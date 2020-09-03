РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6427 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика Национализация "Приватбанка"
4 721 70
Суркис (338) Приватбанк (820)

Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов

Печерский районный суд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка (Киев) в пользу последних $164,5 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка в четверг вечером.

В сообщении отмечается, что у судьи Сергея Вовка были полномочия рассматривать заявления TAMPLEMON INVESTMENTS и LUMIL INVESTMENTS LLP об открытии исполнительного прозводства о взыскании в пользу компаний с ПриватБанка соответственно $7,1 млн (из которых $2,1 млн - проценты) и $157,4 ($46,4 - проценты), однако их удовлетворение противоречит законодательству.

"Статья 63 закона об исполнительном производстве четко предусматривает перечень действий исполнителя, после которых исполнительное производство прекращается, соответственно, отменять закрытие и возобновлять производство нет никаких оснований", - отметили в банке.

По мнению пресс-службы ПриватБанка, соответствующее решение было принято с целью реализации определения Печерского райсуда Киева от 2 сентября, которым суд санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества банка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов $347 млн.

Пресс-служба банка также указала, что рассмотрение заявлений 3 сентября осуществлялось без представителей компаний Суркисов.

Напомним, 2 сентября юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.

Также на Цензор.НЕТ: Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины"

