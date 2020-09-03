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Новости За рубежом
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Навальный (823) Столтенберг (1419)

Столтенберг созывает 4 сентября совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией вокруг отравления Навального

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Столтенберг созывает 4 сентября совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией вокруг отравления Навального

Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать в пятницу, 4 сентября, совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным западных СМИ, на совете будут обсуждаться возможные последствия информации об отравлении Навального субстанцией группы нервно-паралитических боевых веществ "Новичок".

Впоследствии официальный представитель НАТО Оана Лунгеску подтвердила в Twitter планы заседания на эту тему.

"Генсек Йенс Столтенберг завтра в 12:30 пообщается со СМИ после встречи Совета НАТО на уровне послов, (который будет посвящен - ИФ) теме атаки при помощи "Новичка" на Алексея Навального", - написала она.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
а коли орда віджимала Крим та рівняла артою Донбас вони хоч збирались..?чи вистачило стурбованості..?
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03.09.2020 21:38
+7
тобто полуостров отжатый ничто...алёша то вам не боинги с котлами иловайскими...
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03.09.2020 21:41
+5
Ради отравления блогера ФСБ собирать совет?!? Что там курят?
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03.09.2020 21:37
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03.09.2020 21:35 Ответить
Беларусь будут тереть. Серьёзно всё
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03.09.2020 21:42 Ответить
Да слабаки там в НАТО.Максимум что они могут-это*Выражаем глубокую озабоченность*.Ха-ха.
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03.09.2020 22:19 Ответить
ногами топать будут
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03.09.2020 22:44 Ответить
Да пєдікі. Свинорусскиє.
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03.09.2020 22:33 Ответить
Ради отравления блогера ФСБ собирать совет?!? Что там курят?
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03.09.2020 21:37 Ответить
Отравление блогера ФСБ - прекрасный повод всадить очередной "нож в спину" одному х-йлу...
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03.09.2020 21:44 Ответить
Тут справа в зброї масового знищення, яку давно мали знищити.
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03.09.2020 21:53 Ответить
а коли орда віджимала Крим та рівняла артою Донбас вони хоч збирались..?чи вистачило стурбованості..?
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03.09.2020 21:38 Ответить
А чому вони повинні були збиратись коли ви самі не захищали Крим. А з Донбасом не поступили так як з Харковом? Якщо ви не будете захищати свою землю то ніхто за вас її захищати не буде.
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03.09.2020 21:55 Ответить
так захищали ж. У нас полно ветеранов АТО. Столтенберг скликає 4 вересня раду НАТО на рівні послів у зв'язку з ситуацією навколо отруєння Навального - Цензор.НЕТ 6447
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03.09.2020 22:05 Ответить
Треба було вчасно захищати, а не чекати коли "ракова пухлина" розростеться.
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03.09.2020 22:37 Ответить
ніхто не каже, що вони повинні були нас захищати..мова про реакцію заходу на проблеми зовсім різного масштабу..та різних наслідків..
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03.09.2020 22:30 Ответить
А у нас сильна реакція на злив надсекретної інформації державної ваги на Россію?
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03.09.2020 22:39 Ответить
особисто мені ця історія поки здається мутною..подивимось, що буде далі..до речі, не погано було би ще згадати про будапештський меморандум..в контексті кацапського вторгнення..
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03.09.2020 22:44 Ответить
А толку? Рейган тиснув на Міттерана більше як на Кравчука, але Міттеран його ввічливо послав.
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03.09.2020 22:53 Ответить
Ви так поводились ніби вони вас повинні були захищати. А нащо їм ризикувати життям своїх солдатів і офіцерів коли ви самі себе не захищаєте? Крим здали і ні разу не вистрілили. Якби ви там вчинили опір то і Крим би не відтяпали і на Донбас би не полізли. Ваша головна проблема в великій кількості вати.
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03.09.2020 22:43 Ответить
да ти стртег реальний
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03.09.2020 22:45 Ответить
Просто старий, а з роками приходить розуміння.
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03.09.2020 22:47 Ответить
скоріш у відсутності національної еліти..вона наче і є..але зовсім не національна і зовсім не еліта..
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03.09.2020 22:46 Ответить
А хто вам винен? Еліту треба вирощувати і вчити. Французи вчать і країною керують професіонали.
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03.09.2020 22:49 Ответить
це дуже складне питання, що потребує окремого та розлогого обговорення..і може торкнутися багатьох тематик..довготривала відсутність держави, специфічне поглинання метрополією, винищення інтелектуальної еліти, голодомори і таке інше..
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03.09.2020 22:55 Ответить
Знаю що складне. Був негативний генетичний експеримент (голодомор, табори і т.п.), ну і 73-річне зомбування.
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03.09.2020 23:00 Ответить
Julian Lopez Ваша Франція не факт,що би вистоїла самотужки проти московитів.Тому що,на жаль вони дуже сильні.Одного бажання захищати замало.Навіть вся Європа без США,за слабка.Основа НАТО,це саме армія США.
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03.09.2020 22:41 Ответить
Не такі вони сильні як показують. Коли їм хорошо дати по зубах, відразу заспокоюються. Франція би вистояла без проблем. Є хорошо підготовлена і озброєна армія і є така ж кількість населення, і населення не вата.
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03.09.2020 22:46 Ответить
Julian Lopez Легко казати.Ваша Франція давно реально не воювала.Московити не над сильні,але сильні.Ми ж не можемо просто ложити тисячі під ракетні обстріли.Недостатньо в України озброєння,щоб відвойовувати території.
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03.09.2020 23:13 Ответить
Франція і в даний час воює і завжди потрохи воювала - Ірак, Балкани, Афганістан, тепер Малі. Московити воюють так як в 2-й світовій війні, а Захід інакше воює, особливо американці. Чого варті танки в ******** війні показала війна в Кувейті. В ******** війні воюють високоточними ракетами і авіацією, а не танками і автоматами. Якби Аргентина мала більше на 5 французьких ракет Екзо-7 то Англія би програла війну за Мальвіни. Аргентина купила тільки 3 ракети, а їй були потрібні 8-10 і англійський флот пішов би під воду.
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03.09.2020 23:29 Ответить
Україні потрібно зосередитись на виробництві ракет і авіації, а не на танках. Відремонтувати і модернізувати старі запаси танків і вистачить. Нові можна тільки на експорт клепати. Головне ракети і ******* авіація.
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03.09.2020 23:33 Ответить
Julian Lopez В Іраку,ж не сама Франція воювала.Танки також приймають активну участь.Навіть США велику кількість в Іраку,задіяла бронітехніки.Московія,також має сильну авіацію.Ці хто їх недооцінює сильно помиляється.І це аж ніяк не вихваляння.Я реально дивлюсь на речі і співвідношу армії.
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03.09.2020 23:52 Ответить
Недооцінювати не треба, але й переоцінювати теж. Їхні літаки не встигнуть злетіти як тут же будуть збиті. Навіть Грузія з українськими Буками завалила 8 чи 10, не пам'ятаю точно. Вони можуть воювати як під час 2-ї світової війни, але не в ********* бою. Без ядерних боєголовок вони мало що значать. Вони навчились страшити і як гопники беруть на понт, а в реальності туалетні раковини крадуть..
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04.09.2020 00:31 Ответить
Корчинський - Гео Лерос та новичок для Зеленського. Реакція ЄС на отруєння Навального. Фокін у ТКГ

