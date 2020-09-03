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Новости Политика Украины
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Коломойский (1757) Ермак Андрей (1192) Данилюк-Ярмолаева (354) Буткевич Богдан (430)

Без Цензуры в прямом эфире: "Референдум" для ОРДЛО / Тотальный Ермак / "Частная" вечеринка Коломойского и ОПЗЖ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" поговорим о самых горячих событиях и тревожных тенденциях. Как всегда, ничего личного - только факты.

- Все будет референдум. Почему Зе-власть так спешит с законом о референдуме?

- Надо ли бояться легализации ОРДЛО через референдум от Зе-команды?

- Следующий пошел. Чем Лерос выбесил Офис президента и самого Зеленского?

- Тотальный Ермак. Как еще год назад никому неизвестный продюсер превратился в одного из самых могущественных людей в стране?

- Пещерное правосудие. Почему государственный "Приватбанк" почти проиграл друзьям Коломойского почти 350 миллионов долларов?

- Как экзотические решения украинских судов угрожают нашим с вами карманам?

Задавайте вопросы в комментариях и, конечно, не забывайте о лайках и подписке на наш канал, ведь мы здесь вместе с вами отвоевываем украинский Youtube!

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
когда они говорят сами на себя элита- так и напрашиванется- подзаборная
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03.09.2020 21:36
+8
Ведучі гарно пройшлися по сектантах парАшенка. З Соєрига такий патріот, як з Барадатай Бабушкі дєдушка
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04.09.2020 00:30
+3
Без Цензуры ваш стоп-кадр на черном фоне просто полнейшая безвкусица. Типа чуть не из Секретных материалов, но вам это не идет. Не фасон.
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03.09.2020 22:44
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до чего хе рожи противные
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03.09.2020 21:30 Ответить
Це расова ознака "нашої еліти"
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03.09.2020 21:32 Ответить
когда они говорят сами на себя элита- так и напрашиванется- подзаборная
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03.09.2020 21:36 Ответить
З 1920 кодло при владі...
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03.09.2020 21:35 Ответить
хорошо шо хоть ты Мисс мира.
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03.09.2020 21:37 Ответить
Что? Зелень прёт!
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03.09.2020 21:40 Ответить
когда жопу негра и харю валя фанюк 5fe0fd94 показывают из-за угла - люди кричат: смотрите два бандита! Без Цензури в прямому ефірі: "Референдум" для ОРДЛО/ Тотальний Єрмак/ "Приватна" вечірка Коломойського і ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3283
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03.09.2020 22:47 Ответить
Песня "Слуга урода". Разучиваем: https://www.youtube.com/watch?v=UgxBqhhuBn0
Без Цензури в прямому ефірі: "Референдум" для ОРДЛО/ Тотальний Єрмак/ "Приватна" вечірка Коломойського і ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8659
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03.09.2020 21:34 Ответить
мерзкое зрелище
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03.09.2020 21:35 Ответить
Нынешний приват - сплошной непрофессионализм!
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03.09.2020 22:09 Ответить
А яким може бути"Приват",якщо та керують дебіли,які навіть не знають,що бізнес не оподатковується державою-оподатковуються державою доходи від бізнесу,тобто і виплачені Суркісам компенсації в тому числі оподатковуються та 3мушені надійти до державних рахунків.
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04.09.2020 06:10 Ответить
перестань чухати ніс.... говориш + міміка - - - -
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03.09.2020 22:31 Ответить
Можно параллельно смотреть что-то другое, как я.
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03.09.2020 22:53 Ответить
А лучше, вообще, не терять зря время.
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04.09.2020 08:47 Ответить
Обычно собеседник чешет нос, если он тебе врёт.
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04.09.2020 08:46 Ответить
Без Цензуры ваш стоп-кадр на черном фоне просто полнейшая безвкусица. Типа чуть не из Секретных материалов, но вам это не идет. Не фасон.
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03.09.2020 22:44 Ответить
Волынская возня Рекомендую
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03.09.2020 22:45 Ответить
Ведучі гарно пройшлися по сектантах парАшенка. З Соєрига такий патріот, як з Барадатай Бабушкі дєдушка
показать весь комментарий
04.09.2020 00:30 Ответить
 
 