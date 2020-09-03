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На следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на образование, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

На следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на образование, - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассчитывает, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в образовании.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр заявил в эфире телеканала "1+1".

"Мы сегодня подготовили новый запрос, по первому Министерство финансов нам дало отказ по финансированию старых секвестрованным программам. В этот раз мы сделали новый запрос чисто на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3 млрд грн. Надеемся, что мы на следующей неделе проведем эти изменения", - сказал Шкарлет.

Министр отметил, что такая возможность появилась в связи с тем, что средства Фонда борьбы с коронавирусом использованы всего на 32%, и часть средств можно перераспределить на образование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Мне пох что в Минске !? Мне интересует что в Украине , и заглядывать через забор к соседям привычки не имею !!! пи.си. в Харькове обычную больницу перевели под короновирусную и она за 3-4 дня превратилась - в РЕАНИМАЦИЮ !!!
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03.09.2020 23:53
+2
Навчальний рік почався, про гроші будуть ще домовлятися. Тобто, ви тут в басейні плавайте, а воду ми потім нальємо.
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03.09.2020 23:54
+2
В Украине власть ворует на вирусе. Уже украли 60 миллиардов. Если вирус супер пупер страшный то почему в Минске нет трупов и забитых больниц? Там нет карантина пол года. Я лично не знаю ни одного больного вирусом за пол года. И все кого я об этом спрашиваю не знают таких. Вирус :фэйк и возможность воровать, что и делает власть клоуна
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04.09.2020 00:15
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Прикольный фонд.Как чёрный ящик на Поле чудес .
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03.09.2020 23:26 Ответить
шота пригадалось...
"Москаль збирає гриби. Назустріч виходить дідусь і питає:
- Що ти тут робиш хлопче?
- Да вот грибочки собираю.
- А ти їх москалику садив?.."
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03.09.2020 23:30 Ответить
Крайне тяжелая остановка с эпидемией в Виннице и Харькове. Заполняемость коек выше 90%. Реально мест уже нет. Нет ПЦР-тестов в лабораториях региона. Сводки медиков с мест - как сигнал о SOS. Читать просто страшно. tZE inform
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03.09.2020 23:31 Ответить
А что в Минске? Там пол года нет карантина? В Минске есть живые люди или все умерли?
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03.09.2020 23:48 Ответить
Мне пох что в Минске !? Мне интересует что в Украине , и заглядывать через забор к соседям привычки не имею !!! пи.си. в Харькове обычную больницу перевели под короновирусную и она за 3-4 дня превратилась - в РЕАНИМАЦИЮ !!!
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03.09.2020 23:53 Ответить
В Украине власть ворует на вирусе. Уже украли 60 миллиардов. Если вирус супер пупер страшный то почему в Минске нет трупов и забитых больниц? Там нет карантина пол года. Я лично не знаю ни одного больного вирусом за пол года. И все кого я об этом спрашиваю не знают таких. Вирус :фэйк и возможность воровать, что и делает власть клоуна
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04.09.2020 00:15 Ответить
Можно репортаж из больницы? А то копипасты со всяких инфопомоек как-то неубедительны.
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04.09.2020 08:08 Ответить
Янелох казав, шо всі гроши вже поділили па-чєснаму з Ігарєм Валєрьчєм.
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03.09.2020 23:31 Ответить
Хотелось бы узнать что именно и в каком количестве будет приобретено за эти деньги.
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03.09.2020 23:32 Ответить
"Зробили запит" і "буде виділено" - різні речі. Тим паче, оскільки навчальний рік вже почався, коронавірус не буде чекати на позитивне вирішення цього питання.
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03.09.2020 23:45 Ответить
нд пуст. Для распила открыли новый фонд?)))
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03.09.2020 23:47 Ответить
Як не дубілет, так шкарлет. Де вони їх викопують?
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03.09.2020 23:50 Ответить
хто останній тому і грошей не вистачить ! якщо це будуть будівельники доріг ,то затягають кабмін по судах !
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03.09.2020 23:52 Ответить
Навчальний рік почався, про гроші будуть ще домовлятися. Тобто, ви тут в басейні плавайте, а воду ми потім нальємо.
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03.09.2020 23:54 Ответить
Наступного тижня з Фонду боротьби з коронавірусом буде виділено 3 млрд грн на освіту, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6676
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04.09.2020 01:01 Ответить
Позавчера писали что фонд пустой......
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04.09.2020 01:07 Ответить
Ловкость рук и никакого мошенничества. Наступного тижня з Фонду боротьби з коронавірусом буде виділено 3 млрд грн на освіту, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 928

Если бабло перекладывать из ящика в ящик, то у недалеких дурачков может создаться илюзия, что деньги есть во всех ящиках.
А на самом деле они есть только в одном - в карманах украинцев.
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04.09.2020 01:37 Ответить
Собираются с карманов украинцев и попадают в карманы особам приближенным к корыту. Эту феодально-олигархичный проект пора менять на проекты Республики громад.
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04.09.2020 05:34 Ответить
Знайдіть логіку в цюму фінансовму ланцюжку. Фонд бородьби за ковидлою - ямковий ремонт - вибори і дезінфкекція освіти.... Нехай НАБУ, НАЗК, ОГП, МВС, СБУ і інші дармоїди почешуть репу і таки знайдуть логіку у витарах фонда на забаганки остолопів.
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04.09.2020 06:41 Ответить
Да хоть куда угодно, лишь бы не по целевому назначению, нужно же, чтоб пенсы скорее вымерли.
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04.09.2020 09:34 Ответить
 
 