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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) стипендии (198) Шмыгаль Денис (2330)

Проект, предусматривающий пожизненную стипендию отцу Зеленского, отозвали для дополнения всего списка претендентов, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проект, предусматривающий пожизненную стипендию отцу Зеленского, отозвали для дополнения всего списка претендентов, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что проект указа о назначении пожизненных стипендий педагогам, среди которых есть и кандидатура отца президента, доктора технических наук, профессора Александра Зеленского, был отозван на заседании правительству 2 сентября для дополнения списков претендентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в фейсбуке, чтобы, несмотря на "неожиданный медийный резонанс, прояснить позицию правительства во избежание спекуляций".

"Сегодня получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что правительство на своем прошлом заседании не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому. - написал Шмыгаль.

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Он продолжил: "Как поясняется в письме, трудовой коллектив неоднократно вносил представление в честь Александра Семеновича Зеленского. Начиная с 2017 года, задолго до того, как президентом стал Владимир Зеленский. Поэтому преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг А. С. Зеленского, исключительно исходя из личных достижений и достижений соискателя".

Он призвал трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования.

Ранее СМИ сообщали, что отец президента Владимира Зеленского попал в перечень выдающихся деятелей образования, которым предлагают назначить пожизненную государственную стипендию.

Соответствующий проект указа президента Кабинет министров вынес на заседание 2 сентября. Однако проект сняли с рассмотрения без обсуждения.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+49
И это животное рассказывало про кумовство...
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03.09.2020 22:10
+40
ну и чем ето падло прославилось "на пожизненную стипендию отцу Зеленского" ?
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03.09.2020 22:08
+38
Проект, предусматривающий пожизненную стипендию отцу Зеленского, отозвали для дополнения всего списка претендентов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6596
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03.09.2020 22:18
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"письмо-обращение от трудового коллектива" - как совком завоняло Проєкт, який передбачає довічну стипендію батькові Зеленського, відкликали для доповнення всього списку претендентів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4528
лизнули все коллективно что забыли про папочку
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04.09.2020 00:21 Ответить
Синуля-доларовий міліонер, який під час війни сховав від держави прибутки в офшори, не сплатив ЖОДНОЇ копійки податків зі своїх корпоративів, щоб вам, селюкам і рагулям, навіть і копійки його грошей не дісталося, щоб блін навіть не розраховували, тепер хоче всіх вас змусити ще й платити своєму баті довічну стипендію. Як видатному діячу.
Просто уявіть рівень жлобства цієї сімейки.
І не біда, що науковий доробок проФФесора невідомий. Совість для лохів.
При чому вони настільки нахабні, що ще й вигадали тупу хуцпу, тіпа це не вони, це трудовий колектив просить.
За ніч і ранок з 2 по 3 вересня колектив зібрався, обговорив, написав листа у Кабмін, лист аж з Кривого рогу дійшов, а потім - хопа! - і одразу на стіл Шмигалю. Ну буває, чо. А Шмигаль в цей час не секретарку за жопу лапав, а як раз листи всілякої голоти читав.
У нас всяке було, але настільки лінива сцянина в очі лохторату - вперше.
100% даю. Сиділо воно таке серед своїх - нога на ногу, голову задрало:
- Вот увідітє: еті майданутиє гіднюкі ещо батє моєму стіпендію пожизнєно заплатят. Нация гідності. Тоже мне, хаха. Посмотрім.
Що ж,.. долгіх лєт твоєму папіку, гнида. І тобі разом з ним в одному котлі.

