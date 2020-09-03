Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента

Конституция Украины устанавливает четкое разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную, и президент Украины не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинениям против судей, заявляют в Офисе президента в ответ на требования к главе государству отреагировать на обвинения против судей Окружного административного суда города Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии Офиса главы государства.

"Даже если рассматривать полномочия президента в пределах теоретической концепции так называемых скрытых полномочий (inherent powers), которые не выписаны в Конституции, все равно кажется сомнительным требование к президенту предоставлять такую оценку", - отмечается в тексте.

Также президент не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц; он может, как и любой гражданин в государстве, поделиться своими впечатлениями об определенной резонансной информации, но не более", - говорится в сообщении.

При этом в Офисе президента отмечают, что "приняли к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также по рассмотрению соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия". "Надеемся, что расследование такой громкого дела поможет установить все истинные обстоятельства", - говорится в комментарии.

Также в Офисе главы государства подчеркнули, что судебная реформа остается приоритетом для государства, но обратили внимание на то, что "действующие конституционные инструменты защиты независимости судей и разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную значительно ограничивают возможности не только президента, но и Верховной Рады реализовать те желания об увольнении судей и радикальной перестройки судебной системы, которые выражает часть нашего общества".

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Ранее в четверг под стенами Офиса президента на ул.Банковой в центре Киева прошел митинг ряда общественных организаций с требованием к президенту Владимиру Зеленскому ликвидировать ОАСК ввиду того, что против его руководства и ряда судей открыто уголовное дело о захвате государственной власти.

Как известно, во вторник 1 сентября 2020 года ВСП рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. ВСП принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.