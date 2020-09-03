Проект, предусматривающий пожизненную стипендию отцу Зеленского, отозвали для дополнения всего списка претендентов, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что проект указа о назначении пожизненных стипендий педагогам, среди которых есть и кандидатура отца президента, доктора технических наук, профессора Александра Зеленского, был отозван на заседании правительству 2 сентября для дополнения списков претендентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в фейсбуке, чтобы, несмотря на "неожиданный медийный резонанс, прояснить позицию правительства во избежание спекуляций".
"Сегодня получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что правительство на своем прошлом заседании не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому. - написал Шмыгаль.
Он продолжил: "Как поясняется в письме, трудовой коллектив неоднократно вносил представление в честь Александра Семеновича Зеленского. Начиная с 2017 года, задолго до того, как президентом стал Владимир Зеленский. Поэтому преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг А. С. Зеленского, исключительно исходя из личных достижений и достижений соискателя".
Он призвал трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования.
Ранее СМИ сообщали, что отец президента Владимира Зеленского попал в перечень выдающихся деятелей образования, которым предлагают назначить пожизненную государственную стипендию.
Соответствующий проект указа президента Кабинет министров вынес на заседание 2 сентября. Однако проект сняли с рассмотрения без обсуждения.
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Пожалуйста, подождите...
лизнули все коллективно что забыли про папочку
Просто уявіть рівень жлобства цієї сімейки.
І не біда, що науковий доробок проФФесора невідомий. Совість для лохів.
При чому вони настільки нахабні, що ще й вигадали тупу хуцпу, тіпа це не вони, це трудовий колектив просить.
За ніч і ранок з 2 по 3 вересня колектив зібрався, обговорив, написав листа у Кабмін, лист аж з Кривого рогу дійшов, а потім - хопа! - і одразу на стіл Шмигалю. Ну буває, чо. А Шмигаль в цей час не секретарку за жопу лапав, а як раз листи всілякої голоти читав.
У нас всяке було, але настільки лінива сцянина в очі лохторату - вперше.
100% даю. Сиділо воно таке серед своїх - нога на ногу, голову задрало:
- Вот увідітє: еті майданутиє гіднюкі ещо батє моєму стіпендію пожизнєно заплатят. Нация гідності. Тоже мне, хаха. Посмотрім.
Що ж,.. долгіх лєт твоєму папіку, гнида. І тобі разом з ним в одному котлі.
Джон Сміт
От такого общественного резонанса меня бы уже стошнило и я бы отказался от всех стипендий и званий, но папа миллионера, профессор, зав кафедрой в свои 73 годика хрен от чего откажется. Эти могут только брать, жрать и хапать до полного несварения.
року у Кривому Розі. 1972-го закінчив з відзнакою електротехнічний факультет
Криворізького гірничорудного інституту. 1983 року захистив кандидатську
дисертацію за темою «Автоматизований підрахунок запасів залізорудних родовищ в
АСУ кар'єром» у спеціалізованій вченій раді Московського гірничого інституту зі
спеціальності «Маркшейдерія». У 2003 року захистив докторську дисертацію за темою
«Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку
в інформаційній системі управління рудним кар'єром» у спеціалізованій вченій раді
Національного гірничого університету зі спеціальності «Маркшейдерія». З 1995
року - завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького
економічного інституту ДВНЗ «Криворізький Національний університет». Є членом
спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м.
Дніпро) та спеціалізованої вченої ради у Криворізькому національному
університеті. Має 140 публікацій, співавтор 4 монографій, постійно бере участь
у міжнародних конференціях.
Порохоботы чого вам ще. Скромна порядочна людина. Вчений, викладач, 73 роки. Порохоботи вам не соромно.