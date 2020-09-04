РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10780 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 060 54
НАБУ (4026) евроинтеграция (2115) Зеленский (16627) стипендии (198) безвизовый режим (1540) САП (1948) Холоднюк (25) Шевченко Евгений (138) Окружной админсуд Киева (388)

Агент НАБУ Шевченко о позиции ОП по делу ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - но, как оказалось, сажать некого, все вдруг стали белые и пушистые

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Агент НАБУ Шевченко о позиции ОП по делу ОАСК:

Офис Президента выступил с официальным заявлением, что никакого отношения к круговой поруке коррумпированных судей ОАСК не имеет, и никоим образом не влияет на то, что все семь судей, которым НАБУ уже вручило подозрения о совершении преступления, до сих пор, на протяжении вот уже двух месяцев остаются на своих должностях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

"Дно Зеленского. Вернее целых пять... И это только за сегодняшний день (3 сентября. - Ред.)!

1. Вова и его соратники наняли актеров-бабушек-дедушек, чтобы провели митинг под ОП за отставку директора НАБУ. Однако режиссер этого театрального представления плохо подготовил свою труппу - не знали сути вопроса, не знали, кто такой Артем Сытник, не знали, зачем его вообще увольнять... то есть свой сценарий даже в глаза не видели - "Давай по новой, Вова - всё х@рня!"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли

2. Офис Президента выступил с официальным заявлением, что никакого отношения к круговой поруке коррумпированных судей ОАСК не имеет, и никоим образом не влияет на то, что все 7 судей, которым НАБУ уже вручило подозрения о совершении преступления, до сих пор, на протяжении вот уже двух месяцев (!!!) остаются на своих должностях! "Весна прийде - саджати будемо" - но, как оказалось, сажать некого... все вдруг белые и пушистые стали...

3. Зеленский лично назначил в комиссию по евроинтеграции главу Государственной судебной администрации Холоднюка, которому детективы НАБУ вручили подозрение по делу о коррупции и попытке захвата государственной власти и который находится под следствием. "Новые лица", бл...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева. ВИДЕО+ФОТО

4. Зеленский согласовал создание фейковых комиссий по отбору нового главы САП, куда в качестве членов комиссии отобрали никому не известных фунтов. Утром Послы G7 выступили с совместным заявлением о том, что это противоречит меморандуму о сотрудничестве с ЕС и МВФ и в случае непрозрачного конкурса безвизовый режим для украинцев может быть отменен. Но даже это не остановило упоротого Зе и олигархов - позорных кандидатов в члены комиссии таки выдвинули на голосование в парламент. К счастью, им не хватило пяти голосов - 221 "за", поэтому решение не принято.

5. И напоследок. Шмыгаль заявил, что "по просьбе трудящихся" отец действующего президента, Александр Зеленский, получит пожизненную стипендию ... настолько мелочно, даже не знаю, что вам на это сказать... стыд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП

Короче, дно, господа. Просто дно. Гребанное, очередное, постыдное. И что с этим беспорядком делать, когда каждый день того дна все больше? ..

PS: господин Владимир Зеленский, единственное, что должен признать - вы же замечательный актер! Сыграли свою роль просто великолепно! Вам поверило 73%. Однако, мне кажется, что после того, как народ Украины лишит вас власти, то жить в этой стране вам будет ох как трудно... Если, конечно, вы не окажетесь в тюрьме", - рассказал Шевченко.