https://youtu.be/7TuO-pz0Nmk

Столтенберг скликає 4 вересня раду НАТО на рівні послів у зв'язку з ситуацією навколо отруєння Навального - Цензор.НЕТ 9838
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03.09.2020 22:07 Ответить
Який Навальний?
НАТО укріплюйте оборону з неадекватамі!
Бо ви "здохнете, а оні попадут в рай."
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03.09.2020 21:40 Ответить
тобто полуостров отжатый ничто...алёша то вам не боинги с котлами иловайскими...
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03.09.2020 21:41 Ответить
По ідеї Альоша був єдиним варіантом мирної зміни політики рашки відносно багатьох питань. Тепер такого мирного варіанту немає, залишається тільки пресувати орду.
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04.09.2020 01:04 Ответить
давайте уже выпускайте вместо надоевших Пескова и Захаровой снова Чепигу с Мишкиным, хоть какое-то разнообразие, очень убедительные ребята
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03.09.2020 21:56 Ответить
Щяс как выражут озабоченность!!! Как накроют обеспокоенностью!!№№
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03.09.2020 21:42 Ответить
Да чистый ужас шо будет! Столтенберг созывает 4 сентября совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией вокруг отравления Навального - Цензор.НЕТ 7153
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03.09.2020 21:50 Ответить
вот Бутерброд и пошел на пользу Украине..
неожиданно так...
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03.09.2020 21:47 Ответить
так бутерброд просто как ширма, основная причина Беларусь. НАТА сильно испужалась прямо причину сказать. А Леха пусть не переживает, от Новичка еще никто не умер.
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03.09.2020 21:50 Ответить
Володин: НАТО устроило провокацию с Навальным, не стерпев укрепления экономики РоссииСтолтенберг созывает 4 сентября совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией вокруг отравления Навального - Цензор.НЕТ 5687
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03.09.2020 21:50 Ответить
Кацапы таки врожденные идиоты!
Травонуть Навального, который никому и нафиг не надо, это только от большой дурости можно было сделать.
Если бы на этой волне, заблокировали СП, то было бы вообще супер.
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03.09.2020 21:51 Ответить
Таке може бути.
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03.09.2020 21:57 Ответить
Хтось же надоумив їх це зробити.
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03.09.2020 22:37 Ответить
расходимся, дело закрыто

