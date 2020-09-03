ВСП откладывает заседание, чтобы не рассматривать кандидатку Застрожникову - жену судьи Фомина, разрешившего следствие против Вовка, - адвокат Маселко

Высший совет правосудия в очередной раз отложил заседание, на котором должен был назначить новых судей в столичные суды. Это сделали, чтобы не рассматривать кандидатуру Катерины Застрожниковой.

Об этом написал в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия везде рассказывает, как не хватает судей. Особенно в Киеве, где дела назначаются уже на 21 год. Но при этом уже энный раз откладывает с назначением новых судей в столичных судов. Сегодня вот опять отложили", - написал он.

Маселко уверяет, что ему известна причина откладывания заседания.

"Среди этих кандидатов есть, например, жена судьи, который разорвал круговую поруку и дал доступ НАБУ к телефонным трафикам Павла Вовка", - утверждает Маселко.

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"Пофиг нагрузки, когда надо непокорных наказать и потенциально независимых не допустить", - добавил адвокат.

Маселко прикрепил к посту скриншот с повесткой дня отложенного заседания ВСП. В нем указано, что в четверг, 3 сентября, должны были рассматривать 4 кандидаток на назначение судьями в местные суды.

Катерина Застрожникова, которая претендует на должность судьи Соломенского райсуда Киева, является женой Виктора Фомина (эта информация указана в ее декларации).

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Виктор Фомин - судья Мелитопольского горсуда Запорожской области. Ранее во время работы в Соломенском райсуде Киева он разрешил проведение следственных действий в отношении скандального судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка.



