Агент НАБУ Шевченко о позиции ОП по делу ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - но, как оказалось, сажать некого, все вдруг стали белые и пушистые

Офис Президента выступил с официальным заявлением, что никакого отношения к круговой поруке коррумпированных судей ОАСК не имеет, и никоим образом не влияет на то, что все семь судей, которым НАБУ уже вручило подозрения о совершении преступления, до сих пор, на протяжении вот уже двух месяцев остаются на своих должностях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

"Дно Зеленского. Вернее целых пять... И это только за сегодняшний день (3 сентября. - Ред.)!

1. Вова и его соратники наняли актеров-бабушек-дедушек, чтобы провели митинг под ОП за отставку директора НАБУ. Однако режиссер этого театрального представления плохо подготовил свою труппу - не знали сути вопроса, не знали, кто такой Артем Сытник, не знали, зачем его вообще увольнять... то есть свой сценарий даже в глаза не видели - "Давай по новой, Вова - всё х@рня!"

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2. Офис Президента выступил с официальным заявлением, что никакого отношения к круговой поруке коррумпированных судей ОАСК не имеет, и никоим образом не влияет на то, что все 7 судей, которым НАБУ уже вручило подозрения о совершении преступления, до сих пор, на протяжении вот уже двух месяцев (!!!) остаются на своих должностях! "Весна прийде - саджати будемо" - но, как оказалось, сажать некого... все вдруг белые и пушистые стали...

3. Зеленский лично назначил в комиссию по евроинтеграции главу Государственной судебной администрации Холоднюка, которому детективы НАБУ вручили подозрение по делу о коррупции и попытке захвата государственной власти и который находится под следствием. "Новые лица", бл...

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4. Зеленский согласовал создание фейковых комиссий по отбору нового главы САП, куда в качестве членов комиссии отобрали никому не известных фунтов. Утром Послы G7 выступили с совместным заявлением о том, что это противоречит меморандуму о сотрудничестве с ЕС и МВФ и в случае непрозрачного конкурса безвизовый режим для украинцев может быть отменен. Но даже это не остановило упоротого Зе и олигархов - позорных кандидатов в члены комиссии таки выдвинули на голосование в парламент. К счастью, им не хватило пяти голосов - 221 "за", поэтому решение не принято.

5. И напоследок. Шмыгаль заявил, что "по просьбе трудящихся" отец действующего президента, Александр Зеленский, получит пожизненную стипендию ... настолько мелочно, даже не знаю, что вам на это сказать... стыд.

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Короче, дно, господа. Просто дно. Гребанное, очередное, постыдное. И что с этим беспорядком делать, когда каждый день того дна все больше? ..

PS: господин Владимир Зеленский, единственное, что должен признать - вы же замечательный актер! Сыграли свою роль просто великолепно! Вам поверило 73%. Однако, мне кажется, что после того, как народ Украины лишит вас власти, то жить в этой стране вам будет ох как трудно... Если, конечно, вы не окажетесь в тюрьме", - рассказал Шевченко.

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

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Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".



