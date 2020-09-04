Нардеп "ЕС" Арьев в Раде продемонстрировал доказательства по "делу вагнеровцев" и потребовал создать ВСК

Народный депутат Владимир Арьев с трибуны Верховной Рады продемонстрировал документы, которые, по его словам доказывают, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" действительно планировалась украинскими спецслужбами и была сорвана. Арьев призвал немедленно создать временную следственную комиссию для выяснения обстоятельств срыва спецоперации украинских спецслужб.

Арьев сообщил, что родственники украинских воинов, погибших на Донбассе в 2014 году в результате террористических актов, зарегистрировали соответствующую петицию в парламент, сообщает Цензор.НЕТ.

Родственники погибших отмечают, что среди российских наемников могут быть причастные к сбитию украинских военных самолетов Ил-76 в Луганске, военных самолетов Су-25 и вертолета Ми-8 под Славянском, а также к сбитию российским "Буком" малайзийского Боинга MH17, в результате чего были убиты 298 иностранцев.

"Зарегистрирована на сайте Верховой Рады петиция от семей погибших военных с целью разобраться: а что же случилось с убийцами их родных и близких? Одними из тех убийц были боевики так называемой ЧВК Вагнера, которых из Беларуси депортировали в Россию. И как писали СМИ, о том, что это была спецоперация украинских спецслужб, которая была сорвана кем-то из Офиса президента Украины", - напомнил Арьев.

"По требованию Офиса президента Украины говорили, что это ложь, различные представительства, различные органы власти. А я говорю, что лгали из Офиса президента Украины, поскольку у нас есть неопровержимые доказательства того, что это была на самом деле спецоперация украинских спецслужб. И зачем было врать, очевидные вещи опровергать, - это еще сильнее усиливает подозрение в том, что что-то хотят скрыть", - отмечает Арьев.

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Он сообщил, что сейчас пытаются уничтожить доказательства этой спецоперации.

"Предана память воинов Украины. Преданы те, кто требовал все годы справедливости. Потому что убийцы сегодня остаются безнаказанными. Существенно затруднено теперь привлечение к ответственности убийц, в том числе и на международных площадках. Я хочу напомнить как мы в Страсбурге, в Брюсселе делали все для того, чтобы убийцы были наказаны. А нынешняя власть делает лишь то, чтобы убийц отпускать. И поэтому мы требуем немедленно создать ВСК", - отметил Владимир Арьев.

Народный депутат призвал Председателя Верховной Рады немедленно создать ВСК. "Если нет - эти документы будут немедленно обнародованы", - предупредил Арьев.

Как известно, родные и близкие погибших на Донбассе украинских воинов обратились в Верховную Раду с требованием создать ВСК по расследованию ситуации вокруг выдачи "вагнеровцев", задержанных в Беларуси, российской власти. Среди требующих создания ВСК - мать погибшего в самолете Ил-76 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко, отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей Степанович Никонов, вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилка Виталина Тарасова.

"Не понимаю, почему была сорвана спецоперация по передаче так называемых "вагнеривцев" в Украину. Это лица, которые летом 14-го сбивали наши самолеты и вертолеты. Пепел от этих самолетов и от сгоревших заживо пилотов до сих пор на руках этих людей. Требую от Верховной Рады Украины, от СБУ создать временную следственную комиссию, которая ответит на такие вопросы. Кому было выгодно сорвать эту спецоперацию и отдать в Россию людей, которые убили наших родных? Требую фамилий предателей, справедливости и правды", - говорит Вита Тарасова.

"Мы настаиваем на том, чтобы такая ВСК начала свою работу немедленно. Игнорирование наших требований, как и требований активной, неравнодушной части общества будет надругательством над памятью погибших защитников Украины", - отмечают родственники погибших украинских воинов.