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Родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленным в Россию "вагнеровцам"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленным в Россию

Родные и близкие погибших на Донбассе украинских воинов просят расследовать ситуацию вокруг выдачи "вагнеровцев", задержанных в Беларуси, российской власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком. 

В видеообращениях, опубликованных в Facebook, они призывают срочно создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины, которая должна пролить свет на историю с "вагнеровцами".

"Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавшие против нашей армии в Донбассе в 14-15 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны", - объясняют родственники погибших.

Они напоминают, что "вагнеровцы" могут быть причастны к  катастрофе украинских военных самолетов "Ил-76" в Луганске, военных самолетов "Су-25" и вертолета "Ми-8" под Славянском. А также к преступлению, когда российским "Буком"  был сбит малайзийский Боинг MH17, в результате чего были убиты 298 граждан других государств.

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Мать погибшего в самолете ИЛ-76 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко объясняет: "Вот уже 6 лет, как идет расследование. Я узнала, что в Беларуси задержан отряд "Вагнера", который был причастен к гибели самолета, и их просто взяли и отпустили в Россию. Преступников, которые должны ответить за смерть наших детей. У меня большая просьба к президенту, к Верховной Раде, которая должна расследовать и наказать виновных".

Родственники отмечают, что не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлению десятков неподтвержденных версий: "Нам нужна правда, и четкое понимание того, что государство выполняет свои функции по защите закона, своих граждан, своих воинов, и служит торжеству справедливости - а не наоборот. Потому ненаказанное зло имеет свойство повторяться снова, и что хуже - напоминать о себе тем людям, кто раньше пережил от него боль потери своих близких ".

"Очень много в СМИ пишут о том, что" вагнеровцев", которых в Беларуси задержали, отпустили домой. И я несколько помню, еще два-три года назад было сообщение, что Ил-76 сбивали "вагнеровцы". И почему сейчас их отпустили. Насколько я понимал со СМИ, их должны были задержать. И я как отец хочу, чтобы разобрались с этим вопросом и создали ВСК при Верховной Раде. И чтобы Президент, прокуратура и СБУ дали нам ответ - родителям погибших, почему так случилось", - говорит отец погибшего в ИЛ-76 Павла Никонова Сергей Степанович.

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По мнению родных погибших героев, парламентская ВСК является практически единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти вопросы.

Виталина Тарасова, вдова Героя Украины Константина Могилко, командира самолета АН 30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, отмечает: "Не понимаю, почему была сорвана спецоперацию по передаче так называемых "вагнеровцев" в Украину. Это лица, которые летом 14-го года сбивали наши самолеты и вертолеты. Пепел от этих самолетов и от сгоревших заживо пилотов до сих пор на руках этих людей. Требую от Верховной Рады Украины, от СБУ создать временную следственную комиссию, которая ответит на такие вопросы. Кому было выгодно сорвать эту спецоперацию и отдать России людей, которые убили наших родных? Требую фамилий предателей, справедливости и правды".

