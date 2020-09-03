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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) Кабмин (13804) стипендии (198)

Отец Зеленского о его выдвижении на пожизненную стипендию: Решил коллектив института на научном совете. Мой сын ни при чем

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отец Зеленского о его выдвижении на пожизненную стипендию: Решил коллектив института на научном совете. Мой сын ни при чем

Отец президента Украины, доктор технических наук Александр Зеленский, который попал в перечень выдающихся деятелей образования, которым предложили назначить пожизненную государственную стипендию, заявил, что ему "ничего не надо".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, его комментарий опубликовало прокремлевское издание "Страна".

"Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Вот мое какое мнение. Это еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию. Из нашего института выдвинули две кандидатуры – меня и еще одного человека. Таких, как я – полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского – оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул на научном совете. Я даже не знал результат – вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента? Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках", - отметил он.

По его словам, до этого его кандидатуру подавали на заслуженного деятеля науки и техники, но он отказывался, а в этот раз решил не отказываться.

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Ранее стало известно, что Кабмин вынес на свое заседание 2 сентября проект указа президента Украины о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе его отцу Александру Зеленскому.
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Топ комментарии
+98
Бугага! Шутка достойная быть занесенная золотыми буквами в историю 95 квартала! Отец Зеленского о его выдвижении на пожизненную стипендию: Решил коллектив института на научном совете. Мой сын не при чем - Цензор.НЕТ 7105
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03.09.2020 15:37
+84
Скрысить у государства две с половиной тысячи гривен в месяц на пенсию своему папочке - "выдающемуся деятелю образования" - вот в этом весь бубочка. Мелочное и наглое ЧМО с комплексом недонаполеона. Омерзительно просто.

Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 9060
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03.09.2020 15:50
+55
У цього кагала Зеленських нема берегів.
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03.09.2020 15:38
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Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 2796 Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 6104
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03.09.2020 20:24 Ответить
А чего тебя в другие года не выдвигали? Почему именно с сынком -президентом совпало? Совпадение? Не думаю
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03.09.2020 16:34 Ответить
яка хазяйновыта дытытна. всьо в симью ...
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03.09.2020 16:35 Ответить
Підлога Маккартні Ну судя по тому , что произошло в Славянске ,с женщиной и солью , то могут опять за зелень проголосовать , Зебилы они такие Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 733 А цена вопроса 2500 грв , и это при сыне миллионере Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 733
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03.09.2020 16:35 Ответить
НКВДшная порода имеет непредсказуемые "отличия физиологии"..)
блдь, ну так тупо, по-жлобски, палиться..
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03.09.2020 16:36 Ответить
Ответ достойный породистого еврея - мне ничего не надо, это дали мне по заслугам, я не бедный - но не откажусь.
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03.09.2020 16:38 Ответить
Ну канешна ни при чем!!!! Вовик ни в чем невиновник!!!!
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03.09.2020 16:39 Ответить
А можно спросить - а что этот достопочтенный еврей сделал для Украины???

Изобрел лекарство от рака?
Полетел в космос?
Спас мир от пандемии?

Или просто бабла решил срубить с Украинцев???
Ведь МЫ будем оплачивать эту лжестипендию зажравшемуся еврею!!!!