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Вітаємо братів Суркісів з кінцем епохи бідності!
показать весь комментарий
03.09.2020 23:01
+10
может уже пора их валить??! Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов - Цензор.НЕТ 2379
показать весь комментарий
03.09.2020 23:04
+8
Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 4767
показать весь комментарий
03.09.2020 23:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вітаємо братів Суркісів з кінцем епохи бідності!
показать весь комментарий
03.09.2020 23:01 Ответить
Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 1350
показать весь комментарий
03.09.2020 23:26 Ответить
Это были их деньги. Лежали на депозите в банке. Без их согласия, по беспределу депозит перевели в акции и выкупили по 1 гривне. Так, что они вернули свое вполне законно. Пэдра с готаревой, которые провернули эту аферу - в шоколаде, а возместят суркисам из карманов налогоплательщиков. Такой вот хеппи энд.
показать весь комментарий
03.09.2020 23:56 Ответить
С каких пор ворованные деньги стали " их "?
показать весь комментарий
04.09.2020 00:03 Ответить
Ну вот как-то суд решил иначе. Получается что не ворованные. Или таки ворованные? Так вот и доказать это нужно, что деньги не Суркиса, а ворованные. Только что-то вот не особо получается.
показать весь комментарий
04.09.2020 00:05 Ответить
В этой стране есть суды ? 😮
показать весь комментарий
04.09.2020 00:08 Ответить
А шо ж тогда сивочелый реформатор реформировал то пять лет?
показать весь комментарий
04.09.2020 00:12 Ответить
Петя за свои " реформы " поплатился креслом в 19, а я смотрю ваш осел Оманский этими реформами в суде пользуется по полной , вот только не в интересах Украины
P.S. и я смотрю вы один из тех кому Петя до сих пор в штаны срет
показать весь комментарий
04.09.2020 00:20 Ответить
Не важно из каких я - не обо мне речь. Значит таки я не ошибся - Зеля таки пользуется реформами Пети не в интересах Украины? Ну тогда я делаю вывод, что и сами реформы были такими, что позволяют теперь подобное непотребство делать. Тогда какой смысл их был делать?
показать весь комментарий
04.09.2020 00:50 Ответить
Как это неважно? Это определяет имеет смысл говорить или нет: глупо говорить с ботОм, бессмысленно толочь воду в ступе.
показать весь комментарий
04.09.2020 07:11 Ответить
Хм, а я думал здесь обсуждают статью. Так кто из нас бот и кто толчет воду в ступе переходя на личности? Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 1252
показать весь комментарий
04.09.2020 09:39 Ответить
Так в статье и слова о петеных реформах не было - грубо работаете бот
показать весь комментарий
04.09.2020 10:20 Ответить
В статье не было. Это был мой вопрос в контексте статьи. А вел я к тому, что независимо от реформ ни один продажный судья не смог бы поднять дело относительно Привата, если бы по нему все было бы юридически чисто.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:35 Ответить
Ну и в контексте статьи и был задан вопрос из каких вы Потому что такие как вы в 14 приводят к власти Петю за обращение закончить ато за три дня , а потом в 19 зелю - лишь бы не стреляли
показать весь комментарий
04.09.2020 10:48 Ответить
У Пети хоть какие-то реформы были ( хотя бы та же децентрализация ) - у этой власти уродов они отсутствуют от слова совсем
показать весь комментарий
04.09.2020 10:18 Ответить
Реформа ради реформы может быть более опасна для страны чем вообще ее отсутствие ИМХО. И смотря что понимать под реформой.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:36 Ответить
Так вы считаете реформа децентрализации проведеная тогда опасна для страны ?🤔
показать весь комментарий
04.09.2020 10:49 Ответить
на такие тупости отвечать смысла нету
показать весь комментарий
04.09.2020 07:08 Ответить
а как же! Улучшенные 144 реформами!
показать весь комментарий
04.09.2020 00:13 Ответить
есть доказательства, что они ворованные? ну, кроме патриотических воплей?
показать весь комментарий
04.09.2020 00:12 Ответить
Ну отчёт кролла для зебилов не доказательства , а вот ФБР и высокому суду Лондона вполне подошёл
показать весь комментарий
04.09.2020 00:16 Ответить
зебил ты, или дебил-порохобот, мне все равно. Если эти деньги краденные, нужно открывать уголовное дело, укравшего сажать, а деньги конфисковывать. А не жидовсхими схемами переводить в акции, а потом продавать их самим себе по 1 гривне.
показать весь комментарий
04.09.2020 00:20 Ответить
Смотрю ты уже от своего зебилства начал открещиваться , одна беда это не выздоровление , а всего лишь побочный эффект зебелизма
показать весь комментарий
04.09.2020 00:23 Ответить
мне не от чего открещиваться - мне и зеля и твой потрох одинаково противны и раньше и сейчас. А вас, порохоботов, губит скудоумие - мир не делится на потроха и клоунов, но с вашими куриными мозгами этого не понять.
показать весь комментарий
04.09.2020 00:36 Ответить
Ещё раз когда я за Петю здесь топил , в отличие от тебя я ещё во время выборов здесь писал , что ворон ворону глаз не выклюет и предлагал во втором туре просто испортить бюллетень и второе вас зебилов определяет то что петя вам постоянно срет в штаны , он уже как больше года не президент и больше им никогда не станет Но во всех грехах продолжаете верить Петю , а не нынешнюю власть моральных уродов
показать весь комментарий
04.09.2020 00:44 Ответить
петя нагадил подавляющему большинству страны, за шо его и погнали сцаными тряпками, а вам, тупоголовым, все зебилы мерещатся
показать весь комментарий
04.09.2020 02:17 Ответить
Дурень, твоя мантра потеряла актуальность: по сравнению с тем, что в стране сейчас, то, что было при Петре - процветание по всем фронтам.
показать весь комментарий
04.09.2020 07:14 Ответить
расскажи про процветание родичам погибших в котлах, пока пэдра парады проводит и офшоры открывал
показать весь комментарий
04.09.2020 12:39 Ответить
И это будет рассказывать мне здесь тот человек который ато видел только по телеку 🤨
показать весь комментарий
04.09.2020 13:24 Ответить