"Мы настаиваем на том, чтобы такая ВСК начала свою работу немедленно. Игнорирования наших требований, как и требований активной, неравнодушной части общества будет надругательством над памятью погибших защитников Украины", - отмечают инициаторы парламентского расследования.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев"
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03.09.2020 19:34
+7
так звані "слуги народу" заблокують любе рішення яке може призвести до імпічменту президента.
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03.09.2020 19:37
+4
значит, самое время задуматься о досрочных парламентских!
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03.09.2020 19:41
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Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев"
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03.09.2020 19:34 Ответить
шомпол в в ухо бубаноидам надо засунуть...иначе нэ почують.
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03.09.2020 19:34 Ответить
вот цука этот клоун
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03.09.2020 19:35 Ответить
Все видели, как на Немытой плавдок ТОФ уничтожал ??? Родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленным в Россию "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 9819
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03.09.2020 19:35 Ответить
ты хоть сам понядлчто ты накалякал ?
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03.09.2020 19:36 Ответить
Родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленным в Россию "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 4340
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03.09.2020 19:39 Ответить
ТОФ
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03.09.2020 19:40 Ответить
Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ -- вот так примерно надо
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03.09.2020 19:41 Ответить
Родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленным в Россию "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 2822 все учить вас надо
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03.09.2020 19:43 Ответить
как минимум одну "варшавянку" стукнул, та ладно, еще настроят, проехали.. Родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленным в Россию "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 4495
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03.09.2020 19:47 Ответить
Ермака под суд
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03.09.2020 19:36 Ответить
клоуна на Геляку !
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03.09.2020 19:37 Ответить
Клоуняку на гiлляку!
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03.09.2020 19:39 Ответить
Бесполезно, если судить будет Вовк.
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03.09.2020 20:13 Ответить
Ну правильно: расследовать можно и нужно. Вот только виновные находятся в другой стране. Ну получить ублюдок Лука приговор в Украине, думаю это будет его самой маленькой проблемой в настоящее время. Но всё же формальные вещи, вроде расследования и приговоров, должны быть сделаны.
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03.09.2020 19:37 Ответить
...если только речь не о предателях внутри Украины...
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03.09.2020 19:38 Ответить
так звані "слуги народу" заблокують любе рішення яке може призвести до імпічменту президента.
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03.09.2020 19:37 Ответить
значит, самое время задуматься о досрочных парламентских!
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03.09.2020 19:41 Ответить
и Президентских
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03.09.2020 19:45 Ответить
Один біс мудрий нарід за Медведчука проголосує.
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03.09.2020 19:47 Ответить
а їх не буде,бо в зеленій ОПє розуміють з кожним днем все більше людей тверезіють.
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03.09.2020 19:50 Ответить
посмотрим...
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03.09.2020 19:53 Ответить
зелёные кнопкодавы, они никто по жизни, сидят там, трясутся за 3К зелени в конвертах.
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03.09.2020 19:41 Ответить
Покарать коцапов?Молодец андруша.Слава Украине.Быстро отвечай ублюдок😂××
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03.09.2020 19:57 Ответить
Во Владивостоке сорвало ураганным ветром в бухте Улисс плавучий док, принадлежащий судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", который снесло на российские военные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Об этом сообщает ТАСС
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03.09.2020 19:48 Ответить
в международной практике це беспроигрышный код
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03.09.2020 20:20 Ответить
К Зеле у меня только одна претензия. Почему враг Украины Рошен до сих пор не в наручниках и не сидит в СИЗО. Оснований для этого достаточно.
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04.09.2020 08:59 Ответить
Животне кацарське, набери в рот лайна, та плюнь на Пороха. А е ж таки я думаю, коли буде двіж восени, потрібно придивляться до таких як ти, та закривають питання з торбою комплекс но. Щоб ти ще років 20 стявся та срався в штани, пора тобі їхати додому в рашку, там всі твої. Ладно, дочекаємся двіжа, а там вже будемо на місці розбирається з такими, як ти, сєпарюгами... До зустрічі, альоша паповіч
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04.09.2020 10:54 Ответить
Допустим мы посадили бы самолёт с вагнеровцами и повязали бы их.А что дальше?Да 100% обменяли бы на наших пленных и эти твари спокойно вернулись бы в рашку.Пока в ЛДНР не закончатся наши военнопленные до тех пор мы не сможем наказать ни одного рашистского наемника.
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04.09.2020 02:48 Ответить
Ой, він же чудовий працівник, креативний, ідей багато надає в ОПУ і особисто пану президенту, а те що він зрадник і агент Кремля, так і Валенса був вербонутий КДБ, тепер хлопчики плохиши в тренді.
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04.09.2020 07:06 Ответить
Родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленным в Россию "вагнеровцам"

Путин и Лукаш чихали на такую ВСК. Отношения между Белоруссией и Украиной упали как еще никогда не падали. Бацька собирается лишить Украину дешевого и качественного белорусского бензина и идти в объятия торжествующего Путлера. Мдя. Очень умно.
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04.09.2020 08:55 Ответить
 
 