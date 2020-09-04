На ремонте дорог в Кировоградской и Донецкой областях было украдено более 25 млн грн, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла и пресекла многомиллионные хищения при ремонте дорог в Донецкой и Кировоградской областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным следствия, в 2017 году Донецкий облавтодор заключил с местной строительной фирмой семь контрактов на ремонт междугородных и межобластных дорог. Сумма всех контрактов была более 16 млн гривен, рассказали в СБУ.
"Большую часть этих средств подрядчик присвоил путем внесения в проектно-сметной и технической документации ложных данных о качестве использованных материалов", – рассказали в ведомстве.
В результате этой схемы бюджету Украины нанесли ущерб почти в 10 млн гривен.
Бывшему и действующему директорам строительной фирмы объявлено о подозрении
В Кировоградской области оперативники спецслужбы установили, что в 2020 году областное профильное государственное предприятие заключило подрядный договор с местной частной фирмой на ремонт дороги длиной четыре километра.
Во время ремонта дороги подрядчик использовал дорожное покрытие, которое не соответствует государственным требованиям.
По заключению строительно-технической экспертизы, в результате злоупотреблений коммерсанты могли нанести ущерб областному бюджету более, чем на 15 млн гривен, подчеркнули в СБУ.
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. ЗЕбіли будуть ДУЖЕ "раді"! Так вам і треба,шлунки
Банда "нових ліц" ЗЕленого ублюдка сьогодні забрала гроші з субсидій.
Йдеться про законопроект № 3991 «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік».
Цим законопроектом, зокрема, пропонується скоротити видатки Міністерства соцполітики на фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
Фінансування пропонують скоротити на 2 млрд 159 млн грн.
Відповідний проект закону за основу підтримали 240 народних депутатів під час засідання 3 вересня.
Голоси дали:
"Слуги Народа"- 218 голосів "за",
група Коломойського "За майбутнє" - 8,
депутатська група "Довіра"- 8.
Гроші з цих субсидій, віддали мусорам, ДБР, Мінюсту й облдержадміністраціям
Гебешники себя с ОБХСС перепутали.
А так --- все свежая копейка..)
Но разве это как-то отрицает тот факт что госбезопасность должна ловить шпионов, а не следить за денежными потоками в дорожном строительстве ?
Социалистическая собственность - собственность социалистического государства.
Хищение собственности государства - нанесение ущерба безопасности государства.
Охрана государственной безопасности - КГБ(комитет государственной безопасности) состоящий из разных подразделений(отделов) занимающихся безопасностью в разных сферах.
ОтделБХСС в КомитетеГБ.
У майора КГБ спрашивают, чем занимается его организация.
- Мы занимаемся людьми, которые недовольны государственным строем.
- А разве есть такие, которые довольны?
- Есть, но ими занимается ОБХСС!
Но сейчас капитализм на дворе. Аргентинского типа.
Да хоть папуаского типа пусть будет этот капитализм. Он так или иначе участвует в формировании государственного бюджета. От этого бюджета зависит и безопасность государства в том числе.
В результате этой схемы бюджету Украины нанесли ущерб ... Источник: https://censor.net/ru/n3217523
А бюджет Украины мог бы направить эти бабки на внешнюю разведку, на новые вооружения, на государственную космонавтику и т.п., чем укрепить безопасность государства.
В общем, если бы это Коломойский кинул на бабки Ахметова, то в разборках участвовали бы братки и менты, а поскольку на бабки кинули государство, посягнув тем самым на его безопасность, то и разгребать этот финт пришла соответствующая служба. Которая в Украине называется СБУ.
В сфере ответственности НКВД находились коммунальное хозяйство и строительство, другие отрасли промышленности, а также политический сыск и право вынесения приговоров во внесудебном порядке, система исполнения наказаний, внешняя разведка, пограничные войска, контрразведка в армии.
Конечно не Безопасностью Украины