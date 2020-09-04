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Дубинский о пожизненной стипендии отцу Зеленского: Если для профессора важны 2500 гривен - значит ни он, ни его сын не воруют

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинский о пожизненной стипендии отцу Зеленского: Если для профессора важны 2500 гривен - значит ни он, ни его сын не воруют

Народный депутат от фракции "Слуга народа "Александр Дубинский прокомментировал скандал с Александром Зеленским - отцом президента, которому правительство Шмыгаля собирается назначить пожизненную стипендию, какк "выдающемуся деятелю науки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Дубинского.

"Если для отца-профессора важны 2500 гривен научной стипендии - это значит только то, что ни он, ни его сын не воруют. Точка.", - считает Дубинский.

Однако в коментариях пользователи Facebook не согласились с нардепом, указав на конфликт интересов, а также назвали позицию Дубинского "Зе логика -для особо одаренных".

Дубинский о пожизненной стипендии отцу Зеленского: Если для профессора важны 2500 гривен - значит ни он, ни его сын не воруют 01
Дубинский о пожизненной стипендии отцу Зеленского: Если для профессора важны 2500 гривен - значит ни он, ни его сын не воруют 02
Дубинский о пожизненной стипендии отцу Зеленского: Если для профессора важны 2500 гривен - значит ни он, ни его сын не воруют 03

Также читайте: Проект, предусматривающий пожизненную стипендию отцу Зеленского, отозвали для дополнения всего списка претендентов, - Шмыгаль

Ранее стало известно, что Кабмин вынес на свое заседание 2 сентября проект указа президента Украины о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе его отцу Александру Зеленскому.

Отец президента Украины, доктор технических наук Александр Зеленский заявил, что ему "ничего не надо".

Дубинский о пожизненной стипендии отцу Зеленского: Если для профессора важны 2500 гривен - значит ни он, ни его сын не воруют 04

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+70
Ну, да, расскажи это своей бородатой бабушке. Вы, сволочи, владея десятком квартир в Киеве, будете выбивать для себя компенсации за жилье.
Удавитесь за 2 тысячи гривен.
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04.09.2020 09:22
+55
Сын долларовый миллионер.
Он не даст отцу 2 500 грн. в месяц?
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04.09.2020 09:22
+46
Так ведь не важны.
Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще.
Значит, воруют.
Точка.
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04.09.2020 09:21
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Дубінський про довічну стипендію батькові Зеленського: Якщо для професора важливі 2500 гривень - значить ні він, ні його син не крадуть - Цензор.НЕТ 1756
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04.09.2020 21:15 Ответить
"Достаточно вспомнить, что «великий русский мыслитель и демократ», «литературный критик» (сам ничего, толком, не написавший), «неистовый» Виссарион Белинский, украинского поэта, Тараса Шевченка, иначе, как «ничтожеством» и «пьяным хохлом», не именовал… Достаточно прочитать его рецензию на поэму Шевченка «Гайдамаки» : «Если же эти господа «кобзари» думают своими «поэмами» принести пользу низшему классу своих соотичей, то в этом очень ошибаются, подобного рода произведения издаются только для услаждения и назидания самих авторов: другой публики у них, кажется, нет…». Но тут же расписывается в косности и ограниченности как своей собственной, так и всех «москалей», в восприятии призведений Шевченко: «…отличаются самым чистым малороссийским языком, который совершенно недоступен для нас, москалей, и поэтому лишает нас возможности оценить его по достоинству…». (С. Гайдамака. "Украинско-российские размішлизмы").
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05.09.2020 04:13 Ответить
Вова, та дай ты уже папе эти несчастные сто баксов, не мелочись.
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05.09.2020 02:08 Ответить
Шота слабенько, Вован, 100 бакинских) Правильные пацаны папашкам вручают Героя Украины Дубінський про довічну стипендію батькові Зеленського: Якщо для професора важливі 2500 гривень - значить ні він, ні його син не крадуть - Цензор.НЕТ 7624
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05.09.2020 05:57 Ответить
Даже бандиты лижут анус. Фу пля
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05.09.2020 18:54 Ответить
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