Джон Сміт
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04.09.2020 00:48 Ответить
отозвали для дополнения всего списка претендентов, -маму Римму внести в список забыли
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04.09.2020 09:32 Ответить
Це говорить лише про одне. Зелений скоморох просто не розуміє де він знаходиться. Така ж тупа гнида і його батько. Два чобота пара. Вимагати якісь собі стипендії за час президенства сина - це жлобство найвищого рівня.. Такого собі навіть Янукович не дозволяв. Це дно найвищої проби. Оця сімейка вже настільки обнагліла що втратила реальність .
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04.09.2020 10:19 Ответить
Ага, ЗЕ наградило олд-ЗЕ, обосралось и всем показало свое моральное уродство. А ты о Порохе . Опять Порох виноват что ЗЕ моральный урод?
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04.09.2020 05:59 Ответить
От уже эта шидорва подорванная... У них хоть копейку с бюджета но в свой карман. По декларации ЗЕ миллионер, но вместо содержания престарелого отца назначает ему государственную пожизненную стипендию... У Пети научился. Тот папашке-казнокраду целого Героя Украины у Юща купил... а "героям" денег и льгот куда больше... Недоработка? Да, ЗЕгенерат? Проєкт, який передбачає довічну стипендію батькові Зеленського, відкликали для доповнення всього списку претендентів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5149
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04.09.2020 06:07 Ответить
В цивілізованих країнах пенсія накопичувальна. Держава її не дає. Навчальний заклад, або будь-яке підприємство, може з власних коштів доплачувати власним пенсіонерам. Тут потрібно слідкувати за руками. Або Криворізький ректор хоче отримати додаткове фінансування, або мітить в міністри, або ще щось.
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04.09.2020 06:51 Ответить
Мало.Їм все мало.А ще продуктовий набор для малозабезпечених треба щоб виділили...
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04.09.2020 07:38 Ответить
Шмыгаль, а цена на газ тоже поднялась по просьбе трудящихся? )))))
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04.09.2020 08:17 Ответить
Получается, если сына избрали в Президенты, то тем самым перечеркнули все достижения многолетней педагогической деятельности профессора А Зеленского. Чушь какая-то
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04.09.2020 08:34 Ответить
Совпадение? Ежегодно коллектив кого-нибудь выдвигает....А очередь Зеленского подошла именно в год правления сыночка... А год назад "прохвесара" Зеленского считали позором и балластом института....
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04.09.2020 09:06 Ответить
Список дополнят остальными Зелиными родственниками и родственниками "звёзд" 95 квартала...
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04.09.2020 09:01 Ответить
На Рабиновича похож.
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04.09.2020 09:02 Ответить
Проєкт, який передбачає довічну стипендію батькові Зеленського, відкликали для доповнення всього списку претендентів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4119
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04.09.2020 09:35 Ответить
Проєкт, який передбачає довічну стипендію батькові Зеленського, відкликали для доповнення всього списку претендентів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9113
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04.09.2020 09:37 Ответить
Правильно, бо ж у Клоуна є ще й мати і діти, дяді і тьоті (не путати з кумами і кумочками), інші родичі, а скільки в кварталі в нього друзів, а в різних камеді-клабах і "мама хохоталах". Там в той список імен ще вносити і вносити.
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04.09.2020 09:56 Ответить
Ученый совет Криворожского универа выдвинул на стипендию двух профессоров, один из них А Зеленский.. И это дело ученого Совета а не порохоботов решать кого им выдвигать, если есть квота. А почему до сих пор не проведен аудит капиталов Порошенко и где и сколько он украл. С последующей конфискацией в бюджет!
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04.09.2020 10:31 Ответить
Стипендия профессорам это не помощь по бедности, а правительственная награда за достойное служение Украине на ниве высшего образования. И решить кто достоин на такую награду могут только коллеги работающие вместе с А Зеленским и Ученый совет. А порохоботам издыхающим от огорчения и зависти, что их оторвали от корыта, лучше принять валерьянки и молчать в тряпочку
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04.09.2020 10:38 Ответить
прокурор? Тоесть из тех, кто "чего изволите?" за соответствующую плату.
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04.09.2020 11:35 Ответить
Огласите пжалста весь список
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04.09.2020 11:22 Ответить
Два ляма в ДЕНЬ на содержание ЛГУНА И МЕНЯ ЛИЧНО КИНУЛ я да поверил в обицянки выглядело реально не боис командуй..но
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04.09.2020 11:26 Ответить
Ну вот и письма пошли в ход от "трудового коллектива". Как это все по-советски.....или по-жидовски?
От такого общественного резонанса меня бы уже стошнило и я бы отказался от всех стипендий и званий, но папа миллионера, профессор, зав кафедрой в свои 73 годика хрен от чего откажется. Эти могут только брать, жрать и хапать до полного несварения.
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04.09.2020 11:33 Ответить
Жиды реально затрахали..они везде и нет от них спасения
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04.09.2020 11:40 Ответить
АЛЕКСАНДР ЗЕЛЕНСЬКИЙ Народився 23 грудня 1947
року у Кривому Розі. 1972-го закінчив з відзнакою електротехнічний факультет
Криворізького гірничорудного інституту. 1983 року захистив кандидатську
дисертацію за темою «Автоматизований підрахунок запасів залізорудних родовищ в
АСУ кар'єром» у спеціалізованій вченій раді Московського гірничого інституту зі
спеціальності «Маркшейдерія». У 2003 року захистив докторську дисертацію за темою
«Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку
в інформаційній системі управління рудним кар'єром» у спеціалізованій вченій раді
Національного гірничого університету зі спеціальності «Маркшейдерія». З 1995
року - завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького
економічного інституту ДВНЗ «Криворізький Національний університет». Є членом
спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м.
Дніпро) та спеціалізованої вченої ради у Криворізькому національному
університеті. Має 140 публікацій, співавтор 4 монографій, постійно бере участь
у міжнародних конференціях.
Порохоботы чого вам ще. Скромна порядочна людина. Вчений, викладач, 73 роки. Порохоботи вам не соромно.
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04.09.2020 14:15 Ответить
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