В Минздраве считают, что Навальный мог впасть в кому без видимых причин
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03.09.2020 22:01 Ответить
Придурки европейские , две недели путин с лукадрищем прессует Беларусь установив фашисцкую диктатуру , люди убиты , пропали без вести , сидят в тюрьмах , а они собирают совещание из-за кретина навального . что б вы все там передохли со своей толерантностью .
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03.09.2020 22:03 Ответить
А ти почитай Цензор.
Тут місцева совковата, прямо захищає Лукашенка, аж вищить.
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03.09.2020 22:36 Ответить
Я даже знаю результат этого собрания))) Будет ввысказана очередная озабоченность и обеспокоенность - очередной пшик))))))))
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03.09.2020 22:05 Ответить
Так шо, Третья Мировая на пороге? Столтенберг скликає 4 вересня раду НАТО на рівні послів у зв'язку з ситуацією навколо отруєння Навального - Цензор.НЕТ 4594
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03.09.2020 22:07 Ответить
Столтенберг скликає 4 вересня раду НАТО на рівні послів у зв'язку з ситуацією навколо отруєння Навального - Цензор.НЕТ 4456
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03.09.2020 22:08 Ответить
Навальний та його команда зробили більше ніж усі НАТО разом по протидії режиму Путіна та його опричників..викриття їх злочинів та геноциду свого та "братніх" народів... Замах на його життя - підтвердження його видатної ролі у боротьбі за демократію та краще майбутнє не тільки Росії, але всіх стран бувшої імперії зла...Промінявши совість на брудні гроші, висловлюючи тезіси з методичок Кремля за псевдонимами треба знати, що обличчя, імья та діла Навального знає весь Світ, навіть, якщо виродки з Кремля та блогери ФСБ не називають його по імені...
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03.09.2020 22:14 Ответить
Гугл забув "стран" перекласти. Столтенберг скликає 4 вересня раду НАТО на рівні послів у зв'язку з ситуацією навколо отруєння Навального - Цензор.НЕТ 2020
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03.09.2020 22:17 Ответить
Треба напічкати кремлівського бузувіра новачком,щоб аж шмарклі вухами вилізли,скільки можна його терпіти?
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03.09.2020 22:18 Ответить
Як лахта тут всполошилась !
Так, знову будуть драть вашого *****.
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03.09.2020 22:35 Ответить
Добрий москаль, мертвий москаль. Навальни про Крим: " це не бутерброт щоб його повертати"
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03.09.2020 23:06 Ответить
сбрейся, пригожинец.
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04.09.2020 06:15 Ответить
..????.....и при чем здесь Совет? Налицо масштабное ...ГЛОБАЛЬНОЕ! ....применение химоружия по всему миру, не взирая ни на какие соглашения и договоренности. Само собой и непрерывно!!! ведется его разработка. И если такие масштабы у химоружия, то что мешает ИМ? ....то же самое делать с бактериологическим оружием???
Совершенно, что такую страну надо изолировать, ну хотя бы по мерам карантина. И почему у них до сих пор СВИФТ работает? Мир может обойтись без ихней нефти и газа.
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04.09.2020 06:54 Ответить
Главное чтобы новую травлю России начали. Нам же легче. Даёшь полные санкции.
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04.09.2020 12:55 Ответить
 
 