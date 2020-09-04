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ВР (28825) Зеленский (16627) Кабмин (13804) опрос (2621) Центр Разумкова (205)

Зеленскому не доверяют почти 50% граждан Украины, Раде - 75%, Кабмину - 72%, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленскому не доверяют почти 50% граждан Украины, Раде - 75%, Кабмину - 72%, - опрос Центра Разумкова и Фонда

49% граждан Украины не доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива".

Чаще всего граждане Украины выражают доверие ВСУ (им доверяют 65% опрошенных), церкви (63%), волонтерским организациям (63%), ГСЧС (53%), добровольческим батальонам (53%), Госпогранслужбе ( 52%), СМИ Украины (50%), Национальной гвардии Украины (49%), общественным организациям (47%). Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.

Президенту Украины не доверяют 49% граждан, Верховной Раде Украины - 75%, правительства Украины - 72%, государственному аппарату (чиновникам) - 78%.

Также отмечается высокий уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) - 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре - 70,5%, Антикоррупционному суду - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 70%.

Среди правоохранительных структур несколько реже высказывается недоверие к полиции и Службе безопасности Украины (хотя недоверие также преобладает над доверием). Так, национальной полиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют - 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).

Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам - около 50%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЕС - 18,1%, "Батькивщина" - 10,4%, "Сила и честь" - 6,5% - опрос Центра Разумкова и "Социса". ИНФОГРАФИКА

То обстоятельство, что лидером недоверия является государственный аппарат в целом (ему и чиновникам не доверяют 78% респондентов), что свидетельствует о высоком уровне отчуждения между структурами государственной власти и обществом, что приводит к негативной оценке гражданами деятельности власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан (Вооруженные Силы, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям).

Также, как отмечают социологи, наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019 г. недоверие Кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020 не доверяли 72%; Верховной Раде - 54% и 75% соответственно, Президенту - 31% и 49% соответственно.

"Итак, если политический сезон "осень 2019 - весна 2020 гг." начинался со стремительного роста доверия к органам власти, то вхождение в сезон "осень 2020 - весна 2021гг." происходит на фоне падения доверия к властным институтам.

Зеленскому не доверяют почти 50% граждан Украины, Раде - 75%, Кабмину - 72%, - опрос Центра Разумкова и Фонда Деминициативы 01
Зеленскому не доверяют почти 50% граждан Украины, Раде - 75%, Кабмину - 72%, - опрос Центра Разумкова и Фонда Деминициативы 02

Исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 г. методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.
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Топ комментарии
+57
почти 50% не доверяют а более 50% желают увидеть его в полосатой робе или того хуже...
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04.09.2020 11:46
+49
Пропоную інше формулювання - Я не сприймаю Зеленського як президента.
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04.09.2020 11:53
+42
Если не доверяешь Зеленскому то ставь лайк здесь!
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04.09.2020 11:51
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И только твоему ***** дофени все эти голосования!
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05.09.2020 02:10 Ответить
Ну що ж , діло потихеньку йде , але треба його пришвидшити Зеленському не довіряють майже 50% громадян України, Раді - 75%, Кабміну - 72%, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 1240 ....

Вова мля Зеленському не довіряють майже 50% громадян України, Раді - 75%, Кабміну - 72%, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 2965 , малувато " зашкварів" , твоїх і твоїх слуг ,, не спи працюй над помилками ,, як то кажуть - " шевели поршнями " ..

До кінця року , твій рейтинг повинен бути на рівні плінтуса . ! Зеленському не довіряють майже 50% громадян України, Раді - 75%, Кабміну - 72%, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 2537 .
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05.09.2020 07:05 Ответить
"Победителем" опроса Центра Разумкова оказался Разумков.
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05.09.2020 10:01 Ответить
Опрос лицом к лицу по месту проживания. Возле метро за час можно собрать 2000 человек. Гораздо реальнее опросы получатся.вопрос 1. Как вы считаете президент Украины наркоман? 2. Вы считаете необходимо распустить Раду 3. Где должен сидеть коломойский в зале у президента или в другом месте. Спикер парламента проводит независимый опрос, смешно
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05.09.2020 10:11 Ответить
***** квартальна, на РОСТОВ!
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05.09.2020 10:16 Ответить
Лехтаоат клована на жопоблок перекинулся, идиоты думают будет лучше...
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05.09.2020 10:37 Ответить
Даже зависимый от Разумкова соцопрос двухмесячной давности уже показывает нерадостные цифры для Зели, а что же за цифры были бы, если бы опрос проводили сейчас и реально независимым соцопросом? Рейтинг Зели падает, как Бройлер 747 в комедийном сериале "Крутое пике"!😁 Реальные цифры думаю около 10-15% и продолжают снижаться. Результаты местных выборов будут более объективны, чем цифры Центра Розумкова.
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05.09.2020 10:38 Ответить
Очнулись, но поздно зеленского хер уже зебилы у вас в заднице. Мои поздравления петушары.
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05.09.2020 11:48 Ответить
...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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05.09.2020 12:51 Ответить
Зеленському не довіряють майже 50% громадян України, Раді - 75%, Кабміну - 72%, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 3910
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05.09.2020 13:01 Ответить
Вообще безмозглые - как можно раде доверять, если там работают преступники?
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05.09.2020 13:55 Ответить
Если не доверяет 40% значит доверяет 60%.ПрезидентЗеленский опять всех побнждает.
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05.09.2020 14:21 Ответить
Я Зеленському не довіряю. І не знаю таких хто йому довіряє. Брехливі дані опитування.
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02.12.2020 13:26 Ответить
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