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Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 21 области, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 21 области, - СНБО

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и 21 из 24 областей Украины, при этом в двух областях этот показатель снизился, а еще в одной – остался на уровне минувших суток.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу утром, наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (371), Одесской (225), Тернопольской (204) областях, а также в Киеве (319), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За прошедшие сутки в 14 областях и в Киеве зафиксированы летальные случаи вследствие заболевания коронавирусом, в том числе во Львовской области – 11, в Киеве – 8, в Киевской области – 7 случаев.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 75 новых случаев заболевания COVID-19, 1 - смерти и 58 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 1 252 человека (на 16 больше за сутки);

- в Волынской области 61 человек заболел, 3 – умерли и 31 – выздоровел, сейчас болеет 1 535 человек (на 27 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 52 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 3 – выздоровления, сейчас болеет 1 286 человек (на 47 больше за сутки);

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19 - 532 человека, - Степанов

- в Донецкой области 27 человек заболели, 1 – умер и 23 - выздоровели, сейчас болеет 637 человек (на 3 больше за сутки);

- в Житомирской области 79 человек заболели и 14 – выздоровели, сейчас болеет 1 483 человека (на 65 больше за сутки);

- в Закарпатской области 100 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 47 – выздоровления, сейчас болеет 4 184 человека (на 52 больше за сутки);

- в Запорожской области 60 человек заболели и 11 – выздоровели, сейчас болеет 751 человек (на 49 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 160 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 187 – выздоровления, сейчас болеет 5 880 человек (на 31 меньше за сутки);

- в Киеве 319 новых случаев заболевания, 8 человек умерли и 68 – выздоровели, сейчас болеет 9 631 человек (на 243 больше за сутки);

- в Киевской области 86 человек заболели, 7 – скончались и 113 – выздоровели, сейчас болеет 1 970 человек (на 34 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 8 человек заболели и 5 – выздоровели, сейчас болеет 88 человек (на 3 больше за сутки);

- в Луганской области 20 человек заболели и 13 – выздоровели, сейчас болеет 175 человек (на 7 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 196 новых случаев заболевания COVID-19, 11 случаев смерти и 43 случая выздоровления, сейчас болеют 10 195 человек (на 142 больше за сутки);

- в Николаевской области 74 новых случая заболевания и 6 случаев выздоровления, сейчас болеет 804 человека (на 68 больше за сутки);

- в Одесской области 225 человек заболели, 5 – умерли и 7 – выздоровели, сейчас болеет 6 011 человек (на 213 больше за сутки);

- в Полтавской области 31 человек заболел и 13 – выздоровели, сейчас болеет 310 человек (на 18 больше за сутки);

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 161 ребенка и 119 медработников, - Степанов

- в Ривненской области 59 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 49 – выздоровления, сейчас болеет 2 478 человек (на 9 больше за сутки);

- в Сумской области 51 новый случай заболевания и 15 – выздоровления, сейчас болеет 869 человек (на 36 больше за сутки);

- в Тернопольской области 204 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 82 – выздоровления, сейчас болеют 3 495 человек (на 121 больше за сутки);

- в Харьковской области 371 новый случай заболевания, 2 случая смерти и 10 – выздоровления, сейчас болеют 6 809 человек (на 359 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 9 человек заболели и 9 выздоровели, сейчас, как в два предыдущих дня, в области болеют 136 человек;

- в Хмельницкой области 108 новых случаев заболевания и 34 – выздоровления, сейчас болеет 1 360 человек (на 74 больше за сутки);

- в Черкасской области 86 человек заболели, 1 – скончался и 23 – выздоровели, сейчас болеют 690 человек (на 62 больше за сутки);

- в Черновицкой области 162 новых случая заболевания, 3 человека умерли и 73 – выздоровели, сейчас болеет 4 027 человек (на 86 больше за сутки);

- в Черниговской области 100 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 1 521 человек (на 100 больше за сутки).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы, 4 сентября, зафиксирован очередной антирекорд: 51 умерший от COVID-19 за сутки. При этом на утро пятницы выявлено 2 723 инфицированных коронавирусом за сутки, 937 человек из числа ранее заболевших выздоровели.
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Топ комментарии
+3
Обидно то, что из-за какого-нибудь такого долбо@ба, которого будут лечить, кому-то не хватит места в больнице и аппарата
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04.09.2020 10:05
+3
1. Где репортажи с больниц?
2. Кто проводит контроль и аудит данных, ведь те кто считает на этом зарабатыеют.
Больше больных - больше бюджет для распила.
3. Если карантин так полезен, то почему с Беелоруссии и Швеции без карантна про вирус уже забыли,
а у нас ежедневные истерики?
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04.09.2020 10:13
+3
Татьяна, Вы зря стараетесь. Это Айвазян, он работает по методичке, чтобы демотивировать украинцев, чтобы как можно больше людей заболело.
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04.09.2020 10:22
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А ще і осінь тільки починається.
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04.09.2020 09:51 Ответить
Пан Данилов, какая наглость каждый день называть количество заболевших врачей
ЭТО ЗНАЧИТ, что средств защиты врачей не достаточно, антисептиков недостаточно, мероприятия по зашитые врачей разработаны халатно , санэпидстанция не проверяет исполнение защиты врачей
Ляшко и Степанова в отставку за непрофессионализм и пофигизм
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04.09.2020 09:52 Ответить
Ты уже выздоровела? Теперь принялась отправлять в отставку ?
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04.09.2020 10:17 Ответить
Где сейчас єти упоротіе долбо@бі, которіе говорят, что ковида нет?
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04.09.2020 09:55 Ответить
Через неделю-две будут заполнены койки всех больниц Украины... людей начнут оставлять на самоизоляции... люди начнут спецом заражать всех (так как уже заболели и им терять уже нечего)... в итоге с пневмонией будет около 90-95% населения всей Украины... 30-40% всего населения умрет...

