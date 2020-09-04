Начальника отдела ГСЧС Львовщины задержали при получении $700 взятки за "решение вопроса" по трудоустройству. ФОТО

Начальника отдела ГУ ГСЧС во Львовской области задержали при получении взятки в размере $700.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Facebook прокурор Львовской области Ирина Диденко.

"Сегодня задокументировали получение 700$ взятки начальником одного из отделов ГУ ГСЧС во Львовской области", - написала прокурор области.

По ее данным, 27-летний руководитель отдела вымогал у гражданина, который хотел трудоустроиться водителем в отряде технической службы. Диденко отметила, что соискателя возмутило, что он "вынужден платить за то, что по сути является безоплатным" и он обратился в правоохранительные органы.



Фото: Диденко/Facebook

Сотрудника ГСЧС задержали в порядке статьи 208 УПК Украины при входе в ресторан. В задержании принимали участие сотрудники ГБР и Национальной полиции.

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