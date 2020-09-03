Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский после 10 суток ареста получили еще по 15
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Оппозиционер и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский получили новые 15 суток административного ареста.
Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции, передает Цензор.НЕТ.
"Суд Центрального района назначил Ольге еще 15 суток административного ареста", - сказали в пресс-службе.
Решение вынесено в соответствии с ч. 3 ст. 23.34 КоАП РБ (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Ковалькова была повторно задержана после выхода из изолятора.
Такое же наказание, в виде 15 суток ареста, получил в четверг еще один член президиума КС, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский.
"Дылевскому присудили 15 суток ареста по ч.1 ст.23.34", - сообщили в пресс-службе КС.
Ковалькова и Дылевский в конце августа были приговорены к 10 суткам ареста и должны были выйти на свободу 3 сентября. Оба были обвинены в организации несанкционированного мероприятия. Оба являются членами президиума Координационного совета белорусской оппозиции.
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А Европа в очередной раз показала, что ей на всё пох.
Надоело ему, бедняжке, что белорусы не хотят сносить Беларусь вместе с пидором лукой.
За оскорбление названия страны - по щам, убогому.
Русский мир на марше в Беларусь. "Путин - введи!"
И это был воскресный день - и я не лазил по карманам:
"В воскресенье - отдыхать" - вот мой девиз.
Вдруг - свисток, меня хватают и обзывают хулиганом,
А один узнал - кричит: "Рецидивист!" -
"Брось, товарищ, не ершись,
Моя фамилия - Сергеев,
Ну а кто рецидивист -
Ведь я ж понятья не имею".
Это был воскресный день, но "мусора" не отдыхают:
У них тоже план давай, хоть удавись.
Ну а если перевыполнят, так их там награждают -
На вес золота там вор-рецидивист.
С уваженьем мне: "Садись! -
Угощают "Беломором". -
Значит, ты рецидивист?
Распишись под протоколом!"
Это был воскресный день, светило солнце как бездельник,
И все люди - кто с друзьями, кто с семьёй.
Ну а я сидел скучал, как в самый гнусный понедельник:
Мне майор попался очень деловой.
"Сколько раз судились вы?" -
"Плохо я считать умею!" -
"Но всё же вы - рецидивист?" -
"Да нет, товарищ, я - Сергеев".
Это был воскресный день, а я потел, я лез из кожи,
Но майор был в математике горазд:
Он чегой-то там сложил, потом умножил, подытожил -
И сказал, что я судился десять раз.
Подал мне начальник лист -
Расписался как умею,
Написал: "Рецидивист
По фамилии Сергеев".
Это был воскресный день, я был усталым и побитым,
Но одно я знаю, одному я рад:
В семилетний план поимки хулиганов и бандитов
Я ведь тоже внёс свой очень скромный вклад!
В. Высоцкий, 1964
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/078.htm