ЗЕ, в Ростов!!!!
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03.09.2020 16:41 Ответить
Он сделал зелебобку, разве этого вам мало?😂
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03.09.2020 17:00 Ответить
Он засунул мамке. Это достойно геройства среди жидов. Вопрос закрыт.
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03.09.2020 17:39 Ответить
Какой стыд!! Какой Стыд!!! Ещё один бедный жид порхатый Зеленский стиарший,решил примазаться к бюджету страны!! Что твоему сыну мало вковертах или в портфелях приносят????
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03.09.2020 16:42 Ответить
тоже юморист, династия прям...
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03.09.2020 16:43 Ответить
Зачётно соснули.
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03.09.2020 16:43 Ответить
Угу...это тому "профессору",который ни мову ,ни комп выучить не способен?
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03.09.2020 16:47 Ответить
)))))самое смешное:"это и при Порошенко было..."что то не давали тебе стипендию раньше,тупой ватный болван.
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03.09.2020 16:49 Ответить
Зелохи, это называется - хуцпа. У евреев это в почёте.
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03.09.2020 16:52 Ответить
Он на Колчаковских фронтах раненый.
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03.09.2020 16:52 Ответить
Пусть сучий пес маме Римме пенсию для комплекта замутит.
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03.09.2020 17:04 Ответить
Радует то что 73% будут пожизненно оплачивать свою тупость. Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 8979
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03.09.2020 17:12 Ответить
Можливо, не одне покоління.
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03.09.2020 20:27 Ответить
смешно. Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 62
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03.09.2020 17:21 Ответить
Изменение Конституции РФ тоже инициировал не *****, а какие-то люди.
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03.09.2020 17:22 Ответить
Мой сынуля постоянно мочится вам в глаза, и я тоже могу, - добавил зеленский-старший
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03.09.2020 17:27 Ответить
Колектив інституту вирішив. Його син не приший рукав.
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03.09.2020 17:28 Ответить
А шо біомаса з цього приводу думає? Це я до зебілів, яких так прозвав папа Шура. Жодного коментаря від наголосовавших.
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03.09.2020 17:37 Ответить
А вони лайно з штанів, що ім його Порох підкинув, витряхують.
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03.09.2020 19:01 Ответить
Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 8232
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03.09.2020 18:02 Ответить
Тінь в виді осла ... це 73% тих хто в свій дім при гласив цирк .., під час війни...
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04.09.2020 03:54 Ответить
пока сина припісдент потім відберуть коли сімейка чкурне в ізраїль
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03.09.2020 18:05 Ответить
Какое позорище. Миллионер не может обеспечить папу гречкой и старается переложить это на наши плечи. Блеск! Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 8219
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03.09.2020 18:05 Ответить
це як МІЛЬЯРДЕР мертвечук отримує ₴4000 (чи скільки там в рік) доплати за те, що він "недоакадемік" (чи хто він там).... НАУКА В УКРАЇНІ МЕРТВА, але гроші на вічні стипендії і виплати всяким випадковим людям Є!
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03.09.2020 18:07 Ответить
Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 8489
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03.09.2020 18:17 Ответить
Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 2663 Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 1117
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03.09.2020 18:52 Ответить
Какой экономный осел,папашу своего на наши плечи повесил.
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03.09.2020 18:18 Ответить
Цирк какой то.., тьфу ты не цирк, а 95 квартал!
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03.09.2020 18:19 Ответить
«......а в этот раз решил не отказываться»(с)......
------------------
🤣🤣🤣
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03.09.2020 18:21 Ответить
даже тут у зебила не хватило ума всё правильно сделать.т.е.без шума и пыли.
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03.09.2020 18:24 Ответить
жалкие отмазки
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03.09.2020 18:32 Ответить
Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 2673
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03.09.2020 18:32 Ответить
Там вопрос 2500 грн, вы серьезно думаете, что это специально подстроено? Но лучше отдать эти деньги перспективному студенту, который реально нуждается.
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03.09.2020 18:34 Ответить
копеечка к копеечке, и старому еврею на жилетку .Зпельцман мог хоть ящик масок за свои бабки какой нибудь больнице купить, но зажал бабло, бо жадный как истинный маланец
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03.09.2020 18:52 Ответить
Батько у бубочки така проноза!
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04.09.2020 15:27 Ответить
зеля миллионер, но все равно решили с бюджета скрысить
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03.09.2020 18:41 Ответить
Я больше поверю что это подстроили шоколадные подстилки , чтоб потом тыкать этими 2500 гр. Удобный случай для своего коричневого пиара.
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03.09.2020 18:45 Ответить
Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 8168
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03.09.2020 18:49 Ответить
зебилоид, вы такие тупорылые, что иногда вас просто хочется бесплатно усыпить, чтоб не мучались понапрасну Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 8747
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03.09.2020 18:49 Ответить
вот когда суд будет думать дать ли все 12 лет строгача, или ограничиться 8-мю, вот тогда и будешь 3,14здеть за сынку
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03.09.2020 18:46 Ответить
Ні сорому ні совісті. Хоча коли в єврея була совість при вирішенні особистої користі? НІКОЛИ,
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03.09.2020 19:06 Ответить
Дишовка все никак не нажрутся
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03.09.2020 19:08 Ответить
Це ще пів року тому по всій Україні, в кожному інституті проводили збори, і самі колективи висували педагогів на цю стипендію. З нашого інституту висунули дві кандидатури - мене і ще одну людину-----інститут має надію на додаткове фінансування з наших кишень.
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03.09.2020 19:14 Ответить
С одной стороны можно предположить что это случайность, но зная наши реалии ( постсоветские) мало верится, скорее даже команды от высших органов не было.. это решалы из научного совета подшустрили...Возможно он и заслуживал этой так сказать стипендии.. Но на его месте лучше бы сразу отказаться, изначально предупредив что бы его кандидатуру не рассматривали. ( ну если по уму) А так и на себя и на сына клеймо повесил. ( лучше было бы если бы ему ее дали когда Вовка в КВНе был в Квартале.. теперь другой расклад.. Как бы там оно не было.., а отмыться не получится., помните как в присказке " ложки нашлись, а осадочек остался". А теперь в непростое время дополнительные имиджевые потери для Зе как президента и всей его команде в предверии выборов Но тут как говорится выбор сделан был и точка. Назад не отыграть...
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03.09.2020 19:19 Ответить
Но у нас такие "традиции" Янукович и Порошенко своих сыновей делали депутатами Рады, а у Зеленского просто дети еще не того возраста поэтому "звезда упала на погоны" родителя. И это так только для примера.. у нас это такая " норма" ( нужно покопаться кому там из родни власть придержащих давали ордена, Героя Украины, звания, ученые степени, наградное оружие , кто целыми семьями как Балога оказались в депутатах.., кажется трое..) Ну в общем це такЭ.
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03.09.2020 19:39 Ответить
Даже дурню понятно это действие Ученый совет -это коллективный подхалимБыла бы совесть таое решение в административном порядке недопустили бы
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03.09.2020 19:27 Ответить
несподівано)
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03.09.2020 19:46 Ответить
Папик:
" Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках", - отметил он.
По его словам, до этого его кандидатуру подавали на заслуженного деятеля науки и техники, но он отказывался, а в этот раз решил не отказываться.Источник: https://censor.net/ru/n3217444
А остальные годы он работал на взятках?
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03.09.2020 19:59 Ответить
Это просто писец с писецов!!!
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03.09.2020 20:04 Ответить
Папа такой-же лгун, как и сынок.
"Мне вообще лично ничего не надо. ... Я даже не знал результат - вот это впервые от вас слышу. ", - отметил он.
По его словам, до этого его кандидатуру подавали на заслуженного деятеля науки и техники, но он отказывался, а в этот раз решил не отказываться.
Ничего не надо, но решил не отказываться.
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03.09.2020 20:05 Ответить
Ну вот, а говорил, что нафига сыну то президенство.
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03.09.2020 20:05 Ответить
булоб дуже смішно, якби не було так сумно.
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03.09.2020 20:12 Ответить
Недоедающий с виду папик рубанул серпом по репутации сынульки: когда про это узнают Меркель или Джонсон, то подумают, что кое-кому всегда мало (никак не нажрутся). Но европейцы вежливо промолчат и будут светски улыбаться.
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03.09.2020 20:23 Ответить
Яблочко от яблоньки далеко не падает...Эх казакИ...Еврейского казачества...Мало Израиля?!
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03.09.2020 20:17 Ответить
Из жизни одной ну очень интеллигентной и особо порядочной еврейской семьи.
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03.09.2020 20:20 Ответить
Ни стыда ни совести.
Начался откровенный подхалимаж.
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03.09.2020 20:23 Ответить
Правнукам на мороженное.
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03.09.2020 20:43 Ответить
сАвкодрочер гребаный
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03.09.2020 20:54 Ответить
маланцы
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03.09.2020 21:09 Ответить
эталонные
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03.09.2020 21:13 Ответить
конечно, конечно......боже упаси даже подумать, что твой сын причем......интересно, а папе простого клоуна 95 квартала дали бы эту стипендию?...вообще- то, порядочный человек, отказался бы от этой стипендии, если бы был папой президента....даже, если бы он ее действительно заслужил...но, это, похоже, не тот случай.......в стране масса беженцев из зоны войны и масса детей, потерявших родителей в зоне войны, которым помогают не только украинцы, но и граждане Европы и Америки...... почему мне за эту семейку очень стыдно, не знаете?....
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03.09.2020 23:05 Ответить
У багатьох українських універах науково-дослідна робота це профанація і розпил бюджетного бабла по-мелочі. Скажете де докази? Покажіть що важливого университетська наука дала за останні 30 років. Не густо? Ото ж. А бабло списується регулярно по всій країні.
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04.09.2020 00:24 Ответить
Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 2872

