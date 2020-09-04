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Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы в красной зоне - новое эпидемическое зонирование вводится с 7 сентября

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Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы в красной зоне - новое эпидемическое зонирование вводится с 7 сентября

В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он отметил: "Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 00 часов 00 минут 7 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование".

Так, к красной зоне отнесены:

Ивано-Франковск, Коломыю, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Беляевку, Измаил и Болградский район Одесской области;

Дубно и Костопольский район Ривненской области;

Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

Черновцы, Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

К  оранжевой зоне:

Винницкий район Винницкой области;

город Луцк и Луцкий район Волынской области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянском районы Житомирской области;

города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

 города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Миколаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ривненской области;

город Сумы Сумской области;

город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.

 к желтой зоне:

Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области;

город Владимиро-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;

города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченский, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;

города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

города Ривне и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ривненской области;

города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;

города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Краснокутский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;

города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районах Черниговской области;

город Киев.

Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

В "оранжевой зоне" запрещена деятельность средств размещения (хостелов, туристических баз и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и в участие не более 100 человек.

В "желтой зоне" нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.

В "зеленой зоне" действуют следующие ограничения: пребывание в общественных зданиях - лишь в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
перед выборами зеленые чмыри вводят красный на всей западной Украине!
Вас зеленых чмырей уже ничто не спасет!0 голосов зеленым мразям!
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03.09.2020 18:13
+7
Почему в Швеции и Белоруссии нет красных зон, забитых больниц? И при этом там люд пол года живут и будут жить, а нас будут кошмарить до весны. Весь этот вирус бред и фэйк и лохотрон
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03.09.2020 18:17
+3
Я тут, уже раз писав : у Криму кацапи вирішили показать "демократизм" - створили телеканал для кримських татар. Назвали "Крымское общественное телевидение". Аббревіатура - КОТ", з"являється на екранах... К"иримли сміються - "кот", їхньою мовою, "ЖОПА"...
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03.09.2020 19:30
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Где этот мастер спорта по борьбе с коронавирусом?
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03.09.2020 18:07 Ответить
ой ой а потом красный регион Западная Украина будет хоронить померлых с зеленой зоны которые гарно кричали вырусаки нема и Зеля да... и нам п..а.... ох и доиграются придурковатые ервеи во власти смешав глистов и себя навозных вшей ой доиграются...
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03.09.2020 18:17 Ответить
перед выборами зеленые чмыри вводят красный на всей западной Украине!
Вас зеленых чмырей уже ничто не спасет!0 голосов зеленым мразям!
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03.09.2020 18:13 Ответить
Статистика за 02.09.2020 р. (невеличке порівняння для Вас та таких інших). Беру одне місто із Західної України, інше зі Східної (Центральної):
Тернопіль - 929 активних інфікованих. Полтава - 131 активних інфікованих.
Львів - 4325 активних інфікованих. Дніпро - 721 активних інфікованих
Івано-Франківськ - 1769 активних інфікованих. Кривий Ріг - 216 активних інфікованих.
Чернівці - 1445 активних інфікованих. Черкаси - 219 активних інфікованих.
Ужгород - 875 активних інфікованих. Запоріжжя - 276 активних інфікованих
І так далі. Зверніть увагу, що всі західно-українські міста менші за населенням, ніж порівняні із ними східно-українські.
Аналізуйте і робіть висновки, чому на Заході червона зона. І при чому тут вибори.
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03.09.2020 19:58 Ответить
І ще одне. Чим більше ми будемо противитися карантинним заходам, ігнорувати їх, тим довше владі доведеться їх продовжувати та посилювати. Тим довше ми всі будемо носити маски, тим довше ми будемо без концертів, дискотек, кінотеатрів, футбольних матчів на стадіонах, інших спортивних заходів. Тим більше країн світу закриє перед нами кордони. Тим більше ризиків захворіти самим і заразити наших близьких.
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03.09.2020 20:10 Ответить
...разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта

... и то на ходу, и на скорости не менее 60 км/ч
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03.09.2020 18:15 Ответить
Почему в Швеции и Белоруссии нет красных зон, забитых больниц? И при этом там люд пол года живут и будут жить, а нас будут кошмарить до весны. Весь этот вирус бред и фэйк и лохотрон
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03.09.2020 18:17 Ответить
И в Бельгии нет забитых больниц (вообще нет хоть как-то ощутимой больничной движухи), а галдёж такой стоит, шо ховайся. Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы в красной зоне - новое эпидемическое зонирование вводится с 7 сентября - Цензор.НЕТ 9989
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03.09.2020 18:22 Ответить
Шведы всегда были примером нейтральности в политике ( исключение , - пропуск гитлеровских конвоев с никелем из Суоми ) . Шведы ещё и образец демократии и свобод в своей стране . )
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03.09.2020 18:33 Ответить
Іноді занадто. Демократія та свободи - то має бути для своїх, можна для інших людей з цивілізованого світу... Але толерастія до агресивних дикунів? Гуглимо "Елін Кранц" - ось до чого це призводить. Тут шведам треба згадувати дух Предків, від конунгів та ярлів доби вікінгів до войовничих королів династій Ваза та Пфайль-Цвейнбрюк...
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03.09.2020 18:42 Ответить
Йду сьогодні через сусідній двір. Дивлюся, на дверях під"їзду написано крейдою - "КОРОНА"... Рік тому це викликало-б, здивування : "А що це значить?"...
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03.09.2020 19:06 Ответить
У нас просто в центрі міста є один абандон, давно вже напівзруйнована старезна будівля (адреса Крутогірний узвіз, 21а). З якихось причин його не реставрували і не знесли, вже дуже багато років так і стоїть... Зараз на ньому з'явився вже новий стріт-арт, а раніше не було навіть типових реперських графіті - натомість були написані простим чорним текстом загадкові слова: "РЫБА", "РЫБА ЗДЕСЬ", "РЫБА ОЧНИСЬ", "ГЛАЗЫ", а також схематичні зображення хижої глибоководної риби та ока.
Є в цьому щось від Лавкрафта та Стівена Кінга (згадуємо цикл "Темна вежа", частина 3 "Безплідні землі"... отой жахливий будинок в центрі Нью-Йорка, де знаходився портал в інший світ... а також ворота Стражів - Ведмідь, Черепаха та інші). Давно із знайомими у напівгумористично-напівмістичному обговоренні дійшли висновку, що цей будинок ймовірно теж є порталом Риби, і якщо туди якимось чином зайти (входи, до речі, перекриті), то можна зустріти хтонічний жах Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня - Цензор.НЕТ 3346 приблизно як пацан Джейк у згаданому романі Кінга... Другою гіпотезою було щось у стилі Говарда Філіпса Лавкрафта - як у "Морок над Інсмутом", сховані від сторонніх очей підземелля, де живуть Глибоководні ,,,;,;,,,
Маячня, але якщо замислитися, то атмосферно... тут можна міські легенди створювати...
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04.09.2020 01:43 Ответить
У нас півміста обмальовано написами "ЦОЙ - С НАМИ!", "ЦОЙ - ЖИВ!" Мабуть, теж щось "потойбічне"...
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04.09.2020 02:57 Ответить
"ЦОЙ ЖИВ" - у нас у Дніпрі є ціла стіна Цоя, не кажучи про всюдисущі графіті ))) Але то звична тема... а от РЫБА ОЧНИСЬ - в цьому є щось загадкове Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня - Цензор.НЕТ 2342 а оце архаїчно-грубе ГЛАЗЫ - дійсно нагадує оті варварські написи МЛАДЫ МРУТ і СМЕРТЬ СЕДЫМ все із тих самих "Безплідних земель" ))))))))
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04.09.2020 13:31 Ответить
А у нас все стены исписаны словом "УТРО". Что это значит, загадка. Наркоприколы?
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04.09.2020 13:58 Ответить
ХЗ, наче не схоже... нарко - зазвичай адреси (телеграм в основному) із рекламою "есть все", "амф, шишки, миксы" та подібне.
УТРО - тут можна побачити позитивний меседж... а РЫБА ЗДЕСЬ - це вже Лавкрафт ,,,;,;,,,

Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня - Цензор.НЕТ 62
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04.09.2020 17:10 Ответить
P.S.: шкода, не дочавили кацапню у 1709.
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03.09.2020 18:53 Ответить
Тому мабуть і бережуть свої кордони як зеницю ока . ( Почали військові навчання на своєму узбережжі і акваторії ) .
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03.09.2020 19:05 Ответить
А в NY из-за этого "фейка" половина мегаполиса выехала кто куда, улицы почти пустые. Поди пойми почему так. Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня - Цензор.НЕТ 7546
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03.09.2020 18:46 Ответить
В Швеции не было забитых больниц, потому что там мест на 100 тыс населения в десятки раз раз больше, чем в Украине. Вы не пеняйте на Швециию, нам до Швеции как до Луны! Шведы могли себе позволить много того, чего мы еще лет 200 не сможем себе позволить. Шведы попросту прошли этот путь интенсивнее, но быстрее. И количество смертей там, как раз, зашкаливало еще совсем недавно. Опять же - потому что мощности больниц могли позволить обслужить большой наплыв зараженных. Грубо говоря: население быстрее перезаражалось и быстрее отсеялось на тот свет. А у нас это "удовольствие" придется растянуть на годы.
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04.09.2020 10:29 Ответить
"covid" is hoax and scam of worldwide proportions.
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03.09.2020 18:18 Ответить
Таке можна було прокрутити до появи розвиненого інтернету.
Але в кіберпанк добу, коли кожен може легко бути джерелом інформації, подібну глобальну фальсифікацію замутити складніше.
***** зокрема на цьому погорів із проектом "новососія".
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03.09.2020 18:26 Ответить
In Russia they are starting mass "vaccinations", this is official now. This has been pre-planned worldwide. Most likely Ukrainian traitors who have power are preparing for that now as well. Russians are slaves, Ukrainians are warriors. I wonder how big are chances for armed resistance. You don't need to answer; I am just thinking if that is likely at all. There will be some country that would start armed resistance against neo-fascists who are taking over the planet now.
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03.09.2020 18:55 Ответить
Don`t fuck with us.This is copypaste.
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03.09.2020 19:26 Ответить
I don't remember asking you a God damned thing.
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03.09.2020 23:12 Ответить
fucking sectarians, you are supine person.
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04.09.2020 01:03 Ответить
Why «covid» is total scam ?

