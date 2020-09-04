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Новости Экономика
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Петрашко спрогнозировал курс доллара: Мы видим 27,8 грн на этот и на следующий год

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Петрашко спрогнозировал курс доллара: Мы видим 27,8 грн на этот и на следующий год

До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в программе "Право на власть" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию - 27,8 гривни, кажется, на этот год и на следующий год также, по памяти, цифры такие же", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года, а в случае нестабильности будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

Как свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, в данный момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривня может резко упасть в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доллар должен быть дешевле 30 грн, инфляция - меньше 10%, - министр финансов Марченко

В течение осени 2020 года аналитики прогнозируют постепенную девальвацию гривни к доллару. Курс ожидается в пределах от 27 до 30 гривен/доллар.
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Топ комментарии
+6
Віктор Фьодоровіч, перелогіньтесь.
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04.09.2020 07:38
+6
Так багато порох грошей оставил. Миші їх зїсти сражу не можуть!
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04.09.2020 07:49
+6
Так я і кажу що Порох багато грошей залишив плюс до цого з закордону сдуру грошей дали але все гарне для Віслюка вже закінчилось.
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04.09.2020 07:55
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Стабильность это хорошо.
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04.09.2020 07:32 Ответить
Віктор Фьодоровіч, перелогіньтесь.
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04.09.2020 07:38 Ответить
Петрашко спрогнозировал курс доллара: Мы видим 27,8 грн на этот и на следующий год - Цензор.НЕТ 4263№89
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04.09.2020 07:55 Ответить
А порохоботи вже більше року скавчать про 50 гр за бакс
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04.09.2020 07:47 Ответить
Так багато порох грошей оставил. Миші їх зїсти сражу не можуть!
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04.09.2020 07:49 Ответить
Так я і кажу що Порох багато грошей залишив плюс до цого з закордону сдуру грошей дали але все гарне для Віслюка вже закінчилось.
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04.09.2020 07:55 Ответить
Твій месія унюхана взагалі казав що єкономіка зростатиме по 40% за рік! Дє?
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04.09.2020 07:57 Ответить
В статевому органі Наталки Могилевської. Петрашко спрогнозував курс долара: Ми бачимо 27,8 грн на цей і на наступний рік - Цензор.НЕТ 835
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04.09.2020 08:00 Ответить
а кто тебе сказал что не будет Петрашко спрогнозував курс долара: Ми бачимо 27,8 грн на цей і на наступний рік - Цензор.НЕТ 4631 400 млр дира в бюджете

