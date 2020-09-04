РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6480 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
14 250 141
Суркис (338) Приватбанк (820) Бигус (173)

Решение взыскать с "ПриватБанка" почти 10 млрд - подарок Суркису на день рождения, - журналист Бигус

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение взыскать с

Григорию Суркису 4 сентября исполнится 71 год. Можно предположить, что решение Печерского райсуда о взыскании с "ПриватБанка" почти 10 млрд грн в пользу афилированных с Суркисами фирм - это подарок к его дню рождения.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Денис Бигус, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра, 4 сентября - день рождения Григория Суркиса. И та спешка, с которой суд вынес решение, может вообще объясняться обычным "Happy birthday, dear Ghysha, happy birthday to you" ... Сделали подарочек человеку. Пусть встречает праздник безоблачно", - написал Бигус.

Он отметил, что в прошлом году гостям на дне рождения Григория Суркиса раздавали в подарок дорогие галстуки.

"Председатель СБУ Баканов радостный ходил. В этом году могут просто раздавать сувенирные шарики с баблом", - отметил Бигус.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд разрешил принудительное списание средств и арест имущества "Приватбанка" при отказе выплат Суркисам. ДОКУМЕНТ

Напомним, 2 сентября юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.

Также на Цензор.НЕТ: Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины"

