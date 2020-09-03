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Боевики не дают применять авиацию для тушения пожаров рядом с линией разграничения, - источник

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Боевики не дают применять авиацию для тушения пожаров рядом с линией разграничения, - источник

Вопрос применения пожарной авиации для тушения огня рядом с линией разграничения нужно согласовывать с ОБСЕ и российскими наемниками. Боевики ни за что на это не согласятся, ведь пожары на территории Украины им выгодны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в МВД.

По его словам, представители СБУ пытаются договориться с боевиками о применении пожарной авиации, но пока безуспешно.

"(Пожар. - Ред.) это такое как будто разрешенное оружие, вредит нам, а им выгодно, они часто такое и сами провоцируют, когда видят, что погода подходящая, жара и ветер", - рассказал источник.

Он добавил, что накануне при пожаре сгорела БМП-2. У машины сдетонировал боекомплект, и двое военнослужащих получили ожоги.

Кроме того, из-за пожара происходят взрывы на минных полях.

Читайте на Цензор.НЕТ: Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Какое позорище! Нам надо у сепаров разрешение получить что бы на своей территории пожар потушить! Это днище полное.
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03.09.2020 20:10
+10
да. Спросите их, они разрешают выплачивать им пособия и зарплаты?
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03.09.2020 19:53
+6
В охфисе Бубочки развели руками - а шо делать, если та сторона против!
И начали оформлять пожизненную стипендию мужу мамы Римы.....
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03.09.2020 20:09
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Кстати, хорошая идея... Типа ветер на "ту сторону" и бесполётная зона... Пусть побегают.
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03.09.2020 19:51 Ответить
бубочка уже не видит глаза пуйла?)
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03.09.2020 19:52 Ответить
Это смотря какую химию вiслюку ермак скармливает. Какая химия, такие и глюки...
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03.09.2020 19:53 Ответить
да. Спросите их, они разрешают выплачивать им пособия и зарплаты?
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03.09.2020 19:53 Ответить
хорошо было бы и ордло озадачить пожарами.
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03.09.2020 19:54 Ответить
Или у них все влажное?
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03.09.2020 19:54 Ответить
Так там же одни кацапы, а у них на генном уровне заложено, что все вокруг сидят и только ждут как бы напасть Боевики не дают применять авиацию для тушения пожаров рядом с линией разграничения, - источник - Цензор.НЕТ 3905
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03.09.2020 19:58 Ответить
А мы им амнистию и выборы-обсуждаем.Только-зачистки,посадки и понижение в правах.Вторую чернобыльскую зону. Боевики не дают применять авиацию для тушения пожаров рядом с линией разграничения, - источник - Цензор.НЕТ 1044
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03.09.2020 19:58 Ответить
коцабе принесите повестку в пожарные войска..
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03.09.2020 19:58 Ответить
В охфисе Бубочки развели руками - а шо делать, если та сторона против!
И начали оформлять пожизненную стипендию мужу мамы Римы.....
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03.09.2020 20:09 Ответить
Какое позорище! Нам надо у сепаров разрешение получить что бы на своей территории пожар потушить! Это днище полное.
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03.09.2020 20:10 Ответить
потрібно попередити що якщо хоч один постріл відбудеться пр пожежному літаку, то відповідь отримають з усіх можливих засобів..... але поки привладі блазень цього не буде, бо х#йло абидицца....
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03.09.2020 21:22 Ответить
"источник" Боевики не дают применять авиацию для тушения пожаров рядом с линией разграничения, - источник - Цензор.НЕТ 147
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03.09.2020 20:28 Ответить
Оце зелёный жид начленовертил за год.
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03.09.2020 20:30 Ответить
Наші вояки казали, що то кацапо- сепари і підпалюють. "Миролюбна влада", на ці "неприцільні провокації", не реагує.
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03.09.2020 20:37 Ответить
Пусть Фокин метнётся кабанчиком...
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03.09.2020 20:45 Ответить
Погані це все справи. Треба серйозно готуватися до звільнення Донбасу, але народ вперто вже 30 років обирає лише жидокацапів...
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03.09.2020 20:55 Ответить
А нафуя вообще у кучки террористов разрешения спрашивать?
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03.09.2020 21:11 Ответить
Як: партнЬОри гундосого чма і його кагалу не дозволяють гасити пожежу ?
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03.09.2020 21:13 Ответить
Стреляют не прицельно, зато жгут украинские села на всю катушку,- вот такое пиар-перемирие от президента ЗЕро.
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04.09.2020 00:53 Ответить
Какие к черту боевики! Два полноценных армейских корпуса со штабом в Ростове! Оку- пан-ты, а не боевики.
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04.09.2020 07:16 Ответить
 
 