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Читайте также: Глава ОАСК Вовк: У НАБУ есть больная фантазия. Им всем надо лечиться

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Агент НАБУ Шевченко о позиции ОП по делу ОАСК: Весна прийде - саджати будемо - но, как оказалось, сажать некого, все вдруг стали белые и пушистые 01
Агент НАБУ Шевченко о позиции ОП по делу ОАСК: Весна прийде - саджати будемо - но, как оказалось, сажать некого, все вдруг стали белые и пушистые 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті - Цензор.НЕТ 7186
показать весь комментарий
04.09.2020 10:05
+14
весна придет ..тикаты будэмо...
показать весь комментарий
04.09.2020 09:43
+14
мои на работе тихо ноют друг-дружке про тарифы, цены и т.д., но напрочь отказываются признавать, шо зробылы цэ разом.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
весна придет ..тикаты будэмо...
показать весь комментарий
04.09.2020 09:43 Ответить
так атошники и сидят....
показать весь комментарий
04.09.2020 09:44 Ответить
А зелохи так вірили чуваку не лісапеті. Агент НАБУ Шевченко о позиции ОП по делу ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - но, как оказалось, сажать некого, все вдруг стали белые и пушистые - Цензор.НЕТ 1349
показать весь комментарий
04.09.2020 09:47 Ответить
мои на работе тихо ноют друг-дружке про тарифы, цены и т.д., но напрочь отказываются признавать, шо зробылы цэ разом.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:52 Ответить
Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті - Цензор.НЕТ 7186
показать весь комментарий
04.09.2020 10:05 Ответить
Теперь эти мудрецы проголосую за Шария и Бойка с Мертвечуком...
показать весь комментарий
04.09.2020 10:09 Ответить
отказываются признавать потому что сцыкуны такие же как их зенелох, это страх признать очевидное, все виноваты но только не они, страх вперемешку с глупостью - да, они тупы как пробки, они враги сами себе и окружающим.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:39 Ответить
А в их реальности не складывается то, что Порох не виноват, и по этому его не сажают. Скорее бубочка ну не плохой, но не очень хороший.
показать весь комментарий
04.09.2020 11:08 Ответить
А все потому что президент пиз*абол и гордится этим...
показать весь комментарий
04.09.2020 09:50 Ответить
ВОВА МАМА РЫМА И ПАПА САША КОТОРОМУ ПЫТАЮТСЯ ЗА АКТ Агент НАБУ Шевченко о позиции ОП по делу ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - но, как оказалось, сажать некого, все вдруг стали белые и пушистые - Цензор.НЕТ 4544 42 ГОДА ТОМУ НАЗАД...ВСУЧИТЬ ПОЖИЗНЕННУЮ СТЕПУХУ .. Агент НАБУ Шевченко о позиции ОП по делу ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - но, как оказалось, сажать некого, все вдруг стали белые и пушистые - Цензор.НЕТ 5053 И ТАКИ ДА НАГЛОСТЬ ПО ЕВРЕЙСКО ЖУЧИЛОВСКИ Агент НАБУ Шевченко о позиции ОП по делу ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - но, как оказалось, сажать некого, все вдруг стали белые и пушистые - Цензор.НЕТ 5299 СЫНОК ВЕСЬ В ДОВЕРЕННОСТЯХ ПОСЛЕДНИЙ СУХАРЬ ДОЕДАЕТ ДОЛЛАРОВЫЙ МИЛЛИОНЕР Агент НАБУ Шевченко о позиции ОП по делу ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - но, как оказалось, сажать некого, все вдруг стали белые и пушистые - Цензор.НЕТ 5260 Агент НАБУ Шевченко о позиции ОП по делу ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - но, как оказалось, сажать некого, все вдруг стали белые и пушистые - Цензор.НЕТ 2393 И НАДО ЗАСУНУТЬ РУКУ В БЮДЖЕТ И НА ШО ТАМ ЕСЧЕ...БАБЛО НАДО ТЫРИТЬ С БЮДЖЕТА... ЗВЕНО САМОЛЕТОВ ПРОЛЕТАЮЩИХ НАД ПРОЦЕССИЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ...???НЕЕЕ... Агент НАБУ Шевченко о позиции ОП по делу ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - но, как оказалось, сажать некого, все вдруг стали белые и пушистые - Цензор.НЕТ 3243 ПРОСТО ПРЕТ СКОТАРСТВО СЕМЬИ ЗЕЛЕБОБИКОВЫХ... ТАК ВОТ СЕМЬЯ УЗЕЛЕНСКИХ.... ВАМ БЫ ВСПОМНИТЬ ВОТ О ЧЕМ.....memento mori
