Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко нужно попытаться убедить в том, что он больше не может быть главой государства, заявил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ".
"Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в этих обстоятельствах. Он считает достаточно приемлемым сфальсифицированные выборы, за которыми последовало жестокое подавление граждан", - заявил господин Гилмор в интервью журналу Foreign Policy.
Накануне Лукашенко провел кадровые перестановки в ключевых силовых структурах - Совете безопасности и комитетах государственной безопасности (КГБ) и государственного контроля (КГК). Также он встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и обсудил с ним ситуацию в стране. Ранее президент Владимир Путин пообещал в случае необходимости подключить российских силовиков к урегулированию конфликта.
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едить в том, что он не может быть президентом
Вот так верно, остальное - словоблудие.
До цього міг, а тепер раптом не може.
Це піндосів потрібно переконати що їм годі сунути свого носа у справи інших країн.
Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Пенсильвания задал вопрос - хорошо это или плохо ладить с расеей? и сам на него ответил - Хорошо!
а он с ****** на ваши уговоры ложили..
Он был ?
Он уже в Саюзное Государство вступает - отступать-то ему некуда!
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Там может помочь толко одно убеждение- ПОМОЧ Белорусам!!!!
а диктаторы не слушают увещеваний
Не ошибайтесь там больше, ОБСЕ, это американские полицейские на колени становятся перед чернож*пыми гоменидами, а ОМОН в Беларуси убил как минимум 100 человек, да как убил - запытал до смерти.
Убеждайте и дальше их.
промеж глаз в центр усов, - и на хер с президентского кресла на скамью обвиняемых.
С Каганами не путай президентов. В Африке людоеды-царьки тоже себя называют и президентами и генерал-премьерами и как только фантазия дикая изголится.
У вас, у мацкалов, казахов и в др. совкобананиях с роду не было президента и вряд ли он появится когда-либо.
Способ один - пуля меж рогов.
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Повноводний Дунай розуму".
Родичі Чаушеску обіймали ключові посади у владі. Особливо це стосується його дружини Олени, яка стала фактично другою людиною в державі, а пропаганда називала її "матір'ю всіхз румунів". Будь яке інакомислення придушувалося.
Главное же, что прокурор Джику Попа звинуватив Чаушеску в "геноциді що спричинив 60 тисяч людських жертв".