За минувшие сутки в ВСУ выявлены 42 новых случая заболевания COVID-19, - командование Медсил
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За минувшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания COVID-19 в Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщило командование Медицинских сил в соцсети "Фейсбук" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Из 42 заболевших на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 13 лиц. Дома, под наблюдением медслужбы, - 29 человек.
По состоянию на 10.00 4 сентября в ВСУ COVID-19 болеют 613 лиц. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 547 лиц.
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