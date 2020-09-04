Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы в красной зоне - новое эпидемическое зонирование вводится с 7 сентября
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Об этом передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Он отметил: "Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
С 00 часов 00 минут 7 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование".
Так, к красной зоне отнесены:
Ивано-Франковск, Коломыю, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
Беляевку, Измаил и Болградский район Одесской области;
Дубно и Костопольский район Ривненской области;
Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
Великобурлукский район Харьковской области;
Черновцы, Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
Бобровицкий район Черниговской области.
К оранжевой зоне:
Винницкий район Винницкой области;
город Луцк и Луцкий район Волынской области;
города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянском районы Житомирской области;
города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Миколаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ривненской области;
город Сумы Сумской области;
город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;
город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.
к желтой зоне:
Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области;
город Владимиро-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;
города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченский, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;
города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
города Ривне и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ривненской области;
города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;
города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Краснокутский и Шевченковский районы Харьковской области;
города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;
города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районах Черниговской области;
город Киев.
Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.
В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.
В "оранжевой зоне" запрещена деятельность средств размещения (хостелов, туристических баз и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и в участие не более 100 человек.
В "желтой зоне" нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.
В "зеленой зоне" действуют следующие ограничения: пребывание в общественных зданиях - лишь в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.
Пожалуйста, подождите...
Вас зеленых чмырей уже ничто не спасет!0 голосов зеленым мразям!
Тернопіль - 929 активних інфікованих. Полтава - 131 активних інфікованих.
Львів - 4325 активних інфікованих. Дніпро - 721 активних інфікованих
Івано-Франківськ - 1769 активних інфікованих. Кривий Ріг - 216 активних інфікованих.
Чернівці - 1445 активних інфікованих. Черкаси - 219 активних інфікованих.
Ужгород - 875 активних інфікованих. Запоріжжя - 276 активних інфікованих
І так далі. Зверніть увагу, що всі західно-українські міста менші за населенням, ніж порівняні із ними східно-українські.
Аналізуйте і робіть висновки, чому на Заході червона зона. І при чому тут вибори.
... и то на ходу, и на скорости не менее 60 км/ч
Є в цьому щось від Лавкрафта та Стівена Кінга (згадуємо цикл "Темна вежа", частина 3 "Безплідні землі"... отой жахливий будинок в центрі Нью-Йорка, де знаходився портал в інший світ... а також ворота Стражів - Ведмідь, Черепаха та інші). Давно із знайомими у напівгумористично-напівмістичному обговоренні дійшли висновку, що цей будинок ймовірно теж є порталом Риби, і якщо туди якимось чином зайти (входи, до речі, перекриті), то можна зустріти хтонічний жах приблизно як пацан Джейк у згаданому романі Кінга... Другою гіпотезою було щось у стилі Говарда Філіпса Лавкрафта - як у "Морок над Інсмутом", сховані від сторонніх очей підземелля, де живуть Глибоководні ,,,;,;,,,
Маячня, але якщо замислитися, то атмосферно... тут можна міські легенди створювати...
УТРО - тут можна побачити позитивний меседж... а РЫБА ЗДЕСЬ - це вже Лавкрафт ,,,;,;,,,
Але в кіберпанк добу, коли кожен може легко бути джерелом інформації, подібну глобальну фальсифікацію замутити складніше.
***** зокрема на цьому погорів із проектом "новососія".
Easy.
If it was a deadly virus, readily distributed by air, all joggers and all children in Melbourne would be dead by now, because they are the most vulnerable ones: joggers breath heavily, and kids' immune systems are yet too weak, and both groups of population are not required to wear masks; all others are.
Since no fatalities are reported among those two groups of population, the whole «covid» affair is a hoax and a scam of epic proportions.
Поскольку ни о каких погибших среди этих двух групп населения не сообщается, вся история с «covid» является мистификацией и афёрой эпических масштабов.
Pestiferum - Curationem Omnem
Сейчас у нас кандидатов на место мэра просто нет.
Крайне тяжелая остановка с эпидемией в Виннице и Харькове. Заполняемость коек выше 90%. Реально мест уже нет. Нет ПЦР-тестов в лабораториях региона.