Это геноцид против украинского народа! Есть еще надежда, чтобы ввести жесткий карантин по всей Украине. Но времени к точке невозврата практически не осталось!

Нужно вводить жесткий карантин с этого Понедельника! Пока еще не поздно... пока что еще есть надежда...
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04.09.2020 10:01 Ответить
особенно будут заражать те, кто кричал что COVID-19 не существует, так как эта категория людей - быдло и им наплевать на другие жизни!
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04.09.2020 10:03 Ответить
Обидно то, что из-за какого-нибудь такого долбо@ба, которого будут лечить, кому-то не хватит места в больнице и аппарата
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04.09.2020 10:05 Ответить
поверь, так и будет. Те, кто кричал что коронавируса нет - будут взятки во все карманы врачей засовывать, чтобы их госпитализировали и вылечили. При этом за несколько дней до этого кашляя на всех и пытаясь заразить как можно больше людей (чтобы не так обидно было).
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04.09.2020 10:13 Ответить
Почему в Минске за пол года без карантина не заполнены все больницы?
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04.09.2020 10:22 Ответить
а ты так уверен в этом? Ты ездил проверял в Беларуси больницы? Ты где-то новость такую прочитал??? Что ты фигней занимаешься, зачем ты людям бред каждый день пишешь, что коронавируса не существует? Зачем???
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04.09.2020 10:25 Ответить
Свали нахер отсюда Крыса ФСБшная
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04.09.2020 10:32 Ответить
а вот за мат, надеюсь, тебя забанят.
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04.09.2020 10:34 Ответить
Заполнені, дебил. Я общаюсь с беларусами.
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04.09.2020 10:39 Ответить
И что ты такое забористое куришь?
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04.09.2020 11:59 Ответить
ты считаешь что отсутствие введения жестких карантинных мер - глупость? У тебя кто-то коронавирусом уже болел? Ты хоть знаешь что это такое???
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04.09.2020 12:19 Ответить
Быдло ковидом заболеют 40 миллионов Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки выросло в Киеве и 21 области, - СНБО - Цензор.НЕТ 3554стадо баранов
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04.09.2020 10:08 Ответить
Вы, кстати, в группе риска. Так что ваш смех неуместен.
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04.09.2020 10:15 Ответить
Мне недавно исполнился 51 год.Таня не гони пургу,какой нафиг риск Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та 21 області, - РНБО - Цензор.НЕТ 4478 Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та 21 області, - РНБО - Цензор.НЕТ 4478
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04.09.2020 10:19 Ответить
Странно. Я думала , вы старше, судя по пурге, которую несёте очень часто, приписывала это к старческому маразму. Моему мужу 52. Он следит за своим здоровьем , не считает ковид выдумкой, а людей 'стадом баранов '. От ковид умер наш очень хороший знакомый- врач -реаниматолог 10 гор больницы в Одессе. Ему и 50 не было. Так что ваш смех все- таки неуместен
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04.09.2020 12:07 Ответить
посмеешься, когда тебя к ИВЛ подключат

и мы посмеемся! Будем смеяться и палкой тыкать в тебя и спрашивать: "А ну дыши глубже - коронавируса же не существует, не прикидывайся - давай дыши глубже!"
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04.09.2020 10:20 Ответить
В стойло быдло краснопузое,в стойло.... Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та 21 області, - РНБО - Цензор.НЕТ 8679
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04.09.2020 10:13 Ответить
1. Где репортажи с больниц?
2. Кто проводит контроль и аудит данных, ведь те кто считает на этом зарабатыеют.
Больше больных - больше бюджет для распила.
3. Если карантин так полезен, то почему с Беелоруссии и Швеции без карантна про вирус уже забыли,
а у нас ежедневные истерики?
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04.09.2020 10:13 Ответить
Айвазян, репортаж начнется, когда тебя к ИВЛ подключат. Все будут приходить к тебе в палату и плевать в твое лицо.

