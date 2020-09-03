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Минздрав (4826) COVID-19 (18596)

По сравнению с весной, сейчас Минздрав более готов к новой волне эпидемии, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Исходя из условий, которые были в начале эпидемии, МЗ под руководством Максима Степанова достигло значительного прогресса в подготовке ко второй волне карантина.

Об этом в эфире программы "Час пик" на телеканале "Прямой" заявил политический эксперт Алексей Якубин.


"Если посмотреть с весны на сейчас, то у нас, исходя из тех условий в которых мы находились, произошел огромный прогресс. Сейчас у нас в сутки делается около 20 000 тестов, а до 15 сентября в Минздраве хотят довести до 30 000 тестов в сутки. Согласитесь, это колоссальный уровень. Тем более, что мы должны понимать, с чего мы начинали", - отметил эксперт.


Он также отметил, что в медицинской отрасли большой дефицит эпидемиологов, ведь за последние 5 лет система подготовки этих специалистов в Украине была почти полностью разрушена.


"У нас на 50% не хватает эпидемиологов и уже сейчас нужно думать где искать финансирование для того, чтобы этих людей начали готовить. Более того, если говорить о различных сценариях с COVID-19, то в Минздраве есть в том числе инструмент адаптивного карантина, но параллельно с этим подготовлены ко второй волне около 10 000 коек по всей стране ", - подчеркнул Якубин.


По его словам, в медицинской системе все еще существует пул проблем, требующих решения. Одна из них - это низкие зарплаты, которые получают работники медицинской отрасли в Украине.


"Мы входим в ситуацию второй волны значительно более подготовленными, по сравнению с тем, что было. Да, проблемы есть. Например, по повышению зарплат медиков. Сейчас даже на профильном комитете одна из обсуждаемых тем - это увеличение именно зарплат. Потому что с этим действительно есть проблемы, когда медики получают значительно меньше, чем они должны получать ", - подытожил эксперт.
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Топ комментарии
+1
Везёт минздраву . По сравнению с весной, сейчас Минздрав более готов к новой волне эпидемии, - эксперт - Цензор.НЕТ 3636
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03.09.2020 17:12
+1
Шо, уже понятно, кому за ешелони з масками відстібувати?
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03.09.2020 17:13
+1
И как же образом он готов: врачей нет, лечение очень дорогое.....Чем он обеспечит больных, какие дает гарантии?
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03.09.2020 17:16
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Везёт минздраву . По сравнению с весной, сейчас Минздрав более готов к новой волне эпидемии, - эксперт - Цензор.НЕТ 3636
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03.09.2020 17:12 Ответить
Шо, уже понятно, кому за ешелони з масками відстібувати?
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03.09.2020 17:13 Ответить
И как же образом он готов: врачей нет, лечение очень дорогое.....Чем он обеспечит больных, какие дает гарантии?
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03.09.2020 17:16 Ответить
Как каким? Теперь умерших в результате заражения КОВИД можно хоронить без полиэтиленовых пакетов. Достаточно масочки. Это упрощает.
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03.09.2020 17:21 Ответить
Ни хрена себе "улучшение"! Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 4830
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03.09.2020 18:54 Ответить
Яка влада, таке й покращення...
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03.09.2020 19:45 Ответить
По миру собрали всю бесплатную помощь, и готовы продать все подороже родному населению.
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03.09.2020 17:24 Ответить
Мабуть тому, що КОВІД, це звичайнісінька ГРВІ...
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03.09.2020 17:25 Ответить
А ти геніальний вірусолог, от тільки вирішив трохи потаксувати.
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03.09.2020 17:32 Ответить
Да это просто гений!
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03.09.2020 17:34 Ответить
Що може взагалі знати політичний експерт за віруси?
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03.09.2020 17:38 Ответить
Если в Харьковской обл . снова введут жёсткий карантин ( ходят слухи , что с 21 сентября или с 5 октября ) , то я выйду протестовать .
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03.09.2020 17:42 Ответить
Сходи в Александровскую больницу- опорная для лечения Ковида. Холодильников в палатах нет. Кормят два!! раза в день. Причём, дают такие порции, чтобы совсем не сказали, что голодом морят. Мужик, сходи, поинтересуйся.
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03.09.2020 17:45 Ответить
Ваша готовность что весной нихера не давала, что сейчас нихера не дает.
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03.09.2020 17:53 Ответить
Мінбудьздоров ......і восени 2019 і весною 2020 нічого не зробив для локалізації короновіруса, адлябортьби тим більше.
Зараз, коли 35 млрд ,. виділених наборотьбу - (за рахунок вчителів і соцпрограм) - скомунізділі - пік цинізму таке базікати.
У степашки у голові вірус.......
зкінчився, а другий етап це вже унього в очах як засіб поживитись -їм можна , а йому...........Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 3342Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 3342
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03.09.2020 18:07 Ответить
Мінбудьздоров ...... і восени 2019 і весною 2020 нічого не зробив для локалізації короновіруса, а для бортьбі тим більше.
Зараз, коли 35 млрд,. виділеніх на боротьбу - (за рахунок вчителів и соцпрограм) - скомунізділі - пік цінізму таке базікаті.
У Степашки у голові вірус .......
закінчівся,
а другий етап Це вже у нього в очах як засіб поживитись -їм можна, а Йому ...........Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 2807Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 2807
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03.09.2020 18:12 Ответить
Мінбудьздоров ...... і восени 2019 і весною 2020 нічого не зробив для локалізації короновіруса, а для бортьбі тим більше.
Зараз, коли 35 млрд,. виділеніх на боротьбу - (за рахунок вчителів и соцпрограм) - скомунізділі - пік цінізму таке базікаті.
У Степашки у голові вірус .......
закінчівся,
а другий етап Це вже у нього в очах як засіб поживитись -їм можна, а Йому ...........Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 9169Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 9169
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03.09.2020 18:15 Ответить
Это типа "для тех, кто на бронепоезде" - по три раза дублировать? Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 8227
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03.09.2020 18:52 Ответить
Спустя пол-года, и 65 млрд. грн. Минздрав более готов?!!! Не абсолютно готов, а только более? Да вы уху ели, суки, совсем!
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03.09.2020 19:48 Ответить
"Фонд COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", - сказал Шкарлет, отвечая на вопрос, сколько денег выделено из Фонда борьбы с COVID-19 именно на безопасность педагогов.Источник: https://biz.censor.net/n3217197. Кто врет?
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03.09.2020 20:06 Ответить
 
 