За минувшие сутки в Украине госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19 - 532 человека, - Степанов

В Украине за минувшие сутки, 3 сентября, госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки были госпитализированы 532 человека. Это антирекорд по количеству людей, которые были госпитализированы за сутки с COVID-19", - рассказал Степанов.

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