Решение взыскать с ПриватБанка почти 10 млрд - подарок Суркису на день рождения, - журналист Бигус 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Уяви, якби обанкрутили Приват.
Скільки б потенційних зебілів лишилось своїх коштів...
Але життя їх нічому не навчило. Вперто торують свій шлях.
показать весь комментарий
03.09.2020 20:09
+22
Решение взыскать с "ПриватБанка" почти $10 млрд - подарок Суркису на день рождения, - журналист Бигус - Цензор.НЕТ 6069
показать весь комментарий
03.09.2020 20:05
+20
Решение взыскать с "ПриватБанка" почти $10 млрд - подарок Суркису на день рождения, - журналист Бигус - Цензор.НЕТ 3723
показать весь комментарий
03.09.2020 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Беня , суркисы, ахмета,у нас, и у кацапов путян , абрамович дерипаска и другая падаль - это по сути бандюки из 90-х которые в любой цивилизованной стране сидели бы на нарах или были бы ликвидированы. В Украине нет президента, есть предатель,слуга бандитов ! и вся его шобла против всего украинского!!
показать весь комментарий
03.09.2020 20:35 Ответить
На это решение будет ещё подана апелляция, так что окончательным это решение не является, как и якобы невиновность свинарчуков, дела по которым продолжаются , хотя многие почитатели свинарника уже протрубили об их мнимом закрытии и чуть ли не обязанности свинарник представить к награде за мародерство во время войны
показать весь комментарий
03.09.2020 20:39 Ответить
Тобі там Зеленський газ на 45% дорожчим зробив.
показать весь комментарий
03.09.2020 20:42 Ответить
Тобі там Офшоренко , свого часу , газ на 200% дорожчим зробив.... і що ?
показать весь комментарий
03.09.2020 20:44 Ответить
Еще не вечер.
показать весь комментарий
03.09.2020 20:45 Ответить
Газ зараз набагато дорожчий ніж при Порошенку. І це факт. Просто в зебілів очі від сечі Зеленського позлипалися і вони осліпли.
показать весь комментарий
03.09.2020 20:46 Ответить
Звісно "дорожчий", бо "відомо", що 8,54892 (в 2018) менше ніж 2,974954 (в 2020).
показать весь комментарий
04.09.2020 02:32 Ответить
А доставка?
показать весь комментарий
04.09.2020 06:12 Ответить
200 грн в месяц? Ты посмотри лучше, сколько вся твоя семья платит за телефоны и интернет, но не возмущаешься. За доставку газа и его транспортировку отвечают две разные компании. Это разделение, амбалдинг, есть шаг к выбору поставщика газа в перспективе. Для простоты опять вернись к своим телефонам . Наоборот, разделение продажи газа от доставки - требование времени. Закон 'о рынке газа' предусматривает принцип выбора поставщика , это антикоррупционный закон.
показать весь комментарий
04.09.2020 07:09 Ответить
Тобто, Зеленський придумав як з кишені українців витягувати по 200 гривень на місяць. На пожиттєву стипендію татусю не вистачає?
показать весь комментарий
04.09.2020 07:44 Ответить
Ти дивився на ціну вересня? Вже по 5500, і ще не вечір. Плюс транспортування. Ті ж самі яйця, тільки в профіль.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:33 Ответить
Ну тобі тебе ригало на всі піввареника, а зараз чомусь все подобається Решение взыскать с "ПриватБанка" почти $10 млрд - подарок Суркису на день рождения, - журналист Бигус - Цензор.НЕТ 2232
показать весь комментарий
03.09.2020 20:46 Ответить
Eto s gosudarstva otnimut 10mlrd dolarov,poskolku privatbank jest gosudarstveni.Kak ponimaju Benia vzial eti dengi,a gosudarstvo dolzna otdat.
показать весь комментарий
03.09.2020 20:43 Ответить
Пришлите платежки голосовавшим за зеленского. Пусть сами оплачивают выбрыки своего осла
показать весь комментарий
03.09.2020 20:44 Ответить
Исправьте название статьи: не $10 млрд. а 10 млрд гривен.
показать весь комментарий
03.09.2020 20:45 Ответить
Вообще-то 350 млн долларов, а не 10 млрд, но безграмотные и тут манипулируют! А про то, что на национализацию банка государство вложило 150 млрд гр. наших денег из бюджета, никакой Бигус даже не заикается!
показать весь комментарий
03.09.2020 20:47 Ответить
Ну так єто ж всьо меняет, пусть воруют Решение взыскать с "ПриватБанка" почти $10 млрд - подарок Суркису на день рождения, - журналист Бигус - Цензор.НЕТ 8065
показать весь комментарий
03.09.2020 20:49 Ответить
Ты голосовал за зеленского, он в свою очередь прислуга каломойского. Каломойский украл у украинцев 5 млрд баксов. По факту в 2019-м, ты простил колойскому его долг перед украинцами.
показать весь комментарий
03.09.2020 21:55 Ответить
...та старана...ета гасударства...за зєлєнскава галасавал?
показать весь комментарий
03.09.2020 21:03 Ответить
Умничаешь? Ну ну. А ты галасавал? За зеленскава?
показать весь комментарий
04.09.2020 20:01 Ответить
18 квітня 2019 Рішення стягнути з "ПриватБанку" майже $10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 5341
Націоналізацію ПриватБанку визнали незаконною ...
показать весь комментарий
03.09.2020 21:10 Ответить
