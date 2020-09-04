Резервов под списание $350 млн Суркисам нет, это прямой "минус" в капитал, - член набсовета "ПриватБанка" Шевалев
Новости Цензор.НЕТ Экономика
"ПриватБанк" не создавал дополнительные резервы по судебному спору с компаниями братьев Суркисов. Принудительное взыскание $350 млн приведет к уменьшению капитала банка и недопоступлению в госбюджет на такую же сумму.
Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы наблюдательного совета "ПриватБанка" Артем Шевалев, информирует Цензор.НЕТ.
"Это списание по несуществующим депозитным договорам, соответственно, никаких резервов быть не может, это прямой "минус" 10 млрд грн в капитал", – написал Шевалев.
По его словам, принудительное списание не скажется на текущем финансовом состоянии банка, но сократит возможность кредитования, прибыль и, соответственно, дивиденды, которые "ПриватБанк" заплатит в госбюджет в следующем году.
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Напомним, 2 сентября юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.
Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".
Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.
Также на Цензор.НЕТ: Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов
Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.
Пожалуйста, подождите...
1. если я поставил контрагенту до продажи - никому их не будет
2. если не поставил - новому владельцу
НО
берем вариант 1. и вот через 5 лет к новому владельцу приходит контрагент и говорит - отгружай. и договором машет. но новый владелец знал когда покупал что обязательств нет. И??
На данный момент, согласно Ваших, слов только собираются спросить.
Вот в чем ваша сила - в безапеляционном дебилизме. Вот никому из международных финансовых организаций так не показалось, а какой-то безымянной ЗЕлупе с форума кажется.
https://m.youtube.com/watch?v=PCZ7shKu-vI
Петиция о ликвидации Окружного админсуда: https://petition.president.gov.ua/pet...
"- вот говорите что "донецкие" всех под себя загребают. Так наверное оно и есть. Но почему они коломойского не трогают, несмотря на то что желание есть?
- ого-го какое желание, но "Беня" их успешно шантажирует угрозой "уронить ПриватБанк".
- ну и что, что уронит?
- это же системообразующий банк, тогда половина экономики ляжет.
Слишком рано Порох остановил войну и не дал у дверей "привата" собраться многотысячным очередям
Менше дивітесь шмарія, бо там правди лише 20 % і то для затравки охламонів. Побачили ім'я Петя і вже слину пустили.
Руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen погасило налоги и штрафы на общую сумму 361,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Липецкой области.
Вважаю, що і на данний час податки в кацапську казну вона сплачує регулярно. Інакше ніяк. Бо знову арештують майно та подадуть до суду. Ще витрати на охорону та інфраструктуру. Бо фабрика зараз знаходиться в так званому "холодному" стані. Тобто готова до увімкнення в будь який час.
то який з неї зиск ?
хіба що підстава для тролів Г на вентилятор накидати
80 % это рошены его же по городам
А ще які податки бувають ?
В конце-концов,за свой выбор надо отвечать.
Просто напишіть, що це були не депозити, а внески в уставний фонд, наприклад...
Нє ?
04.09.2020, 06:42 • 633 • 0
Щодо кричущого у своєму правовому нігілізмі рішення Печерського суду про стягнення 10 млрд грн із державного "Приватбанку" на користь шести британських компаній, пов'язаних із Суркісами, з'явилися окремі "фахові коментарі" про те, що "всьо зарезервовано, всьо будєт харашо"
Так ось - це списання за депозитними договорами, що не існують, відповідно, жодних резервів бути не може, це прямий "мінус" 10 млрд грн у капітал.
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Так, "Приватбанк", завдяки професійній роботі управлінської команди та консервативній політиці управління ризиками наглядової ради, є стабільним і надійним банком для 22 мільйонів клієнтів.
Це примусове списання не позначиться на його поточному фінансовому стані, але ось які наслідки це матиме для економіки краіни простими словами:
• капітал банку - це та подушка стабільності, яка дозволяє йому розвиватися та кредитувати своїх клієнтів, тому після виконання цього "рішення" "Приватбанк" просто прокредитує українських підприємців на 10 млрд грн менше;
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• також за результатами 2020 року наш прибуток може бути зменшено на ці 10 млрд грн;
• відповідно, дивіденди, які "Приватбанк" міг би заплатити до державного бюджету із цих прибутків наступного року, будуть значно меншими;
• тому бюджет недорахується цих мільярдів на виплату пенсій, на оборону, на соціалку, на боротьбу з пандемією.
А так - звичайно, "всьо харашо".
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Артем ШЕВАЛЬОВ
Чи були депозитами вклади Суркісів, чи це ще щось ...
Депозити інших вкладників не перевели ж в акції банку ..?