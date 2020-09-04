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С начала перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

С начала перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала перемирия на Донбассе зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля по конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 152 взрывы, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса и 13 осветительных ракет, а также 741 очередь и выстрел)", - сказано в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии соприкосновения сохранялся режим "тишины", боевых потерь и ранения среди украинских военных не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики не дают применять авиацию для тушения пожаров рядом с линией разграничения, - источник
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Топ комментарии
+14
бубчці не кажіть, бо дуже засмутиться.
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04.09.2020 09:58
+12
Це якось не схоже на те, що розказує українцям Генштаб.
Хтось бреше.
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04.09.2020 10:01
+11
При Порохе ВСУ давало адекватный ответ!
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04.09.2020 10:12
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бубчці не кажіть, бо дуже засмутиться.
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04.09.2020 09:58 Ответить
Це якось не схоже на те, що розказує українцям Генштаб.
Хтось бреше.
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04.09.2020 10:01 Ответить
За Петра менше фіксувало ОБСЄ.
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04.09.2020 10:03 Ответить
При Порохе ВСУ давало адекватный ответ!
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04.09.2020 10:12 Ответить
при чем еще на подступах !
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04.09.2020 11:07 Ответить
В Лівії зашкварили чергового "іхтамнєта". https://youtu.be/5UgBrSDo7gs
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04.09.2020 10:24 Ответить
А прєкіздєнт зафіксував тишу і мир в очах пуціна!
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04.09.2020 10:02 Ответить
Та сторона не знає що у нас ЗЕмЬІр.
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04.09.2020 10:06 Ответить
сцикло вже далажил шефу
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04.09.2020 10:08 Ответить
Каких то полтора года капитулянты при власти, а как наша армия прятаться от обстрелов научилась, это плюс!
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04.09.2020 10:06 Ответить
Даже слепой прозрел... но не Осел... то ли кокс, то ли маца, поди знай...
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04.09.2020 10:07 Ответить
от мацы так не плющит.
Від початку перемир'я на Донбасі Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 908 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 4570
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04.09.2020 10:23 Ответить
Президент Зеленский недавно говорил что на фронте 39 дней тихо ,даже слышно как жаба квакает.
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04.09.2020 10:08 Ответить
В нас жаба кожен день по ТБ квакає і відосіки в ФБ постить.
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04.09.2020 10:21 Ответить
Бачите мир в очах пукіна? А зєля бачить!
С начала перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня - Цензор.НЕТ 9315
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04.09.2020 10:08 Ответить
та не киздіть! бубочка казала що все тихо й мирно! Вона все розрулила!
С начала перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня - Цензор.НЕТ 2308
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04.09.2020 10:10 Ответить
ЛУкашенко + ЗЕлєнскій = ЛУЗЕр
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04.09.2020 10:10 Ответить
Заблудилось, лапотное?
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04.09.2020 10:44 Ответить
...русских евреев, русских цыган и всю остальную русскую сволочь???
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04.09.2020 11:16 Ответить
Это он рефлекторно после перечисления "евреев, циган и поляков" ляпнул "и всю остальную сволочь". Спасибо за фразу, которая сделала день.
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04.09.2020 11:45 Ответить
"астанавитесь, Вы все врете" - из глаз окупанта Украины на украинского преза и слугу "зе" исходило "мирный, умопомрачительный, благодатный свет"
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04.09.2020 10:49 Ответить
а можно как-то...расшифровать термины...и договориться между собой об их значении...
а то неприцельный огонь узеленского без нарушения перемирия и нарушение режима прекращения (без нарушения перемирия) от ОБСЕ... выглядят по разному и в цифрах и в смыслах...
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04.09.2020 11:13 Ответить
О каком перемирии речь ???
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04.09.2020 11:56 Ответить
 
 