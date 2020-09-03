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Новости Политика Украины
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Приватбанк (820) Сульжик (25)

Борьбу продолжаем. Победим если не в украинских судах, то в международных, - член правления "Приватбанка" Сульжик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Борьбу продолжаем. Победим если не в украинских судах, то в международных, - член правления

Член правления "Приватбанка" Роман Сульжик успокоил клиентов банка и сообщил, что борьба продолжается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Приватбанк был и остается надежным банком. Нашим клиентам не о чем волноваться. Мы продолжаем бороться, и справедливость неизбежно восторжествует, если не в украинских судах то в международных", - написал Сульжик.

Он поблагодарил всех, кто причастен к "битве за Приватбанк", включая журналистов, активистов, юристов и сотрудников банка.

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Ранее юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.

Борьбу продолжаем. Победим если не в украинских судах, то в международных, - член правления Приватбанка Сульжик 01
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Топ комментарии
+9
вiслюк оманский папика к баблу пристроил. Шо - он каких-то суркисов баблом не обеспечит?..
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03.09.2020 17:24
+6
Прошло уже 24 часа после ганебного решения пещерского суда, а зеленое дерьмо до сих пор молчит. А знаете почему? Оно в одной команде с суркисами и каломойше-мертведчуками по разграблению Украины.
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03.09.2020 17:35
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вiслюк оманский папика к баблу пристроил. Шо - он каких-то суркисов баблом не обеспечит?..
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03.09.2020 17:24 Ответить
Ага, победите... зебилы уже победили эпоху бедности. Победители...
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03.09.2020 17:24 Ответить
Так он и не по понятиям. Он по беспределу...
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03.09.2020 19:46 Ответить
Вот сказал человек и сразу от сердца отлегло.
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03.09.2020 17:26 Ответить
Шо это за крыжопольский рэкетир?
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03.09.2020 17:28 Ответить
Типичный фейс "финансиста".
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03.09.2020 17:30 Ответить
А почему бороться надо за отжатый Приват, а не украденные Киевэнерго или фабрику Карла Марла, например?
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03.09.2020 17:38 Ответить
Боротьбу продовжуємо. Переможемо, якщо не в українських судах, то в міжнародних, - член правління "Приватбанку" Сульжик - Цензор.НЕТ 6624
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03.09.2020 17:44 Ответить
Национализированный и отжатый равнозначными могут быть только для тупорылого зебила. Или земрази какой-то строчащий за деньги у бени.
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03.09.2020 17:46 Ответить
Ну так надо национализировать Киевэнерго и Рошен. Пемрази надеюсь не против?
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03.09.2020 17:49 Ответить
Ну кончено, одно и тоже у земрази. И сколько в Рошен влили государственных денег?
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03.09.2020 17:54 Ответить
Если тупая Свыня забрала деньги из бюджета (т.е. у народа) и отдала их в отжатый с подельницей банк, то это не значит "влили государственных денег"
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03.09.2020 17:59 Ответить
у тебя есть данные о краже фабрики Карла Маркса и Киевэнерго, зебил? Боротьбу продовжуємо. Переможемо, якщо не в українських судах, то в міжнародних, - член правління "Приватбанку" Сульжик - Цензор.НЕТ 1256 срочно пиши заяву в полицию!
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03.09.2020 17:57 Ответить
ты извини Рома, я по-простому...что-то не шибко ты на бойца похож!!!
да и бабосы ж не твои личные ))))
как думаете из Привата пора деньгу снимать-забирать....???
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03.09.2020 17:33 Ответить
Прошло уже 24 часа после ганебного решения пещерского суда, а зеленое дерьмо до сих пор молчит. А знаете почему? Оно в одной команде с суркисами и каломойше-мертведчуками по разграблению Украины.
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03.09.2020 17:35 Ответить
Если зеленое дерьмо что то скажет на эту тему, то шоколадное дерьмо начнет вонять о давлении на суд.
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03.09.2020 17:41 Ответить
долбойобы недоразвитые протрахали твари 350 миллионов долларов барыгам....(( а сами побираются по миру собирая по несколько миллионов баксов.. это было и при порохе... тоже всё самое тянится...(( алигархи и барыги трахали и трахают целую страну...и нет на животных управы....странно как то....((
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03.09.2020 17:37 Ответить
тянИтся
Алигархи
все уроки прокурил за школой ?
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03.09.2020 17:51 Ответить
шевченко. не умничай, умник нашулся...хахахахаха . будишь меня ещё тут учить и поправлять. срал я на твоё образование хахахахаха корректор мне нашелся новостей)) шастаешь и ошибки ищешь по сайтам.забавный такой ты..
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03.09.2020 17:54 Ответить
за Зеленского голосовал ?
или вообще на выборы не ходил
Можно не отвечать - ответ я знаю
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03.09.2020 20:42 Ответить
ты такой смешной ясновидящий...ржу с тебя ....голосовал за пороха в первом....а потом не было смысла....и не проголосовал совсем. .... как видишь... нифуя ты не знаешь... Боротьбу продовжуємо. Переможемо, якщо не в українських судах, то в міжнародних, - член правління "Приватбанку" Сульжик - Цензор.НЕТ 9081
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03.09.2020 22:11 Ответить
.и не проголосовал совсем.

