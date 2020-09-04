Петрашко спрогнозировал курс доллара: Мы видим 27,8 грн на этот и на следующий год
Новости Цензор.НЕТ Экономика
До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в программе "Право на власть" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
"Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию - 27,8 гривни, кажется, на этот год и на следующий год также, по памяти, цифры такие же", - сказал он.
Напомним, Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года, а в случае нестабильности будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.
Как свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, в данный момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривня может резко упасть в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.
В течение осени 2020 года аналитики прогнозируют постепенную девальвацию гривни к доллару. Курс ожидается в пределах от 27 до 30 гривен/доллар.
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есть 2 вихода или попросить или напечатать
зедрочерам никто денег не даст так что будут печатать
Летние месяцы потребление газа естественно ниже чем в зимние, но берут средний по году, включая зиму. если 6 мес потреблять по 400 кубов и 6 мес по 20, то в среднем выходит 210 кубов.
Я за прошлый месяц заплатил за 3 куба 9 грн и 4 грн за доставку 13/3=4,3 грн
Ну или хотя бы по фантику от рошенки.
и оба жрут твой моск.
у здорового человека не должно быть ни того,ни другого.
но от этого полныйПэ святым не станет.такой-же вор и схематозник.токо в вышиванке.
ну а если ты этого не доганяешь,то может или чинуша,или бронелобый недоросль?
хотя ты уже на нем,судя по вопросам и предположениям.
а как ты думаешь,почему рыги и мертвечуки хоть при пете,хоть при клоуне,живут и зарабатывают.
а война уже 7 лет идет..
В тебе типовий совковий менталітет, не розумієш простих речей. Головне - не заважати, не віджимати, прийняти нормальні закони і слідкувати за тим щоб вони працювали. Народ в Україні працьовитий, розумний, освічений, сам розбереться і організується. Хто не хоче і не може працювати залишиться за бортом.
Тут система Дарвіна працює століттями і ніколи збою не давала. Хто не хоче працювати, опиняється на вулиці, побомжує рік, два-три і зникає з кругообігу. Алкоголь, наркота і умови життя на вулиці такі що вони довго не живуть. Не женяться і дітей подібних до себе не роблять. Природний відбір чисто по Дарвіну. Ось так суспільство очищується вже століттями від тих хто не годиться для нормального життя в суспільстві. А у вас в результаті перевороту в 1917 році почався негативний відбір, все навиворіт - працьовитих і розумних знищували, а безтолкова п'янь розмножувалась, ти, можливо, результат цього генетичного експерименту.
Не треба людям заважати і люди самі дадуть собі ради, ще не всі безтолкові.
курс - как при барыгах
газ - как при барыгах
коммуналка - как при барыгах
электроэнергия -
как при барыгахвырастет
На Донбассе армия уходит со своей территории и отказалась от активных действий
Рыги банкуют
В бюджете огромная дырка ждем макроэкономической помощи ЕС. Реальный ВВП в нокауте.
Шо чучи зеленые, эпоха бености того? Хорошо без барыгі?
Кажется, это прогноз на год от министра, по памяти, экономики?