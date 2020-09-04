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В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы, 4 сентября, зафиксированы 2 723 новых случая заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. При этом 51 ранее заболевший умер.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 3 сентября сообщалось о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о рекордных с начала эпидемии 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях, 31 августа - о 2 141 новом случае, 30 августа - 2 096 новых случаях, 29 августа о 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 130 951 человек, умерли с начала пандемии 2 761 человек (за сутки 51), выздоровевших – 60 613 (за сутки 937). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 67 577 человек, что на 1 735 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (371) области, Киеве (319), Одесской (225) , Тернопольской (204), Львовской (196), Черновицкой (162), Ивано-Франковской (160), Хмельницкой (108), Закарпатской (100) и Черниговской (100) областях.

В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек 01
В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек 02
В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек 03
В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек 04
В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек 05
В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек 06
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Топ комментарии
+13
у нас на работе в пятницу человек, презирающий ковид и считающий его медмафиозным заговором начал плохо себя чувствовать....ко вторнику пропало обоняние у всей семьи, поднялась температура до 38. сделали КТ - правосторонняя пневмония. Анализы на ковид сдали - только в понедельник будут готовы.. но....все контактировавшие с ним до сих пор пользуются гортранспортом, метро трамвай троллейбус.....
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04.09.2020 08:55
+12
к чему это я.... к тому, что сейчас тысячи контактировавших с ожидающим результаты - среди нас.....и что-то мне подсказывает, что контактных лиц уж точно устанавливать не будут! являясь контактным лицом не езжу транспортом, ношу маску и перед тем как взяться за ручки либо одеваю перчатки либо умываю руки спиртом-дезинфектором. В нормальных странах вероятных контактных лиц уведомляют, отправляют на самоизоляцию...
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04.09.2020 09:06
+7
Ну так скоро местные выборы, на которых земразота пролетает, как фанера. Попытаются нарисовать с помощью ковида отмену.
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04.09.2020 08:58
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не треба перекладати зі своєї хворої голови на мою здорову
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05.09.2020 13:33 Ответить
Вы сами это сказали.Человек обычно упоминает то, чего ему не хватает в жизни.
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05.09.2020 13:39 Ответить
тобто тобі не вистачає психлікарні
чудова логіка, до речі
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05.09.2020 14:13 Ответить
Естественно! Лечить вас не перелечить, страна непуганых верунов в чипирование.
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05.09.2020 16:23 Ответить
та не треба мене лікувати, я здорова
і так, як лікують зараз лікарі, вбиваючи експериментальними протоколами, то краще вже вдома самолікуватись
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05.09.2020 16:27 Ответить
Авжеж, усі хто лікуються у психлікарні окрім того, що завжди здорові, ще й мають августєйшіе коріння походження та надздатності світового рівня!
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05.09.2020 16:32 Ответить
вже вдома самолікуватись

==
Вибачте, а що робити людині, яка вже 50 років не хворіе взагалі?
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05.09.2020 16:34 Ответить
радіти життю, дітям, онукам?
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05.09.2020 16:39 Ответить
Так можна букви не читати як ви тут повчали?
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05.09.2020 17:04 Ответить
Ну что лошки, сходившие на выборы по-приколу, хуже небудет - ведь так?!
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04.09.2020 09:02 Ответить
Да уж, остался бы Петя президентом, он точно спас бы нас от вируса
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04.09.2020 09:12 Ответить
Сталіна нада...
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04.09.2020 09:31 Ответить
Выкопать?
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04.09.2020 12:33 Ответить
Усредняйте показатели за неделю, это будут более объективные цифры
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04.09.2020 09:02 Ответить
легко https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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04.09.2020 09:05 Ответить
в Киеве уже звонят и опросы ведут. говорят "готовьтесь к запрету траспорта".
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04.09.2020 09:05 Ответить
вот нас и возьмут без единого выстрела
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04.09.2020 09:07 Ответить
В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа - Цензор.НЕТ 1931
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04.09.2020 09:09 Ответить
каждый день пью спиртное, дезинфицируюсь.
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04.09.2020 09:17 Ответить
поосторожнее там с этим..злоупотреблять не следует....разве что настроение будет приподнятое и ранние симптомы с бодуном будут схожи....
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04.09.2020 09:26 Ответить
В основном после вылазки в магазин, спасибо за беспокойство.
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04.09.2020 09:30 Ответить
главное продизенфицировать бутылку спирта и можете пить спокойно)))
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04.09.2020 23:34 Ответить
...і вірусам трохи перепадає...пісні не співають?
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04.09.2020 09:30 Ответить
не, не успевают, сразу хороним.
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04.09.2020 09:32 Ответить
тебе надо ты и звернысь
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04.09.2020 12:38 Ответить
Открывать школы в такой ситуации было не самым умным решением, к октябрю все может стать намного хуже.
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04.09.2020 09:24 Ответить
хуже не будет
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04.09.2020 09:27 Ответить
какаяразница, хуже - не хуже?не жили харашо нечего и жить.
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04.09.2020 09:31 Ответить
в Скандинавських країнах давно відкриті школи і нічого
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04.09.2020 20:05 Ответить
По всій Україні треба карантин вводити. Працювати має тільки промисловість і торгівля. Заклади освіти вже давно треба закрити було.
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04.09.2020 09:30 Ответить
Все продезинфицировать, закрыть и опечатать, а Ольгу Полякову выпустить на сцену, хай работает за всех.
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04.09.2020 09:38 Ответить
Мішок картоплі вже заготовив?
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04.09.2020 09:49 Ответить
Твій зеля сказав, що завтра буде ще краще. Нарешті наступає кінець якоїсь там епохи.
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04.09.2020 09:56 Ответить
Кааанєчьна мій. А ти в білому пальті на вибори не ходив. В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа - Цензор.НЕТ 4536
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04.09.2020 10:00 Ответить
Сижу перефарбовую своє пальто. Порох наказав.
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04.09.2020 10:08 Ответить
В Зе-лений перефарбовуєш? Молодець.
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04.09.2020 10:11 Ответить
Дураки вы оба...
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04.09.2020 12:11 Ответить
З 26-го жовтня вся Україна буде в червоній зоні!
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04.09.2020 09:49 Ответить
За компартию проголосуют? Так она же запрещена, не принимает участие в выборах.
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04.09.2020 12:23 Ответить
А не важливо за кого проголосують. Перестануть приховувати статистику.
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04.09.2020 12:26 Ответить
Через неделю-две будут заполнены койки всех больниц Украины... людей начнут оставлять на самоизоляции... люди начнут спецом заражать всех (так как уже заболели и им терять уже нечего)... в итоге с пневмонией будет около 90-95% населения всей Украины... 30-40% всего населения умрет...

