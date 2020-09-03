Цена на участок с янтарем на аукционе Госгеонедр выросла в 63 раза
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Государственная служба геологии на недр на электронном аукционе продала участок "Западный первый" с залежами янтаря за 10,2 млн грн, что в 63 раза превышает стартовую цену лота.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госгеонедр.
Участвовали три компании, победителем стало ООО "Екоцентрресурс".
"Электронные торги - наиболее эффективный и прозрачный механизм выдачи специальных разрешений. Система прозрачных конкурентных соревнований между потенциальными инвесторами позволяет продать специальное разрешение по реальной рыночной стоимости, а решение принимается объективно, по результатам лучшей цены, которую предложили за лот", - прокомментировал председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.
Это был повторный аукцион по продаже этого участка. Первый был признан несостоявшимся из-за того, что победитель не подписал протокол и не уплатил средства.
Напомним, председатель Госгеонедр Роман Опимах представил пакет реформ новым правилам для недропользователей. В частности реформа предусматривает упрощение правил для "малого недропользования", также введение рассрочки платежей за предоставление спецразрешений и свободное обращение спецразрешений.
Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили.
Ранее депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.
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