показать весь комментарий
04.09.2020 09:51 Ответить
Є євреї, а є жиди. Саме той випадок.
показать весь комментарий
04.09.2020 09:55 Ответить
Шо? Га? Де?..
показать весь комментарий
04.09.2020 09:52 Ответить
Кто нибудь ответьте на вопрос,как в стране с высоким уровнем образования,доступом в интернет,с относительно свободными СМИ люди выбрали Зеленского?
Хрен с ним Порох(лично я считаю его не плохим президентом)но почему именно Зеленского?Как можно быть такими тупыми,аполитичными,ватными,наивными,недальнозоркими,КАК?!
показать весь комментарий
04.09.2020 10:00 Ответить
технология засирания мозгов.
Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті - Цензор.НЕТ 4578
показать весь комментарий
04.09.2020 10:06 Ответить
Було 39 кандидатів, але бидло обрало саме лайно.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:13 Ответить
Я согласен,но разве не лучше было выбрать Порошенко,от которого мы знали чего ожидать?Если перед странственником стоит выбор идти кривой дорожке вперёд или утонуть в болоте,он же врятли выберет болото,не так ли?
показать весь комментарий
04.09.2020 12:45 Ответить
ВОТ В ЧЕМ ДЕЛО его в 2019 году не выбрали а по сути перенесли со сцены и экранов в реальность общество готовили к этому долго лет 10 и более того проект квартал 95 запущен евреями понимайте как хотите но маргиналы закулисные мечтали всегда об Украине по климату чернозему мечта евреев чтобы Украина стала их новой Землей обетованной и это они даже не срывают не так рекламой афишируют... но и не отрицают..опуская подробности а тут еще совпали интересы евреев и кацапов Кремля и пошло поехало всяк шефиры зеленские абрамовичи все впряглись в это прибыльное дельце начали издалека.. со смеху..чков хи...ха...хо.. потом мультяшки в спародией на власть я не говорю что надо но идея была в том чтобы через мультики про русь типа опустить власть на уровень бутылки шампуня рулона туалетной бумаги мол типа смотрите а что такое власть да так мусорный пакет выбросил и купил новые иного цвета и так постепенно подошли к главному в предверии выборов после 2015-16 года Порошенко и Путину и маргиналам евреям встал как кость в горле.. и процесс ускорился быстро сняли Сагу про учителя с нариду ставшего не случайно по воле трех жжждов напоминающих Коломойского.. ведь они прокололись показали истину кто реально выбирает а кто назначает и что главнее что президент этот то же шах готовый лично казнить расстрелять парламент - это тот подонок что будет танцевать 7-40 на могиле и гробах... радуясь смерти своего предшественника..и поливающий лайном все что было до него убогого учителя (шоумена наркомана)... оказалось что весь вымысел оказался ИСТИНОЙ ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ИЗ КИНО СТАВШИЙ РЕАЛЬНО ПРЕЗИДЕНТОМ ПРОТАЛКИВАЕТ В НАШЕЙ ПО ЭТУ СТОРОНУ ТЕЛЕВИЗОРА ЖИТИЕ все о чем они мечтали в сериале сделав это не вымыслом а реализмом...с привкусом лайна на губах и языке теперь кушай-ТЕ все.......
показать весь комментарий
04.09.2020 10:17 Ответить
А может как раз в этом то и проблема?) Что есть доступ в интернет, ТВ. Помню как было расследования, где обнаружили у "зе-манды" наибольшее количество ботов. Которые круглосуточно вещали про роттердамы и свинарчуков и убитых братьев...
показать весь комментарий
04.09.2020 10:21 Ответить
це тому, шо іншого кандидата не було ...
ну як не було ...
Порошенко зробив так шоб не було ...