есть 2 вихода или попросить или напечатать
зедрочерам никто денег не даст так что будут печатать
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04.09.2020 09:49 Ответить
Петрашко это у которого кресло качается? И вобще шмаркля вмазана сказала что доллар ниже 30 это катастрофа!
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04.09.2020 07:50 Ответить
Жалко вас порохоботов - свидетелей святого Пятра.
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04.09.2020 07:57 Ответить
Ти за доставку газу заплатило, чудо зелене?
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04.09.2020 07:59 Ответить
А як вона вийшла низжче? Якщо моя тоща земля їй стекловатою плате 50 грн за куб!
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04.09.2020 08:07 Ответить
А хрін їх знає, цих зелених. Вони на російській брехні прийшли до влади і продовжують брехати. Натура у них така.
Петрашко спрогнозував курс долара: Ми бачимо 27,8 грн на цей і на наступний рік - Цензор.НЕТ 9359
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04.09.2020 08:11 Ответить
Так для расчета за транспортировку берут средний объём в течении года.
Летние месяцы потребление газа естественно ниже чем в зимние, но берут средний по году, включая зиму. если 6 мес потреблять по 400 кубов и 6 мес по 20, то в среднем выходит 210 кубов.
Я за прошлый месяц заплатил за 3 куба 9 грн и 4 грн за доставку 13/3=4,3 грн
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04.09.2020 08:21 Ответить
Так ты иди работать. На диване днями прохлаждаться, и платить ему нечем! пэпа опаздывает с подачкой! гыыыы, ледачи!
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04.09.2020 14:53 Ответить
Я працюю, і працюю в Україні. А ти всі пісуари на сьогодні вимила?
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04.09.2020 15:31 Ответить
Можливо тому що газ та нафта зараз впали в ціні, альтернативно інтелектуальне ти наше зелене чудо?
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04.09.2020 08:08 Ответить
Верещить зараз як зелена щюриха! Петрашко спрогнозував курс долара: Ми бачимо 27,8 грн на цей і на наступний рік - Цензор.НЕТ 7905
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04.09.2020 08:08 Ответить
А мене радує що субсидії відмінили. Знаю багатьох зеленню в голову вдарених, зараз так прикольно скавчать!
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04.09.2020 08:15 Ответить
Да ты прав за Томос Петра канонизируют а вот на вашего блазня потомки плеватся будут как на чЛенина!
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04.09.2020 08:06 Ответить
Угу, каждому порохоботу по мощи "Святого Петра"!
Ну или хотя бы по фантику от рошенки.
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04.09.2020 08:11 Ответить
Каждой вате вонючей портянкой по морде!
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04.09.2020 08:13 Ответить
Мозгу у мене більше чим у тебе так хто із нас вата це ще питання! Я за Шмарклю не голосував а от ти голусував!
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04.09.2020 08:27 Ответить
Интересно, кто выберет @опу!
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04.09.2020 14:52 Ответить
Ти про те як голосував за Зеленського, чудо донецьке?
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04.09.2020 15:32 Ответить
у тебя 2 жука в моску-первый "святой потужный петя",вторый-"гнусавая плесень".
и оба жрут твой моск.
у здорового человека не должно быть ни того,ни другого.
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04.09.2020 08:25 Ответить
Жуки лучше чем тараканы. А что Зеленский не гнусавая плесень? Если человек дебил я ему говорю в глаза. И с дебилами стараюсь не иметь дел но вот выбрали мля дебилы Зеленского!
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04.09.2020 08:29 Ответить
у здаровава чєлавєка має бути тільки "чєрьвь" ківа або на худой канєц жюлька!
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04.09.2020 08:40 Ответить
даже не плесень,рак(канцер).
но от этого полныйПэ святым не станет.такой-же вор и схематозник.токо в вышиванке.
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04.09.2020 08:49 Ответить
И при всем желании Зельцмана карастиста так НИ ОДНОГО дела по хищению против Пороха не нарыли. Как же так то. Может ты просто обычный 3,14здобол?
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04.09.2020 09:02 Ответить
все мы знаем что чиновники ВСЕХ уровней-воруют.исключений нет практически.просто чем выше уровень,тем больше можно хапнуть.это нацидея своего рода.
ну а если ты этого не доганяешь,то может или чинуша,или бронелобый недоросль?
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04.09.2020 09:30 Ответить
Может просто ты тупой 3,14здобол, хотя ходят слухи, что все Кафельниковы в основном по мальчикам, ты не из них? Сможешь предоставить доказательства, что нет?
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04.09.2020 09:44 Ответить
да иди ты *****,полупокер.
хотя ты уже на нем,судя по вопросам и предположениям.
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04.09.2020 10:20 Ответить
А почему Зеленский тогда его не посадит? Это ведь голубая мечта Зеленского посадить Пороха!
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04.09.2020 09:04 Ответить
вор-вора-не посадит.полетит вся схема.
а как ты думаешь,почему рыги и мертвечуки хоть при пете,хоть при клоуне,живут и зарабатывают.
а война уже 7 лет идет..
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04.09.2020 09:32 Ответить
Ну, т.е. пока кроме тупых отмазок у тебя ничего нет, и ты просто тут попукиваешь
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04.09.2020 09:42 Ответить
ты просто еще 1 полупокер с нездоровой тягой.иди в школу,болезный.
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04.09.2020 10:19 Ответить
Ти ще згадай щербицького і валентину семенівну шевченко. Я й таких совкодрочерів зустрічав.
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04.09.2020 11:03 Ответить
Не повірите, але тут ніхто не знає курс долара і нікого він не цікавить крім спеціалістів, які без цього не можуть працювати - банки, закупники нафтопродуктів. ...
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04.09.2020 08:09 Ответить
Ага приходишь в магазин и удивляешься почему такая дорогая курочка а всё потому что цыплёнок за доллары корма за доллары и курочка оказывается таки тоже за доллары!
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04.09.2020 08:15 Ответить
А чому курочка і ципльонок і корми за долари? Ви самі не можете вирощувати кормів і курочок? Треба зняти гальма і дати народу можливість вирощувати корми і курочок з ципльонками, тоді й на долар уваги звертати не будете. Ви самі створюєте собі проблеми, а потім вперто з ними боретесь.
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04.09.2020 08:22 Ответить
Вот ты тупое. Попробую объяснить что-бы самому выращивать корма или цыплят надо прежде всего уметь это делать! Что-бы уметь это года 3 потратить на обучение и года 2 на практику! Иначе ты навыращиваешь. Второе что-бы что-то выращивать и получить зороший урожай надо купить посевной материал. Вот посевной материалал за доллары! Потом нужно купить технику и удобрения. Техника и удобрения тоже за доллары и дальше к технике нужны расходники они тоже как не странно за доллары!
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04.09.2020 08:34 Ответить
И после этого тебе надо это все продать и что-бы хватило тебе на жизнь и на продолжение всего этого в следующем году то и продавать ты будешь ореинтируясь на курс доллара иначе в следующем году ты не купишь ни семян ни удобрений ни расходников!
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04.09.2020 08:36 Ответить
То ти тупое, навіть мову вивчити нездатне. А як німці, французи, іспанці і навіть поляки вирощують, і нормально живуть? Треба дати народу можливість нормально працювати, а не рейдерством займатись. Не треба палки втикати в колеса тим хто хоче і може працювати, а допомагати нормальними законами, субсидіями, так як нормальні країни роблять. Не святі ж горшки ліплять.
В тебе типовий совковий менталітет, не розумієш простих речей. Головне - не заважати, не віджимати, прийняти нормальні закони і слідкувати за тим щоб вони працювали. Народ в Україні працьовитий, розумний, освічений, сам розбереться і організується. Хто не хоче і не може працювати залишиться за бортом.

