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Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский после 10 суток ареста получили еще по 15

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский после 10 суток ареста получили еще по 15

Оппозиционер и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский получили новые 15 суток административного ареста.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции, передает Цензор.НЕТ.

"Суд Центрального района назначил Ольге еще 15 суток административного ареста", - сказали в пресс-службе.

Решение вынесено в соответствии с ч. 3 ст. 23.34 КоАП РБ (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Ковалькова была повторно задержана после выхода из изолятора.

Такое же наказание, в виде 15 суток ареста, получил в четверг еще один член президиума КС, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

"Дылевскому присудили 15 суток ареста по ч.1 ст.23.34", - сообщили в пресс-службе КС.

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Ковалькова и Дылевский в конце августа были приговорены к 10 суткам ареста и должны были выйти на свободу 3 сентября. Оба были обвинены в организации несанкционированного мероприятия. Оба являются членами президиума Координационного совета белорусской оппозиции.
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Топ комментарии
+6
Белорусы могут ходить сколько угодно. Они уже проиграли. Чтобы не нёс Лукашенко, он остаётся при власти.
А Европа в очередной раз показала, что ей на всё пох.
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03.09.2020 16:08
+4
Без всякого сарказма. Что, по-твоему, Евросоюз должен был сделать?
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03.09.2020 16:14
+3
Прямо какие-то рецидивисты. Только откинулись, снова на кичман ))))))
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03.09.2020 16:06
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Благодетель беларусов - терпение... (это шоб не ругаться)
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03.09.2020 16:04 Ответить
Білоруські опозиціонери Ковалькова і Дилевський після 10 діб арешту отримали ще по 15 - Цензор.НЕТ 6521
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03.09.2020 16:31 Ответить
Білоруські опозиціонери Ковалькова і Дилевський після 10 діб арешту отримали ще по 15 - Цензор.НЕТ 3214
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04.09.2020 18:46 Ответить
Прямо какие-то рецидивисты. Только откинулись, снова на кичман ))))))
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03.09.2020 16:06 Ответить
А так и есть - с кичи ведь они уже не выйдут - теперь это их дом родной
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04.09.2020 18:47 Ответить
Это у нас Медведчук с Кивой в Раде стояли с беларуским флагом и поддерживали именно этот режим, я правильно понял? Так может на них и проверить подобные методы 10+15 и в камеру? Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский после 10 суток ареста получили еще по 15 - Цензор.НЕТ 1962
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03.09.2020 16:07 Ответить
Белорусы могут ходить сколько угодно. Они уже проиграли. Чтобы не нёс Лукашенко, он остаётся при власти.
А Европа в очередной раз показала, что ей на всё пох.
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03.09.2020 16:08 Ответить
Без всякого сарказма. Что, по-твоему, Евросоюз должен был сделать?
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03.09.2020 16:14 Ответить
Он наверное хочет, чтобы ЕС ввел войска и защитил белорусов от Лукашенко, раз уж они сами не хотят применять силу. Других вариантов, что он хочет от ЕС у меня нет (озабоченность же ему не подходит)
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03.09.2020 16:24 Ответить
Согласен. У запоребриковцев такая тактика - потихоньку косвенно обсирать Европу, и пытаться втирать нам их мировоззрение
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03.09.2020 16:35 Ответить
Наверное попали на акцию заработай на 10 суток и получи еще 15 в подарок
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03.09.2020 16:16 Ответить
Таракан - вечный повелитель Бульбароссии. Хватит им уже с флажками носиться. Надоело смотреть.
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03.09.2020 16:17 Ответить
Выключи ютуб и зомбоящик.
Надоело ему, бедняжке, что белорусы не хотят сносить Беларусь вместе с пидором лукой.
За оскорбление названия страны - по щам, убогому.
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03.09.2020 17:54 Ответить
Идите по домам и смиритесь. Вас зажали в тиски из Кремля и никто вас не отпустит. Сидите по домам, а то Путин нападёт.
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03.09.2020 19:15 Ответить
Это не терпение, именно ссыкловство. Ненавидят и боятся отписдить омоновцев. Чтоб в тюрьму не сесть. Вот меня тоже в бешенство бесконечные наглые задержания приводят. И что. Ничего.(
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03.09.2020 22:40 Ответить
Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский после 10 суток ареста получили еще по 15 - Цензор.НЕТ 6569
Русский мир на марше в Беларусь. "Путин - введи!"
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03.09.2020 16:19 Ответить
После 2 ходки можно и короновать.
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03.09.2020 16:19 Ответить
Садисты гебняво-коммуняцкие
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03.09.2020 16:24 Ответить
Ех рас, да іщьо рас, да много много много рас...
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03.09.2020 16:30 Ответить
Рецидивисты однако Білоруські опозиціонери Ковалькова і Дилевський після 10 діб арешту отримали ще по 15 - Цензор.НЕТ 2235

И это был воскресный день - и я не лазил по карманам:
"В воскресенье - отдыхать" - вот мой девиз.
Вдруг - свисток, меня хватают и обзывают хулиганом,
А один узнал - кричит: "Рецидивист!" -

"Брось, товарищ, не ершись,
Моя фамилия - Сергеев,
Ну а кто рецидивист -
Ведь я ж понятья не имею".

Это был воскресный день, но "мусора" не отдыхают:
У них тоже план давай, хоть удавись.
Ну а если перевыполнят, так их там награждают -
На вес золота там вор-рецидивист.

С уваженьем мне: "Садись! -
Угощают "Беломором". -
Значит, ты рецидивист?
Распишись под протоколом!"

Это был воскресный день, светило солнце как бездельник,
И все люди - кто с друзьями, кто с семьёй.
Ну а я сидел скучал, как в самый гнусный понедельник:
Мне майор попался очень деловой.

"Сколько раз судились вы?" -
"Плохо я считать умею!" -
"Но всё же вы - рецидивист?" -
"Да нет, товарищ, я - Сергеев".

Это был воскресный день, а я потел, я лез из кожи,
Но майор был в математике горазд:
Он чегой-то там сложил, потом умножил, подытожил -
И сказал, что я судился десять раз.

Подал мне начальник лист -
Расписался как умею,
Написал: "Рецидивист
По фамилии Сергеев".

Это был воскресный день, я был усталым и побитым,
Но одно я знаю, одному я рад:
В семилетний план поимки хулиганов и бандитов
Я ведь тоже внёс свой очень скромный вклад!

В. Высоцкий, 1964

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/078.htm
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03.09.2020 16:35 Ответить
Ну вот и всё. Кино закончилось. А сколько тут на Цензоре было умных беларусов, которые нас учили - как надо жить. Білоруські опозиціонери Ковалькова і Дилевський після 10 діб арешту отримали ще по 15 - Цензор.НЕТ 378
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03.09.2020 16:46 Ответить
Потом по 15 лет ГУЛАГА получат Білоруські опозиціонери Ковалькова і Дилевський після 10 діб арешту отримали ще по 15 - Цензор.НЕТ 7244
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04.09.2020 18:43 Ответить
 
 