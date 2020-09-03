Для визита к больным родителям в Украине иностранные граждане должны предоставить пограничникам соответствующие документы, - Госпогранслужба
Новости Цензор.НЕТ Общество
Граждане других стран, которые желают въехать в Украину в связи с семейными обстоятельствами, в частности в связи с болезнью родителей-граждан Украины, должны предоставить пограничникам соответствующие документы.
Об это в комментарии Цензор.НЕТ сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"По законодательству дети – это лица до 18 лет, поэтому граждане возрастом старше не могу въехать как дети граждан Украины. Но если у человека есть подтверждение того, что он едет к родителям-гражданам Украины, то подключается другая норма. При этом если он едет из-за болезни родителя, то также лучше иметь на руках подтверждающие это документы. Пограничники могут рассмотреть эти документы по поводу допуска в Украину с гуманитарной целью. В постановлении правительства сказано, что глава Государственной пограничной службы может принимать решение по поводу пропуска иностранцев в случаях гуманитарного характера. Данное основание подпадает под гуманитарный характер", - отметил он.
Данный вопрос возник в связи со случаем, который стал известен редакции. Гражданка США Ольга Василевская должна 5 сентября прилететь в Украину с целью навестить 91-летнего отца, который является онкобольным.
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Просто к родителям въезжать нельзя, только когда они присмерти.
Или нужно не пускать таких "иностранных граждан" вообще в Украину.
Бросили родителей, Родину ... а нам их жалко?
Кожен іноземець, тим більше іноземець-українець,якщо такий іноземець-українець народився в Україні,має свідоцтво про народження в Україні, тим більше якщо така людина має в Україні родичів першої лінії, першого ступеня споріднення.
Як можливо таких людей не пускати?
До чого тут вік людини? Такий українець з діаспори іде до своєї сім'ї навідати рідних.
Які ще вам, придурки, потрібні документы, крім свідоцтва про народження та копії паспортів найближчих родичів в Україні?
*Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.
Членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки (пп. 14.1.263 ст. 14 ПКУ).