Тут система Дарвіна працює століттями і ніколи збою не давала. Хто не хоче працювати, опиняється на вулиці, побомжує рік, два-три і зникає з кругообігу. Алкоголь, наркота і умови життя на вулиці такі що вони довго не живуть. Не женяться і дітей подібних до себе не роблять. Природний відбір чисто по Дарвіну. Ось так суспільство очищується вже століттями від тих хто не годиться для нормального життя в суспільстві. А у вас в результаті перевороту в 1917 році почався негативний відбір, все навиворіт - працьовитих і розумних знищували, а безтолкова п'янь розмножувалась, ти, можливо, результат цього генетичного експерименту.
Не треба людям заважати і люди самі дадуть собі ради, ще не всі безтолкові.
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04.09.2020 08:57 Ответить
Не, тупое ты. Кто даст, Зельцман? Что то кроме дерибана земли этот гундосый пока ничего не придумал
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04.09.2020 09:04 Ответить
А хто ж вам його вибрав - не ви, такі унікальні?
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04.09.2020 09:47 Ответить
У меня как раз машиностроительная фирма есть. Поэтому знаю что говорю. А по твоим словам видно что ты охранник в АТБ или типо того! Попробуй своё сам потом херню нести не будешь. А в Польше да там условия для бизнеса получше сам хочу туда перенести производство но там Зеленский бы не стал презедентом! Петрашко спрогнозував курс долара: Ми бачимо 27,8 грн на цей і на наступний рік - Цензор.НЕТ 6968
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04.09.2020 09:07 Ответить
А яка марка машин які твоя фірма виробляє? Що вони роблять? - Їздять, літають, повзають?
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04.09.2020 09:46 Ответить
Іграшкові моделі...
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04.09.2020 10:52 Ответить
Ясно, машиностоитель.
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04.09.2020 11:00 Ответить
віктор федорович, це ви? ))
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04.09.2020 08:14 Ответить
Понятно, другими словами доллар подорожает и будет стоить 29-31 грн. А каким образом доллар будет стабильным,скажите недоэкономисты из ко-манды Зелебобика? Коронавирусный кризис, падение производства, сокращение поступления валюты от заробитчан, эмиссия, многомиллиардные незаконные выплаты и компенсации Бородатым Бабушкам и их Подружкам. Маленький пример, Суркисы после незаконного решения о получении 10 миллиардов гривен в какую валюту их сразу переведут? Вопрос риторический.
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04.09.2020 08:46 Ответить
Так при Петі бакс скакнув з 11 до 26. Пам`ять коротка?
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04.09.2020 08:58 Ответить
Это у тебя 3,14дара зебильного память шо у гуппи, может забыл, что в 14-м году у Украины твои братушки отжали десять процентов территорий, и после Индюковича в казне даже мыши повесились?
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04.09.2020 09:08 Ответить
А хіба зараз війна закінчилась, кацапьонок?
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04.09.2020 09:10 Ответить
Чмо 3,14здабольное, че пукнуть то хотел, что гривна будет и дальше падать? Так она и падает, или ты, нищеброд, в банк не заходишь, бо только на фанфырик бояры можешь наскрести
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04.09.2020 09:15 Ответить
На это есть объективные причины. Люди, хоть немного знакомые с экономикой и финансами знают причину этого скачка, но зебилам этого не понять. Эти низкоинтеллектуальные биологические ботомашины , бездумно распространяют информацию о следствии действия, но понять причину действия ума не хватает. Дам маленькую подсказку, почему в Рашке в это же время доллар обвалился в два раза.
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04.09.2020 09:17 Ответить
Ти знаєш хоч один історичний приклад коли під час війни нацвалюта міцнішає? Навіть рехйсмарки знецінювалися під час 2 св війни. Тому нізачот.
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04.09.2020 11:13 Ответить
Видишь 27,8? Чтоб тебе повылазило.
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04.09.2020 08:53 Ответить
А порохоботи вже більше року скавчать про 50 гр за бакс
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04.09.2020 08:56 Ответить
Если ЕС не предоставит помощи, будет вам и 50 запросто бо "денег нет но вы держитесь", за то что зеленые спекулянты некисло прибарахлились искусственным снижением бакса, придется заплатить лохам в той или иной форме.
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04.09.2020 09:11 Ответить
Ну, да Родина требует героев , а мамка твоя родила пердеж с жопы, чем не зрада?)))
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04.09.2020 09:16 Ответить
не, не зрада, тупо грабеж
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04.09.2020 09:16 Ответить
Ты, пердильник, тут попердывал о росте экономики в сорок процентов в год, гиде? У твоей мамки в трусах?
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04.09.2020 09:12 Ответить
50 - не 50, а цены по сравнению с "барыжными" временами - ВТРОЕ, и не в минус, а в плюс. Бгггг...
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04.09.2020 09:55 Ответить
Одним словом,
курс - как при барыгах
газ - как при барыгах
коммуналка - как при барыгах
электроэнергия - как при барыгах вырастет
На Донбассе армия уходит со своей территории и отказалась от активных действий
Рыги банкуют
В бюджете огромная дырка ждем макроэкономической помощи ЕС. Реальный ВВП в нокауте.

