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В августе в Украине зафиксированы 12 рекордов по количеству новых случаев COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В августе в Украине зафиксированы 12 рекордов по количеству новых случаев COVID-19, - Степанов

В августе в Украине зафиксировано 12 рекордов по количеству новых зараженных коронавирусом. В пятницу, 4 сентября, зафиксирован очередной рекорд.

Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. передает Цензор.НЕТ.

"За август в Украине зафиксированы 12 антирекордов количества новых больных COVID-19. Очередной антирекорд сегодня - у 2723 человек диагностировали коронавирусную болезнь. Вчера 51 человек умер", - заявил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19 - 532 человека, - Степанов
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Топ комментарии
+3
Так ви не просто майстри спорту, а рекордсмени.)))
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04.09.2020 11:35
+3
В августе в Украине зафиксированы 12 рекордов по количеству новых случаев COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6986
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04.09.2020 11:41
+1
Поразительно. Ввели заранее карантин, потом адаптивный карантин и в итоге куча рекордов, а рядом страна Бнеларуссь ноль карантина, ноль геноцида людей и ноль рекордов. Может те кто считает заинтересованы в рекордах, т.к. они на этом воруют?
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04.09.2020 11:35
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Так ви не просто майстри спорту, а рекордсмени.)))
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04.09.2020 11:35 Ответить
Поразительно. Ввели заранее карантин, потом адаптивный карантин и в итоге куча рекордов, а рядом страна Бнеларуссь ноль карантина, ноль геноцида людей и ноль рекордов. Может те кто считает заинтересованы в рекордах, т.к. они на этом воруют?
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04.09.2020 11:35 Ответить
Готуються до виборів...чи їх зриву.
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04.09.2020 11:38 Ответить
Так отож. Главно нацепить многоразовый намордник и можно набиваться в маршрутку как селёдка.
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04.09.2020 11:39 Ответить
В Беларуси Лукашенко ведет свою политику -как маньяк готов идти по трупам, лишь бы насолить западу...."вот смотрите, ЕС, захочу - не буду давать статистику.... и что мне за это будет? а ничего!. Как захочу так и буду давить своих букашек!"
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04.09.2020 11:42 Ответить
Александр айвазян, твоя пластинка уже надоела. Смени ее. Ждем, когда ті заразишся.
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04.09.2020 11:45 Ответить
Зеленской нечисти не нравится правда.
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04.09.2020 12:25 Ответить
Статистика Беларуси не заслуживает доверия.
У них на сегодня 401 больной
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/

Ковидом болеют как минимум 2 недели.
А даже за последние 4 дня вновь выявленных зараженных больше 156+119+179+161=615
Куда девались выявленные за 2 недели больные?
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04.09.2020 11:59 Ответить
Япония тоже без карантина. Никакой катастрофы там не случилось.
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04.09.2020 12:26 Ответить
1. Це не відповідь на поставлене питання.
2. В Японії число щоденних випадків у серпні було більш ніж вдвічі більшим за весняні показники.
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04.09.2020 12:35 Ответить
1. За брехливу статистику Білорусі і за брехливу статистику України я погоджуюсь.
2. Катастрофи в Японії не сталось, навіть якщо випадків стало більше.
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04.09.2020 12:38 Ответить
В Японії досить немало людей носить маски з влвсної волі. І кількість тестувань достатня, щоб працювати на випередження.
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04.09.2020 14:23 Ответить
так мі за рекордами гонимся? впереди у нас еще много рекордов! солкнулся сам с тем, что ковидный есть, а шо с ним делать - никто не знает.. капельницу поставили....контактных лиц не уведомляют, да и зачем? очень часто при подозрении делают тесты в частных клиниках, чтобы не привлекать внимание и дальше поьзуются транспортом, ходят на работу...контактных отправлять на самоизоляцию.... да он же незаменим! как это?
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04.09.2020 11:37 Ответить
В августе в Украине зафиксированы 12 рекордов по количеству новых случаев COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6986
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04.09.2020 11:41 Ответить
А почему должно быть по другому ? Нельзя просто взять и избавиться от ОРВИ какой-нибудь маской или тем более антисептиком. Пока особо социально активные люди не переболеют и не получат иммунитет рекорды будут продолжатся.
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04.09.2020 11:46 Ответить
Мы не Швеция, наша медицина такой вариант не потянет, и люди у нас не такие дисциплинированные.
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04.09.2020 11:51 Ответить
Мы не Швеция, но всё равно масками с антисептиками ковид не побороть. А больше ничего особо не делается (см. коммент выше о неуведомлении контактных лиц).
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04.09.2020 11:55 Ответить
С этим согласен
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04.09.2020 11:57 Ответить
Мы не Швеция потому что Украина относится к своим гражданам не как Швеция.
Если бы меня не заставляли носить маску я бы носил, а если заставляют то не ношу и не буду.
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04.09.2020 12:53 Ответить
Великолепно! Это как в старом анекдоте "Назло кондуктору куплю билет, но пойду пешком!"
С такими людьми нам никакой враг не страшен )
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04.09.2020 12:56 Ответить
В данном случае я не куплю билет. Я не буду выполнять незаконные приказы.
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04.09.2020 13:41 Ответить
А я например надеваю маску в маршрутке ни из-за чьего-то приказа, а исходя из здравого смысла (и инстинкта самосохранения). На улице же маску не надеваю, но скопления прохожих обхожу. Всего и делов то.
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04.09.2020 14:01 Ответить
в серпні був 31 день з яких рекордних - 12 - майже через день збільшення - це не рекорд і навячи цим можна пишатися, це антірекорд в захворюваності - сподіваюся рекорди по смернтості не плануються?
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04.09.2020 11:50 Ответить
Зато а Зеля чорний пояс по карате, чисто по приколу все.
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04.09.2020 12:10 Ответить
 
 