Это геноцид против украинского народа! Есть еще надежда, чтобы ввести жесткий карантин по всей Украине. Но времени к точке невозврата практически не осталось!

Нужно вводить жесткий карантин с этого Понедельника! Пока еще не поздно... пока что еще есть надежда...
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04.09.2020 09:55 Ответить
Це геноцид зе-лохтората. Як по мені то так і треба, гірше не буде! В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа - Цензор.НЕТ 1366
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04.09.2020 10:01 Ответить
Коронавирус не будет тебя спрашивать за кого ты голосовал. Это геноцид всего украинского народа! Не думаю, что тут уместны позитивные смайлики... грядет "черная осень".
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04.09.2020 10:04 Ответить
Песемізм цьому точно не завадить. А от від зелених апологетів я вже постійно чую, що пика Зеленського їм огидна до блювоти, а від його гнусавого прононсу взагалі починаються припадки епілепсії. В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа - Цензор.НЕТ 4076
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04.09.2020 10:13 Ответить
дебіл, вірусам плювати на карантин
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05.09.2020 01:04 Ответить
Они будут рисовать цифры такие как им прикажет их хозяин,их все равно никто не проверит,никакого отношения к реальности это не имеет.
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04.09.2020 10:20 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции 20 мая."
А после этого зеленая бубачка начала постоянно отсвечивать без маски в кафе, магазинах, на встречах... Соответсветсвенно, все зелебобики, глядя на своего кумира, забили на маски и носят их под носами, на бороде... Причем, судя по виду этих масок, они не меняют их месяцами.
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04.09.2020 10:23 Ответить
Ширпотребная маска никак не поможет если в маршрутке полчаса с больным проехаться.

Только минимизация контактов хороша.
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04.09.2020 10:29 Ответить
Валяюсь....аж ногами дрыгаю
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04.09.2020 12:13 Ответить
закусывать надо
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04.09.2020 12:35 Ответить
Спокойствие, главное - спокойствие. У Степанова все под контролем.
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04.09.2020 10:42 Ответить
Ширпотребная маска, одетая на потенциального больного, хотя бы частично защитит здорового от соплей и слюней больного.
Я не врач и не берусь судить о том, чего не знаю, но моя сестра таки врач и рекомендует трехслойную хирургическую маску.
Ну, а почти стопроцентная защита органов дыхания - респиратор FFP-3/
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04.09.2020 10:44 Ответить
ffp3 сейчас настоящие - поискать еще надо, ибо фильтры либо фейковые, либо приклеяные абы как со щелями, либо прочая кустарщина...
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04.09.2020 11:12 Ответить
В документе ВОЗа тута указано, что маска из марли в любом количестве слоёв даёт 3% защиты. Ну и? Стоит овчинка выделки?
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04.09.2020 11:24 Ответить
Хирургические и процедурные маски изготавливают не из марли, а из нетканных материалов.
В приведенном Вами документе можете посмотреть их эффективность.
Но она в любом случае ниже, чем у респиратора.
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04.09.2020 12:15 Ответить
із нетканого полівінілхлориду В Україні за добу рекордні 2 723 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 130 951 особа - Цензор.НЕТ 330
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04.09.2020 20:06 Ответить
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