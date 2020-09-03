РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6712 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
3 400 16
аукцион (186) янтарь (580) Госгеонедр (83)

Цена на участок с янтарем на аукционе Госгеонедр выросла в 63 раза

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Цена на участок с янтарем на аукционе Госгеонедр выросла в 63 раза

Государственная служба геологии на недр на электронном аукционе продала участок "Западный первый" с залежами янтаря за 10,2 млн грн, что в 63 раза превышает стартовую цену лота.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госгеонедр.

Участвовали три компании, победителем стало ООО "Екоцентрресурс".

"Электронные торги - наиболее эффективный и прозрачный механизм выдачи специальных разрешений. Система прозрачных конкурентных соревнований между потенциальными инвесторами позволяет продать специальное разрешение по реальной рыночной стоимости, а решение принимается объективно, по результатам лучшей цены, которую предложили за лот", - прокомментировал председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

Это был повторный аукцион по продаже этого участка. Первый был признан несостоявшимся из-за того, что победитель не подписал протокол и не уплатил средства.

Напомним, председатель Госгеонедр Роман Опимах представил пакет реформ новым правилам для недропользователей. В частности реформа предусматривает упрощение правил для "малого недропользования", также введение рассрочки платежей за предоставление спецразрешений и свободное обращение спецразрешений.

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили.

Ранее депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
будет куда пристроить потом бубаноидов за тарелку супа...немец с нагайкой в комплекте?
показать весь комментарий
03.09.2020 19:09 Ответить
Разорили всю землю, перекопали, уничтожили лес и где восстановление природы? Убийцы людей природы и страны.
показать весь комментарий
03.09.2020 20:50 Ответить
лунные ландшафты бубаноидов не должны пугать...да и некогда им будет по сторонам зырить,бо так и кайлом в клешню соседнего сидельца можно зарядить..
показать весь комментарий
03.09.2020 20:56 Ответить
бурштын, он рюкзаки любит
показать весь комментарий
03.09.2020 19:10 Ответить
Тепер будуть рити аж до покладів нафти . Цена на участок с янтарем на аукционе Госгеонедр выросла в 63 раза - Цензор.НЕТ 1879
показать весь комментарий
03.09.2020 19:13 Ответить
я бы в условиях торгов прописал насосы на корбовой тяге...
показать весь комментарий
03.09.2020 19:15 Ответить
Там уже все вигребли.
показать весь комментарий
03.09.2020 19:19 Ответить
А во сколько потом обойдется государству рекультивация убитых нахрен земель и востановление лесных масивов после этих варваров? Или после нас хоть потоп?
показать весь комментарий
03.09.2020 19:36 Ответить
А кому они потом нужны будут? После ЗЕ- хоть потоп....
показать весь комментарий
03.09.2020 20:40 Ответить
Шоколад пять лет был у руля и палец об палец не ударил, но имитация была в изобилии, а блазень взял и на второй год сдвинул с мертвой точки янтарный бизнес, имитатор возглавил воровство, а Зе узаконил этот бизнес, и бабло будет идти государству.
показать весь комментарий
03.09.2020 19:37 Ответить
Написали еще бы сколько там гектаров, может она и в 263 раза больше стоит.
показать весь комментарий
03.09.2020 20:09 Ответить
Удурки залишать дітям перекопану пустелю замість Полісся.
показать весь комментарий
03.09.2020 21:14 Ответить
На всех остальных спецразрешениях, выданых без таких торгов- страну обокрали.
показать весь комментарий
03.09.2020 22:39 Ответить
ЗА 185 Кг ЯНТАРЯ !!!??? НА УЧАСТКЕ ГДЕ ЕГО ТОННАМИ ДОБЫВАЮТ !!! НУ ЧТОБ ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ В МУКАХ ЗДОХЛИ БЕЗДЕТНЫМИ !!!
показать весь комментарий
04.09.2020 00:30 Ответить
скорее всего такие участки с аукциона уходят
показать весь комментарий
21.11.2020 17:43 Ответить
Так а что плохого в том, что продать такой участок частному предприятию для разработки. Возможно даже он будет продан через площадку Прозоро https://sale.ueex.com.ua/, где у нас в последнее время весь движ происходит. С одной стороны хорошо, что может участвовать любой человек, а с другой все равно какой нибудь миллионер ее выиграет.
показать весь комментарий
21.11.2020 23:30 Ответить
 
 