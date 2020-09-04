В августе в Украине зафиксированы 12 рекордов по количеству новых случаев COVID-19, - Степанов

В августе в Украине зафиксировано 12 рекордов по количеству новых зараженных коронавирусом. В пятницу, 4 сентября, зафиксирован очередной рекорд.

Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. передает Цензор.НЕТ.

"За август в Украине зафиксированы 12 антирекордов количества новых больных COVID-19. Очередной антирекорд сегодня - у 2723 человек диагностировали коронавирусную болезнь. Вчера 51 человек умер", - заявил министр.

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