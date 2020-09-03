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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) Шабунин (474) Офис Президента (1693) Окружной админсуд Киева (388)

Шабунин о Зеленском: для "судьи" Вовка - презумпция невиновности, для задержанных волонтеров - "вероятные убийцы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шабунин о Зеленском: для

Президент - единственный, кто имеет полномочия инициировать ликвидацию Окружного административного суда Киева.

Об этом пишет в Фейсбуке глава организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Шабунин отреагировал на заявление Офиса Президента, что глава государства принял к сведению ситуацию вокруг скандального ОАСК, но не может вмешаться в деятельность судебной системы.

"Начнем с "тупо не имеет полномочий". Это ложь. Президент ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто может инициировать ликвидацию суда, например ОАСК (ч. 2 ст 19 ЗУ "О судоустройстве и статусе судей"). Зеленский уже год законопроект не подает", - написал Шабунин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева. ВИДЕО+ФОТО

По его словам, Зеленскому напоминали об этой возможности как журналисты, так и общественные организации.

"Поэтому история "тупо не имеет полномочий" - откровенная, наглая ложь. Или это очередная подстава русских, которые руками главы офиса и его замов рулят Президентом Украины", - написал Шабунин.

Также на Цензор.НЕТ: Отказ ВСП отстранять судей ОАСК говорит о нежелании очищать судебную систему, - НАБУ

"Что касается презумпции невиновности, то напомню, что на пресс-конференции Авакова по делу Шеремета Зеленский заявил в сторону ЗАДЕРЖАННЫХ волонтеров, цитирую: "" Вероятные убийцы сегодня были задержаны". То есть, для "судьи" Вовка - презумпция невиновности, а для волонтеров - "вероятные убийцы".

У меня все", - добавил он.

Шабунин о Зеленском: для судьи Вовка - презумпция невиновности, для задержанных волонтеров - вероятные убийцы 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+44
Перестаньте писать Президент Украины!
Пишите по аналогии с президентом Беларуси - клоун, исполняющий роль президента Украины!
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03.09.2020 19:47
+19
В країні в 2019 відбувся електоральний антимайдан..
Що ви хтіли....
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03.09.2020 19:44
+18
Шабунин о Зеленском: для "судьи" Вовка - презумпция невиновности, для задержанных волонтеров - "вероятные убийцы" - Цензор.НЕТ 6246
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03.09.2020 19:47
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04.09.2020 01:14 Ответить
"Своїм- все,чужим- по закону!" Беніто Муссоліні.
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03.09.2020 20:23 Ответить
Ну скільки вже можна підлість зеленського називати ''підставою руських''? Скільки можна його відмазувати?. Чогось шабунін всьому поганому, що траплялось за Порошенка, звинувачував саме Порошенка.
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03.09.2020 20:37 Ответить
Так всем очевидно, что скомороха голова повернута на Европу, а ноги идут в кремль к комунофашистам, и это демонстрирует украинский фюрер мертвечук, который, при поддержке главаря международного террориста, беса путлера, ведет наглую антиукраинскую пропаганду, прямо в ВР.
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03.09.2020 20:41 Ответить
шабунин проснулся - а переди Гео с Леросом обличают власть...
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03.09.2020 20:44 Ответить
Коли я читаю прізвище "Шабунін", я вбачаю "шльондра". Тобто, повія, що за гроші "дасть усім і кожному, в залежності від потреби..."...
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03.09.2020 20:53 Ответить
Блазень граючий роль презедента, актор з нього гівно.
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03.09.2020 20:56 Ответить
А не тот ли это шабунин который кричал что старая власть ворует, а вот новая .... низашо!
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03.09.2020 21:17 Ответить
Шабунін про Зеленського: для "судді" Вовка - презумпція невинності, для затриманих волонтерів - "ймовірні вбивці" - Цензор.НЕТ 9962
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03.09.2020 21:20 Ответить
Шабунін про Зеленського: для "судді" Вовка - презумпція невинності, для затриманих волонтерів - "ймовірні вбивці" - Цензор.НЕТ 51
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03.09.2020 21:36 Ответить
Виборці Зеленського, ви казали "якщо не справиться - змінимо!". За чим зупинка, дійте.
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04.09.2020 00:11 Ответить
Коли вівці замість того, у кого є порох в порохівницях, обирають пастухом віслюка, котрий уміє їх смішити, то незабаром приходять вовки і починають "різати" цю тупу отару.
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04.09.2020 00:15 Ответить
Авору -не "невинності", а невинуватості (презумпція невинуватості). Українськку вчіть та Кодекс читайте.
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04.09.2020 07:05 Ответить
прозрело чмо.
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04.09.2020 12:53 Ответить
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