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Новости Политика Украины
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Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли

Гео Лерос заявил, что несмотря на его попытки встретится с Владимиром Зеленским, последний так и "не набрался храбрости поговорить" с ним.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил исключенный из фракции "Слуги народа" нардеп Гео Лерос, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он назвал Лероса предателем страны и взяточником.

"Когда такое говорит президент Украины - человек, который, это уже очевидно, является главным предателем граждан Украины, независимо от их политических взглядов, - безусловно, это воспринимается как комплимент. При этом Зеленский снова опускается до уровня оскорблений. Как и раньше, он позволяет себе сплетничать по поводу разных политиков, бизнесменов и так далее. И выглядит в этот момент смешно. А ведь это высшее должностное лицо страны! Наивысшее! Этот человек не может позволять себе оскорблять других людей. Надеюсь, скоро этот бред перестанут слушать, относясь со снисхождением к его интеллектуальным способностям. Ну, а в целом - тотально и глобально люди чувствуют, что их предали. Предали их выбор", - заявил Лерос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователям, где и у кого я взял взятку

"Ведь это человек не из политики. Он должен был стать "черным лебедем", изменить нашу страну. Все были воодушевлены этим выбором. Все ожидали глобальных изменений. Поэтому мы и увидели такую поддержку "Слуги народа" на выборах"". Но по факту все оказалось фикцией, бутафорией. Я вижу, как потухли глаза народных депутатов. Они не чувствуют, что что-то может поменяться. Отчетливо заметен привкус реванша. Происходят откат реформ, назначение на должности людей Януковича. Мы видим, как таможню отдали под людей Калетника, налоговая занимается скрутками на десятки миллиардов. Видим, как должности отдаются направо и налево. Как заместителем главы Офиса Президента становится человек Януковича, причастный к репрессиям против Майдана. Но президента это устраивает!" - добавил нардеп.

"Скажу честно: у меня было ощущение, что камень упал с плеч после того, того, что я сказал. Я же около 3 месяцев пытался встретиться с президентом и сказать это ему в лицо. Он не набрался храбрости поговорить со мной с момента моего увольнения с должности его советника. Он обязан был это сделать - как лидер и как мужчина, в первую очередь - с глазу на глаз. Но я оказался единственным депутатом фракции "Слуга народа", которого не пригласили на встречу с президентом. Просто мне замфракции Кравчук сказала, что на пропускной "рамке" в ОП фамилии Лероса не будет. И я писал помощнику президента о моей просьбе встретиться с ним. Он сказал: нет, этой встречи не будет", - констатировал Лерос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переписки "слуг народа" о Леросе: "Есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью". ФОТОрепортаж

С полным текстом интервью Гео Лероса: "Зеленский сказал Арахамии, что если меня сегодня не исключат, он завтра распустит парламент" можно ознакомится здесь.

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".
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Топ комментарии
+34
Гео Лерос заявил, что несмотря на его попытки встретится с Владимиром Зеленским, последний так и "не набрался храбрости поговорить" с ним.

Тоже мне Америку открыл. Все ж знают, что вова ссыкло Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли - Цензор.НЕТ 9928
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03.09.2020 16:36
+29
Це було видно з самого початку, але не всім, дуже далеко не всім.
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03.09.2020 16:36
+22
Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли - Цензор.НЕТ 1867
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03.09.2020 16:47
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Гео Лерос заявил, что несмотря на его попытки встретится с Владимиром Зеленским, последний так и "не набрался храбрости поговорить" с ним.

Тоже мне Америку открыл. Все ж знают, что вова ссыкло Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли - Цензор.НЕТ 9928
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03.09.2020 16:36 Ответить
уклонист-каратист
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03.09.2020 16:48 Ответить
та нет поставьте вопрос-какова задача унитаза и канализации Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли - Цензор.НЕТ 6318 и вы поймете -
о ком идет разговор.... Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли - Цензор.НЕТ 4416 Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли - Цензор.НЕТ 209 Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли - Цензор.НЕТ 632 Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли - Цензор.НЕТ 5059
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03.09.2020 17:13 Ответить
Каратіст-піаніст...
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03.09.2020 17:33 Ответить
А он со Зверобой встречался ?
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03.09.2020 18:25 Ответить
Це було видно з самого початку, але не всім, дуже далеко не всім.
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03.09.2020 16:36 Ответить
І самому Лєросу теж було не видно, він сам активно агітував і просував все це реваншистьке у владу.
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03.09.2020 16:45 Ответить
Я от тільки не розумію - він дійсно від душі це робить, чи його конкретно образили? Думаю Лєрос - це месник Богдана, ці дітлахи кубики не поділили, от тепер скубуться.
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03.09.2020 16:50 Ответить
Ви не один так думаєте.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Про виключення Гео Лероса зі "служок".

