Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 21 области, - СНБО

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и 21 из 24 областей Украины, при этом в двух областях этот показатель снизился, а еще в одной – остался на уровне минувших суток.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу утром, наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (371), Одесской (225), Тернопольской (204) областях, а также в Киеве (319), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За прошедшие сутки в 14 областях и в Киеве зафиксированы летальные случаи вследствие заболевания коронавирусом, в том числе во Львовской области – 11, в Киеве – 8, в Киевской области – 7 случаев.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 75 новых случаев заболевания COVID-19, 1 - смерти и 58 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 1 252 человека (на 16 больше за сутки);

- в Волынской области 61 человек заболел, 3 – умерли и 31 – выздоровел, сейчас болеет 1 535 человек (на 27 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 52 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 3 – выздоровления, сейчас болеет 1 286 человек (на 47 больше за сутки);

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- в Донецкой области 27 человек заболели, 1 – умер и 23 - выздоровели, сейчас болеет 637 человек (на 3 больше за сутки);

- в Житомирской области 79 человек заболели и 14 – выздоровели, сейчас болеет 1 483 человека (на 65 больше за сутки);

- в Закарпатской области 100 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 47 – выздоровления, сейчас болеет 4 184 человека (на 52 больше за сутки);

- в Запорожской области 60 человек заболели и 11 – выздоровели, сейчас болеет 751 человек (на 49 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 160 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 187 – выздоровления, сейчас болеет 5 880 человек (на 31 меньше за сутки);

- в Киеве 319 новых случаев заболевания, 8 человек умерли и 68 – выздоровели, сейчас болеет 9 631 человек (на 243 больше за сутки);

- в Киевской области 86 человек заболели, 7 – скончались и 113 – выздоровели, сейчас болеет 1 970 человек (на 34 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 8 человек заболели и 5 – выздоровели, сейчас болеет 88 человек (на 3 больше за сутки);

- в Луганской области 20 человек заболели и 13 – выздоровели, сейчас болеет 175 человек (на 7 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 196 новых случаев заболевания COVID-19, 11 случаев смерти и 43 случая выздоровления, сейчас болеют 10 195 человек (на 142 больше за сутки);

- в Николаевской области 74 новых случая заболевания и 6 случаев выздоровления, сейчас болеет 804 человека (на 68 больше за сутки);

- в Одесской области 225 человек заболели, 5 – умерли и 7 – выздоровели, сейчас болеет 6 011 человек (на 213 больше за сутки);

- в Полтавской области 31 человек заболел и 13 – выздоровели, сейчас болеет 310 человек (на 18 больше за сутки);

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- в Ривненской области 59 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 49 – выздоровления, сейчас болеет 2 478 человек (на 9 больше за сутки);

- в Сумской области 51 новый случай заболевания и 15 – выздоровления, сейчас болеет 869 человек (на 36 больше за сутки);

- в Тернопольской области 204 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 82 – выздоровления, сейчас болеют 3 495 человек (на 121 больше за сутки);

- в Харьковской области 371 новый случай заболевания, 2 случая смерти и 10 – выздоровления, сейчас болеют 6 809 человек (на 359 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 9 человек заболели и 9 выздоровели, сейчас, как в два предыдущих дня, в области болеют 136 человек;

- в Хмельницкой области 108 новых случаев заболевания и 34 – выздоровления, сейчас болеет 1 360 человек (на 74 больше за сутки);

- в Черкасской области 86 человек заболели, 1 – скончался и 23 – выздоровели, сейчас болеют 690 человек (на 62 больше за сутки);

- в Черновицкой области 162 новых случая заболевания, 3 человека умерли и 73 – выздоровели, сейчас болеет 4 027 человек (на 86 больше за сутки);

- в Черниговской области 100 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 1 521 человек (на 100 больше за сутки).

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы, 4 сентября, зафиксирован очередной антирекорд: 51 умерший от COVID-19 за сутки. При этом на утро пятницы выявлено 2 723 инфицированных коронавирусом за сутки, 937 человек из числа ранее заболевших выздоровели.