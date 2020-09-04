За минувшие сутки в Украине госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19 - 532 человека, - Степанов
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В Украине за минувшие сутки, 3 сентября, госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки были госпитализированы 532 человека. Это антирекорд по количеству людей, которые были госпитализированы за сутки с COVID-19", - рассказал Степанов.
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ты в каждой теме пишешь, что коронавируса не существует... ты на Россию работаешь?
Это геноцид против украинского народа! Есть еще надежда, чтобы ввести жесткий карантин по всей Украине. Но времени к точке невозврата практически не осталось!
Нужно вводить жесткий карантин с этого Понедельника! Пока еще не поздно... пока что еще есть надежда...