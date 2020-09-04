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Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор

Захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко нужно попытаться убедить в том, что он больше не может быть главой государства, заявил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ".

"Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в этих обстоятельствах. Он считает достаточно приемлемым сфальсифицированные выборы, за которыми последовало жестокое подавление граждан", - заявил господин Гилмор в интервью журналу Foreign Policy.

Накануне Лукашенко провел кадровые перестановки в ключевых силовых структурах - Совете безопасности и комитетах государственной безопасности (КГБ) и государственного контроля (КГК). Также он встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и обсудил с ним ситуацию в стране. Ранее президент Владимир Путин пообещал в случае необходимости подключить российских силовиков к урегулированию конфликта.

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Топ комментарии
+10
шо они курят?????
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04.09.2020 08:35
+9
Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 632
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04.09.2020 08:37
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шо они курят?????
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04.09.2020 08:35 Ответить
Наполеона из палаты #6 легче переубедить, что он не Наполеон.
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04.09.2020 08:36 Ответить
да ну Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 6733
Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 1795
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04.09.2020 12:56 Ответить
Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 632
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04.09.2020 08:37 Ответить
И скольких они уже переубедили? Весь список. пожалуйста...и помедленее, я записую...
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04.09.2020 08:41 Ответить
Одного - януковича. Второй - уже не дастся
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04.09.2020 08:52 Ответить
Милошевич, Хуссейн, Каддафи...
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04.09.2020 09:05 Ответить
Результат, правда, не очень.
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04.09.2020 09:32 Ответить
Милошевич - отличный результат! Хуссейн, Каддафи тоже норм! смотря что для вас "результат"
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04.09.2020 10:31 Ответить
Лукашенка переконають, він змінить Конституцію і замість Президента буде Непрезидент.
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04.09.2020 08:41 Ответить
Это не Каддафи или Хуссейн. Его нельзя просто взять и убить захватив страну.
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04.09.2020 08:41 Ответить
Но можно просто захватить страну. Шо макшане и делают.
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04.09.2020 08:43 Ответить
Макшанє імпєрская нация...Гітлєра пабіділі...
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04.09.2020 08:46 Ответить
Ясный пень. Мародеры и убийцы. Воры и насильники.
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04.09.2020 08:48 Ответить
В чем разница между двумя бандитами? Один прикрывается демократией, другой русским языком.
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04.09.2020 09:01 Ответить
Наркоман?
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04.09.2020 09:12 Ответить
Рашист с ботофермы.
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04.09.2020 09:15 Ответить
По одному единственному высеру можно понять, что перед тобой имбецил.
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04.09.2020 08:50 Ответить
Переубедить Лукашенку и Колю может только точечный удар по хате. где они прячутся от населения. Физическое замечание, так скать...
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04.09.2020 08:45 Ответить
Скоро так и будет, как только Лука сдаст страну и территорию Путину, Лука уйдет останется один пу... запад крайне озаботиться-возмутиться но не более
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04.09.2020 08:47 Ответить
та, луку уже убедили, что он не может быть президентом, а может быть полномочным представителем президента эрэфии по белорусскому округу. и, походу, лука с этим согласен.
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04.09.2020 08:49 Ответить
Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом
Вот так верно, остальное - словоблудие.
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04.09.2020 08:50 Ответить
Та ну...........на........... Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 3914
До цього міг, а тепер раптом не може.
Це піндосів потрібно переконати що їм годі сунути свого носа у справи інших країн.
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04.09.2020 08:51 Ответить
Тыц😂🌷
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04.09.2020 09:25 Ответить
Забудьте эту идею! Если он связался с Путиным - обратной дороги нет. Ну разве что, стаканчик чая - Путин угощает.
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04.09.2020 08:54 Ответить
разве что так.
Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 3287
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04.09.2020 08:55 Ответить
Офф топ
Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Пенсильвания задал вопрос - хорошо это или плохо ладить с расеей? и сам на него ответил - Хорошо!
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04.09.2020 08:55 Ответить
развалили Союз, развалили Украину, хотят развалить Беларусь...
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04.09.2020 08:59 Ответить
Геша, пшел вон в свою Гейропу , а лучше в ж....опу...
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04.09.2020 11:32 Ответить
и слава богу что сранныйй совок канул в небитие, надеюсь максимум через20 лет,кацапстан сдохнет так же)))
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04.09.2020 09:09 Ответить
ты до сих пор Совком пользуешься, неблагодарщина...
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04.09.2020 11:33 Ответить
Убедить собаку кур не душить. Смешные хлопцы.
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04.09.2020 08:59 Ответить
Как можно убедить людоеда ,стать вегиторианцем ,а ну-ка хотелось бы посмотреть🤦🤔😅😂😂
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04.09.2020 09:02 Ответить
Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 8525
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04.09.2020 09:17 Ответить
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом".
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04.09.2020 13:06 Ответить
Чим переконувати збираєтесь - глибоким занепокоєнням?
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04.09.2020 09:05 Ответить
ага..МаДуру сколько лет уговариваете??
а он с ****** на ваши уговоры ложили..
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04.09.2020 09:06 Ответить
Признать или не признать фальсификацию выборов может только суд .
Он был ?
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04.09.2020 09:10 Ответить
А кто ж ему позволит быть?
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04.09.2020 13:42 Ответить
пуйла вже переконали? А Кім Чен Іна? Отож.
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04.09.2020 09:13 Ответить
выразите глубокую озабоченность он испугается и сам уйдет !!!!!!
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04.09.2020 09:15 Ответить
Убедит только куля в лоб
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04.09.2020 09:21 Ответить
Поздно!
Он уже в Саюзное Государство вступает - отступать-то ему некуда!
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04.09.2020 09:23 Ответить
"Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор" - почему Зеленского не убедили? В Израиле говорят, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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04.09.2020 09:26 Ответить
Сначало убедить Путина- он очень внимательно готов вас слушать!!!
Там может помочь толко одно убеждение- ПОМОЧ Белорусам!!!!
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04.09.2020 09:27 Ответить
так а он и не президент, а диктатор