ті хто звенувачуе що 73% голусовали за Зеленського забуває, що до цього призвели дії Порошенко !

P.S. я голосував за Кошулинського ...
показать весь комментарий
04.09.2020 10:23 Ответить
В олигархической стране, что бы справиться со сложившейся ситуацией президент должен:
1. иметь опыт гос-управления,
2. иметь влияние на олигархат,
3. иметь вес на международной арене.
И это при условии что он обязан быть патриотом.
Это если результат интересует, а не ради шоу и *********.
Есть кандидаты отвечающие данным требованиям?
показать весь комментарий
04.09.2020 11:15 Ответить
Ну, це якщо ви хочете зберегти олігархічну систему і нічого не мінять.
показать весь комментарий
04.09.2020 12:50 Ответить
Нет, я хочу сохранить страну. А те, кто выбирает клоуна, работающую марионеткой у олигарха либо идиоты, либо враги.
показать весь комментарий
04.09.2020 13:10 Ответить
Бідні порохоботи, всі навколо ідіоти та вороги, одні вони білі та пухнасті. Який поганий народ вам дістався.
показать весь комментарий
07.09.2020 08:45 Ответить
О ещё один с залитыми глазами? Ну ничего, скоро прозреешь, уренотерапия хорошо помогает, правда не сразу, зависит от IQ.
показать весь комментарий
07.09.2020 10:09 Ответить
100%!
Этого не понимают либо идиоты либо законченные идеалисты
показать весь комментарий
04.09.2020 12:53 Ответить
Ещё есть враги, их тоже процент не маленький в нашей стране.
показать весь комментарий
04.09.2020 13:11 Ответить
Це, тому що ні порохоботи, ні сам Порошенко не зрозуміли причини ганебної поразки кловуну на виборах і не зробили висноків, а продовжують звинувачувати всіх підряд у своєму програші.
показать весь комментарий
04.09.2020 11:09 Ответить
Если можно было отмотать время назад,за Пороха бы не проголосовали,при всех его недостатках?
показать весь комментарий
04.09.2020 12:46 Ответить
Йому краще думати чи проголосують за нього зараз, а не про те "аби да каби" "История не терпит сослагательного наклонения." сказав якось Карл Хампе. Особисто я і раніше (квітень 2014) закликав за нього не голосувати. Просто маю знайомого, який колись з ним мав відносини (маленький старий чоловічок, нічого особливого) і той дуже точно його охарактеризував.
показать весь комментарий
04.09.2020 12:56 Ответить
Вы видимо идеалист,к сожалению такие как вы,толкнут Украину,на следующих выборах в руки ОПЗЖ.Так как ваши голоса размажутся ножом тонким слоем масла по бутерброду.
А насчёт Пороха,при всех его минусах,он сделал больше чем все предыдущие вместе взятые.Да не протолкнул налоговую реформу,чем заставил десятки тысяч предпринимателей дальше оставаться в тени,да не принял земельную реформу.Но лучше подумайте о том что сделано,лично мне не хочется повторять избитые фразы.
показать весь комментарий
04.09.2020 13:05 Ответить