тебе, тролляка соевая, я вообще ничего не рассказываю, все, что нужно тебе - в своей методичке прочтешь
показать весь комментарий
04.09.2020 14:39 Ответить
Слушай ты обиженный в отличие от тебя я знаю , что такое родину защищать и не прятался бабам под юбку , а сам явился в военкомат , но тебе сцыкуно обиженному на весь мир этого не понять
показать весь комментарий
04.09.2020 15:05 Ответить
мне насрать - кто там тебя обидел и что ты там сочиняешь про себя. Шрам еще продемонстрируй с колчаковских фронтов. Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 9128
показать весь комментарий
04.09.2020 16:08 Ответить
Так ты оказывается кроме того что сцыкун - так ещё и ватный
показать весь комментарий
04.09.2020 16:10 Ответить
Теперь я понял что тебя роднит с Оманским - оба уклониста Языком трепаться мостак а чуть капнули глубже там по жизни трус
показать весь комментарий
04.09.2020 16:12 Ответить
кАпнули глубже..... Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 4624 Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 4624 Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 4624Вояка обосраный, школу сначала закончи! Иди уроки делай, а то мамку в школу вызовут.
показать весь комментарий
04.09.2020 16:20 Ответить
Да я уже понял , что осел Оманский тебя ведёт к процветанию и во всех его косяках виноваты папередники
показать весь комментарий
04.09.2020 08:33 Ответить
ФБР
показать весь комментарий
04.09.2020 00:40 Ответить
БГЖ
показать весь комментарий
04.09.2020 02:15 Ответить
Отчет Кролл очень четко говорит, что совокупно 250 миллионов на счетах Суркисов оказались в результате махинаций с фиктивными кредитами выданными Приватбанком. Выдавался фиктивный кредит на фирму однодневку, который тут же по цепочке оффшоров фиктивными сделками выводили на Кипр. Потом выдавался второй фиктивный кредит, который гасил первый и так деньги как бы «очищались» от долговых претензий. Второй кредит повисал дырой на Приватбанке(иногда его погашали третьим и так до бесконечности, дыра только росла). На все эти «вклады» начислялись совершенно безумные проценты - от 10 до 12 с копейками годовых в долларе (это был механизм вторичного воровства)
показать весь комментарий
04.09.2020 00:07 Ответить
без решения суда этот отчет годится только быть отпечатанным на мягкой бумаге и вывешенным в сельском туалете.
показать весь комментарий
04.09.2020 00:17 Ответить
Вот нормальные суды и разберутся, а не украинские
показать весь комментарий
04.09.2020 00:25 Ответить
вот тогда и будешь квакать. Хотя, не понимаю, чем тебе украинские не угодили? твой барыга их же отлично отреформировал.
показать весь комментарий
04.09.2020 00:38 Ответить
А твой осел Оманский с удовольствием ими пользуется
показать весь комментарий
04.09.2020 00:45 Ответить
А его Кравчуки-Кучмы-Зеки создавали 30 лет эти суды, а петя подобным клоунам "жовтоблакытным" должен был за 5 лет и ВСУ восстановить, и экономику из дупла поднять, и заниматься внешней политикой еще и суды реформировать.
показать весь комментарий
04.09.2020 01:48 Ответить
клоуна ты в зеркале каждый день видишь. твой барыга бил себя пяткой в маланскую грудь, шо отреформировал суды - жрите, не обляпайтесь.
показать весь комментарий
04.09.2020 02:19 Ответить
и так понятно, что ты из рязани, бот
показать весь комментарий
04.09.2020 07:16 Ответить
ещё и пол страны за воровство пересажать и дороги сделать
показать весь комментарий
04.09.2020 07:15 Ответить
Ну так ты клоун докажи, что то была афера.
показать весь комментарий
04.09.2020 01:44 Ответить
клоуна ты, убогое, в зеркале каждый день видишь. за доказательствами в суд ползи и у него объяснений требуй.
показать весь комментарий
04.09.2020 02:29 Ответить
Гардон, ты?))
показать весь комментарий
04.09.2020 12:21 Ответить
Договорняк был, все об этом знали и молчали, а многие получили кэш, а сейчас поцы бегают по сми и эфирам тв и орут что девки-целки -- хулиганы невинности лишили пАмАгитем!!.. ******* Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов - Цензор.НЕТ 1664
показать весь комментарий
03.09.2020 23:03 Ответить
"Если вы нас выберите, мы будем жить лучше!"
показать весь комментарий
03.09.2020 23:03 Ответить
А мы?
показать весь комментарий
03.09.2020 23:24 Ответить
может уже пора их валить??! Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов - Цензор.НЕТ 2379
показать весь комментарий
03.09.2020 23:04 Ответить
Жду с нетерпением сообщения в прессе мол судья Вовк решил прыгнуть.... но "забыл" надеть парашют... Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов - Цензор.НЕТ 7082
показать весь комментарий
03.09.2020 23:14 Ответить
Армия должна навести порядок при помощи расстрелов. Страна больна. Надежды нет.
показать весь комментарий
03.09.2020 23:11 Ответить
Та нє, Татьяна Лайф казала, шо ето нєточно, шо буде ще Епіляція. Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов - Цензор.НЕТ 6380
показать весь комментарий
03.09.2020 23:12 Ответить
О, вірменські та єврейські жінки на епіляції знаються.
показать весь комментарий
03.09.2020 23:16 Ответить
Сер.гей вовк з портновим, зовсім нюх і страх загубили. Що на це скаже зеленський і його ОПа?
показать весь комментарий
03.09.2020 23:20 Ответить
Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 9617
показать весь комментарий
03.09.2020 23:23 Ответить
Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 4767
показать весь комментарий
03.09.2020 23:28 Ответить
Коли вівці замість того, у кого є порох в порохівницях, обирають пастухом віслюка, котрий уміє їх смішити, то незабаром приходять вовки і починають "різати" цю тупу отару.
показать весь комментарий
03.09.2020 23:32 Ответить
Пиночет скинул в море 3 000 чиновников с ветолёта на кормрыбам.Как подумается аж как толегче если бы в Украине так .
показать весь комментарий
03.09.2020 23:36 Ответить
Вот интересно .Если этого судью и его детей облить бензиноми и держа в руке зажигалку спросить- Хочешь долkары? Что оно ответит?
показать весь комментарий
03.09.2020 23:39 Ответить
Anton Shvets