Я не коментуватиму, бо зразу потруть.
Люди написали правильно правильними словами.
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04.09.2020 05:51 Ответить
Дайте і героя україни - він такого гарного поца народив .
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04.09.2020 07:33 Ответить
Спросите любого сотрудника Криворожского Госуниверситета о профессоре А Зеленском и он вам ответит.:"Достойный, порядочный человек и преподаватель от Бога!"
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04.09.2020 09:11 Ответить
По предмету,,хуцпа,,
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04.09.2020 10:01 Ответить
Криворожский университет - все с крывыми рожами. Свои хвалят своих. Спасибо папе-педагогу за сына-умника премного ! В единстве наша сила. Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Скромность - удел лохов. Чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было.
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04.09.2020 14:00 Ответить
И это всего лишь доктор. А ведь может стать и профессором и даже академиком. Коллектив решит прогнуться - и на тебе, повышение. И 2500 грн. будет уже-таки маловато)))
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04.09.2020 10:21 Ответить
Це інстітут дав швабу.
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04.09.2020 15:29 Ответить
Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 1451

...
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04.09.2020 14:50 Ответить
Как институт решил, так и через год отменит. Ничего страшного!
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04.09.2020 15:18 Ответить
Злі порохоботи! Це не кумовство, бо він його батько, а не кум, так що фіг вам! Бубачка - прєзідєнт міііііііірааааа!!!
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04.09.2020 15:36 Ответить
А совесть у этого старого козла зеленского Ещё есть?? Или на деньгах все охренели!!!??
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08.09.2020 18:08 Ответить
Отец Зеленского заслуженный достойный преподаватель Университета и квалифицированный ученый. Коллектив Университета выдвинул его вместе с другим преподавателем на стипендию. Кстати стипендия в абсолютном исчислении очень маленькая и там кроме почета ничего нет. Порохоботы ведут себя (как всегда) очень недостойно. В данном случае они обвиняют ученый совет Университета в нечестности и по сути оскорбляют его.
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12.01.2021 21:12 Ответить
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