При этом репортеры будут говорить, что-то в духе: "а, да это же тот тролль, который рассказывал что коронавируса не существует"
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04.09.2020 10:18 Ответить
Я просто человек с здравым умом, а не истеричка как вы верящая зомбоящику и аферистам вроде Степанова. Больные не наблюдается уже пол года. Нигде. Ни по работе, ни по отдыху, ни в семье до прапрадеда. Ни в дальних селах, ни рядом. Больные просто в реале нет. \Вирус - фэйк
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04.09.2020 10:24 Ответить
Я тебя расстрою - среди моих знакомых (слава Богу не родных) есть и переболевшие, есть и умершие. Да, умершие именно от коронавируса. Нет, не пожилые. Одному было 34 года, а второму 41. Без сопутствующих заболеваний. Неделю проходили безсимптомно с пневмонией и когда уже поняли что дела плохи, то было уже поздно.
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04.09.2020 10:28 Ответить
А зачем таких вообще подключать??? Сразу на свалку.
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04.09.2020 10:24 Ответить
Здесь, в таких темах , пасется огромное количество фсбшное по...ни типа Айвазяна, сам сейчас являюсь контактным лицом - из-за сотрудника, которій пренебрегая всеми средствами защиті рассказывал о том, что все это фейк, не мыл руки антисептиком, не носил маски в отличии от нас.... катался гортранспортом по частным клиникам Харькова чтоб сделать платную КТ грудной клетки, когда у его родственников пропало обоняние....разумеется что у него подтвердилось правостороннее воспаление легких...."
так без симптомов. температуры нет, ни соплей ни кашля, ни горло, ничего. И слабости нет. Я был уверен, что со мной все в поряде. За своих боялся,
И никогда гриппом не болел последних надцать лет",
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04.09.2020 10:52 Ответить
Эти два ваших примера некорректны. Беларусь из-за отсутствия правдивой информации, а Швеция из-за несоразмерного с нашим уровня медицины и менталитета
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04.09.2020 10:20 Ответить
Татьяна, Вы зря стараетесь. Это Айвазян, он работает по методичке, чтобы демотивировать украинцев, чтобы как можно больше людей заболело.
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04.09.2020 10:22 Ответить
Не $$ы, чувак. Степанов и Ляшко будут висеть на одной ветке, и их замёрзшие тушки будут стукаться друг о друга на зимнем ветру на Хрещатике.
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04.09.2020 10:24 Ответить
Я знаю, что работает целая группа троллей, которые рассказывают про то, что ковида никакого нет, про то, что карантин был ненужен, что это замысел чуть ли не масонов , чтобы лишить их денег, которых никогда у них и не было. Единственное, что можно точно сказать сегодня, что , несмотря на большее количество заболевших , карантинные ограничения Украиной не ужесточаются абсолютно мотивировано, так как появились протоколы лечения, которое могут справиться с этой заразой. Но тем не менее, такое тяжелое заболевание наносит тяжелый вред всему организму , что может сказаться даже на длительности последующей жизни выздоровевшего. Плюс неизвестно, как сезонные заболевания, наложившими на перенесённых или переносимый параллельно ковид, будут переноситься людьми.

Считаю неправильным то, что дети пошли в школы. Я бы отправила туда только младшие классы, остальные в он лайн обучение . Это было бы разумно и не повлияло бы на экономику
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04.09.2020 11:52 Ответить
Так вот именно, Тань! Зачем школы открыли???

+ надо весь бизнес (которые в своих бизнес-центрах работают и других офисах) перевести на удаленную работу. Это ведь никак не скажется на экономике Украины, но людей в транспорте будет значительно меньше.
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04.09.2020 12:17 Ответить
Бизнес , допустим, сам решает. Но вот то, что у нас не было пандемии в начале, следствие именно своевременного закрытия школ.
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04.09.2020 12:24 Ответить
"Коронавирус" - выдумка, предназначенная для установления всемирной коммунистической диктатуры.
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04.09.2020 10:23 Ответить
Долго думала?
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04.09.2020 11:53 Ответить
Эту туфту про корону придумала МАВЗОЛЕЙНАЯ ШАЙКА КГБшных мудаков,нашли кого слушать...
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04.09.2020 10:21 Ответить
Художественный свист от обанкротившегося режима.
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04.09.2020 10:21 Ответить
Дефицит бюджета 400 миллиардов,а на самом деле уже 500...
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04.09.2020 10:24 Ответить
Зелемойские до зимы не доживут...Коллпас экономики и на свалку ИСТОРИИ......вместе с Путлерскими шакалами... Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та 21 області, - РНБО - Цензор.НЕТ 977
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04.09.2020 10:27 Ответить
Короновірус можна зупинити лише закриттям закладів освіти і культури на карантин.
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04.09.2020 10:36 Ответить
Рабам одеть намордники от простудифилиса
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04.09.2020 11:29 Ответить
Остальніх сразу в морг
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04.09.2020 12:21 Ответить
Дааа, горы трупов по миру, , смертность только на 17000 за пол года упала
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04.09.2020 12:57 Ответить
 
 