а диктаторы не слушают увещеваний
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04.09.2020 09:37 Ответить
Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 9598 Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 8198 Лукашенко ты не молод ,уступи мне Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 8198
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04.09.2020 09:46 Ответить
Что делается, что делается, в ОБСЕ перепутали беларуский ОМОН с полицейскими США.
Не ошибайтесь там больше, ОБСЕ, это американские полицейские на колени становятся перед чернож*пыми гоменидами, а ОМОН в Беларуси убил как минимум 100 человек, да как убил - запытал до смерти.
Убеждайте и дальше их.
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04.09.2020 09:48 Ответить
Если сначала переубедит Трампа, чтобы был прецедент. Волей-неволей, а нужно согласиться с Задорновым - "ну какие они тупы-е-е-е".
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04.09.2020 09:52 Ответить
Як би убєдіть Трампа,шоб відправив негрів на історічєскую родіну в Африку?..
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04.09.2020 09:55 Ответить
как ты его убедишь, его бить надо больно, а сябры хороводы водят.... там, вообще ситуация интересная: сябры начнут - влезут рюзке, влезут рюзке - перестанут быть браццким народом.... то только пут ын может усатика уговорит, но, только пут ыну это нахрен не надо, ему усатик в таком состоянии очень в тему.... сплошная неопределённость....
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04.09.2020 09:57 Ответить
А Генеральным секретарём может?
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04.09.2020 10:06 Ответить
Лукашенко лучше всех вместе взятых тутошних! Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 6387
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04.09.2020 10:12 Ответить
Ага и путлера то же,пусть убеждают !
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04.09.2020 10:30 Ответить
Самое лучшее убеждение - лопатой, которой он рисовался типа копая картошку,
промеж глаз в центр усов, - и на хер с президентского кресла на скамью обвиняемых.
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04.09.2020 11:08 Ответить
держись Григорьевич. Настоящий президент, а не пчеловод, зек, барыга, клоун. И толку от типа свободных выборов, чтобы каждые 4 года выбирать очередное чмо, которое будут проклинать уже через год. Это же не свобода, а садомазохизм.
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04.09.2020 11:26 Ответить
в этом картофЭльную лукашеску убедит только его друг **********.
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04.09.2020 12:34 Ответить
Двадцать пять лет мог быть президентом, а теперь нет? Так не бывает.
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04.09.2020 13:16 Ответить
Каким вообще президентом??? Где ты в Белоруссии, РОссии, Казахстане и иных совковых помойках узрел президентов???
С Каганами не путай президентов. В Африке людоеды-царьки тоже себя называют и президентами и генерал-премьерами и как только фантазия дикая изголится.
У вас, у мацкалов, казахов и в др. совкобананиях с роду не было президента и вряд ли он появится когда-либо.
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04.09.2020 18:40 Ответить
А как старого волчару убедить в том, что он должен стать вегетарианцем??
Способ один - пуля меж рогов.
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04.09.2020 18:37 Ответить
Кое кто в интернете приравнивает Лукашенко к Чаушеску. Это полный абсурд.
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Повноводний Дунай розуму".
Родичі Чаушеску обіймали ключові посади у владі. Особливо це стосується його дружини Олени, яка стала фактично другою людиною в державі, а пропаганда називала її "матір'ю всіхз румунів". Будь яке інакомислення придушувалося.
Главное же, что прокурор Джику Попа звинуватив Чаушеску в "геноциді що спричинив 60 тисяч людських жертв".
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06.09.2020 11:45 Ответить
 
 