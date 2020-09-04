Школу в Василькове на Киевщине закрыли на карантин: у одного из учителей диагностирован COVID-19
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Васильковская СОШ № 2 закрывается на карантин.
Об этом сообщил в Facebook мэр Василькова Владимир Сабадаш, передает Цензор.НЕТ.
"У одного из учителей филиала Васильковской СОШ № 2 диагностирован COVID-19. Учитывая инструкции Министерства здравоохранения, мы не имеем другого варианта, кроме как закрыть учебное заведение на карантин. Это означает, что 356 учеников и 21 учитель обязаны находиться в режиме изоляции сроком 14 дней. Учебный процесс будет продолжаться дистанционно. Отдельно по учителю: учитель не контактировал с детьми, поскольку ушел на больничный. До того, как пойти на больничный, учитель контактировал с другими учителями", - рассказал мэр.
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