1 ч
·

Про Суркисов и 350 миллионов долларов, которые судья Вовк им подарил.

Полное пояснение, что и как произошло, и что нас ждет.

Тут раздаются возгласы, что еще будет апелляция и дело не закончено. Это неправда. Решение Вовка по Суркисам как раз конечная, дальше все очень просто. Если Исполнительная служба (Минюст) и НБУ выполнят незаконное решение Печерского суда, то наши бабки уплывут в никуда. Причем эти 10 миллиардов гривен начнут выковыривать в самое ближайшее время. Минфин и НБУ уже в панике, Минюст пытается прикинуться шлангом, Державна Виконавча Служба и Суркисы точат ножи.

Никакая апелляция нас уже, скорее всего, не спасет (хотя и будет).

В 2017 году Печерский суд вынес решение перевести эти деньги Суркисам в рамках ОБЕСПЕЧЕНИЯ (там была не совсем такая формулировка, но в конце всего ее заточили до такой по смыслу).

Обычно в рамках обеспечения деньги арестовывают на счетах, а переводят заявителю уже после решения по сути. Здесь же деньги Суркисам надо перевести в рамках обеспечения, причем вместе с процентами. Так как деньги уйдут на Кипр в офшорки зарегистрированные на ноунеймов МЫ ИХ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ УВИДИМ. Что бы не решила апелляция на ухвалу Вовка или что бы не решил Верховный или чтобы не решили в этом деле по сути. Это все не будет иметь значения, бабки выведут и они растворятся.

Давайте я вам поясню, как мы дошли до жизни то такой.

Начнем по порядку.

Что это за деньги?

350 миллионов складываются из 250 миллионах долларов, которые были на кипрских депозитах Связанных с Суркисами лиц. И 100 миллионов долларов, которые Суркисы считают процентами по этим вкладам.

