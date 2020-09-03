Отказ ВСП отстранять судей ОАСК говорит о нежелании очищать судебную систему, - НАБУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Высший совет правосудия проигнорировал факты следствия по делу о злоупотреблениях судей Окружного административного суда Киева.
Об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Аргументы, которые ВСП использовал, встав на защиту судей ОАСК, по мнению НАБУ, являются надуманными и могут свидетельствовать о наличии связей с фигурантами обнародованных Национальным бюро аудиозаписей – доказательств в уголовном производстве", - сообщает пресс-служба НАБУ.
В НАБУ напомнили, что 17 июля 2020 года детективы Бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, учитывая отсутствие лиц по месту работы и проживания, сообщили главе и четырем судьям ОАСК о подозрении по процедуре, предусмотренной ст. 135 и ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины.
"Прибегнуть к такому вполне законному способу совершения процессуального действия, детективы вынуждены были из-за того, что судьи, будучи информированными о намерениях следствия, заранее приняли меры, чтобы исключить личные получения подозрений. Поэтому, как того требует УПК в таких случаях, сообщение о подозрениях вручили администрации по месту работы (руководителю аппарата ОАСК) и направили заказными письмами по установленным местами регистрации и проживания судей", - подчеркивают в НАБУ.
В дальнейшем, несмотря на неоднократные сообщения о вызовах, подозреваемые судьи ОАСК уклонялись от личного получения любых сообщений, продлевали отпуска и скрывались от органа досудебного расследования.
"И только после объявления их в розыск, появились на рабочих местах и заявили о своем присутствии. После этого им лично повторно вручили соответствующие сообщения о подозрении. Документы, подтверждающие этот факт - среди материалов, представленных в ВСП", - указывается в сообщении.
ВСП в свою очередь проигнорировал эти факты, заявив об отсутствии доказательств надлежащего вручения подозрений четырем судьям ОАСК. При этом вручение подозрения одному из судей ВСП признал надлежащим, хотя он получил сообщение таким же способом, как и другие фигуранты дела.
"Отказывая в удовлетворении ходатайств касательно двух судей якобы в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых им подозрений, ВСП сознательно проигнорировал наличие в материалах ходатайства постановления следственного судьи ВАКС о разрешении на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных в ходе расследования другого уголовного производства. Это разрешение получено после сообщения судьям ОАСК и другим лицам о подозрении", - добавили в НАБУ.
Кроме того, во время досудебного расследования детективы Бюро обнаружили информацию о возможной связи между подозреваемыми судьями и членами ВСП, которые рассматривали ходатайство об их отстранении. В связи с этим прокуроры поставили вопрос об отстранении этих лиц от рассмотрения вопроса, предоставив соответствующие рассекреченные материалы негласных следственных действий.
"Однако, ВСП во внимание эти обстоятельства не взял. Кроме того, Высший совет правосудия опубликовал на официальном сайте ложную информацию о якобы непредоставлении соответствующих материалов", - подчеркнули в Бюро.
"Отказ ВСП отстранить судей Окружного административного суда Киева, подозреваемых в захвате государственной власти, от правосудия на время расследования их злоупотреблений, свидетельствует о нежелании очищать судебную систему", - заключили в НАБУ.
Как сообщалось, во вторник ВСП рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. ВСП принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.
В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
«Печерське правосуддя є символом відсутності верховенства права» - а це слова Петра Порошенка у 2020 році вже не з президентського крісла.А там весе ж одні і тіж рила. Так і з Верховним Судом. Фасад поміняли.
говорить, що зеля теж вор,
і що має бути ще один Майдан,
і кількість загиблих буде вже не сотні
Поговорили о политике, жизни...и он как-то перешёл на тему - та всё дорого....
Вернулся на офис и открыл его декларацию - 52500 грн/месяц в 2019 году!!!
Ну и кто там обещал равенство, ограничить безразмерные пенсии и т.п. ???
... Ісус не міг прямо сказати про це словами, бо тоді б Його (або пізніше Його учнів) могли обвинуватити у спробі підриву державної влади, і тоді б римляни сказали, що вони вбили Його не безвинного, а за злочин. А так, без цих слів, і чинний (юдейський) цар Ірод визнав, що Ісус невинний, і головний представник (намісник) римської держави (в Юдеї) - Понтій Пилат - ще до страти визнав, що Ісуса засудили на смерть невинного. І навіть один з двох злочинців, яких стратили разом з Ісусом, визнав, що його самого засудили справді за злочин, а от Ісуса засудили без провини. Тобто, похід до Пилата просто забезпечив первосвященникам формальне прикриття, тобто зовнішню видимість нібито дотримання закону, коли вони фактично свавільно вбили невинного Ісуса з особистих міркувань. І таким чином Ісус показав, що "Феміда" вбиває не тільки винних, але будь-кого - залежно від того, хто і як поверне її меча. І це не випадковість, а один з головних уроків Бога для людей. ...
