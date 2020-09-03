Шабунин о Зеленском: для "судьи" Вовка - презумпция невиновности, для задержанных волонтеров - "вероятные убийцы"

Президент - единственный, кто имеет полномочия инициировать ликвидацию Окружного административного суда Киева.

Об этом пишет в Фейсбуке глава организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Шабунин отреагировал на заявление Офиса Президента, что глава государства принял к сведению ситуацию вокруг скандального ОАСК, но не может вмешаться в деятельность судебной системы.

"Начнем с "тупо не имеет полномочий". Это ложь. Президент ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто может инициировать ликвидацию суда, например ОАСК (ч. 2 ст 19 ЗУ "О судоустройстве и статусе судей"). Зеленский уже год законопроект не подает", - написал Шабунин.

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По его словам, Зеленскому напоминали об этой возможности как журналисты, так и общественные организации.

"Поэтому история "тупо не имеет полномочий" - откровенная, наглая ложь. Или это очередная подстава русских, которые руками главы офиса и его замов рулят Президентом Украины", - написал Шабунин.

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"Что касается презумпции невиновности, то напомню, что на пресс-конференции Авакова по делу Шеремета Зеленский заявил в сторону ЗАДЕРЖАННЫХ волонтеров, цитирую: "" Вероятные убийцы сегодня были задержаны". То есть, для "судьи" Вовка - презумпция невиновности, а для волонтеров - "вероятные убийцы".

У меня все", - добавил он.