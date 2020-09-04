Зеленскому не доверяют почти 50% граждан Украины, Раде - 75%, Кабмину - 72%, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"
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49% граждан Украины не доверяют президенту Владимиру Зеленскому.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива".
Чаще всего граждане Украины выражают доверие ВСУ (им доверяют 65% опрошенных), церкви (63%), волонтерским организациям (63%), ГСЧС (53%), добровольческим батальонам (53%), Госпогранслужбе ( 52%), СМИ Украины (50%), Национальной гвардии Украины (49%), общественным организациям (47%). Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.
Президенту Украины не доверяют 49% граждан, Верховной Раде Украины - 75%, правительства Украины - 72%, государственному аппарату (чиновникам) - 78%.
Также отмечается высокий уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) - 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре - 70,5%, Антикоррупционному суду - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 70%.
Среди правоохранительных структур несколько реже высказывается недоверие к полиции и Службе безопасности Украины (хотя недоверие также преобладает над доверием). Так, национальной полиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют - 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).
Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам - около 50%.
То обстоятельство, что лидером недоверия является государственный аппарат в целом (ему и чиновникам не доверяют 78% респондентов), что свидетельствует о высоком уровне отчуждения между структурами государственной власти и обществом, что приводит к негативной оценке гражданами деятельности власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан (Вооруженные Силы, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям).
Также, как отмечают социологи, наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019 г. недоверие Кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020 не доверяли 72%; Верховной Раде - 54% и 75% соответственно, Президенту - 31% и 49% соответственно.
"Итак, если политический сезон "осень 2019 - весна 2020 гг." начинался со стремительного роста доверия к органам власти, то вхождение в сезон "осень 2020 - весна 2021гг." происходит на фоне падения доверия к властным институтам.
Исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 г. методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.
Пожалуйста, подождите...
Вова мля , малувато " зашкварів" , твоїх і твоїх слуг ,, не спи працюй над помилками ,, як то кажуть - " шевели поршнями " ..
До кінця року , твій рейтинг повинен бути на рівні плінтуса . ! .
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g