Откуда деньги на депозите? Они были украдены из Приватбанка и припаркованы в приватовской дочке на Кипре.

Отчет Кролл очень четко говорит, что совокупно 250 миллионов на счетах Суркисов оказались в результате махинаций с фиктивными кредитами выданными Приватбанком. Выдавался фиктивный кредит на фирму однодневку, который тут же по цепочке оффшоров фиктивными сделками выводили на Кипр. Потом выдавался второй фиктивный кредит, который гасил первый и так деньги как бы «очищались» от долговых претензий. Второй кредит повисал дырой на Приватбанке(иногда его погашали третьим и так до бесконечности, дыра только росла). На все эти «вклады» начислялись совершенно безумные проценты - от 10 до 12 с копейками годовых в долларе (это был механизм вторичного воровства).

В момент национализации Приватбанка все эти деньги с депозитов были конвертированы в капитал банка, как очевидно ворованные на связанных лиц.

Какое решение принял Вовк?

Судья Вовк конкретно и точно РАЗЪЯСНИЛ кто именно и как должен истребовать деньги с Приватбанка в рамках обеспечения, решением от 2 сентября 2020 года. И обязал их сделать это. То есть эта ухвала Вовка это РАЗЪЯСНЕНИЕ. Причем самый ор ситуации в том, что это разъяснение касается ЗАКРЫТЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ. Потому сегодня(3 сентября) судья Вовк еще одним решением отменил закрытие двух из шести исполнительных производств (так повезло, что их расписали на него, тупо совпало). Остальные 4 производства будут воскрешены другими судьями чуть позже, сомнений в таком исходе никаких нет.

Что будет дальше?

Так как количество нарушений просто космическое и решения судебные не имеют никакой логики, то Минюст и ДВС имеет кучу механизмов не исполнять исполнительные дела-зомби. Можно банально провести проверки производств и хлопнуть их опять.

А потому данная коррупционная схема требует для своей окончательной реализации еще два элемента.

Минюста, в лице исполнительной службы, которые непосредственно должны списать деньги, конвертировать их в баксы и пульнуть ими в офшоры Суркисов.

И Национального Банка, в котором открыты корреспондентские счета Приватбанка и откуда можно провести списание, не затрагивая Правление и Набсовет Приватбанка. Потому что в Привате сидят иностранцы, которые уже показали, что они лучше сядут, чем станут участниками этой коррупционной схемы. Очевидно надежды Суркисов на нового главу НБУ Кирилла Шевченко и почищенный им менеджмент НБУ выше, чем надежды продавить Приват. Или с Шевченко уже договорено или Сурки надеются договориться.

Какая позиция у Шевченко и Малюськи?

Несмотря на всю риторику главы Минюста Малюськи, он целиком и полностью в этой схеме по выводу денег из Привата уже давно. Просто раньше он открыто защищал схему Суркисов, но получил люлей от
Демократична Сокира
. И теперь помогает Суркам непублично, покрывая своих сотрудников исполнителей, которые занимаются такой же дичью, как и судья Вовк. Там и подделка документов, и поддельные подписи, и те же самые манипуляции с расписыванием производств на одного и того же исполнителя. Короче, министр Малюська, стоя на руках будет ругать Вовка, пока его подчиненные будут вытаскивать ухвалой Вовка для Суркисов деньги под прикрытием малюськовой клоунады. Буду очень и очень удивлен, если это будет не так.

На Минюст надежды нет, ведь исполнительная служба это сборище коррупционеров, а Малюська делает вид что это не так и давно на темной стороне.

Остается Нацбанк, где теперь единолично правит Кирилл Шевченко. Как уже было сказано в Привате Суркисы и Малюська натолкнулись на отчаянное сопротивление и откатились, поняв, что приватовцы лучше сядут, чем выполнят незаконное решение суда. Хотя уголовные дела по заявлению подчиненных Малюська на приватовцев открыты и на допрос людей таскают(ага за невыполнение того самого решения суда, которе министр назвал беспределом и зашкваром).

