РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10749 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины Революция в Беларуси
2 918 41
армия (8411) Беларусь (7524) Литва (2132) Лукашенко (3499) США (23262)

США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники

Военное командование США перебросит группу войск в Литву на фоне напряженных отношений балтийской страны с Беларусью, где уже почти месяц продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко.

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом пишет Reuters.

По данным издания, американские войска передислоцируют из Польши.

Развертывание войск начнется 4 сентября. В Литве будут базироваться 500 американских военнослужащих и 40 единиц бронетехники, включая танки Abrams и бронетранспортеры Bradley.

Переброска войск для учений (14—25 сентября) планировалась еще в июле, до протестов в Беларуси и заявлений Лукашенко. Тогда в НАТО говорили, что учения продлятся две недели. Теперь же войска США пробудут в стране два месяца — до ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор

Командование Литвы уверяет, что учения носят оборонительный характер и не направлены против ее соседей. Там также добавили, что в дополнение к войскам США в страну прибудут до тысячи военнослужащих и военных самолетов Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей.

2 сентября, Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Беларуси провоцируются и финансируются с территории Украины. В МИД Украины его слова назвали "плодом больной фантазии".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Ну все, теперь лукашонка окончательно изойдет на диарею от люти страшенної.
показать весь комментарий
04.09.2020 11:09
+11
Пока все отмалчиваются или трындят не по сути, США делают...
показать весь комментарий
04.09.2020 11:08
+8
Бульбамьот

США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники - Цензор.НЕТ 7831
показать весь комментарий
04.09.2020 11:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пока все отмалчиваются или трындят не по сути, США делают...
показать весь комментарий
04.09.2020 11:08 Ответить
Ну все, теперь лукашонка окончательно изойдет на диарею от люти страшенної.
показать весь комментарий
04.09.2020 11:09 Ответить
Он уже слышит голоса...
показать весь комментарий
04.09.2020 11:10 Ответить
Хоть кто то что то делает а не выражает озабоченность
показать весь комментарий
04.09.2020 11:09 Ответить
А Лукашенко був правий. Всетаки войска НАТИ вєроломно началі собіратся у єво граніц.
показать весь комментарий
04.09.2020 11:10 Ответить
нужно упреждающим жахнуть по Гродно! иначе это сделают солдаты Наты!
показать весь комментарий
04.09.2020 11:20 Ответить
А там и до полномасштабного махачя НАТО и кацапеллов не далеко США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники - Цензор.НЕТ 544

*Енотик ехидно потирает ручки*
показать весь комментарий
04.09.2020 11:10 Ответить
Астанавитесь!!! Бацька уже все орудия бульбой зарядив, того и глядзи почнет. США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники - Цензор.НЕТ 5318
показать весь комментарий
04.09.2020 11:11 Ответить
Бульбамьот

