Шабунин о Зеленском: для "судьи" Вовка - презумпция невиновности, для задержанных волонтеров - "вероятные убийцы"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент - единственный, кто имеет полномочия инициировать ликвидацию Окружного административного суда Киева.
Об этом пишет в Фейсбуке глава организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом Шабунин отреагировал на заявление Офиса Президента, что глава государства принял к сведению ситуацию вокруг скандального ОАСК, но не может вмешаться в деятельность судебной системы.
"Начнем с "тупо не имеет полномочий". Это ложь. Президент ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто может инициировать ликвидацию суда, например ОАСК (ч. 2 ст 19 ЗУ "О судоустройстве и статусе судей"). Зеленский уже год законопроект не подает", - написал Шабунин.
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По его словам, Зеленскому напоминали об этой возможности как журналисты, так и общественные организации.
"Поэтому история "тупо не имеет полномочий" - откровенная, наглая ложь. Или это очередная подстава русских, которые руками главы офиса и его замов рулят Президентом Украины", - написал Шабунин.
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"Что касается презумпции невиновности, то напомню, что на пресс-конференции Авакова по делу Шеремета Зеленский заявил в сторону ЗАДЕРЖАННЫХ волонтеров, цитирую: "" Вероятные убийцы сегодня были задержаны". То есть, для "судьи" Вовка - презумпция невиновности, а для волонтеров - "вероятные убийцы".
У меня все", - добавил он.
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