Донорство крови: Рада предлагает ввести ответственность за предоставление недостоверной информации о состоянии здоровья
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3649 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение установленного порядка предоставления информации о состоянии здоровья при осуществлении донации крови и (или) ее компонентов".
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 244 народных депутата.
Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, которая вводит административную ответственность за непредоставление лицом, осуществляющим донацию крови и/или компонентов крови, информации о состоянии своего здоровья или предоставление ложной информации, если это отрицательным образом сказалось на безопасности и качества заготовленных крови и/или компонентов крови. За такое правонарушение предлагается ввести ответственность в виде наложения штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
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Долбоебы. Теперь прежде чем сдать кровь, даже по просьбе знакомых люди будут думать - а нах оно мне надо?
А то выборцы выбирают вроде "нормальных", а потом оказывается, шо там дебил на дебиле, нарик на нарике, и конченная проститутка на проститутке(это уже о здоровье моральном).
И главное - таких же нездоровых к себе в окружение подтягивают и кормят за счёт народа.
Та мабуть не можуть бути 300 депутатів наївними. Важко повірити також, що 300 негідників голосували. Мабуть, їх все-таки менше, а інші у мовчазній згоді.
Но еще не всех война/супрун убила.
Давайте введем штрафы за то, что пациенты не ставят себе диагнозов, и не сорят баблом в частных клиниках. Не выявили у себя боткина - штраф, не прошли бесплатный профосмотр (что-то из глубокой древности), не помаялись среди старушек в очередях к врачам, не заплатили за бесплатный (в цивилизованных странах) тест на ковид.
И из-за приступа альтруизма (это не на рояле) пойти сдавать кровь.