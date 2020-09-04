Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск

В четверг, 3 сентября, неизвестные хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наша Ніва" в Telegram.

Также в розыск "объявили" и главу МВД Беларуси Юрия Караева.

Лукашенко и Караев обвиняются в "преступлениях против белорусского народа". Кроме того, Александра Лукашенко обвиняют в узурпации власти в республике, а Караева называют "вооруженным и очень опасным".

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Напомним, Александр Лукашенко попал в базу сайта "Миротворец" - президенту Беларуси "вменяют" покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также называют "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".