День рожденья,
Грустный праздник
Ты не грусти, не грусти, не грусти напрасно....
показать весь комментарий
03.09.2020 21:15 Ответить
Я бы расстрелял и Суркисов и Коломойского и вместе с ихними детьми ивнуками .Вот просто растрелял бы под корень и в один момент . Это враги Украинского Народа.
показать весь комментарий
03.09.2020 21:15 Ответить
А остальные олигарх, шо благодетели?
показать весь комментарий
03.09.2020 21:29 Ответить
Если расстрелять первую тысячу ,порядок в стране на 10 лет обеспечен.
показать весь комментарий
03.09.2020 21:41 Ответить
Давай угадаю, ты голосовал за голобооодька. Того самого, который не олигарх, и который списдил из бюджета 300 млрд.
показать весь комментарий
03.09.2020 21:57 Ответить
Мы это проходили в 30-х и 40-х прошлого столетия их потомки становятся значительно злей за своих предков.
показать весь комментарий
03.09.2020 22:27 Ответить
999-это ты, не понял????
показать весь комментарий
03.09.2020 22:30 Ответить
Рішення стягнути з "ПриватБанку" майже $10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 6134
показать весь комментарий
03.09.2020 21:35 Ответить
суркис в 99 году помню на выборы уже колендарики печатал..-расстрелять
показать весь комментарий
03.09.2020 22:22 Ответить
Я не за Суркисов,но уважаемый цензор речь идёт о 10 млрд.грн а не $.
показать весь комментарий
03.09.2020 22:24 Ответить
Заголовок за полдня так и не исправили. Значит это кому-то нужно.
показать весь комментарий
03.09.2020 22:31 Ответить
Вы не волнуйтесь,ребята!! Не заморачивайтесь....
Для зебаранов,основной массы, сумма больше 100 тысяч - это уже много!!! ! А если речь идёт о млрд,то всё равно - хоть гривны,хоть баксы,хоть пиастры....
Это уже ОХРЕНИТЕЛЬНО МНОГО.... Рішення стягнути з "ПриватБанку" майже $10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 6100 Рішення стягнути з "ПриватБанку" майже $10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 6100 Рішення стягнути з "ПриватБанку" майже $10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 6100
показать весь комментарий
03.09.2020 23:48 Ответить
Хуігус вже нікому не цікавий. Використаний виріб. Там і залишиться в історії. Нехай вже далі розказує про можливі завищення цін на кілька десятків млн гривень при найбільшому укомплектуванні армії замом зама помічника Порошенка
показать весь комментарий
04.09.2020 01:11 Ответить
Підпис під судовою рехформою. Це теж був подарунок Суркісам... і не лише їм.
Рішення стягнути з "ПриватБанку" майже 10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 762
показать весь комментарий
04.09.2020 02:27 Ответить
А все ж таки ще є добрі люди на світі, які турботливо подбали про трішечки грошеняток для злиденних сиріток, щоб було, де розхристану сирітську душу у люту холоднечу зігріти, щоб вистачило на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати.
показать весь комментарий
04.09.2020 08:16 Ответить
Ні ну як це можно назвати...Ну бл...аж бісить... От взяти покласти руку на сердце і чесно сказати як зароблені самі великі капітали в нашій Україні.? А отак. Шляхи два. Розробляється схема по відмиванню бюджетних грошей і не сплаті податків через офшорні зони, лобіруються інтереси і прийняття відповідних законів у ВР с преференціями для данного виду бізнесу..ну звісно все за хабарі. беруться гроші в Державних банках під мізерний процент і ..Все так сказати вони"Працюють" суки "горбом бл..ді заробляютьсвій статок" і так від 3 до 10 років все залежитьві того як а корумпованість влади. (сами сталим часом для цих великих ..ні вельможних сук було при януковичі- 3,14дарасі. Коротко кажучі всі наші Українські багатії чесно свої гроші не заробили не один. Увсіх було шахрайство. І не треба бл... ді.мені казати а хто тобі не давав. Тепер задайте собі питання а що зробить проста люди у якої лопне терпіння із за таких ган..нів які обіцяють справедливість а самі чисто вступають в клуб любителів подоїти Уккраїну? Правильно зробить сакир башку цім петухам. Так що Українці у нас щас в країні таж ЖОПа тільки в профіль..я про те що так всі майдан і людей віддіаших життя за чесну країну поставили в ідеологічну площину політики (поважають пам'ятають) а крадуть далі як і раніше нагло.. О це і вся ваша справедливість Українці. Сосіть палець далі. І щануйте свій майдан а вони як крали і дурили так і далі роблять. ))))))***...ство. 000Зеленський .."Амністія капіталу...бла..блабла.. " Амністія капіталу? Тану на ..х..... На кіл от і буцде вам ***** амністія а статки в пенсійний фонд ..тому що оті алігархи дідусів наших і батьків обирали .. .
показать весь комментарий
04.09.2020 08:27 Ответить
Видиш, Дениска, ти робиш подарки кацапам на вибори, а ті потім роблять подарки суркісятам на день народження. Уловлюєш логічний ланцюжок?
показать весь комментарий
04.09.2020 09:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 