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Новости Общество Правосудие
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ВСП откладывает заседание, чтобы не рассматривать кандидатку Застрожникову - жену судьи Фомина, разрешившего следствие против Вовка, - адвокат Маселко

Новости Цензор.НЕТ Общество

ВСП откладывает заседание, чтобы не рассматривать кандидатку Застрожникову - жену судьи Фомина, разрешившего следствие против Вовка, - адвокат Маселко

Высший совет правосудия в очередной раз отложил заседание, на котором должен был назначить новых судей в столичные суды. Это сделали, чтобы не рассматривать кандидатуру Катерины Застрожниковой.

Об этом написал в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия везде рассказывает, как не хватает судей. Особенно в Киеве, где дела назначаются уже на 21 год. Но при этом уже энный раз откладывает с назначением новых судей в столичных судов. Сегодня вот опять отложили", - написал он.

Маселко уверяет, что ему известна причина откладывания заседания.

"Среди этих кандидатов есть, например, жена судьи, который разорвал круговую поруку и дал доступ НАБУ к телефонным трафикам Павла Вовка", - утверждает Маселко.

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"Пофиг нагрузки, когда надо непокорных наказать и потенциально независимых не допустить", - добавил адвокат.

Маселко прикрепил к посту скриншот с повесткой дня отложенного заседания ВСП. В нем указано, что в четверг, 3 сентября, должны были рассматривать 4 кандидаток на назначение судьями в местные суды.

Катерина Застрожникова, которая претендует на должность судьи Соломенского райсуда Киева, является женой Виктора Фомина (эта информация указана в ее декларации).

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Виктор Фомин - судья Мелитопольского горсуда Запорожской области. Ранее во время работы в Соломенском райсуде Киева он разрешил проведение следственных действий в отношении скандального судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

ВСП откладывает заседание, чтобы не рассматривать кандидатку Застрожникову - жену судьи Фомина, разрешившего следствие против Вовка, - адвокат Маселко 01
ВСП откладывает заседание, чтобы не рассматривать кандидатку Застрожникову - жену судьи Фомина, разрешившего следствие против Вовка, - адвокат Маселко 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Прям таки рабочие династии. Папы, мамы, жоны...усе судьи
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03.09.2020 21:23
+5
стока нарота судэйского...пора шкирзавод открывать...
перетяжка и обивка кожаных кресел и диванов...
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03.09.2020 21:31
+5
Судья жена судьи разрешила следствие против судьи ,А ВСУ судьи отложили заседание по судье . А может просто этих ВСЕХ судей не просто уволить аповесить на на простой верёвке без вазелина вместе с ихними тварями ублюдочными детишками и внучками и чтоб эти продажные твари болтались три года и сохли напалящемукраинском солнце .
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03.09.2020 21:33
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Прям таки рабочие династии. Папы, мамы, жоны...усе судьи
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03.09.2020 21:23 Ответить
пригадався старий анекдот
- чи може син полковника стати генералом ?
- ні , в генерала є свій син ...
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03.09.2020 21:33 Ответить
Я чув в іншій редакції. Онук генерала питає у діда:
- Діду,коли я виросту, стану лейтенантом?
- Станеш, онучок!
- А капітаном?:
- І капітаном станеш?
- А полковником?
- І полковником!
- А генералом, як ти?
- і генералом теж станеш.
- А адміралом?
- А вот адміралом не станеш, у адміралів свої онуки є..
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03.09.2020 21:53 Ответить
эти гниды только за счет этого и выживают. в Австрии они сидят тише воды и ниже травы иначе депортируют нахрен.
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03.09.2020 21:26 Ответить
Конец эпохи бедности, зеля против воров - пчёлы против мёда.
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03.09.2020 21:27 Ответить
стока нарота судэйского...пора шкирзавод открывать...
перетяжка и обивка кожаных кресел и диванов...
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03.09.2020 21:31 Ответить
Судья жена судьи разрешила следствие против судьи ,А ВСУ судьи отложили заседание по судье . А может просто этих ВСЕХ судей не просто уволить аповесить на на простой верёвке без вазелина вместе с ихними тварями ублюдочными детишками и внучками и чтоб эти продажные твари болтались три года и сохли напалящемукраинском солнце .
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03.09.2020 21:33 Ответить
ВСП Высший Совет правосудия..вот я как юрист не могут понять каким боком слово Правосудия для трех БУКХФ ВСП зачем они правосудия не осуществляют пусть откроют Конституцию..и иные законы Кодексы...кто у нас осуществляет ПРАВОСУДИЕ.... а эти осуществляют подбор кадров в суды и выносят вопросы и решения по ответственности судей за нарушения... кто то мне возразит мол а какая разница а есть разница название органа должно соответствовать полномочиям... а не назвали одно..... прописали иное -а на выходе получаем третье....
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03.09.2020 21:33 Ответить
Верхушка ж,вроде,вся была "отреформирована".На низы "времени не хватило".Сто раз уже это слышал.А тут Высший совет беспределит как раньше прям.Как это объяснить?
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03.09.2020 21:35 Ответить
це і є "судова реформа" по соєвому - це не можливо пояснити - в це треба просто вірити ..))
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03.09.2020 21:44 Ответить
Мозги "отреформировать" очень сложно, как на "верхах", так и на "низах".
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03.09.2020 23:04 Ответить
Огласите весь список этой судейской семьи: сын, брат, сват, зять, кум...? ВСП откладывает заседание, чтобы не рассматривать кандидатку Застрожникову - жену судьи Фомина, разрешившего следствие против Вовка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7996
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03.09.2020 21:35 Ответить
Так уж сложилось, что я оказался в круголвороте братьев Суркисов Когда-то, в начале своей карьеры, старший Суркис работал у Антонова в цеху, где начальником был мой хороший знакомый, младший был по преимуществу безработным и пробавлялся тем, что мог предложить ему старший. Таково начало.
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03.09.2020 21:38 Ответить
Виродки в мантіях! Є декілька порядних суддів в Україні і тим не дадуть працювати ці перевертні в мантіях!
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03.09.2020 22:01 Ответить
ВРП така сама мафія,як і вся судова система в Україні.Останній приклад,як Суркіси купили с патрохами суддю Вовка,який виніс рішення на їх користь відносно Привабанка.
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03.09.2020 22:33 Ответить
Судьи уничтожают Украину и никто ничего не может сделать. Поем песенки про Украину, гордимся героями на фронте, а сами в тылу ничего не делаем. Хохлы одним словом.
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03.09.2020 23:02 Ответить
Разогнать эту судейскую банду и лишить всех прав и состояний, из за этой судейской мафии, Украина,-беднейшие государство Европы. Увидишь украинского судью, знай перед тобой преступник.
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04.09.2020 00:47 Ответить
 
 