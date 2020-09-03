Боевики не дают применять авиацию для тушения пожаров рядом с линией разграничения, - источник
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Вопрос применения пожарной авиации для тушения огня рядом с линией разграничения нужно согласовывать с ОБСЕ и российскими наемниками. Боевики ни за что на это не согласятся, ведь пожары на территории Украины им выгодны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в МВД.
По его словам, представители СБУ пытаются договориться с боевиками о применении пожарной авиации, но пока безуспешно.
"(Пожар. - Ред.) это такое как будто разрешенное оружие, вредит нам, а им выгодно, они часто такое и сами провоцируют, когда видят, что погода подходящая, жара и ветер", - рассказал источник.
Он добавил, что накануне при пожаре сгорела БМП-2. У машины сдетонировал боекомплект, и двое военнослужащих получили ожоги.
Кроме того, из-за пожара происходят взрывы на минных полях.
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