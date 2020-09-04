Агент НАБУ Шевченко о позиции ОП по делу ОАСК: "Весна прийде - саджати будемо" - но, как оказалось, сажать некого, все вдруг стали белые и пушистые
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Офис Президента выступил с официальным заявлением, что никакого отношения к круговой поруке коррумпированных судей ОАСК не имеет, и никоим образом не влияет на то, что все семь судей, которым НАБУ уже вручило подозрения о совершении преступления, до сих пор, на протяжении вот уже двух месяцев остаются на своих должностях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.
"Дно Зеленского. Вернее целых пять... И это только за сегодняшний день (3 сентября. - Ред.)!
1. Вова и его соратники наняли актеров-бабушек-дедушек, чтобы провели митинг под ОП за отставку директора НАБУ. Однако режиссер этого театрального представления плохо подготовил свою труппу - не знали сути вопроса, не знали, кто такой Артем Сытник, не знали, зачем его вообще увольнять... то есть свой сценарий даже в глаза не видели - "Давай по новой, Вова - всё х@рня!"
2. Офис Президента выступил с официальным заявлением, что никакого отношения к круговой поруке коррумпированных судей ОАСК не имеет, и никоим образом не влияет на то, что все 7 судей, которым НАБУ уже вручило подозрения о совершении преступления, до сих пор, на протяжении вот уже двух месяцев (!!!) остаются на своих должностях! "Весна прийде - саджати будемо" - но, как оказалось, сажать некого... все вдруг белые и пушистые стали...
3. Зеленский лично назначил в комиссию по евроинтеграции главу Государственной судебной администрации Холоднюка, которому детективы НАБУ вручили подозрение по делу о коррупции и попытке захвата государственной власти и который находится под следствием. "Новые лица", бл...
4. Зеленский согласовал создание фейковых комиссий по отбору нового главы САП, куда в качестве членов комиссии отобрали никому не известных фунтов. Утром Послы G7 выступили с совместным заявлением о том, что это противоречит меморандуму о сотрудничестве с ЕС и МВФ и в случае непрозрачного конкурса безвизовый режим для украинцев может быть отменен. Но даже это не остановило упоротого Зе и олигархов - позорных кандидатов в члены комиссии таки выдвинули на голосование в парламент. К счастью, им не хватило пяти голосов - 221 "за", поэтому решение не принято.
5. И напоследок. Шмыгаль заявил, что "по просьбе трудящихся" отец действующего президента, Александр Зеленский, получит пожизненную стипендию ... настолько мелочно, даже не знаю, что вам на это сказать... стыд.
Короче, дно, господа. Просто дно. Гребанное, очередное, постыдное. И что с этим беспорядком делать, когда каждый день того дна все больше? ..
PS: господин Владимир Зеленский, единственное, что должен признать - вы же замечательный актер! Сыграли свою роль просто великолепно! Вам поверило 73%. Однако, мне кажется, что после того, как народ Украины лишит вас власти, то жить в этой стране вам будет ох как трудно... Если, конечно, вы не окажетесь в тюрьме", - рассказал Шевченко.
Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
Пожалуйста, подождите...
Хрен с ним Порох(лично я считаю его не плохим президентом)но почему именно Зеленского?Как можно быть такими тупыми,аполитичными,ватными,наивными,недальнозоркими,КАК?!
ну як не було ...
Порошенко зробив так шоб не було ...
ті хто звенувачуе що 73% голусовали за Зеленського забуває, що до цього призвели дії Порошенко !
P.S. я голосував за Кошулинського ...
1. иметь опыт гос-управления,
2. иметь влияние на олигархат,
3. иметь вес на международной арене.
И это при условии что он обязан быть патриотом.
Это если результат интересует, а не ради шоу и *********.
Есть кандидаты отвечающие данным требованиям?
Этого не понимают либо идиоты либо законченные идеалисты
А насчёт Пороха,при всех его минусах,он сделал больше чем все предыдущие вместе взятые.Да не протолкнул налоговую реформу,чем заставил десятки тысяч предпринимателей дальше оставаться в тени,да не принял земельную реформу.Но лучше подумайте о том что сделано,лично мне не хочется повторять избитые фразы.
По вашему мнению люди не захотели голосовать за Пороха который воровал миллионы в пользу Зе,который ворует миллиардами.К тому же сливает на каждом шагу интересы страны,с которым никто из западных лидеров даже диалога вести не хотят.
