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Парламент одобрил законопроект о поддержке государством микро, малого и среднего бизнеса, - Минфин. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Экономика

3 сентября, Верховная Рада Украины внесла изменения в Госбюджет-2020 относительно предоставления государственных гарантий на портфельной основе, разработанные Министерством финансов и доработанных вместе с депутатским корпусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоритс на сайте Минфина.

В сообщении отмечается: "Предложенный инструмент направлен на поддержку государством субъектов хозяйствования микропредпринимательства, малого и среднего предпринимательства, которые в большинстве случаев имеют высокий кредитный риск, в том числе, из-за отсутствия достаточного для банков обеспечения своих кредитных обязательств.

"Правительством осуществляются все возможные меры для обеспечения поддержки бизнеса в условиях карантина и для быстрого восстановления и развития экономики после кризиса. Благодаря предложенному правительством механизма, который сегодня одобрил парламент, 5 млрд гривен в виде государственных гарантий на портфельной основе может быть направлено на поддержку микро, малого и среднего бизнеса", - отметил заместитель министра финансов Василий Шкураков.

Предельный объем предоставления государственных гарантий на портфельной основе на 2020 год составляет 5 млрд грн.

Подобные механизмы предоставления государственной поддержки используется многими другими странами для стимулирования экономики (ФРГ, Испания, Великобритания, Франция, Италия, Австрия, Норвегия, Дания, Швеция, Польша и другие страны), что особенно актуально учитывая негативное влияние пандемии коронавируса.

Важно отметить, что принятым Законом также предусмотрена возможность внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины доступным жильем"

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
все, писец бизнесу
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03.09.2020 20:16
+6
Таки шо, Бєні якась допомога від держави буде?
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03.09.2020 20:16
+6
когда уже тот малый бизнес нажрется. Только ему и помогают.
А кто подумает про Коломойского, Суркиса, Ахметова?
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03.09.2020 20:28
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теперь бабок с пучком петрушки не будут лупить резиновыми палками край дороги?
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03.09.2020 20:13 Ответить
єслi вовремя заплаят, то нє будут..
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03.09.2020 20:29 Ответить
Сначала зеленые подонки ложнокарантином уничтожили промышленность и экономику, а потом приняли закон про якобы поддержку.
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03.09.2020 20:46 Ответить
геноцид ватного нарота неизбежен...
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03.09.2020 20:50 Ответить
Всех уничтожат им что вата, что противники ваты все пойдут под сокращение населения любыми средствами.
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03.09.2020 20:52 Ответить
просто опрышкам пока не наступили на любимый мозоль...бубаноиды краев нэ чують...орать "ховайся" -они просто не успеют.
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03.09.2020 21:01 Ответить
а макробинес без поддержки штанов оставили, загнутся они там все без государственной помощи
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03.09.2020 20:15 Ответить
все, писец бизнесу
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03.09.2020 20:16 Ответить
Навряд . Нужно всегда знать историю . Бизнес всегда был бизнесом при любой власти .
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03.09.2020 20:39 Ответить
да. особенно бизес процветал в совке.в году так 80
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03.09.2020 21:09 Ответить
А асобенна в КНДР ! Цветет буйным цветам !!!
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03.09.2020 22:34 Ответить
Таки шо, Бєні якась допомога від держави буде?
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03.09.2020 20:16 Ответить
ага по 700 000 тися - 2 000 000 ляма акцизу на вантажівки реально потопити хочуть націю
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03.09.2020 20:19 Ответить
микро бизнес.попрошайки шоли?!
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03.09.2020 20:24 Ответить
))))))))))))))))))) Красыне зоны каждую неделю супер поддержка. Какие дебилы у власти. Янукович возвращайся)))
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03.09.2020 20:25 Ответить
2012-й год рост ввп - 0%, падение промпроизводства -12%
2013-й год, рост ввп -0%, падение промпроизводства - почти 30%
Тебе еще набросать цифр, что в 2014-м был бы гарантированный писдец экономике при януковиче?
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03.09.2020 22:06 Ответить
когда уже тот малый бизнес нажрется. Только ему и помогают.
А кто подумает про Коломойского, Суркиса, Ахметова?
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03.09.2020 20:28 Ответить
На Сході України , фермери не можуть плугом - трактором землю зорати . Якшо не буде дощів - капець врожаю навесні .
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03.09.2020 20:31 Ответить
малюська с випкамерами это средний чы малый бизнес?
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03.09.2020 20:31 Ответить
бо микро - то сдавать в аренду необоссаный матрац...
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03.09.2020 20:33 Ответить
Все это сказки для маленьких. эти слуги олигархов будут давить фопов и дальше потому что
Беня , суркисы, ахмета,у нас, и у кацапов путян , абрамович дерипаска и другая падаль - это по сути бандюки из 90-х которые в любой цивилизованной стране сидели бы на нарах или были бы ликвидированы. В Украине нет президента, есть предатель,слуга бандитов ! и вся его шобла против всего украинского!
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03.09.2020 20:40 Ответить
Шкураков будет по три шкуры драть с микробизнеса за поддержку.
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03.09.2020 20:46 Ответить
150 миллионов евро на всех.
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03.09.2020 20:59 Ответить
В два раза меньше чем на двоих братьев суркисов
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03.09.2020 22:02 Ответить
Как то без вашей помощи лучше будет.
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03.09.2020 21:02 Ответить
Любая господдержка - это админресурс перед выборами, нецелевое использование бюджетных денег (денег налогоплательщиков), это искажение и извращение рынка, конкуренции и економики вцелом, это соцпоппулизм, раздутие бюрократии, коррупция...
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03.09.2020 21:04 Ответить
По этому закону мама римма тоже получит пожизненную стипендию?
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03.09.2020 22:01 Ответить
Конечно. Если она еще немножечько шьет себе на дому, то это таки микробизнес.
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05.09.2020 20:17 Ответить
Зелені долоні, які продали землю і не моргнули, та развалили все, тепер взялись допомагати маленькому бізнесу. Бійся Зеленців дари приносящих!
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04.09.2020 06:56 Ответить
Не приведи, Господи, коли за тебе вже хтось має турбуватись.
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04.09.2020 08:17 Ответить
Так уже поддержали!
Увеличив налоги.
Парламент схвалив законопроект про підтримку державою мікро, малого і середнього бізнесу, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5029
Новый закон обеспечит государственные гарантии места на кладбище ФОП.
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04.09.2020 08:39 Ответить
 
 