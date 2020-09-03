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ВР (28825) донор (94) кровь (57) штраф (1230)

Донорство крови: Рада предлагает ввести ответственность за предоставление недостоверной информации о состоянии здоровья

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Донорство крови: Рада предлагает ввести ответственность за предоставление недостоверной информации о состоянии здоровья

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3649 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение установленного порядка предоставления информации о состоянии здоровья при осуществлении донации крови и (или) ее компонентов".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 244 народных депутата.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, которая вводит административную ответственность за непредоставление лицом, осуществляющим донацию крови и/или компонентов крови, информации о состоянии своего здоровья или предоставление ложной информации, если это отрицательным образом сказалось на безопасности и качества заготовленных крови и/или компонентов крови. За такое правонарушение предлагается ввести ответственность в виде наложения штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
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Топ комментарии
+6
Я так понимаю у нас доноров крови сильно много развелось.
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03.09.2020 15:21
+4
Що за брєд? Кров повинна ретельно перевірятись. Донор може й сам не знати, що хворіє. Років п"ятнадцять тому у зятя знайшли гепатит В (про який він ні сном, ні духом не знав і почував себе прекрасно), бо треба було здати кров на операцію для батька.
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03.09.2020 15:37
+3
А че, доноры не сознательно идут на донацию? Или это чтобы крайний был, если в лаборатории накосячат?
Долбоебы. Теперь прежде чем сдать кровь, даже по просьбе знакомых люди будут думать - а нах оно мне надо?
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03.09.2020 15:26
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Я так понимаю у нас доноров крови сильно много развелось.
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03.09.2020 15:21 Ответить
Треба пристроїти контингент на кормлєніє.
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03.09.2020 15:38 Ответить
Якшо таким чином пристраювать, то взагалы ні до кого та ні дочого пристраювати не залишиться. Людина може не знати стан свого здоров'я. А проходити комісії та здавати аналізи, щоб потім безкоштовно кров здати, ніхто не буде.
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03.09.2020 15:51 Ответить
То може хай депутати всю свою крАвіщу здадуть... Хоч якась користь.
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03.09.2020 15:21 Ответить
Типа кровь не проверяют, а верят донору на слово...
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03.09.2020 15:23 Ответить
А че, доноры не сознательно идут на донацию? Или это чтобы крайний был, если в лаборатории накосячат?
Долбоебы. Теперь прежде чем сдать кровь, даже по просьбе знакомых люди будут думать - а нах оно мне надо?
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03.09.2020 15:26 Ответить
Що за брєд? Кров повинна ретельно перевірятись. Донор може й сам не знати, що хворіє. Років п"ятнадцять тому у зятя знайшли гепатит В (про який він ні сном, ні духом не знав і почував себе прекрасно), бо треба було здати кров на операцію для батька.
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03.09.2020 15:37 Ответить
Людям треба харчєваться.
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03.09.2020 15:39 Ответить
А счас бы с этой ответственностью твоего зятя выдоили бы не только на кровь, но еще и на бабло.
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03.09.2020 15:45 Ответить
От тому і брєд. У нас вже давно нормальної медецини не було. Любе оперативне втручання вимагало донорства родичів або знайомих, але при цьому працювала корисна функція. Кров перевіряли!!! І знаходили хвороби, які себе не проявляють. Тоді було врятовано два життя. Так тривале і дороговартісне лікування, але якщо б не виявили тоді, наслідок міг бути трагічним. А тепер дивлячись на ці рехворми просто шаленієшь, від їх ефективності . От у Луцьку, нещодавно в новинах. ОДИНА лабораторія і ОДИН інфекціоніст на ОБЛАСТЬ, який робить ПРЛ тести на ковід. Далі нікуди...
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03.09.2020 16:13 Ответить
А состояние здоровья у кандидатов в депутаты и президенты ?
А то выборцы выбирают вроде "нормальных", а потом оказывается, шо там дебил на дебиле, нарик на нарике, и конченная проститутка на проститутке(это уже о здоровье моральном).
И главное - таких же нездоровых к себе в окружение подтягивают и кормят за счёт народа.
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03.09.2020 15:57 Ответить
А чого відразу не ввести кримінальну відповідальність за донорство? "И поставить на крыше консерватории пулемет, чтоб консервы не воровали".
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03.09.2020 15:58 Ответить
Оголосити почесних донорів рецидивістами.
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03.09.2020 16:46 Ответить
Черговий непродуманий закон, що породжує тяжкі роздуми про те, чи є недолугість депутатів справжньою (щирою, дитячою, наївною), чи вона вдавана (негідна, корислива, свідома). Бо якщо підла, то покарання має бути одне, а якщо щира, то покарання має бути м'якішим, поблажливим.
Та мабуть не можуть бути 300 депутатів наївними. Важко повірити також, що 300 негідників голосували. Мабуть, їх все-таки менше, а інші у мовчазній згоді.
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03.09.2020 16:38 Ответить
Ще з 2002 року стою якимсь чином в банку крові якимсь чином на обліку як ВІЛ інфікованний. То як прийду кров здавати то маю платити штраф?
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03.09.2020 16:53 Ответить
відповідальність за прийняття недолугих законів тільки одна,вибори,коли йдеш на вибори думай за кого віддаєш голос.
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03.09.2020 19:57 Ответить
Вероятно проблема возникла из-за ликвидации специфических лабораторий, сокращении специалистов.

Но еще не всех война/супрун убила.

Давайте введем штрафы за то, что пациенты не ставят себе диагнозов, и не сорят баблом в частных клиниках. Не выявили у себя боткина - штраф, не прошли бесплатный профосмотр (что-то из глубокой древности), не помаялись среди старушек в очередях к врачам, не заплатили за бесплатный (в цивилизованных странах) тест на ковид.
И из-за приступа альтруизма (это не на рояле) пойти сдавать кровь.
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04.09.2020 00:47 Ответить
 
 