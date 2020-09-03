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Новости Политика Украины
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Офис Президента (1693) Окружной админсуд Киева (388)

Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента

Конституция Украины устанавливает четкое разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную, и президент Украины не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинениям против судей, заявляют в Офисе президента в ответ на требования к главе государству отреагировать на обвинения против судей Окружного административного суда города Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии Офиса главы государства.

"Даже если рассматривать полномочия президента в пределах теоретической концепции так называемых скрытых полномочий (inherent powers), которые не выписаны в Конституции, все равно кажется сомнительным требование к президенту предоставлять такую оценку", - отмечается в тексте.

Также президент не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц; он может, как и любой гражданин в государстве, поделиться своими впечатлениями об определенной резонансной информации, но не более", - говорится в сообщении.

При этом в Офисе президента отмечают, что "приняли к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также по рассмотрению соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия". "Надеемся, что расследование такой громкого дела поможет установить все истинные обстоятельства", - говорится в комментарии.

Также в Офисе главы государства подчеркнули, что судебная реформа остается приоритетом для государства, но обратили внимание на то, что "действующие конституционные инструменты защиты независимости судей и разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную значительно ограничивают возможности не только президента, но и Верховной Рады реализовать те желания об увольнении судей и радикальной перестройки судебной системы, которые выражает часть нашего общества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева. ВИДЕО+ФОТО

Ранее в четверг под стенами Офиса президента на ул.Банковой в центре Киева прошел митинг ряда общественных организаций с требованием к президенту Владимиру Зеленскому ликвидировать ОАСК ввиду того, что против его руководства и ряда судей открыто уголовное дело о захвате государственной власти.

Как известно, во вторник 1 сентября 2020 года ВСП рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. ВСП принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента - Цензор.НЕТ 5885
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03.09.2020 18:48
+11
Короче сует свой зелёный шнобель, только туда и тогда, где и когда нужно его хазявам.
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03.09.2020 18:39
+7
Шо опять Порох виноват? Дать Бубочке ещё годик?
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03.09.2020 18:50
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Короче сует свой зелёный шнобель, только туда и тогда, где и когда нужно его хазявам.
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03.09.2020 18:39 Ответить
Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента - Цензор.НЕТ 5885
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03.09.2020 18:48 Ответить
Нахера вы тогда вообще нужны мудаки !!! У вас миллион рычагов влияния -- Яйца должны быть и мозги !!! Блин а НЕТ ни того ни другого -- бараны Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 657
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03.09.2020 19:17 Ответить
Так он яйца,наверно,играя на пианино,отбил.
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03.09.2020 21:06 Ответить
отморозились
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03.09.2020 18:41 Ответить
мы можем только машину сжечь или избить кого то
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03.09.2020 18:43 Ответить
Кошмарят людей щодня - чекають що усім рано чи пізно буде "какаяразніца"
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03.09.2020 18:48 Ответить
Напоминаю ниченеделанье и политика не вмешиванья тоже является выбором! А значит вас все устраивает! Редиски!
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03.09.2020 18:43 Ответить
"Потужні рехххворми" "святого педро" в дії.
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03.09.2020 18:45 Ответить
А мудре зелене бидло нипричьом?
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03.09.2020 18:48 Ответить
Шо опять Порох виноват? Дать Бубочке ещё годик?
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03.09.2020 18:50 Ответить
А чому "годік"? Блазень, завдяки сивочолому брехуну, ще чотирі роки буде "веселити" Україну.
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03.09.2020 19:48 Ответить
Хто визнав незаконньімі основанія?))) рівень мєндєль...
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03.09.2020 18:45 Ответить
Ліцемірні фарисеї зібрались в ОПе.
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03.09.2020 18:47 Ответить
Написали бы в двух словах что плохой Порошенко не хотел менять судей а вот мы хорошие просто не можем! ЗЕбобики у вас от таких слов подозрение что у Осла шизоырения не возникает?!
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03.09.2020 18:49 Ответить
парить над схваткой в зеленом дыму канабиса це очень стратегична позиция
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03.09.2020 18:54 Ответить
по моему нема места куда офис не засунул свой маланский шнобак..
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03.09.2020 19:02 Ответить
Это президент Зеленский и его офис не вмешиваются в судебную ветвь власти?!
Ха-ха. Проститутки прикидываются девственницами. Ага, верим.
Лживое, циничное, лицемерное зе-отребье у власти, лишенное не то что морали, а даже и бандитских понятий.
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03.09.2020 19:09 Ответить
*******, симпатики брехливого педро, як так виходить, що коли вас запитують, чому "цинічне лайно" не пересаджало, будучі "презиком", всіх ригонутих зрадників, відповідаєте, що він цього не міг зробити, не мав повноважень. Якого ж хріна ви, *********, доколупалися до нинішнього "презика"? У нього що, з'явилися повноваження? Коли ви, *******, щирі?
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03.09.2020 20:01 Ответить
Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6466
Брифінг Зеленського, Авакова, Рябошапки щодо вбивства Павла Шеремета

https://www.youtube.com/watch?v=M8PwSdZdA1M

Зеленський на засіданні Конституційного суду. Указ про розпуск Ради | LIVE

https://www.youtube.com/watch?v=bzho1ds8c24
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03.09.2020 19:15 Ответить
Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, Решение принято такое как біло согласовано с Ермаком, - Офис президента
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03.09.2020 19:17 Ответить
Офис президента уже выполняет функции пресс-службы президента и его самого? Такое впечатление,что ОП все решает сам, что и как комментировать,причем не в первый раз, а Зеленский вообще от всего устранился..
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03.09.2020 19:18 Ответить
Весна прийде - вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права.
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03.09.2020 19:24 Ответить
Жо ОП з
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03.09.2020 19:25 Ответить
Офіс Єрмака слухає та їсть...
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03.09.2020 19:27 Ответить
Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6216
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03.09.2020 19:30 Ответить
Не жалко ,тебе судей , Зеленский , а ведь их скоро начнут вешать и люстрировать на стадионах Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1336
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03.09.2020 19:32 Ответить
Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3984 Маша Машева Маша , а как ему говорить , если он не умет . А когда рот раскрывает , то несет какую то Дич Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4173
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03.09.2020 19:35 Ответить
а ты не вмешивайся...просто расстреляй
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03.09.2020 19:53 Ответить
Сейчас главная проблема для Охфиса преЗедента - с минимальными имиджевыми потерями продавить папе Саше и маме Риме пожизненные стипендии....
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03.09.2020 19:55 Ответить
Щось дуже нагадує мені вся ця риторика белькотання балакаючого кацапського туалетного йоршика песькова,коли він виправдовує свого хазаїна *****. Тіпа- а я чьо - а я нічьо... разділєніє властей...абращайтесь в суд...
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03.09.2020 20:07 Ответить
А тут багато коментів про те, які зелені тупі. Тупі зробити щось добре для країни. а а для себе - ще й які розумні.
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03.09.2020 20:47 Ответить
Ну хотя-бы машины им подпалите штоли, ну как всегда 😁😁😁😁
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03.09.2020 20:58 Ответить
ОП зайняти сосаням в Ахметушкі і Коломойші. Змагання хто більше насосе. Потроха бортанули
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03.09.2020 22:49 Ответить
 
 