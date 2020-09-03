Отец Зеленского о его выдвижении на пожизненную стипендию: Решил коллектив института на научном совете. Мой сын ни при чем

Отец президента Украины, доктор технических наук Александр Зеленский, который попал в перечень выдающихся деятелей образования, которым предложили назначить пожизненную государственную стипендию, заявил, что ему "ничего не надо".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, его комментарий опубликовало прокремлевское издание "Страна".

"Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Вот мое какое мнение. Это еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию. Из нашего института выдвинули две кандидатуры – меня и еще одного человека. Таких, как я – полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского – оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул на научном совете. Я даже не знал результат – вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента? Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках", - отметил он.

По его словам, до этого его кандидатуру подавали на заслуженного деятеля науки и техники, но он отказывался, а в этот раз решил не отказываться.

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Ранее стало известно, что Кабмин вынес на свое заседание 2 сентября проект указа президента Украины о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе его отцу Александру Зеленскому.