Проблема в тому що, вам вірять не більше ніж ОПЗЖ. Це, ваша проблема, а не проблема виборця.
показать весь комментарий
07.09.2020 08:46 Ответить
Достатньо подивитися на місцевих порохоботів, вони досі злостиво звинувачують усіх в тому що, ганебно програли кловуну. Це, і є одна з рис Порошенко.
показать весь комментарий
04.09.2020 12:59 Ответить
Не нужно снимать ответственность с избирателя.Это гнусность...
По вашему мнению люди не захотели голосовать за Пороха который воровал миллионы в пользу Зе,который ворует миллиардами.К тому же сливает на каждом шагу интересы страны,с которым никто из западных лидеров даже диалога вести не хотят.
Судя по всему,мы оба останемся при своих мнениях,поэтому вести дальнейший разговор нецелесообразно.
показать весь комментарий
07.09.2020 12:05 Ответить
Вища рада правосуддя- кодла продажных сепарских тварей, которую немедленно нужно разогнать. Эти ублюдки- враг №1 в Украине, на сегодняшний момент.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:04 Ответить
А из кого выбирать то была было? Один вор однозначно, другой порядочный, и была надежда, что слова с делом не разойдутся. Пока к сожалению, Шевченко во многом прав!
Обидно за Зе!
показать весь комментарий
04.09.2020 10:05 Ответить
и не говори. выкрасть мозги у 73% населения - это шедеврально!
показать весь комментарий
04.09.2020 10:07 Ответить
Тобі 39 було мало?
показать весь комментарий
04.09.2020 10:14 Ответить
Порядочный？ Кто вам сказал？ Актеришко, принявший участие в *идовским экперименте на "мудрым наридом" и не был никода порядочным, потому его и взяли на эту роль, что у хрипатой шмаркли нет и не было ни совести, ни порядочности. Никогда.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:43 Ответить
Бачили очі 73%, кого обирали, тепер їжте, хоч повилазьте
показать весь комментарий
04.09.2020 10:06 Ответить
Очень что «едят» ВСЕ и наивные и те кто в колокола бил.
показать весь комментарий
04.09.2020 12:55 Ответить
Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті - Цензор.НЕТ 8776
показать весь комментарий
04.09.2020 10:17 Ответить
"Весна прийде - саджати будем"... Никто ведь не уточнял что сажать будут в тюрьмы. Они сажают, все старые кадры, в новые кресла
показать весь комментарий
04.09.2020 10:18 Ответить
Вы думаете Одичалая Отара 73% на этих выборах одумается?Уверен,не один человек ,даже с минимальным набором умственных показателей,не проголосует за Слугу Урода на местных выборах
Но,к сожалению,место третье-четвертое они в Украине займут.
*****@атая Верещук с зонтом-их уровень!
показать весь комментарий
04.09.2020 10:26 Ответить
Тюрьма？ Нет и нет, думаю специально для хрипатой крысы применят гильотину.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:27 Ответить
СМИ: Исполнительный продюсер «Квартала 95» совершил ДТП и сбежал

