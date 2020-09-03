Столтенберг созывает 4 сентября совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией вокруг отравления Навального
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать в пятницу, 4 сентября, совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным западных СМИ, на совете будут обсуждаться возможные последствия информации об отравлении Навального субстанцией группы нервно-паралитических боевых веществ "Новичок".
Впоследствии официальный представитель НАТО Оана Лунгеску подтвердила в Twitter планы заседания на эту тему.
"Генсек Йенс Столтенберг завтра в 12:30 пообщается со СМИ после встречи Совета НАТО на уровне послов, (который будет посвящен - ИФ) теме атаки при помощи "Новичка" на Алексея Навального", - написала она.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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https://youtu.be/7TuO-pz0Nmk
НАТО укріплюйте оборону з неадекватамі!
Бо ви "здохнете, а оні попадут в рай."
неожиданно так...
Травонуть Навального, который никому и нафиг не надо, это только от большой дурости можно было сделать.
Если бы на этой волне, заблокировали СП, то было бы вообще супер.
В Минздраве считают, что Навальный мог впасть в кому без видимых причин
Тут місцева совковата, прямо захищає Лукашенка, аж вищить.
Так, знову будуть драть вашого *****.
Совершенно, что такую страну надо изолировать, ну хотя бы по мерам карантина. И почему у них до сих пор СВИФТ работает? Мир может обойтись без ихней нефти и газа.