Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли

Гео Лерос заявил, что несмотря на его попытки встретится с Владимиром Зеленским, последний так и "не набрался храбрости поговорить" с ним.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил исключенный из фракции "Слуги народа" нардеп Гео Лерос, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он назвал Лероса предателем страны и взяточником.

"Когда такое говорит президент Украины - человек, который, это уже очевидно, является главным предателем граждан Украины, независимо от их политических взглядов, - безусловно, это воспринимается как комплимент. При этом Зеленский снова опускается до уровня оскорблений. Как и раньше, он позволяет себе сплетничать по поводу разных политиков, бизнесменов и так далее. И выглядит в этот момент смешно. А ведь это высшее должностное лицо страны! Наивысшее! Этот человек не может позволять себе оскорблять других людей. Надеюсь, скоро этот бред перестанут слушать, относясь со снисхождением к его интеллектуальным способностям. Ну, а в целом - тотально и глобально люди чувствуют, что их предали. Предали их выбор", - заявил Лерос.

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"Ведь это человек не из политики. Он должен был стать "черным лебедем", изменить нашу страну. Все были воодушевлены этим выбором. Все ожидали глобальных изменений. Поэтому мы и увидели такую поддержку "Слуги народа" на выборах"". Но по факту все оказалось фикцией, бутафорией. Я вижу, как потухли глаза народных депутатов. Они не чувствуют, что что-то может поменяться. Отчетливо заметен привкус реванша. Происходят откат реформ, назначение на должности людей Януковича. Мы видим, как таможню отдали под людей Калетника, налоговая занимается скрутками на десятки миллиардов. Видим, как должности отдаются направо и налево. Как заместителем главы Офиса Президента становится человек Януковича, причастный к репрессиям против Майдана. Но президента это устраивает!" - добавил нардеп.

"Скажу честно: у меня было ощущение, что камень упал с плеч после того, того, что я сказал. Я же около 3 месяцев пытался встретиться с президентом и сказать это ему в лицо. Он не набрался храбрости поговорить со мной с момента моего увольнения с должности его советника. Он обязан был это сделать - как лидер и как мужчина, в первую очередь - с глазу на глаз. Но я оказался единственным депутатом фракции "Слуга народа", которого не пригласили на встречу с президентом. Просто мне замфракции Кравчук сказала, что на пропускной "рамке" в ОП фамилии Лероса не будет. И я писал помощнику президента о моей просьбе встретиться с ним. Он сказал: нет, этой встречи не будет", - констатировал Лерос.

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С полным текстом интервью Гео Лероса: "Зеленский сказал Арахамии, что если меня сегодня не исключат, он завтра распустит парламент" можно ознакомится здесь.

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".