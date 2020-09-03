Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что местные выборы невозможно отменить из-за коронавируса.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания Рады.
"Я таких перспектив не вижу (срыва выборов из-за карантина. - Ред). Но я слышал господина Ляшко несколько раз и господина Степанова по этому поводу. Мне кажется, что это невозможно. Даже одного процента вероятности не существует. Они имеют свое медицинское мнение. С точки зрения политической и юридической - это невозможно", - сказал Арахамия.
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+4 Павло ШОвте
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+4 Павло ШОвте
показать весь комментарий03.09.2020 16:22
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В следующий раз, выбирая очередного экранного Голобородька, подумайте;
а не окажется ли он опять реальным Голохвастовым.
З серії: «Не будєм подавать воду в Крьім»?
..
увидите свой рейтинг....и коронавирус может стать той важной ...самой важной причиной для переноса... или даже отмены выборов ))))