... Чому Ісуса вбили саме так, як це було? Якщо припустити, що Він мав стати просто чистим Агнцем Божим, якого мали принести в жертву для прощення (відпущення, відкуплення) "гріхів" усіх людей, то стає незрозуміло, чому це не зробили так, як приносять у жертву агнців? Чому не було так, як Бог колись казав зробити Аврааму, щоб перевірити його віру: покласти сина свого (Ісаака) на вівтар і зробити його жертвою? Може тому, що смерть Ісуса саме на хресті - це не випадковість, а ЗНАК!? Точніше, це - ОДИН З НАЙГОЛОВНІШИХ ЗНАКІВ: Ісус Своєю смертю поставив величезний хрест на ворогові Бога - на злі, яке прикривається маскою "Феміди". Це, як військові іноді позначають на карті цілі - хрестом. І прицілюючись, також на ціль наводять хрест. Або як колись Мойсей за вказівкою Бога позначив (правда, не хрестом, а кров'ю... агнців пасхальних) двері домів народу Ізраїлевого в Єгипті для того, щоб Бог міг побачити, де Ізраїльтяни, а де Єгиптяни (ідентифікація "свій - чужий"). (До речі, тоді Бог сказав Мойсею: "...і над всіма богами Єгипетськими вчиню суд.") Або, ще - як кажуть: "поставити на комусь хрест", - себто, помітити його, як приреченого, списаного і більше не потрібного представника минулого. Ще: в одному з чотирьох варіантів Євангелія - від Івана - є уточнення про те, що: "Коли ж підійшли до Ісуса й побачили, що Він уже вмер, голінок Йому не зламали, та один з вояків списом бока Йому проколов, - і зараз витекла звідти кров та вода." Думаю, що цей спис - це теж не випадковість. Цей спис - це ніби стрілка, яка додатково вказує на цей хрест (із страченим на ньому НЕВИННИМ Ісусом). (Ніби стрілка-курсор у комп'ютерній грі вказує на знак квеста (загадка), позначений хрестом.) Отже, схоже на те, що саме так Ісус Своєю смертю переміг смерть ще й у такому смислі: Бог поставив на горі (на видноті перед усім народом) великий хрест, яким позначив, де ще ховається смерть у цьому світі, тобто вказав на хитру схованку зла - "Феміду". Ще й списом, як стрілкою, додатково було вказано на цей хрест. Мабуть тому, що "Феміда" - це дуже хитра маска, яка під виглядом, начебто, ідеалу справедливості і, начебто, єдино можливого (і тому, начебто, необхідного) способу боротьби проти злочинності насправді може приховати (і приховує) безліч зла, і під її пов'язкою насправді ховають свої очі диявол та смерть. Тому Ісус каже: "...а про суд, - що засуджений князь цього світу", тобто, засуджений диявол* (і його князівство зла), бо Ісус зробив нас усіх свідками проти нього, викривши його хитру маску "Феміди".
Що ж може ховатися під маскою начебто "справедливої" "Феміди"?
Дивіться додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
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* Взагалі-то, про диявола - це необгрунтоване припущення, бо про нього Ісус не згадує у тій промові, з якої взята дана цитата. Тому з точки зору (формальної) логіки з даної цитати Ісуса (і з відповідної промови) не випливає таке припущення, начебто, засуджений князь світу цього - це диявол... Зате з цієї цитати випливає, що засуджений просто "князь цього світу", тобто, будь-яка людина, яка є вищим керівником (князь, цар, імператор, президент, прем'єр-міністр і т.д., - будь-який вищий керівник), що очолює і уособлює владу в цьому світі. Отже, думаю, що значно більш обгрунтованим є таке розуміння цитати "...а про суд, - що засуджений князь цього світу", - що Богом засуджені люди, які здійснюють владу в цьому світі, оскільки вони застосовують насильство та вчиняють інші злочини проти людей, причому ще й узаконюють для влади (в т.ч. для себе) право на ці злочини, які забороняють вчиняти іншим людям. Тобто влада робить людям те, що вона забороняє робити самим людям, оскільки влада постійно користується звичними засобами - алгоритмом "Феміди", тобто, покаранням (часто насильницьким) за порушення встановлених владою ж законів, указів, постанов, приписів, традицій, звичаїв чи будь-яких інших правил.
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