Easy.

If it was a deadly virus, readily distributed by air, all joggers and all children in Melbourne would be dead by now, because they are the most vulnerable ones: joggers breath heavily, and kids' immune systems are yet too weak, and both groups of population are not required to wear masks; all others are.

Since no fatalities are reported among those two groups of population, the whole «covid» affair is a hoax and a scam of epic proportions.
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04.09.2020 01:40 Ответить
Если бы это был смертельный вирус, легко распространяемый по воздуху, все бегуны и все дети в Мельбурне были бы к настоящему времени мертвы, потому что они наиболее уязвимы: бегуны тяжело дышат, а иммунная система детей еще слишком слаба, и от обеих групп населения не требуется ношение масок; все остальные обязаны носить маски.

Поскольку ни о каких погибших среди этих двух групп населения не сообщается, вся история с «covid» является мистификацией и афёрой эпических масштабов.
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04.09.2020 01:42 Ответить
Якшо введуть червону зону в Харківській області , - вийду на протест . Питання до МОЗ , - чому не враховують тих людей , що вже одужали в кожному регіоні , а беруть тільки загальну статистику , - так зручніше ? ((
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03.09.2020 18:20 Ответить
Редакторе, пофіксіть заголовок. Тернополь як такий звучить зловісно (терн, thorn...) - але Теронополь взагалі жесть. Викликає асоціації із TO MEGA THERION (Великий Звір Апокаліпсису) Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы в красной зоне - новое эпидемическое зонирование вводится с 7 сентября - Цензор.НЕТ 6227
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03.09.2020 18:20 Ответить
(вже пофіксили, дякую)
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03.09.2020 18:21 Ответить
Я тут, уже раз писав : у Криму кацапи вирішили показать "демократизм" - створили телеканал для кримських татар. Назвали "Крымское общественное телевидение". Аббревіатура - КОТ", з"являється на екранах... К"иримли сміються - "кот", їхньою мовою, "ЖОПА"...
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03.09.2020 19:30 Ответить
Цікаво, яка ж ситуація у тих краснозонців, якщо Вінниця, де заповнені практично всі ковідіозні лікарні, перебуває лише в помаранчевій? Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы в красной зоне - новое эпидемическое зонирование вводится с 7 сентября - Цензор.НЕТ 7876
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03.09.2020 18:23 Ответить
))) як на обкладинці французької блек метал групи Pestiferum, мабуть... Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня - Цензор.НЕТ 5676
Pestiferum - Curationem Omnem

Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці у червоній зоні - нове епідемічне зонування запроваджується з 7 вересня - Цензор.НЕТ 5820
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03.09.2020 18:31 Ответить
Решение принимается с местной властью, у нас пару дней назад было+103 и мы в "желтой", по заболеваемости и скорости распространения мы даже опережаем Запорожье, хотя там населения в 2 раза больше. Правда - местному "царю" принадлежит полгорода и почти все ТЦ - потому мы и в "желтой"!, наверное. )
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03.09.2020 18:43 Ответить
Ніхто ще не додумався торгувати "краснимі зонамі"...Скоро губери і мери підуть з шапкою по підприємцям збирати бабло щоб зняти ту "красноту"...
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03.09.2020 18:48 Ответить
Гофвна вам зепиторы червозону в Черновцах,похерили...,даже власти ща забили- транспорт в норме,а зеталпайоп толкает чувака ,владельца китайрестора на мествыборы,типа представили авторитета от Черновцов,когда они бухали вместе,гнилье...
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03.09.2020 19:16 Ответить
За Другановского вряд ли будут голосовать, и кумовство с Павлюком тут не поможет. Да и капиталец у него мутный, сколоченный во времена работы в налоговой, люди это помнят.

Сейчас у нас кандидатов на место мэра просто нет.
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03.09.2020 21:12 Ответить
Зоны вне закона КС уже все сказал. Но баранам закон не писан, слушают только пастухов и авчарок. С правовой культурой на уровне стада выживать трудно. Мы живем в стране победившего олигархата.
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03.09.2020 19:24 Ответить
tZE inform

Крайне тяжелая остановка с эпидемией в Виннице и Харькове. Заполняемость коек выше 90%. Реально мест уже нет. Нет ПЦР-тестов в лабораториях региона.
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03.09.2020 19:45 Ответить
Хочуть позбавити Захід України права вибору. Ці зелені потвори не перед чим не зупиняться.
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04.09.2020 01:47 Ответить
Так их же повесят если они проиграют. И они это знают.
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04.09.2020 11:27 Ответить
 
 