В августе в Украине зафиксированы 12 рекордов по количеству новых случаев COVID-19, - Степанов
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В августе в Украине зафиксировано 12 рекордов по количеству новых зараженных коронавирусом. В пятницу, 4 сентября, зафиксирован очередной рекорд.
Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. передает Цензор.НЕТ.
"За август в Украине зафиксированы 12 антирекордов количества новых больных COVID-19. Очередной антирекорд сегодня - у 2723 человек диагностировали коронавирусную болезнь. Вчера 51 человек умер", - заявил министр.
Топ комментарии
+3 Oljik
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+3 Владимир Пономаренко 336ef173
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+1 Александр Айвазян
показать весь комментарий04.09.2020 11:35
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У них на сегодня 401 больной
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
Ковидом болеют как минимум 2 недели.
А даже за последние 4 дня вновь выявленных зараженных больше 156+119+179+161=615
Куда девались выявленные за 2 недели больные?
2. В Японії число щоденних випадків у серпні було більш ніж вдвічі більшим за весняні показники.
2. Катастрофи в Японії не сталось, навіть якщо випадків стало більше.
Если бы меня не заставляли носить маску я бы носил, а если заставляют то не ношу и не буду.
С такими людьми нам никакой враг не страшен )