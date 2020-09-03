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Новости Политика Украины
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Арахамия (957) Лерос Гео (375)

Арахамия признал, что солгал журналистам, что встречался со мной и видел текст моего выступления, - Лерос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия признал, что солгал журналистам, что встречался со мной и видел текст моего выступления, - Лерос

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что сказал неправду журналистам о своем экс-коллеге по партии Гео Леросе.

Об этом исключенный из фракции "Слуги народа" Лерос рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Ни один человек не знал о том, что я буду говорить. Ни один человек абсолютно! Более того, сегодня, уже 2 сентября, я увидел заявление Давида Арахамии, который журналистам перед парламентом сказал, что якобы еще утром 1 сентября разговаривал с Леросом до его выступления. Разговаривал - и видел текст выступления!" - сказал Лерос.

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Он добавил, что встретил Арахамию после этого и попросил "конкретно сказать, когда он со мной до моего выступления разговаривал".

"Он извинился. Сказал, что да, он был не прав. Этого не было. Я говорю: теперь на второй вопрос ответь. Когда конкретно ты увидел мой текст, и кто тебе его скинул? Ты же это заявил на камеру!

На что он ответил, что текста не видел... Я ему говорю: тогда, получается, ты, Давид, - лгун. Потому что заявляешь одно, а в действительности было другое. Тогда тебе не нужно было выходить к журналистам и делать это заявление", - рассказал Лерос, добавив, что Арахамия в итоге извинился за оба пункта.

С полным текстом интервью Гео Лероса: "Зеленский сказал Арахамии, что если меня сегодня не исключат, он завтра распустит парламент" можно ознакомиться здесь.

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".
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Топ комментарии
+21
Да этому узколобому чиполино сбрехать как дурню с горы скатиться.... он это постоянно делает.... Арахамия признал, что солгал журналистам о встрече со мной и тексте моего выступления, - Лерос - Цензор.НЕТ 4973
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03.09.2020 17:40
+5
...на пиці намальовано що це за овоч...
Арахамія визнав, що збрехав журналістам про зустріч зі мною і текст мого виступу, - Лерос - Цензор.НЕТ 9598
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03.09.2020 20:04
+2
Оказывается не все они там упоротые,есть и принципиальные,готовые гавнюку с трибуны сказать,что он ганюк а не президент.
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03.09.2020 18:04
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Да этому узколобому чиполино сбрехать как дурню с горы скатиться.... он это постоянно делает.... Арахамия признал, что солгал журналистам о встрече со мной и тексте моего выступления, - Лерос - Цензор.НЕТ 4973
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03.09.2020 17:40 Ответить
Бидлу подобається.
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03.09.2020 18:28 Ответить
А ,кто у зебилов 🤢🤡не брешит ? Леруса жалко ,вроде парень неплохой, но как можно было вступить в такую кучу 🤢💩говна ?
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03.09.2020 17:47 Ответить
А чего его жалко. Он остался депутатом. Пусть выполняет свои обязанности ведь он давал присягу.
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03.09.2020 21:22 Ответить
Шота Лероса овердохера последнее время. Прям Робин Гуд доморощенный. Когда одного малоизвестного ранее человека слишком много в медийном пространстве становится в предверии выборов - значит он чей-то заказ отрабатывает ИМХО.
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03.09.2020 17:48 Ответить
так они там все такие...артисты разговорного жанра - как не сбрешет так задохнется !
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03.09.2020 17:48 Ответить
Земрази развернулись на полную, рехформа за реформой... зебилы жируют ни в чем себе не отказывают
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03.09.2020 17:56 Ответить
Арахамия - очень затребованный спикер, знаем, любит приврать, бровью не моргнув.
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03.09.2020 17:57 Ответить
Оказывается не все они там упоротые,есть и принципиальные,готовые гавнюку с трибуны сказать,что он ганюк а не президент.
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03.09.2020 18:04 Ответить
Арахамия цвет нации, як воно туда залiзло
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03.09.2020 18:16 Ответить
У него хвост ещё в Сухумском заповеднике отпал. Я не знал что там так холодно зимой бывает.
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03.09.2020 18:22 Ответить
Как? как? За умение врать и не краснеть.
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03.09.2020 21:23 Ответить
А як би вони баз брехні владу захопили..........
2 роки брехали, обіцянками годували і ...опа в "дамках".
А "переможців не судять".....
Тепер "переможці" вендету чинять.
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03.09.2020 18:25 Ответить
Друже, ви помиляєтесь. Осінь буде ну дуже жарко,, потрібно не дати їм втекти і саме головне, виявляти самих активних зеленобобів, на календар. А потім вирішити з всіма ними. Комплексно і відразу. Інші потім будуть гадить і стяться ще років 50 Я більше чим впевнений, цей раз ми їм і їхнім нащадкам відіб'ємо бажання лізти в Україну, нехай їдуть в сухумський зоопарк. Там всі зелені. Цей раз ми помилок не допустимо, любителі рамки підуть в небуття. Ми приклаемо вже максимум зусилль.
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04.09.2020 11:05 Ответить
бре-ХЛО
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03.09.2020 18:30 Ответить
хламидия солгал ...НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ
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03.09.2020 18:31 Ответить
Який2 піп, такий і приход. Що президент,що його вся гоп компанія брехун на брехуні. Гидко цю брехню постійно слухати і бачити. Але лохам і ватникам це подобається.
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03.09.2020 18:58 Ответить
,🤢🤡 членограя -нарика , иуду подкацапную , только презервативом можно назвать
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03.09.2020 19:12 Ответить
арахамия реинкарнация кончиты вурст...плохо кончит.
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03.09.2020 19:18 Ответить
Лерос - "Арахамия признал, что солгал журналистам, что встречался со мной и видел текст моего выступления"

Арахамія визнав, що збрехав журналістам про зустріч зі мною і текст мого виступу, - Лерос - Цензор.НЕТ 4080
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03.09.2020 19:31 Ответить
...на пиці намальовано що це за овоч...
Арахамія визнав, що збрехав журналістам про зустріч зі мною і текст мого виступу, - Лерос - Цензор.НЕТ 9598
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03.09.2020 20:04 Ответить
А кто ещё будет работать на чмошника?
Быдло, биомусор да московские прихлебатели.
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03.09.2020 21:25 Ответить
А когда агрохимия не врала?
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03.09.2020 20:07 Ответить
Когда был грудничком.
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03.09.2020 21:26 Ответить
Зеленський і його свита патологічні брехуни і крадії... А ну ще яйця вміють слухати і повій знімати під час засідання ВР
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03.09.2020 20:45 Ответить
Выходит что у нас население 73% такие же потому что за это проголосовали.
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03.09.2020 21:28 Ответить
Ось сюжет детективного триллера: Арахамія - подвійний агент. Колишний волонтер не зрадив принципам, пішов працювати в це зелене кодло, втерся в довіру, з останніх сил стримується щоб не сказати їм в очі хто він і що думає про президента і кервництво партії, але змушує себе триматись заради підтримки опору державницьких сил. Арахамія визнав, що збрехав журналістам про зустріч зі мною і про текст мого виступу, - Лерос - Цензор.НЕТ 4140
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04.09.2020 00:19 Ответить
 
 