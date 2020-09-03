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Новости Экономика
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НКРЭКУ (466) Кудрицкий Владимир (38)

В Европе нет норм, которые установила в Украине руководство НКРЭКУ, - председатель Укрэнерго

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В Европе нет норм, которые установила в Украине руководство НКРЭКУ, - председатель Укрэнерго
Фото: прес-служба Укренерго

Ценовые ограничения (price cap, "прайспеп") на балансирующем рынке электроэнергии, установленные в Украине Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), противоречат правилам рынка в европейских странах.

Об этом в интервью изданию "Бизнес-Цензор" сообщил председатель правления системного оператора НЭК "Укрненерго" Владимир Кудрицкий.

"Регулятор устанавливал нижней" прайскеп "для балансирующего рынка сначала на уровне 55% ... В правилах рынков Европы нет такого нижнего лимита, когда станция, готова разгрузиться, не может выставить заявку на покупку профицитным электроэнергии ниже какого-то процента. В нормальных системах "прайскепив" в принципе не существует ", - отметил руководитель компании.

Он заявил, что системный оператор выступает за отмену любых "прайскепив". "Не должно быть никакой нижней границы, за которую электростанция не может опуститься", - отметил Кудрицкий.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
В Европе нет норм, которые установила в Украине руководство НКРЭКУ, - председатель Укрэнерго - Цензор.НЕТ 8949
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03.09.2020 18:55
+5
Лукашенко внесли в базу «Миротворец»
Диктатор обозначен как «помощник террористов и российских оккупантов».

В Европе нет норм, которые установила в Украине руководство НКРЭКУ, - председатель Укрэнерго - Цензор.НЕТ 7714
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03.09.2020 18:51
+4
пэця не успел правовое дем. государство построить, ннада было его ысчо на 2 срока выбирать
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03.09.2020 19:28
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Правила форума Совет форумчан
Европа должна равняться на лучших и перенимать полезный опыт динамично развивающейся украины
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03.09.2020 18:50 Ответить
Лукашенко внесли в базу «Миротворец»
Диктатор обозначен как «помощник террористов и российских оккупантов».

