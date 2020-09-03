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Новости Политика Украины Коронавирус и карантин Местные выборы-2020
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Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, -

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что местные выборы невозможно отменить из-за коронавируса.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания Рады.

"Я таких перспектив не вижу (срыва выборов из-за карантина. - Ред). Но я слышал господина Ляшко несколько раз и господина Степанова по этому поводу. Мне кажется, что это невозможно. Даже одного процента вероятности не существует. Они имеют свое медицинское мнение. С точки зрения политической и юридической - это невозможно", - сказал Арахамия.

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Топ комментарии
+4
За рік ця команда себе показала. Цікаво, скільки залишилось прихильників з 73%?
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03.09.2020 16:10
+4
Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 975
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03.09.2020 16:16
+4
Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5097
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03.09.2020 16:22
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выборы может не отменят, а вот результаты...
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03.09.2020 16:07 Ответить
За рік ця команда себе показала. Цікаво, скільки залишилось прихильників з 73%?
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03.09.2020 16:10 Ответить
Арахамка пусть скажет зачем его партия народ дурит полгода выдуманной пандемией. Выборы они не отменят, а людей второй волной запугивают, ублюдки. Геть из Рады!
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03.09.2020 16:11 Ответить
К сожалению болячка не выдумана...
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03.09.2020 16:16 Ответить
Грипп тоже не выдуманный. Люди сколько живут, столько болеют и при чем тут пандемия, карантин и весь этот бред? До тебя еще не дошло, что это все искусственно раздуто? А до некоторых дошло, они увидели, что некоторые тесты на коронавирус произведены за полгода до возникновения коронавирусной инфекции.
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03.09.2020 20:43 Ответить
гм ...а наприклад в США - там також всіх просто лякають ?
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03.09.2020 20:52 Ответить
Прочитал что я написала? При чем тут США,это относится ко всему миру.
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03.09.2020 22:22 Ответить
Лохторату..
В следующий раз, выбирая очередного экранного Голобородька, подумайте;
а не окажется ли он опять реальным Голохвастовым.
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03.09.2020 16:21 Ответить
зеленым веры нет, сейчас одно завтра другое. Тем более эти мрази прекрасно понимают, что отсосут по полой ...
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03.09.2020 16:08 Ответить
они прекрасно понимают, что надо будет выполнять такой работы в 2 раза больше, если отложат выборы.
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03.09.2020 16:14 Ответить
Места на местных выборах уже проданы) Куда их отменять? А вот работу в Раде хотят прекратить...Пандемия у них...А на распространение пандемии на выборах у простых людей им пофиг...
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30.09.2020 12:02 Ответить
О!
З серії: «Не будєм подавать воду в Крьім»?
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03.09.2020 16:08 Ответить
а с психической точки зрения давидик здоров, чтобы участвовать в выборах?
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03.09.2020 16:10 Ответить
значит, нужно учитывать и такую попытку зеленых
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03.09.2020 16:10 Ответить
Надо сделать скрин. Чтобы потом не рассказывал, что его опять не правильно поняли.
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03.09.2020 16:11 Ответить
Хто отменит. Ахамевший Ара? У вас нет выхода. И так писец. и так.
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03.09.2020 16:14 Ответить
Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 975
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03.09.2020 16:16 Ответить
Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1937

..
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03.09.2020 16:17 Ответить
та пагадите... не торопитесь
увидите свой рейтинг....и коронавирус может стать той важной ...самой важной причиной для переноса... или даже отмены выборов ))))
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03.09.2020 16:16 Ответить
Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5097
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03.09.2020 16:22 Ответить
Значить треба готуватись...
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03.09.2020 16:30 Ответить
Детям - карантин , зелефанатам - выборы ? Как это противно . Не існує навіть 1% ймовірності, що місцеві вибори скасують через коронавірус, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7300
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03.09.2020 16:33 Ответить
хламидиоз лечится - проверено венерологами
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03.09.2020 16:43 Ответить
Зачем отменять из-за короновируса, когда есть масса других причин?..
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03.09.2020 17:22 Ответить
Не существует даже 1% вероятности, что на местных выборах кто-то проголосует за партию СлугН - "прислугаслуга олигархов" Арахамия
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03.09.2020 17:48 Ответить
да он такое брехло, что верить могут только наглухо отбитые.
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03.09.2020 18:26 Ответить
Раз таке формулювання, значить бреше. Розумійте з точністю до навпаки.
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04.09.2020 00:21 Ответить
 
 