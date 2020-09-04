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За минувшие сутки в ВСУ выявлены 42 новых случая заболевания COVID-19, - командование Медсил

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За минувшие сутки в ВСУ выявлены 42 новых случая заболевания COVID-19, - командование Медсил

За минувшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания COVID-19 в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщило командование Медицинских сил в соцсети "Фейсбук" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Из 42 заболевших на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 13 лиц. Дома, под наблюдением медслужбы, - 29 человек.

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По состоянию на 10.00 4 сентября в ВСУ COVID-19 болеют 613 лиц. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 547 лиц.

За минувшие сутки в ВСУ выявлены 42 новых случая заболевания COVID-19, - командование Медсил 01
За минувшие сутки в ВСУ выявлены 42 новых случая заболевания COVID-19, - командование Медсил 02
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Швидкого одужання нашим захисникам.
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04.09.2020 10:48 Ответить
За минулу добу в ЗСУ виявлено 42 нові випадки захворювання на COVID-19, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 9475 От це і є НАЙПРАВДИВІШІ цифри по наявності хворих на ковід19 в Україні.
на 1млн - 3000 хворих
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04.09.2020 11:10 Ответить
 
 