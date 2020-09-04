Решение взыскать с "ПриватБанка" почти 10 млрд - подарок Суркису на день рождения, - журналист Бигус
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Григорию Суркису 4 сентября исполнится 71 год. Можно предположить, что решение Печерского райсуда о взыскании с "ПриватБанка" почти 10 млрд грн в пользу афилированных с Суркисами фирм - это подарок к его дню рождения.
Об этом пишет в Фейсбуке журналист Денис Бигус, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра, 4 сентября - день рождения Григория Суркиса. И та спешка, с которой суд вынес решение, может вообще объясняться обычным "Happy birthday, dear Ghysha, happy birthday to you" ... Сделали подарочек человеку. Пусть встречает праздник безоблачно", - написал Бигус.
Он отметил, что в прошлом году гостям на дне рождения Григория Суркиса раздавали в подарок дорогие галстуки.
"Председатель СБУ Баканов радостный ходил. В этом году могут просто раздавать сувенирные шарики с баблом", - отметил Бигус.
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Напомним, 2 сентября юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.
Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".
Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.
Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.
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Націоналізацію ПриватБанку визнали незаконною ...
Грустный праздник
Ты не грусти, не грусти, не грусти напрасно....
Для зебаранов,основной массы, сумма больше 100 тысяч - это уже много!!! ! А если речь идёт о млрд,то всё равно - хоть гривны,хоть баксы,хоть пиастры....
Это уже ОХРЕНИТЕЛЬНО МНОГО....