Судя по всему,мы оба останемся при своих мнениях,поэтому вести дальнейший разговор нецелесообразно.
Обидно за Зе!
Но,к сожалению,место третье-четвертое они в Украине займут.
*****@атая Верещук с зонтом-их уровень!
InfoResist
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Исполнительный продюсер «Квартала 95» Александр Божков скрылся с места ДТП. Об этом сообщает «Киев оперативный».
Инцидент произошел на улице Борщаговская в Киеве. По версии издания, автомобиль марки Nissan врезался в такси, а после уехал с места происшествия.
Свидетели аварии догнали водителя и попытались его задержать.
«Какой-то неадекватный водитель Nissan въехал в автомобиль такси на Борщаговской и свалил. Когда его догнали небезразличные граждане и увидели его глаза - все стало понятно. Увы, пока небезразличные ходили за полицией - он сбежал», - говориться в материале.
Как передает издание, за рулем авто находился исполнительный продюсер «Квартал 95» Александр Божков.
Зеленский показал, на чьей он стороне…
Президент Зеленский включил в состав комиссии по евроинтеграции… главу Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновия Холоднюка, которому НАБУ предъявило подозрение в создании судейской мафии!
Об этом сообщил сегодня ночью главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
В тему - Бутусова вызвали в ГПУ. Он обещает сообщить там о предательстве Зеленского и Ко
Зеленский открыто бросил вызов НАБУ и антикоррупционным органам.
Это просто наглость со стороны президента. Представьте себе: президент поручил евроинтеграцию судейскому чиновнику, который договорился о фальсификации судебных решений с Окружным админсудом, чтобы устранить других конкурентов на свою должность!
Вот в чем НАБУ подозревает Холоднюка. В начале 2019-го года Холоднюк обратился к главе Окружного админсуда Павлу Вовку с просьбой… заблокировать проведение конкурса на пост главы ГСА, потому что сам Холоднюк не мог участвовать в конкурсе из-за несоответствия требованиям.
Вовк соглашается отменить конкурс и сохранить Холоднюка на должности… если за это Холоднюк введет в Высшую квалификационную комиссии судей двух человек по квоте ГСА, чтобы они поддержали Вовка и помогли отбить претензии к нему через комиссию, контролирующую судей!
Конкурс выиграл другой кандидат - Пушкарь, но в результате интриг и защиты Вовка Зеновий Холоднюк сохраняет должность главы ГСА до сих пор!
А ведь в деле опубликовано несколько записей, на которых Вовк и Холоднюком обсуждают детали своей аферы. Ну какие еще нужны доказательства?!
И, казалось бы, Холоднюка защищал вначале близкий к Порошенко Игорь Кононенко (его фамилия упоминается на записях), вот и удобный случай для Зеленского выдвинуть обвинения против бывшей власти?! Но нет, Зеленский стал защищать Вовка и Холоднюка изо всех сил, даже директора НАБУ собирается увольнять, лишь бы он не закрыл дело!
При этом президент уклоняется от выполнения своих полномочий по реформе судебной системы согласно закону «Про судоустрій і статус суддів» - ведь он имеет полномочия вообще ликвидировать ОАСК.
Сам Зеленский взял на себя обязательства передать функции ОАСК в Верховный суд, это зафиксировано в Меморандуме между Украиной и МВФ!
Владимир Александрович, Холоднюка надо включить в комиссию по интеграции в сицилийскую мафию. Жаль, 95-й квартал такую шутку уже не заценит, представляю, как бы Зеленский это размазал со сцены.
О деталях подозрения Холоднюку можно прочесть прекрасную статью на «Лиге».
Итак, маски сброшены. Зеленский показал, на чьей он стороне. Холоднюка президент направил осуществлять евроинтеграцию. А ведь Зеленский прекрасно знает это дело, прекрасно знает, кто такой в этом деле Холоднюк.
Еще лучше знает об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак, который, согласно тексту указа, подготовил список участников комиссии. Так что будете слушать в следующий раз разговоры Владимира Александровича о борьбе с коррупцией - тыкайте ему его собственный указ, в этом документе о Зеленском и о его борьбе с коррупцией сказано все.
В тему - Зеленский слился со старой системой, а Ермак - агент ГРУ, - выступление Лероса в Раде. Видео
Почему "конечно"? Да сколько можно им прощать и позволять убегать? Ни одна власть в Украине не нагибала так страну. И за такой короткий срок !
Тюрьма и конфискация - только так мы сможем оставить Украину своим детям