США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники - Цензор.НЕТ 7831
показать весь комментарий
04.09.2020 11:12 Ответить
США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники - Цензор.НЕТ 7170 США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники - Цензор.НЕТ 7170 США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники - Цензор.НЕТ 7170
показать весь комментарий
04.09.2020 11:14 Ответить
аж жуть!
показать весь комментарий
04.09.2020 12:03 Ответить
Войска США окружают Калининградскую область США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники - Цензор.НЕТ 499
показать весь комментарий
04.09.2020 11:13 Ответить
та шо ж вы творите?! Лука и так с толчка уже не слазит.
показать весь комментарий
04.09.2020 11:15 Ответить
россия установила планку нищеты в размере 8944 рубля.нищих у этой черты 20 млн россиян.путин победил нищету за 20 лет.
показать весь комментарий
04.09.2020 11:16 Ответить
Боюсь, що ***** розігрує кровавий спектакль, в якому і білоруси і ми виконуємо роль статистів. Спочатку Майдан і війна в Україні, потім вибори зеленого чма, криза в Білорусі яка стрімку перетікає в регіональний конфлікт... А далі що, ніхто то мерзоту плешиву не зупинить?
показать весь комментарий
04.09.2020 11:17 Ответить
в связи с тем.что Украина в кольце врагов "козырный" из оп ,немедленно должен инициоровать украинский референдум о вступлении страны в НАТО США перекинуть у Литву війська на тлі напруги з Білоруссю: там базуватимуться 500 військових і 40 одиниць бронетехніки - Цензор.НЕТ 9164
показать весь комментарий
04.09.2020 11:19 Ответить
Вот пришло на слова луки, НАТА окружает. Теперь усатый будет биться в истерике
показать весь комментарий
04.09.2020 11:22 Ответить
Украина всегда открыта для переброски американских войск на границу с Московией и на границу колонии Московии Беларусь. США перекинуть у Литву війська на тлі напруги з Білоруссю: там базуватимуться 500 військових і 40 одиниць бронетехніки - Цензор.НЕТ 504
показать весь комментарий
04.09.2020 11:22 Ответить
American troops, wellcome to Ukraine too!
показать весь комментарий
04.09.2020 12:05 Ответить
НАТО чекає що, Лукавий їм оголосить війну.
показать весь комментарий
04.09.2020 12:01 Ответить
Значит у нас напряженности с рахой нетЬ
показать весь комментарий
04.09.2020 11:26 Ответить
Коридор Сувалки - Ахиллесова пята в теле безопасности Европы. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
показать весь комментарий
04.09.2020 11:26 Ответить
_Отож. Будут путлер и его вассал лукатило "обороняться" где-то во глубине сибирских в глуби балтийских стран...
показать весь комментарий
04.09.2020 11:34 Ответить
Зае..ся пыль глотать,вЯликие повторители вступания в говно...
показать весь комментарий
04.09.2020 12:10 Ответить
Євросоюз не запровадить санкції проти Лукашенка - Die Welt
Грёбаные слизняки! США перекинуть у Литву війська на тлі напруги з Білоруссю: там базуватимуться 500 військових і 40 одиниць бронетехніки - Цензор.НЕТ 2571
показать весь комментарий
04.09.2020 11:38 Ответить
В Україні слід збільшити фінансування оборонного сектора через загрози - Может с этих пенсов стянуть часть пенсии на фінансування через такi загрози? США перекинуть у Литву війська на тлі напруги з Білоруссю: там базуватимуться 500 військових і 40 одиниць бронетехніки - Цензор.НЕТ 1341 США перекинуть у Литву війська на тлі напруги з Білоруссю: там базуватимуться 500 військових і 40 одиниць бронетехніки - Цензор.НЕТ 6271
показать весь комментарий
04.09.2020 11:38 Ответить
Работали, получали нормальную зарплату, а получили дулю на старости лет, на которую не возможно прожить. Молодежь, годы летят быстро у вас вообще не будет пенсий, а многие попросту не доживут до такого возраста.
показать весь комментарий
04.09.2020 11:50 Ответить
гЭнка, какую *нормальную* зарплату получали в совке, 60-100 фублей и это уже в период*развитого социализма * 70-80х ,только не надо рассказывать про шахтеров и металлургов
показать весь комментарий
04.09.2020 12:16 Ответить
Врешь ты все, люди родившиеся 50-х - 70-х годах ХХ века это подтвердят.
показать весь комментарий
04.09.2020 13:35 Ответить
Ватный рашистский длбб гЭнка , я как раз из этих годов посрединке ,так что краснозадая туфта про счастливое совковое бытие тут не пройдет ,тупорылый совкодрочер
показать весь комментарий
04.09.2020 13:40 Ответить
Админ тебе судья за оскорбление.
В 1975г. я работал 1,5 месяца будучи 15-летним пацаном на школьных каникулах и заработал 180 рублей, в 1976 г. за 1,5 месяца 260 рублей. Кожфирма "Большевик" в славном г.Харькове.
показать весь комментарий
04.09.2020 14:33 Ответить
V Litve polucajet teper 1500 evro na zavodax,pensiji konecno malenkije okolo 400 evro
показать весь комментарий
04.09.2020 13:00 Ответить
Это - мудрий нарит ,малограмотные тупые овцы и бараны ...
показать весь комментарий
04.09.2020 12:12 Ответить
Доведеться Луавому останню бригаду під Гродно посилати.
показать весь комментарий
04.09.2020 12:00 Ответить
Mne kazetsia Belorus tam prizyvniki u nix,a tut profesionalnaja armija.Da i voruzenija u nix ne togo urovnia.Tut ne tolko amerikosi,jest nemci,anglicani,francuzi i drugije so svojej texnikoj.Vot smotriu karabli priplyli takze kazetsia meloc no u nix jest PVO,PRO tomogavki
показать весь комментарий
04.09.2020 12:56 Ответить
В любом конце земли кремлевский комунофашистский режим использует любой повод для создания напряжения и дестабилизации международной обстановки, при этом, главное оставаться в тени, а еще лучше, взять на себя роль миротворца, а цель простая, держать своих 140 млн рабов в стойле, видите в мире неспокойно, постоянные конфликты, а у нас, в московии спокойно и стабильно.
показать весь комментарий
04.09.2020 12:11 Ответить
Нет там никаких 140 давно ,судя по данным пенсфонда рашистского где то около 100 осталось
показать весь комментарий
04.09.2020 12:19 Ответить
Краще б до нас...
показать весь комментарий
04.09.2020 12:20 Ответить
Назавтра від лукавого здасть сябрів на поталу москалю.
показать весь комментарий
04.09.2020 12:47 Ответить
Радію за литовців!
показать весь комментарий
04.09.2020 14:54 Ответить
 
 