В Европе нет норм, которые установила в Украине руководство НКРЭКУ, - председатель Укрэнерго - Цензор.НЕТ 7714
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03.09.2020 18:51 Ответить
краще б вони Дубинських, Бужанських та Мертвечуків туди б заносили...
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04.09.2020 13:46 Ответить
эх Европа...
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03.09.2020 18:52 Ответить
Надо разобраться на каком основании сыньоносый гетьман создал антизаконный орган во главе со молодым дарованием с мацковского отделения рошен Вовком и почему он продолжает пить кровь с украинцев и при зебилах
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03.09.2020 18:52 Ответить
Зараз з тобою розберуться.
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03.09.2020 18:56 Ответить
Вы не согласны со мной? Аргументируйте
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03.09.2020 19:06 Ответить
АРГУМЕНТИРУЮ ВЫ БАТЕНЬКА ЗЕ. клоун??..
ПОЯСНЯЮ ... ОРГАНЫ РЕГУЛЯТОРЫ СУЩЕСТВОВАЛИ ЕЩЕ С КОНЦА 90 ГОДОВ В УКРАИНЕ С 2000 ГОДА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ ЗАДАЧ Дорожной карты в ЕС Украина с времен Вице Премьера по ТЭК Юлии Тимошенко начала путь к созданию регуляторного (регуляторных органов в Украине) при Януковиче и решения КСУ в чем то там были нарушения короче два органа существовавших до этого а они были номинальны поскольку тарифами рулило КМУ Рада и местные органы власти начиная с областных районные и город село поселок...
Порошенко действительно создал Указом НКРЕКП хотя вся документация были подготовлены Януковичем и Азаровым (вы не удивлены) я нет поскольку все думали что в 2013 году в Вильнюсе Янукович подпишет Ассоциацию с ЕС увы... но документы готовятся не день и мне месяц тем более Хартию и по энергетике мы подписали и ратифицировали и 3 Энергопакет приняли на себя обязательства вопрос в том что НКРЕКП БЫЛ СОЗДАН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА - кстати КСУ вызнав создание органа незаконным и обязал решить вопрос НКРЕКП создается КМУ или Радой или такие полномочия Президента в Конституции и нема пытаня... увы ситуация абсурдна и претворяет или продолжает это все история с директором НАБУ Сытником..и Решением КСУ вынесенное на днях... как видим не могу или не хотят и так далее и статус НКРЕКП как то завис с одной стороны он не конституционный с момента создания Указом с августа 2015 года с иной стороны работает и так далее.. парадокс никто не собирается привести в правовое поле.... КСУ нет механизма требовать выполнения его решения его просто Зеленский под сукно засунул Решение КСУ... имея конституционное большинство он не внес изменений в Конституцию в части права Президента назначать и создавать орган НКРЕКП и членов его.. или передать полномочия в КМУ или отдать Раде или вообще переписать новое законодательство... и Порошенко по сути уже никоим образом не причастен к НКРЕКП его Указ признали неконституционными- а вот дальше тормоз за Зеленским..почему кому выгодно а кому Коломойскому Ахметову и всем остальным парням из нарида- олигархам...
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03.09.2020 19:25 Ответить
Вау! З 1 вересня уряд грінпоца для Українців підняв ціну на газ на 45%, Багодать від зєбілів! В Европе нет норм, которые установила в Украине руководство НКРЭКУ, - председатель Укрэнерго - Цензор.НЕТ 4483
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03.09.2020 18:57 Ответить
В Европе нет норм, которые установила в Украине руководство НКРЭКУ, - председатель Укрэнерго - Цензор.НЕТ 8949
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03.09.2020 18:55 Ответить
пэця не успел правовое дем. государство построить, ннада было его ысчо на 2 срока выбирать
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03.09.2020 19:28 Ответить
В Європі немає норм, які встановило в Україні керівництво НКРЕКП, - голова Укренерго - Цензор.НЕТ 3609
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03.09.2020 19:43 Ответить
Ну раз Петро не встиг за 5 років побудувати ВАМ демократичне государство, то ви виберете того хто вам за 1 місяць побудує олігархічну диктатуру!
Бравіссімо!
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04.09.2020 13:50 Ответить
Ну ви просто помстилися Петрові!
Цікаво а власна дупа від подібної "помсти" не болить? В Європі немає норм, які встановило в Україні керівництво НКРЕКП, - голова Укренерго - Цензор.НЕТ 3254
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04.09.2020 13:51 Ответить
твой комент выдает твою попаболь похлеще всяких мстей
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04.09.2020 18:34 Ответить
ну значить ще не болить... ну почекаємо....
хоча якщо у вас там мазоль.....
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08.09.2020 21:48 Ответить
перекладаю з юзерочно-цензорнетівського: "прайскепив" - це (російскою) прайс-кэпов
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03.09.2020 18:56 Ответить
Це нові матюки?
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03.09.2020 18:58 Ответить
Це Україна, дєтка.
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03.09.2020 18:57 Ответить
какой умный, слова какие В Европе нет норм, которые установила в Украине руководство НКРЭКУ, - председатель Укрэнерго - Цензор.НЕТ 551
что запутал простой народ...price cap, хотя cap - кепка, но можно просто ценовой предел или порог по нашему, тогда не будет "прайскепив" чисто перевода с украинского В Европе нет норм, которые установила в Украине руководство НКРЭКУ, - председатель Укрэнерго - Цензор.НЕТ 6546
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03.09.2020 18:59 Ответить
атом нужен у
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03.09.2020 19:11 Ответить
да у амери-гансов твелов прикупить
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03.09.2020 19:30 Ответить
Это что же у них в голове, если они пишут вслух такие выражопывания. Интересно посмотреть..
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03.09.2020 20:09 Ответить
та шо там ивропа.. в кривом рогу нет таких цен на транспортировку газа как на остальной Украине.. с чево бы эта?
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03.09.2020 20:15 Ответить
Так в Европе нет и таких "уродцев", как "Укрненерго" и ДТЭК, с их ненасытным руководством.
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03.09.2020 20:55 Ответить
 
 