Спершу зауваження. Варто було Леросу перестати бути "служкою" - як на нього всією зграєю накинулися боти-єрмакодявки, які щойно відбілювали Єрмака через історію зі зливом Москві операції по вагнерівцям...

По-друге - версія. Спалення машини і арешт землі під забудовами Вавриша екс-голову АП Богдана явно не зупинило.
Вчорашні гучні заяви Лероса явно тягнуться звідти - вони з Богданом давно знайомі.

Богдан явно не забув свого звільнення з ОПУ і всерйоз заходився збити Єрмака аби повернутися в ОПУ самому.
Бо як ніхто Богдан знає, без нього або Єрмака Зеленський - нуль. Комік, якому булава відриває руки. А Богдан - людина азартна.
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03.09.2020 16:53 Ответить
Глаза потухли ? Страна тухнет !
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03.09.2020 16:37 Ответить
Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли - Цензор.НЕТ 2046
Зе неачьом гаварить с придатилями и взятачнегами...
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03.09.2020 16:38 Ответить
а как все начиналось...
Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли - Цензор.НЕТ 3790
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03.09.2020 16:39 Ответить
Если так дальше , в ростове будет продолжение .
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03.09.2020 16:41 Ответить
И не подавился же кошачим хвостом,падло.
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03.09.2020 16:50 Ответить
ничего нового в тактике клоуна нет - точно также, после очередного зашквара, пэдра тупо отмалчивался в публичном пространстве и ждал, пока все рассосетса - до следующего зашквара, чтобы забыли про этот. Метода опробована и вполне действует, пока есть своя коалиция в парламенте.
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03.09.2020 16:40 Ответить
Зашквари Пороха - з"їдений брат, роттердам, котли, свинарчуки, катяганзюк і інші пів-вареники?
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03.09.2020 16:45 Ответить
кремлеблевоты видят что малорос загибается и всеми силами пытаются положить его на одни весы с порохом, но острая стрелка упорно режет им пальцы
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03.09.2020 16:47 Ответить
Гео - ты дурак?
как тока тебя с зеленых вымели ты заподозрил шо та?
знаю 100 как минимум, форрумчан, которые ето знали до 04.21.2019
когда ты бодро махал зеленым прапорцем "за зе!"
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03.09.2020 16:43 Ответить
А знаєте що буде далі? Прозрілі зелебобіки будуть п**дити упоротих, от тоді поп-корн буде в дефіциті!))
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03.09.2020 16:47 Ответить
задрали ети "ризнокольорови" - им перекрасится, шо нормальному человеку сигарету выкурить.
нехай идет у бубы прощения просит - не удивлюсь ни грамма.
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03.09.2020 16:53 Ответить
Гео молодой. Ему простительно. А вот Чумак и Ко - дебилы дебилами.
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03.09.2020 16:48 Ответить
Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли - Цензор.НЕТ 1867
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03.09.2020 16:47 Ответить
шедевр после долгого затишья Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли - Цензор.НЕТ 8032
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03.09.2020 16:49 Ответить
Главное чтобы им не дали свалить! А лучше дали бы сесть в самолёт а там, патриотически настроенные офицеры ПВО .....
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03.09.2020 16:48 Ответить
Как погасили, так и зажгем. Глаза народных депутатов, в смысле. Да и скомороха тоже. Там тоже одна пустота нарисовалась. От безисходности.
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03.09.2020 16:48 Ответить
Глупо было ожидать от обнюхоного шута реформ в стране.....

Как же так наша доярка не стала балериной...а весь коровник так мечтал....))
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03.09.2020 16:52 Ответить
Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли - Цензор.НЕТ 8951
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03.09.2020 17:00 Ответить
О. Генрі "Королі і капуста". Класика невмируща
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03.09.2020 16:54 Ответить
Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли - Цензор.НЕТ 6729 "Країна буде покрита мережею лікарень та театрів ляльок. Кожний мешканець Анчурії буде мати власний грамофон" Діккі Малоні (Рамон Оліварра) новий президент.........
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03.09.2020 17:30 Ответить
А як же они гореть будут, коли грошей башляется все мене и мене, тут не до патриотизма да недоживу, коль нет жиру
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03.09.2020 16:56 Ответить
Причины для отстранения от работы на законодательном уровне
Статья 46 Кодекса законов о труде Украины подразумевает отстранение персонала от работы руководителем или HR-менеджером в случае: прихода сотрудника на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
уклонения от медицинских осмотров;
отказа от проведения инструктажа, обучения и проверки знаний по технике безопасности;других действий.

