансовой поддержки, - заявление G7
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+165
От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене.Да зебильчики? Вы сделали это вместе. Смачного.
показать весь комментарий
03.09.2020 15:21
+91
Для особо упоротых -- независимость анти коррупционных органов была одним из главных условий безвиза для Украины.
показать весь комментарий
03.09.2020 15:23
+74
Переписка в телефоне "слуги народа" Кабанова: "Вчера был у посла ЕС. Антикоррупционный прокурор Костин поставит крест на безвизе" - Цензор.НЕТ 8646
- А если бы на моем месте был какой нибудь дурачек?!
показать весь комментарий
03.09.2020 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
И власть уже замаялась уголовные дела против него возбуждать, пришлось ОПЗЖ подпрягать.
показать весь комментарий
03.09.2020 21:03 Ответить
Крест нужно ставить на этом сраном ************...
показать весь комментарий
03.09.2020 19:58 Ответить
@издёж
показать весь комментарий
03.09.2020 19:58 Ответить
тебе хоть ссы в глаза......
показать весь комментарий
30.09.2020 12:18 Ответить
Ну що гнидиЗЕлені - "аби не Порошенко"?! Подобається ЗЕгулаг?
показать весь комментарий
03.09.2020 20:23 Ответить
Они предатели нарочно светят свои сообщения-и шо, ЗЕсцарь за это еще не выгоняет?
показать весь комментарий
03.09.2020 20:37 Ответить
Безвиза лишат, капут зелёным гнидам и разной вате опзж.
А там уже и вилы.
показать весь комментарий
03.09.2020 21:02 Ответить
А зебілам пофіг, що з безвізом, що без - під під'їздом пиво п'ють.
показать весь комментарий
03.09.2020 21:09 Ответить
а толку от безвиза? он действует или туристу или учащемуся. Туристов немного. Я например в аргентину не поеду - чо там делать? Говорят скоро прикроют лавочку кто на клубнику ездил по польшам. Да и чо там делать на той клубнике
показать весь комментарий
10.09.2020 00:28 Ответить
А к чему тут Аргентина??? Безвиз с Евросоюзом.
Тем более я в комменте выше и написала, что зебилам безвиз не нужен.
Пиво под подъездом пить и Сватов смотреть - зачем безвиз?
показать весь комментарий
10.09.2020 10:32 Ответить
ну да в общем
показать весь комментарий
10.09.2020 12:29 Ответить
Типичный ЗЕголосовальщик Балодя Сашкин сын
показать весь комментарий
30.09.2020 12:21 Ответить
Зачем им безвиз
когда им светит Ростов
показать весь комментарий
03.09.2020 21:18 Ответить
В цій новині прекрасно все, да ЗЕбіли 😎
показать весь комментарий
03.09.2020 21:38 Ответить
За безвіз на Майдан вийдуть навіть каліки, навіть аполітичні "какаяразніца", тому що різниця є. Не дай Бог їм робити речи, які чіпляють абсолютно всіх, від прибиральниці до директора підприємства.
показать весь комментарий
03.09.2020 22:14 Ответить
Та срать мудрому нариду на безвиз Им "Сватов" показывают - и на том спасибо.
показать весь комментарий
03.09.2020 22:59 Ответить
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ НЕОБХОДИМО ЗАПРЕТИТЬ С РУССКИМИ ФАМИЛИЯМИ ГОССЛУЖАЩИХ !!!
показать весь комментарий
04.09.2020 00:04 Ответить
Тільки медведчуки та бойки!
показать весь комментарий
04.09.2020 01:14 Ответить
Пришлють з москви шпигунів з українськими прізвищами.
Тут треба робити жорсткішою процедуру отримання громадянства - після років 10 проживання НА ТЕРИТОРІЇ країни.
Потім обмежити висування на депутатів та держслужбовців ще 10 роками
А президентом повинні ставати ЛИШЕ громадяни від народження
показать весь комментарий
04.09.2020 03:51 Ответить
Тебе соли на хрен насыпали? Клоун
показать весь комментарий
04.09.2020 06:16 Ответить
ТЫ ПОЗОР НАЦИИ !!!
показать весь комментарий
05.09.2020 04:18 Ответить
Зебилы это разом сделали.
показать весь комментарий
04.09.2020 07:50 Ответить
От, він і проінформував....
показать весь комментарий
04.09.2020 11:04 Ответить
ермак при зеленському = медведчук при Кучмі
показать весь комментарий
04.09.2020 08:53 Ответить
Кучма сам принимал решения, а мертветчук мог ему только нашептывать. А что касается бубочки, то только слепой или конченный зебанько не видит, что Зеля - неизлечимый идиот с манией величия, а страной рулит агент ФСБ Ермак. Листування в телефоні "слуги народу" Кабанова: "Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі" - Цензор.НЕТ 7209
показать весь комментарий
04.09.2020 09:27 Ответить
Для того что бы вынести на хер эту тупорылую вороватую зеленую нечисть с Ослярой Оманским во главе , можно ВРЕМЕННО и безвиз потерять . И чем быстрее мы вынесем этих тупорылых клоунов с банковой и ВР тем быстрее Украина начнет восстанавливаться как на экономическом , так и на политическом уровнях.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:42 Ответить
Это вышиватный бред . США как страна добилась таких высот , по тому что там патриоты США в Конгрессе и Сенате и не для кого не имеет значения кто они по национальности . В нашем же случае , наличие национальности украинец , не как не может гарантировать честность человека . Яркий пример : Судья Вовк , и чего то на этом продажном мудаке клема негде ставить , хоть он и украинец . По тому даже если ВР на 100% будет состоять из этнических украинцев это не даст не каких гарантий , что евреи олигархи просто их не купят , как делали всегда. По тому когда мы пройдем этап сказок про популизм и на выборах кандидатов в депутаты обещающих нереальные вещи начнут бить по морде , а не голосовать за них , когда народ Украины перестанет верить зомбоящику и начнет головой думать , то только тогда к власти начнут приходить патриоты Украины .
показать весь комментарий
04.09.2020 10:51 Ответить
Упоминается глава ОП Андрей Ермак, которого называют "аферистом с желанием контролировать все сильнее". - не Ермак желает контролировать все сильнее, а Кремль через агента Козыря желает контролировать все сильнее. Все это знают, даже СБУ и никакой реакции.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:49 Ответить
Коронавирус... ЕС и в стойло Листування в телефоні "слуги народу" Кабанова: "Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі" - Цензор.НЕТ 9130
показать весь комментарий
04.09.2020 10:14 Ответить
Почему никто не допускает, что по такому каналу (светить телефон с СМС в РАДЕ) просто тупо сливают нужную инфу, ради влияния на исход принятия решения?!

Сама инфа может быть как правдивой так и фейковой. Главное нагнать волну в инфополе.

Я не имею ввиду эпизод с Кивой, там по иплу его все понятно! Листування в телефоні "слуги народу" Кабанова: "Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі" - Цензор.НЕТ 4750
показать весь комментарий
04.09.2020 10:29 Ответить
сливной бачок-100%....
показать весь комментарий
04.09.2020 14:27 Ответить
то что говно зеленое надо гнать пинками в зад уже всем понятно.ну кроме как гнать , надо дела открывать. молюск уже приготовил вип камеры. и они заждались. Листування в телефоні "слуги народу" Кабанова: "Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі" - Цензор.НЕТ 7380
показать весь комментарий
04.09.2020 16:52 Ответить
Страница 4 из 4
 
 