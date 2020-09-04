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Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск

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Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск

В четверг, 3 сентября, неизвестные хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наша Ніва" в Telegram. 

Также в розыск "объявили" и главу МВД Беларуси Юрия Караева.

Лукашенко и Караев обвиняются в "преступлениях против белорусского народа". Кроме того, Александра Лукашенко обвиняют в узурпации власти в республике, а Караева называют "вооруженным и очень опасным".

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск 01

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Напомним, Александр Лукашенко попал в базу сайта "Миротворец" - президенту Беларуси "вменяют" покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также называют "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск 02
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Топ комментарии
+14
На сайте управделами Лукашенко появился бело-красно-белый флаг.
И Шейман в образе Верки Сердючки. Со 2-го августа это сайт как бы вообще пропал, даже с ВПН.
http://www.udp.gov.by/

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск - Цензор.НЕТ 5155
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04.09.2020 07:38
+11
Супер! Молодцы, мелочь, а приятно. Ублюдок Лука от страха стал совсем неадекватным. Вот такими мелочами дёргать урода за нервы - святое дело!
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04.09.2020 07:41
+6
ИМХО,чтобы называться Беларусью ещё нужно много чего для этого сделать. А пока же она остаётся совковой-пресовковой Белоруссией со всеми ее атрибутами. Так что, в принципе, все правильно написано.
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04.09.2020 08:00
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Порошенко виноват, а тролли касапские,
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04.09.2020 07:24 Ответить
Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск - Цензор.НЕТ 6386
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04.09.2020 07:27 Ответить
Что это за хакеры? я думал , что у Луки в автомате теперь сделали нескончаемый боекомплект!
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04.09.2020 10:31 Ответить
На сайте управделами Лукашенко появился бело-красно-белый флаг.
И Шейман в образе Верки Сердючки. Со 2-го августа это сайт как бы вообще пропал, даже с ВПН.
http://www.udp.gov.by/

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск - Цензор.НЕТ 5155
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04.09.2020 07:38 Ответить
Со 2-го сентября, ошибочка вышла.
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04.09.2020 07:39 Ответить
Супер! Молодцы, мелочь, а приятно. Ублюдок Лука от страха стал совсем неадекватным. Вот такими мелочами дёргать урода за нервы - святое дело!
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04.09.2020 07:41 Ответить
ну хоть у кого то руки не из жопы растут и голова на месте.
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04.09.2020 07:46 Ответить
Исходя из того как сделана надпись - ломали сайт кацапы: "преступления против белорусского народа" только они так пишут про народ республики Беларусь.
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04.09.2020 07:52 Ответить
Кацапня ні разу не палиться, а кажуть що амери тупыыые. Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск - Цензор.НЕТ 5389
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04.09.2020 07:59 Ответить
ИМХО,чтобы называться Беларусью ещё нужно много чего для этого сделать. А пока же она остаётся совковой-пресовковой Белоруссией со всеми ее атрибутами. Так что, в принципе, все правильно написано.
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04.09.2020 08:00 Ответить
таки да Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск - Цензор.НЕТ 4660
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04.09.2020 08:01 Ответить
А какое прилагательное правильное ? БелАрусский народ ?
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04.09.2020 08:02 Ответить
Бєлий Русскій Народ.
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04.09.2020 11:08 Ответить
Біларуський, як мордовською невідомо.
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04.09.2020 11:59 Ответить
слушне зауваження, жодний беларус бы не написав "белорусского" (((
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04.09.2020 08:06 Ответить
шо в принципе не отменяет смысла ...
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04.09.2020 08:09 Ответить
Писать белОрусского это как писать НА Украине, местные так не напишут. Кацапня палится по полной.
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04.09.2020 08:06 Ответить
Республика БелАрусь, а вот язык/народ и т.п. белОрусский а не белАрусский. Согласно правилам русского языка.
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04.09.2020 08:21 Ответить
Падтрымлiваю. Па руск.: белорусский народ, Беларусь; па беларуску: беларускi народ, Беларусь.
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04.09.2020 09:18 Ответить
Согласно правілам русского язика слово "мущина" женского рода.
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04.09.2020 11:10 Ответить
Я спрашивала у знакомой из Беларуси как правильно. Она говорит и так, и так. Если через О, то с двумя буквами С, если через А - с одной С.
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04.09.2020 08:33 Ответить
І так і так і как і как?
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04.09.2020 11:43 Ответить
А может, хакеры ничего и не ломали? Хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили Лукашенка і Караєва в розшук - Цензор.НЕТ 8736
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07.09.2020 15:11 Ответить
 
 