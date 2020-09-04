Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор

Захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко нужно попытаться убедить в том, что он больше не может быть главой государства, заявил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ".

"Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в этих обстоятельствах. Он считает достаточно приемлемым сфальсифицированные выборы, за которыми последовало жестокое подавление граждан", - заявил господин Гилмор в интервью журналу Foreign Policy.

Накануне Лукашенко провел кадровые перестановки в ключевых силовых структурах - Совете безопасности и комитетах государственной безопасности (КГБ) и государственного контроля (КГК). Также он встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и обсудил с ним ситуацию в стране. Ранее президент Владимир Путин пообещал в случае необходимости подключить российских силовиков к урегулированию конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск