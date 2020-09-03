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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Норма о соцопросе в избирательном законодательстве не нужна, там уже прописано право ЦИК на проведение избирательных экспериментов, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Норма о соцопросе в избирательном законодательстве не нужна, там уже прописано право ЦИК на проведение избирательных экспериментов, -

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал попытку прописать в изменениях в Избирательный кодекс право ЦИК на проведение соцопросов в день выборов. В "Голосе" заявляли, что таким образом "власть пыталась изменить правила перед выборами, чтобы "пропихнуть" референдум об особом статусе Донбасса".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Арахамия так прокомментировал журналистам эту норму: "У нас есть два-три вывода из научного управления, где говорят, что такая норма в отдельном законе даже не нужна, потому что в рамках действующего законодательства ЦИК уже имеет право проводить избирательные эксперименты (так называют это в законопроекте). То есть такие опросы, как тестирование новых механик в избирательном праве", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что парламент планирует принять пакет законов о народовластии.

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"Идея заключается в том, чтобы ЦИК, возможно, начал готовиться к будущим этим изменениям и как институция подстраивался проводить какие-то эксперименты. Чтобы не было, что мы почти год принимали и разрабатывали законы, а затем ЦИК еще будет год разрабатывать порядок и тренироваться как это делать. Поэтому возникла такая идея", - добавил он.

Ранее Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Как сообщили нардепы "Голоса", именно в этот законопроект хотели внести норму о проведении "соцопросов": "Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса".
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Топ комментарии
+3
Та ну вас на куй з вашими "виборчими екстрементами експериментами" - вже рік назад провели два.
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03.09.2020 16:05
+2
Та не стісняйтесь. Призначте вже орденоносця Охендовського головою ЦИК і не треба усіляких експериментів.
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03.09.2020 16:23
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давидик прям генератор идей, заодно не забывает гроши в свой карман генерировать
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03.09.2020 15:58 Ответить
Зеленые дегенераты еще не наэкспериментировались с ложнопандемией? Дальше будут экспериментировать и с избирательным процессом? Конституцию послали по боку, не выполняют ее решения и постановления, не прекращают антиконституционный карантин. Геть падлы из Рады, преступники, нарушители главного законы страны. Вы не люди, вы зеленые жабы.
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03.09.2020 16:14 Ответить
Гниды зелёные 🤢🤡💩🎪,как и лука мудищев 80% себе намалюют
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03.09.2020 16:30 Ответить
Киосочный злодей разбушевался
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03.09.2020 16:00 Ответить
С утра - только хорошие новости. Уже полтора года.
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03.09.2020 16:02 Ответить
успокойте блюма...или как там его
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03.09.2020 16:02 Ответить
Та ну вас на куй з вашими "виборчими екстрементами експериментами" - вже рік назад провели два.
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03.09.2020 16:05 Ответить
"ЦИК уже имеет право проводить избирательные эксперименты (так называют это в законопроекте)."

Интересно , а там прописаны границы " избирательного эксперимента" ? ( что-бы мы потом сильно не удивлялись )...
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03.09.2020 16:07 Ответить
пущай сцик ежегодно проводит опросы из 10-12 пунктов + Ваш вариант, каким образом народ хотел бы казнить действующую власть... вот это будет демократия и выражение уровня доверия...
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03.09.2020 16:08 Ответить
Та в нас вже провели екперимент, клоунів до влади допустили.
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03.09.2020 16:11 Ответить
здорові хами ситі в них епала (ц) Лесь
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03.09.2020 16:12 Ответить
Та не стісняйтесь. Призначте вже орденоносця Охендовського головою ЦИК і не треба усіляких експериментів.
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03.09.2020 16:23 Ответить
Зарплати членів ЦВК понад 200 000 гривень на місяць. За такі гроші вони просто не можуть не намалювати зе-владі потрібний результат. А після виборів, зрозуміло, саморозпуститися. А розмови про експерименти - то для прикриття, для відводу очей
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03.09.2020 16:44 Ответить
Проведение избирательных экспериментов

Абрашка Хам как всегда "на высоте" 😁
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03.09.2020 18:29 Ответить
причем тут опрос по левым темам к выборам?
жулье зеленое
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03.09.2020 18:40 Ответить
 
 