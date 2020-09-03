В Европе нет норм, которые установила в Украине руководство НКРЭКУ, - председатель Укрэнерго
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Ценовые ограничения (price cap, "прайспеп") на балансирующем рынке электроэнергии, установленные в Украине Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), противоречат правилам рынка в европейских странах.
Об этом в интервью изданию "Бизнес-Цензор" сообщил председатель правления системного оператора НЭК "Укрненерго" Владимир Кудрицкий.
"Регулятор устанавливал нижней" прайскеп "для балансирующего рынка сначала на уровне 55% ... В правилах рынков Европы нет такого нижнего лимита, когда станция, готова разгрузиться, не может выставить заявку на покупку профицитным электроэнергии ниже какого-то процента. В нормальных системах "прайскепив" в принципе не существует ", - отметил руководитель компании.
Он заявил, что системный оператор выступает за отмену любых "прайскепив". "Не должно быть никакой нижней границы, за которую электростанция не может опуститься", - отметил Кудрицкий.
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Диктатор обозначен как «помощник террористов и российских оккупантов».
ПОЯСНЯЮ ... ОРГАНЫ РЕГУЛЯТОРЫ СУЩЕСТВОВАЛИ ЕЩЕ С КОНЦА 90 ГОДОВ В УКРАИНЕ С 2000 ГОДА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ ЗАДАЧ Дорожной карты в ЕС Украина с времен Вице Премьера по ТЭК Юлии Тимошенко начала путь к созданию регуляторного (регуляторных органов в Украине) при Януковиче и решения КСУ в чем то там были нарушения короче два органа существовавших до этого а они были номинальны поскольку тарифами рулило КМУ Рада и местные органы власти начиная с областных районные и город село поселок...
Порошенко действительно создал Указом НКРЕКП хотя вся документация были подготовлены Януковичем и Азаровым (вы не удивлены) я нет поскольку все думали что в 2013 году в Вильнюсе Янукович подпишет Ассоциацию с ЕС увы... но документы готовятся не день и мне месяц тем более Хартию и по энергетике мы подписали и ратифицировали и 3 Энергопакет приняли на себя обязательства вопрос в том что НКРЕКП БЫЛ СОЗДАН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА - кстати КСУ вызнав создание органа незаконным и обязал решить вопрос НКРЕКП создается КМУ или Радой или такие полномочия Президента в Конституции и нема пытаня... увы ситуация абсурдна и претворяет или продолжает это все история с директором НАБУ Сытником..и Решением КСУ вынесенное на днях... как видим не могу или не хотят и так далее и статус НКРЕКП как то завис с одной стороны он не конституционный с момента создания Указом с августа 2015 года с иной стороны работает и так далее.. парадокс никто не собирается привести в правовое поле.... КСУ нет механизма требовать выполнения его решения его просто Зеленский под сукно засунул Решение КСУ... имея конституционное большинство он не внес изменений в Конституцию в части права Президента назначать и создавать орган НКРЕКП и членов его.. или передать полномочия в КМУ или отдать Раде или вообще переписать новое законодательство... и Порошенко по сути уже никоим образом не причастен к НКРЕКП его Указ признали неконституционными- а вот дальше тормоз за Зеленским..почему кому выгодно а кому Коломойскому Ахметову и всем остальным парням из нарида- олигархам...
Бравіссімо!
Цікаво а власна дупа від подібної "помсти" не болить?
хоча якщо у вас там мазоль.....
что запутал простой народ...price cap, хотя cap - кепка, но можно просто ценовой предел или порог по нашему, тогда не будет "прайскепив" чисто перевода с украинского