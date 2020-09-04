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Школу в Василькове на Киевщине закрыли на карантин: у одного из учителей диагностирован COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Школу в Василькове на Киевщине закрыли на карантин: у одного из учителей диагностирован COVID-19

Васильковская СОШ № 2 закрывается на карантин.

Об этом сообщил в Facebook мэр Василькова Владимир Сабадаш, передает Цензор.НЕТ.

"У одного из учителей филиала Васильковской СОШ № 2 диагностирован COVID-19. Учитывая инструкции Министерства здравоохранения, мы не имеем другого варианта, кроме как закрыть учебное заведение на карантин. Это означает, что 356 учеников и 21 учитель обязаны находиться в режиме изоляции сроком 14 дней. Учебный процесс будет продолжаться дистанционно. Отдельно по учителю: учитель не контактировал с детьми, поскольку ушел на больничный. До того, как пойти на больничный, учитель контактировал с другими учителями", - рассказал мэр.

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Школу в Василькове на Киевщине закрыли на карантин: у одного из учителей диагностирован COVID-19 01
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Может сразу всю жизнедеятельность прекратитить? Мудозвоны. Вы будете находить вирус до тех пор, пока будете проводить тесты, ибо пришел он навсегда, как и грипп в свое время.
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04.09.2020 08:51 Ответить
Треба час щоб людство адаптувалося до вірусу, а вірус до людей. Щоб якомога безболісно пройти цей процес адаптації треба вводити карантинні заходи. Тоді людство менше постраждає від вірусу.
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04.09.2020 09:34 Ответить
Сообщу по секрету))) - если ссрочно начать тестирова всех учителей во всех школах, то придется всетшколы закрыть ибо у кого-то да выявят этот фейковый вирус.
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04.09.2020 12:05 Ответить
Сообщу по секрету))) - если ссрочно начать тестировать всех учителей во всех школах, то придется все школы закрыть ибо у кого-то да выявят этот фейковый вирус.
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04.09.2020 12:06 Ответить
Тупа влада майже за півроку не зуміла організувати навчальний процес в умовах карантину
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04.09.2020 17:14 Ответить
 
 