InfoResist

Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті - Цензор.НЕТ 8061Читать материал на украинском

Исполнительный продюсер «Квартала 95» Александр Божков скрылся с места ДТП. Об этом сообщает «Киев оперативный».
Инцидент произошел на улице Борщаговская в Киеве. По версии издания, автомобиль марки Nissan врезался в такси, а после уехал с места происшествия.
Свидетели аварии догнали водителя и попытались его задержать.
«Какой-то неадекватный водитель Nissan въехал в автомобиль такси на Борщаговской и свалил. Когда его догнали небезразличные граждане и увидели его глаза - все стало понятно. Увы, пока небезразличные ходили за полицией - он сбежал», - говориться в материале.
Как передает издание, за рулем авто находился исполнительный продюсер «Квартал 95» Александр Божков.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:27 Ответить
Маски сброшены! Зеленский назначил в комиссию по евроинтеграции создателя судейской мафии Сентябрь 4, 2020Без рубрикиКомментарии: 6
Агент НАБУ Шевченко про позицію ОП у справі ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - але, як виявилося, саджати нікого, всі раптом стали білі та пухнасті - Цензор.НЕТ 6468Зеленский показал, на чьей он стороне…
Президент Зеленский включил в состав комиссии по евроинтеграции… главу Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновия Холоднюка, которому НАБУ предъявило подозрение в создании судейской мафии!
Об этом сообщил сегодня ночью главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
В тему - Бутусова вызвали в ГПУ. Он обещает сообщить там о предательстве Зеленского и Ко
Зеленский открыто бросил вызов НАБУ и антикоррупционным органам.
Это просто наглость со стороны президента. Представьте себе: президент поручил евроинтеграцию судейскому чиновнику, который договорился о фальсификации судебных решений с Окружным админсудом, чтобы устранить других конкурентов на свою должность!
Вот в чем НАБУ подозревает Холоднюка. В начале 2019-го года Холоднюк обратился к главе Окружного админсуда Павлу Вовку с просьбой… заблокировать проведение конкурса на пост главы ГСА, потому что сам Холоднюк не мог участвовать в конкурсе из-за несоответствия требованиям.
Вовк соглашается отменить конкурс и сохранить Холоднюка на должности… если за это Холоднюк введет в Высшую квалификационную комиссии судей двух человек по квоте ГСА, чтобы они поддержали Вовка и помогли отбить претензии к нему через комиссию, контролирующую судей!
Конкурс выиграл другой кандидат - Пушкарь, но в результате интриг и защиты Вовка Зеновий Холоднюк сохраняет должность главы ГСА до сих пор!
А ведь в деле опубликовано несколько записей, на которых Вовк и Холоднюком обсуждают детали своей аферы. Ну какие еще нужны доказательства?!
И, казалось бы, Холоднюка защищал вначале близкий к Порошенко Игорь Кононенко (его фамилия упоминается на записях), вот и удобный случай для Зеленского выдвинуть обвинения против бывшей власти?! Но нет, Зеленский стал защищать Вовка и Холоднюка изо всех сил, даже директора НАБУ собирается увольнять, лишь бы он не закрыл дело!
При этом президент уклоняется от выполнения своих полномочий по реформе судебной системы согласно закону «Про судоустрій і статус суддів» - ведь он имеет полномочия вообще ликвидировать ОАСК.
Сам Зеленский взял на себя обязательства передать функции ОАСК в Верховный суд, это зафиксировано в Меморандуме между Украиной и МВФ!
Владимир Александрович, Холоднюка надо включить в комиссию по интеграции в сицилийскую мафию. Жаль, 95-й квартал такую шутку уже не заценит, представляю, как бы Зеленский это размазал со сцены.
О деталях подозрения Холоднюку можно прочесть прекрасную статью на «Лиге».
Итак, маски сброшены. Зеленский показал, на чьей он стороне. Холоднюка президент направил осуществлять евроинтеграцию. А ведь Зеленский прекрасно знает это дело, прекрасно знает, кто такой в этом деле Холоднюк.
Еще лучше знает об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак, который, согласно тексту указа, подготовил список участников комиссии. Так что будете слушать в следующий раз разговоры Владимира Александровича о борьбе с коррупцией - тыкайте ему его собственный указ, в этом документе о Зеленском и о его борьбе с коррупцией сказано все.
В тему - Зеленский слился со старой системой, а Ермак - агент ГРУ, - выступление Лероса в Раде. Видео

показать весь комментарий
04.09.2020 10:29 Ответить
глава украинских олигархов кучма никого не посадит,он добрый дедушка.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:45 Ответить
Если, конечно, вы не окажетесь в тюрьме", - рассказал Шевченко

Почему "конечно"? Да сколько можно им прощать и позволять убегать? Ни одна власть в Украине не нагибала так страну. И за такой короткий срок !
Тюрьма и конфискация - только так мы сможем оставить Украину своим детям
показать весь комментарий
04.09.2020 10:53 Ответить
Ну що ж - наступного разу виберемо тих хто посадить, і баригу з підбарижниками, і клоуна.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:54 Ответить
Проблема в тому що, націоналісти обіцяли діяти по-бандерівськи- від дверей до дверей. Але, більшість народу їх не бачила біля своїх дверей. Мабуть ховалися в чащах.Не думаю що, зараз буде інакше.
показать весь комментарий
04.09.2020 11:13 Ответить
Друзякам все, ворогам закон. Тепер вже беззаперечно видно хто для блаЗЕня друг а хто ворог. А точніша для своїх ворогів в нього є тільки беззаконня.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:59 Ответить
Коли не працює судова система, починаються самосуди. Схоже, ця теза занадто складна для розуміння наших небожителів. Так і до Премії Дарвіна недалеко...
показать весь комментарий
04.09.2020 12:21 Ответить
скорее агент зеленого ГАВНИЩА!
показать весь комментарий
04.09.2020 12:33 Ответить
"Ума нет - считай, калека" - это про 73% проголосовавших за Зеленского. Беда.
показать весь комментарий
04.09.2020 12:56 Ответить
 
 