Ну так в чем я не прав ?
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04.09.2020 08:22 Ответить
так в первом же за пороха голосовал же! на второй тур не решился видя что не пройдёт, всё так просто же. а вообще то. на стой...и уже все скажу честно...достали, корупционеры и болтуны кто больше..а кто меньше... все разочаровали, у каждого есть плюсы и минусы... но чтобы был президент образезец...у всех президенство это ( семейно кумовской подряд так сказать без исключения...)
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04.09.2020 10:55 Ответить
А что так все возбудились? Есть решение суда, кстати отреформированного петрухой, какие проблемы ? не согласны обжалуйте, а то если каждый будет не выполнять решение суда, то к чему мы придем?
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03.09.2020 17:39 Ответить
Та какой там уже петруха спустя два года зевласти, зебилы за что не возьмутся - все через жопу. Только с этим справились на отлично, понятно почему эти земрази рвались к власти. Имбецили все оплатят, конец эпохи бедности.
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03.09.2020 17:48 Ответить
Не два года они при власти, а три. С половиной!
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03.09.2020 17:50 Ответить
Смешные зебилы, типо через три года у земразей не петя будет виноват что они тупорылые имбецилы
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03.09.2020 17:52 Ответить
Тю, а как же мантры, что Зебил не досидит до осени, бо мощные стада порохоботов вот вот его турнут?
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03.09.2020 18:14 Ответить
при петрухе судья Волк сидел под лавкой и не отсвечивал
а теперь осмелел
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03.09.2020 17:52 Ответить
Олігархи грабують Україну за допомогою , так званих українських вовчих і печерних судів але є міжнародні суди ,де олігархи неодміно програють.
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03.09.2020 17:51 Ответить
Не блазень собирается бороться в международных судах, а рома сульжик, кому еще не понятно, что блазень откровенно спиз.ил бабло привата, а кто теперь отправит вора на нары?
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03.09.2020 18:06 Ответить
Перед початком засідання песчерного суду , Суркіси зустрічалися із Зеблазнєм !
Зе дав команду Вовку і дерибан бабла відбувся !
Хто в долі не потрібно пояснювати !
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03.09.2020 18:12 Ответить
Коли "випадкового президента" пожбурять на смітник "раптово" зясується що його "жидівська банда" пограбувала Україну до нитки. Голосуйте за українських націоналістів - ми повернемо 5 графу і національність в паспорти громадян України, відсторонимо манкуртів та жидокацапів від усіх державних посад і створимо спеціальні підрозділи для розшуку "суркісят" та того що вони поцупили корупційним шляхом по всьому світу.
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03.09.2020 18:44 Ответить
Зеленський переміг корупцію з разгромним рахунком 350-0)))
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03.09.2020 19:30 Ответить
навіть на найвищому рівні , в державі , не вірять в українські суди ... Боротьбу продовжуємо. Переможемо, якщо не в українських судах, то в міжнародних, - член правління "Приватбанку" Сульжик - Цензор.НЕТ 4505
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03.09.2020 20:46 Ответить
Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом. (с) Аль Капоне.
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03.09.2020 22:03 Ответить
 
 