Донорство крови: Рада предлагает ввести ответственность за предоставление недостоверной информации о состоянии здоровья

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3649 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение установленного порядка предоставления информации о состоянии здоровья при осуществлении донации крови и (или) ее компонентов".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 244 народных депутата.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, которая вводит административную ответственность за непредоставление лицом, осуществляющим донацию крови и/или компонентов крови, информации о состоянии своего здоровья или предоставление ложной информации, если это отрицательным образом сказалось на безопасности и качества заготовленных крови и/или компонентов крови. За такое правонарушение предлагается ввести ответственность в виде наложения штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.