Шо чучи зеленые, эпоха бености того? Хорошо без барыгі?
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04.09.2020 09:09 Ответить
Для пердуна с жопы, что повыше все ок, накалымил на цензоре на фанфырик боярки, и жизнь удалась
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04.09.2020 09:18 Ответить
Строительство дорог без тендеров, привело к увеличению стоимости одного км на 50%, а местами в 100-200%. Центрэнерго из прибыльного предприятия, которое давало за последние годы СОТНИ миллионов гривен в бюджет Украины, благодаря ******* и Бородатой Чмошной Бабушке Бене превратилось в убыточное предприятие с миллиардными долгами. Ротердам+ оказался законным. Молодые лица по версии Моники Зелински, это пророссийская номенклатура с украинофобными взглядами.
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04.09.2020 09:26 Ответить
" кажется, на этот год и на следующий год также, по памяти, цифры такие же", - сказал он."
Кажется, это прогноз на год от министра, по памяти, экономики?
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04.09.2020 09:34 Ответить
Кто эму поверил?
Петрашко спрогнозував курс долара: Ми бачимо 27,8 грн на цей і на наступний рік - Цензор.НЕТ 173
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04.09.2020 09:35 Ответить
Значит будет расти... Петрашко спрогнозував курс долара: Ми бачимо 27,8 грн на цей і на наступний рік - Цензор.НЕТ 7720
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04.09.2020 09:53 Ответить
именно
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04.09.2020 10:38 Ответить
Якщо зелені увідєлі долар - значить гривні капець...
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04.09.2020 09:56 Ответить
Некоторые предвидели прыжки, скачки и прорывы на порогах экономики и волны с тучами инвестиций. Грош цена в базарный день вашим обещаниям.
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04.09.2020 10:01 Ответить
Надо прикупить баксов Петрашко спрогнозував курс долара: Ми бачимо 27,8 грн на цей і на наступний рік - Цензор.НЕТ 5499
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04.09.2020 10:37 Ответить
 
 