Цена на участок с янтарем на аукционе Госгеонедр выросла в 63 раза

Государственная служба геологии на недр на электронном аукционе продала участок "Западный первый" с залежами янтаря за 10,2 млн грн, что в 63 раза превышает стартовую цену лота.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госгеонедр.

Участвовали три компании, победителем стало ООО "Екоцентрресурс".

"Электронные торги - наиболее эффективный и прозрачный механизм выдачи специальных разрешений. Система прозрачных конкурентных соревнований между потенциальными инвесторами позволяет продать специальное разрешение по реальной рыночной стоимости, а решение принимается объективно, по результатам лучшей цены, которую предложили за лот", - прокомментировал председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

Это был повторный аукцион по продаже этого участка. Первый был признан несостоявшимся из-за того, что победитель не подписал протокол и не уплатил средства.

Напомним, председатель Госгеонедр Роман Опимах представил пакет реформ новым правилам для недропользователей. В частности реформа предусматривает упрощение правил для "малого недропользования", также введение рассрочки платежей за предоставление спецразрешений и свободное обращение спецразрешений.

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили.

Ранее депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.