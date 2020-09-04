В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек
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В Украине по состоянию на утро пятницы, 4 сентября, зафиксированы 2 723 новых случая заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. При этом 51 ранее заболевший умер.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 3 сентября сообщалось о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о рекордных с начала эпидемии 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях, 31 августа - о 2 141 новом случае, 30 августа - 2 096 новых случаях, 29 августа о 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 130 951 человек, умерли с начала пандемии 2 761 человек (за сутки 51), выздоровевших – 60 613 (за сутки 937). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 67 577 человек, что на 1 735 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (371) области, Киеве (319), Одесской (225) , Тернопольской (204), Львовской (196), Черновицкой (162), Ивано-Франковской (160), Хмельницкой (108), Закарпатской (100) и Черниговской (100) областях.
Пожалуйста, подождите...
чудова логіка, до речі
і так, як лікують зараз лікарі, вбиваючи експериментальними протоколами, то краще вже вдома самолікуватись
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Вибачте, а що робити людині, яка вже 50 років не хворіе взагалі?
небудет
Это геноцид против украинского народа! Есть еще надежда, чтобы ввести жесткий карантин по всей Украине. Но времени к точке невозврата практически не осталось!
Нужно вводить жесткий карантин с этого Понедельника! Пока еще не поздно... пока что еще есть надежда...
А после этого зеленая бубачка начала постоянно отсвечивать без маски в кафе, магазинах, на встречах... Соответсветсвенно, все зелебобики, глядя на своего кумира, забили на маски и носят их под носами, на бороде... Причем, судя по виду этих масок, они не меняют их месяцами.
Только минимизация контактов хороша.
Я не врач и не берусь судить о том, чего не знаю, но моя сестра таки врач и рекомендует трехслойную хирургическую маску.
Ну, а почти стопроцентная защита органов дыхания - респиратор FFP-3/
В приведенном Вами документе можете посмотреть их эффективность.
Но она в любом случае ниже, чем у респиратора.