Ото таке. Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли - Цензор.НЕТ 6835
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03.09.2020 16:57 Ответить
Ну да, потерпевший всьо время под кайфом и статьйой 46. А кто это докажет?! Отож.
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03.09.2020 17:12 Ответить
Как Вафлодю видит КадыровЛерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли - Цензор.НЕТ 1267
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03.09.2020 17:05 Ответить
Красивое фото. Кто это?
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03.09.2020 17:07 Ответить
Точно не знаю, но это очень похоже на Главклоуна. Щетина растет а яиц нет.
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03.09.2020 17:11 Ответить
Думаю в отличие от главклоуна у этого мужика есть яйца.
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03.09.2020 17:15 Ответить
Москалям такая поэзия нравится. Мне что-то не очень заходит. Наверное я не москаль.
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03.09.2020 17:46 Ответить
перевірте себе - скажіть "паляниця" и вже кусніть...
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03.09.2020 17:57 Ответить
Мальчик показал пальцем на зеленое г*вно и с обидой выкрикнул: "ты должно было стать "черным лебедем"! Я ожидал что ты станешь "черным лебедем" когда себе в штаны какал!! Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли - Цензор.НЕТ 1980
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03.09.2020 17:06 Ответить
тебе в штаны какал
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03.09.2020 17:10 Ответить
Почему ватники верят будто в их штаны может какать кто угодно но только не они сами? Проясни пожалуйста.
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03.09.2020 17:14 Ответить
Я не пояснятель , Я писатель
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03.09.2020 17:15 Ответить
А где тогда твои читатели?
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03.09.2020 17:46 Ответить
Я не писатель и то мою хрень кто-то один да почитывает
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03.09.2020 17:47 Ответить
Думаю, у депутатов, у которых потухли глаза, были оттопыренными карманы, неизвестно, кто потерял, можно еще раз напомнить, блазень идет по тропе шоколада, к самоуничтожению.
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03.09.2020 17:09 Ответить
а шо тут полагать ,возродит коррупцию ,экономика потухнет , МВФ и Запад не дадут денег , пойдет на поклон к россии , вот ту его народ и прищучит
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03.09.2020 17:12 Ответить
клоун того не понимая сам себе хуже делает
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03.09.2020 17:13 Ответить
весь интелект уйдет с экономики , останутся одни барыги от рыгов
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03.09.2020 17:14 Ответить
У нас ещё достаточно буратин, которые поддерживают и будут поддерживать Зеленского, и это помимо противников независимости Украины, которых Зеленский на посту президента полностью устраивает.
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03.09.2020 17:19 Ответить
"Происходит откат реформ."
а вони були..? Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли - Цензор.НЕТ 7424
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03.09.2020 17:20 Ответить
Были, теперь нет.
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03.09.2020 17:20 Ответить
про рехворми вже тридцять років триндять..але усе якось завжди закінчується (максимум) косметичним ремонтом..
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03.09.2020 17:24 Ответить
По прямому казали що були і навіть дуже потужні.
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03.09.2020 17:21 Ответить
невдячний народ не помітив..свинота нєобразована..
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03.09.2020 17:25 Ответить
может тут главное слово "откат" ? )))))
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03.09.2020 17:29 Ответить
Такі відкати що на реформи взагалі не вистачило.
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03.09.2020 17:32 Ответить
Вот тут у меня просто слезу прошибло.
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03.09.2020 17:29 Ответить
Родной, не бреши.
КАК ПЛОТНИК НЕ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ САМОЛЕТОМ, ТАК КЛОУН НЕ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ - это элементарная истина.
Понятная как угол дома.

Не мог ты это не видеть.
Это тупые подпивасики могли верить в Деда-Мороза.
А ты - богатый и успешный, если бы ты был дураком, то успеха б не достиг.

Можно было - в самом-самом начале - с натяжкой верить в сцякашвиля (все же имеет опыт государственного управления).
Но верить в этого какаду - ?!
Это невозможно, если ты не тетка в мохеровом берете.

Потому не бреши.
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03.09.2020 17:31 Ответить
Глаза зажигает приход.
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03.09.2020 17:38 Ответить
хорошая фотожаба получится с потухшими глазами порохоботов
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03.09.2020 17:39 Ответить
Зеленого Зегенерата пора уже п#здить...

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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03.09.2020 17:42 Ответить
вовка просто место греет для представителя ОПЗЖ
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03.09.2020 17:45 Ответить
Гео, не обращай внимания на этого торчка. Народ за тебя.
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03.09.2020 17:57 Ответить
Целых три бота-нулевки-'народ'? У лукашенки, президента ОМОНа, научились ?
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03.09.2020 19:27 Ответить
Думаю с ОТКАТАМИ там все нормуль...
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03.09.2020 19:21 Ответить
ватные ублюдки
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03.09.2020 21:07 Ответить
ему тексты в партии пес пишут. там и получку получает.
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04.09.2020 06:23 Ответить
 
 