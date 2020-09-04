Дубинский о пожизненной стипендии отцу Зеленского: Если для профессора важны 2500 гривен - значит ни он, ни его сын не воруют
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Народный депутат от фракции "Слуга народа "Александр Дубинский прокомментировал скандал с Александром Зеленским - отцом президента, которому правительство Шмыгаля собирается назначить пожизненную стипендию, какк "выдающемуся деятелю науки".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Дубинского.
"Если для отца-профессора важны 2500 гривен научной стипендии - это значит только то, что ни он, ни его сын не воруют. Точка.", - считает Дубинский.
Однако в коментариях пользователи Facebook не согласились с нардепом, указав на конфликт интересов, а также назвали позицию Дубинского "Зе логика -для особо одаренных".
Ранее стало известно, что Кабмин вынес на свое заседание 2 сентября проект указа президента Украины о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе его отцу Александру Зеленскому.
Отец президента Украины, доктор технических наук Александр Зеленский заявил, что ему "ничего не надо".
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Удавитесь за 2 тысячи гривен.
Он не даст отцу 2 500 грн. в месяц?
Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще.
Значит, воруют.
Точка.