Так что точка выхода для Суркисов теперь - Нацбанк.

Казалось бы, Шевченко тоже, как и менеджеры Привата, должен уперется рогом и не платить денег. Потому что тот, кто замажется в этой схеме, будет на крючке у ФБР и может забыть о своей карьере где-то еще за пределами олигархического квадрата.

Но…

Но есть позиция Зеленского и Офиса Президента - «деньги Суркисам выплатить». Эта позиция очень четкая. Выплатить и точка. А Шевченко у нас как вы помните от ОП очень и очень независимый. Прям вот вообще отдельный человек, ага.

Не ожидал, думается, Кирилл Евгеньевич, что момент истины для него настанет так быстро. Но деваться Шевченко некуда, главюриста в НБУ Шевченко снес одним из первых и теперь отвечает за юротдел уже лично, как и за обновленное правление. Нельзя будет сказать это юристы подписали, я не причем. Нельзя будет сказать - правление было против, мы не платим, а там с Дона выдачи нет. Никаких способов спрятаться хоть за чем-то и надо лично принимать вызов, глядя в лицо Владимиру Александровичу. Ну или куда там Шевченко ему смотрит при встрече.

Прямо не знаю, что выберет Кирилл Шевченко?

Кто во главе всей схемы?

В общем, пока Кирилл Евгеньевич думает как отпетлять от такого подарка, мы должны понимать что ни Шевченко, ни Малюська, ни Вовк не решились бы на такой беспредел сами.

За всей этой дичью стоит Офис Президента, его глава Андрей Ермак, его зам Шефир и лично Владимир Александрович Зеленский.

Именно Зеленский решил своим старым корешкам (которые друзья одновременно Медведчука и Коломойского) подарить 10 миллиардов ранее украденных ими же гривен. А то люди старались, потели и без бабла сидят. Нехорошо.

Именно Зеленский и его Офис придает всему этому судебно-исполнительному локомотиву ускорение и именно он подпирает его, когда локомотив стопорят неравнодушные граждане из Д7 и высокооплачиваемые менеджеры из ПБ и КМУ. Лично Президент стоит за всей этой аферой и если бы не помощь Зеленского, то все уже давно загнулось бы. Это видно и по позиции опешных блогеров, получивших темники, и по позции штатных спикеров вроде Вики Страховой.

Конец эпохи бедности снова наступил не у тех, кто голосовал за очередного популиста, да?

Не знаю, на что надеется Зеленский. Может он думает, что договор с олигархами и отсутствие этой темы в телеках помогут скрыть такие «выплаты» от населения. И никто ничего не заметит. Может Зеленский думает, что ему удастся перевести стрелки на папиредников, суды, Шевченко или Малюську. не знаю.

Дело Суркисов выглядит развилкой, которая определит будущее Зеленского намного четче, чем заявление о том, что он идет в Президенты в новогоднюю ночь.

Помните как там было?

«Зараз в Україні така ситуація, коли в кожного українця є три шляхи. Перший шлях - жити як живеш, плисти за течією. І це нормально, це вибір кожного. Другий шлях - зібрати свої речі та поїхати в іншу країну, заробляти там гроші, надсилати своїм близьки
показать весь комментарий
03.09.2020 23:43 Ответить
Да здравствует наш Печерский суд! Самый реформированный суд в мире.
показать весь комментарий
04.09.2020 00:10 Ответить
Жулики покупают судей и те себе в открытую строят замки на взятки и тачки покупают и куча хат на родственников и счета и т.д. гнилая страна!
показать весь комментарий
03.09.2020 23:52 Ответить
Страна отличная. Но её захватили бандиты.
показать весь комментарий
04.09.2020 06:41 Ответить
когда бандитов и дураков так много то тут уже задумаешься про страну
показать весь комментарий
04.09.2020 07:19 Ответить
 
 